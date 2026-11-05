Premium|Dark Web: मुलांचे फोटो सोशल मिडियावर टाकताना तुम्ही मुलांची परवानगी घेता का? तुमच्या सततच्या फोटोमुळे मुलांचं डिजिटल प्रोफाईल तयार होतंय का?

पुणे – ऐक ना.. तुझा हा फोटो खूपच ‘क्यूट’ आला आहे.. मी हा माझ्या सोशल मिडियावर टाकला तर चालेल का गं तुला..? ३२ वर्षांची आई ही आपल्या पाच वर्षाच्या मुलीला हा प्रश्न विचारतीये.....कोणाला पचनीच पडत नसेल ना..? मुलांना काय कळतं, त्यांची कशाला परवानगी घ्यायची असंच तुम्हालाही वाटतं ना? पण डिजिटल मिडिया या विषयातल्या अभ्यासक, डिजिटल वेलबीइंग कोच, आणि Cyber Maitra व Gry Foundation या संस्थांच्या संस्थापिका मुक्ता चैतन्य मात्र सांगतात, अशी परवानगी घेतली पाहिजे. तसेच कोणाला तुमचे फोटो इंटरनेटवर टाकायचे असतील तर त्यांनीही तुमची रितसर परवानगी घेऊन मगच फोटो अपलोड केले पाहिजेत. कारण तुमचा प्रत्येक फोटो तुमचं किंवा तुमच्या मुलांचं ‘डिजिटल प्रोफाइल’ तयार करत असतं. फोटोतून तुमची आणि तुमच्या मुलांची माहिती अनेक नको असलेल्या लोकांपर्यंत पोहचत असते. त्यामुळे या माध्यमाचे धोके जाणून घेणं खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. इंटरनेटवर एखादी माहिती टाकली. नंतर तुम्ही ती डिलिटही केली तरही ती कधीच इंटरनेटवरून काढता येत नाही. जी गोष्टी एकदा का इंटरनेटवर गेली ती माहिती कधीच मिटवणं शक्य नसल्याचं मुक्ता चैतन्य सांगतात. त्यामुळेच कितीही प्रेमापोटी, कौतुकापोटी आपण मुलांचे फोटो टाकत असू तरी ते फोटो तुमच्या मुलाची माहिती साठवत असतात, जे त्यांच्या पुढील आयुष्यातही त्यांना त्रासदायक ठरू शकतात. हा एकूणातच विषय काय आहे. मुलांचे फोटो टाकताना काय काळजी घ्यावी, डार्क वेब काय प्रकार आहे, सोशल मिडिया संबंधी अशा काही गंभीर घटना समोर आल्या आहेत का.. तज्ज्ञ याविषयी काय म्हणतात हे सगळंच जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून... .मुलांचे फोटो टाकल्यावर काय होतं? सगळेच तर टाकतात..यामध्ये दोन प्रकार येतात. मुलं मोठी झाल्यावर त्यांनी स्वत:चे फोटो सोशल मिडियावर टाकणे हा वेगळा भाग आहे. पण जेव्हा मूल लहान असतं त्यावेळी पालक त्या मुलाचे फोटो टाकत असतात. आता मुद्दा असा की मुलांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा त्यांच्याविषयी एखादी पोस्ट टाकताना नेमक्या काय गोष्टी घडत असतात याबद्दल मुक्ता म्हणातात, मुलांचा शाळेत जातानाचा गोड फोटो काही पालक शाळेच्या पहिल्या दिवशी टाकतात. यातून मूल कोणत्या शाळेत जातं ही माहिती रिव्हिल होते. प्रत्येक फोटो त्या मुलाची ‘डिजिटल फूटप्रिंट’ असते. यातून मूल कुठं रहातं, त्याची शाळा कोणती, त्याच्या घरात कोण कोण असतं अशा गोष्टी कळत न कळत आपण देत असतो. आणि ही माहिती जगाच्या पाठीवर असलेल्या कुठल्याही माणसाला बघायला मिळते. जगात असंख्य प्रकारची माणसं आहेत, त्यांचे असंख्य हेतू असू शकतात अशा वेळी आपल्या मुलांचे फोटो कशासाठी वापरले जातील याची आपल्याला कल्पना देखील नसते. अनेकदा ते फोटो मॉर्फ करून म्हणजेच त्यात बदल करून त्यातून लैंगिकता आणि नग्नता दाखवण्याचे प्रकारही घडतात.अभिनेत्री गिरीजा ओक, यांनी ‘बीबीसी’ ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या मुलाच्या फोटोविषयी सांगितले होते. त्या म्हणालेल्या त्यांच्या छोट्या मुलाचा फोटो अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने बदलून त्यात काही लोकांनी नग्नता दाखवून तो फोटो व्हायरल केला. एक आई म्हणून हे सगळं पहाणं माझ्यासाठी खूप त्रासदायक होतं..Premium|Kim Soo Hyun AI Controversy : डीपफेक आणि खोट्या माहितीच्या विळख्यात अडकलेल्या सुपरस्टारची धक्कादायक कहाणी.इंटरनेटवर एकदा टाकलेले फोटो कधीच का काढता येऊ शकत नाहीत?जेव्हा तुम्ही एखादा फोटो सोशल मीडिया किंवा वेबसाइटवर टाकता, तेव्हा तो फोटो जगातील विविध भागांमधील त्यांच्या मुख्य सर्व्हरवर सेव्ह होतो आणि अनेक 'बॅकअप सर्व्हर'वर त्याची हुबेहूब Copy तयार केली जाते. मूळ फोटो डिलीट केल्यावरही वेगवेगळ्या सर्व्हरवरील तो डेटा पूर्णपणे नष्ट होण्यासाठी खूप वेळ लागू शकतो. फोटो इंटरनेटवर येताच इतर युजर तो डाऊनलोड करू शकतात, त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकतात किंवा तो स्वतःच्या डिव्हाइसवर सेव्ह करून ठेवू शकतात. एकदा फोटो दुसऱ्यांच्या डिव्हाइसवर गेल्यावर त्यावर तुमचे कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. गुगलसारखी सर्च इंजिन्स आणि 'Wayback Machine' सारख्या वेबसाईट इंटरनेटवरील वेब पेजेसचे रेकॉर्ड सतत सेव्ह करत असतात. एखादी पोस्ट डिलीट झाल्यानंतरही त्याचे जुने रूप किंवा Cache व्हर्जन या आर्काइव्हमध्ये वर्षानुवर्षे जतन करून ठेवले जाऊ शकते. अनेकदा लोक फोटो सेव्ह करून इतर प्लॅटफॉर्म्सवर किंवा सोशल मीडिया पेजेसवर पुन्हा अपलोड करतात. अशा वेळी मूळ स्रोतावरून फोटो काढून टाकूनही इतर ठिकाणच्या प्रती इंटरनेटवर जशाच्या तशा राहतात.या संपूर्ण प्रकरणात 'डार्क वेब' कसा धोकादायक आहे?‘डार्क वेब’ म्हणजे इंटरनेटचा असा एक गुप्त आणि सुरक्षित भाग आहे, जो साध्या गुगलसारख्या ब्राउझरद्वारे पाहता येत नाही आणि तिथे प्रवेश करण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअरची गरज असते. पूर्ण गोपनीयता असल्याने या भागाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कारवांसाठी केला जातो.सोशल मीडियावर Public केलेले किंवा अगदी मित्रांपुरते मर्यादित ठेवलेले मुलांचे साधे गोड फोटोसुद्धा स्कॅमर्स किंवा गुन्हेगार सेव्ह करून घेऊ शकतात. डार्क वेबवर अशा लहान मुलांच्या फोटोंची खरेदी-विक्री होण्याचे भयानक प्रकार घडतात. पेडोफिल्स किंवा बालकांचे शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या हातात हे फोटो जाऊ शकतात. आजच्या काळात AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून साध्या फोटोंचे 'डीपफेक' व्हिडिओ किंवा मॉर्फ केलेले अयोग्य फोटो तयार केले जाऊ शकतात. एकदा इंटरनेटवर मुलांचे फोटो उपलब्ध झाले की, गुन्हेगार त्यांचा गैरवापर करून बनावट ओळख तयार करू शकतात.डार्क वेबवर आधीच कोट्यवधी लोकांचा डेटा लीक झालेला असतो. त्यात जर तुम्ही तुमच्या मुलांचे नाव, जन्मतारीख, शाळेचे नाव, टोपणनाव यांसारखी माहिती उघड केली असेल, तर गुन्हेगार लहान मुलांच्या नावाने बनावट बँक खाती उघडणे, क्रेडिट कार्ड काढणे किंवा फसवणुकीचे गुन्हे करणे यासाठी या 'क्लीन' डिजिटल प्रोफाईलचा वापर करू शकतात. जेव्हा मूल वयात येईल, तेव्हा त्याला कळेल की त्याच्या नावाने आधीच खूप मोठा आर्थिक किंवा कायदेशीर घोटाळा झालेला आहे. फोटोमधील जिओ-टॅग्स, बॅकग्राउंडमधील घराची रचना, शाळेचा गणवेश किंवा आजूबाजूचा परिसर यामुळे गुन्हेगारांना मूल कुठे राहते किंवा कोणती शाळा जाते, याची अचूक माहिती मिळू शकते. ही माहिती डार्क वेबवर विकली जाऊ शकते, ज्यामुळे मुलांच्या सुरक्षिततेला थेट शारीरिक धोका निर्माण होऊ शकतो. .Premium|Financial Fraud with Seniors: आर्थिक फसवणुकीचे सॉफ्ट टार्गेट ज्येष्ठ नागरिकच का असतात..? .Right to Be Forgotten कायदा काय आहे आणि तो भारतात आहे का?Right to Be Forgotten म्हणजे इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली स्वतःची वैयक्तिक माहिती ठराविक परिस्थितीत हटवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार. मुलांच्या संदर्भात हा अधिकार विशेष महत्त्वाचा आहे. लहानपणी पालकांनी सोशल मीडियावर टाकलेले फोटो, व्हिडिओ आणि वैयक्तिक माहिती मोठे झाल्यानंतर मुलांना नको वाटू शकतात. अशा वेळी ती माहिती हटवण्याची मागणी त्यांना करता येऊ शकते. युरोपियन युनियनमध्ये २०१८ पासून GDPR कायद्याच्या कलम १७ अंतर्गत, तर ब्रिटनमध्ये UK GDPR अंतर्गत हा अधिकार मान्य आहे. विशेष म्हणजे ब्रिटनच्या माहिती संरक्षण नियामक संस्थेने मुलांच्या संमतीने गोळा केलेली माहिती मोठे झाल्यानंतर हटवण्याच्या मागणीला विशेष महत्त्व दिले आहे.भारतात मात्र यासाठी स्वतंत्र कायदा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले असले, तरी Right to Be Forgotten ची स्वतंत्र आणि स्पष्ट कायदेशीर चौकट तयार झालेली नाही. Digital Personal Data Protection Act, 2023 मध्ये वैयक्तिक माहिती हटवण्याचा अधिकार आहे; मात्र त्यात इंटरनेटवरील जुने फोटो किंवा सर्च इंजिनमधील लिंक हटवण्याचा स्वतंत्र अधिकार स्पष्टपणे दिलेला नाही. तसेच मुलांच्या माहितीच्या संरक्षणासाठी तरतुदी आहेत. या कायद्याच्या संबंधित तरतुदींची अंमलबजावणी १३ मे २०२७ पासून नियोजित आहे. त्यामुळे पालकांनी आज सोशल मीडियावर शेअर केलेले फोटो उद्या मुलांच्या डिजिटल गोपनीयतेचा मोठा प्रश्न बनू शकतात..धोका कळला.! आता पुढे करायचे काय?धोका कळला पण आता जर आधीच फोटो शेअर केले असतील तर ते शक्य असल्यास डिलिट करा, डिलिट करणे शक्य नसल्यास त्याची प्राव्हसी बदला, अकाउंटची प्रयाव्हसी बदला, अकाउंट खासगी ठेवा. पुन्हा फोटो टाकू नका. किमान लहान मुलांचे फोटो टाकणं टाळाच.याविषयी मुक्ता चैतन्य म्हणतात,१) मुलांचे अंघोळ करतानाचे फोटो चुकूनही टाकू नकामुलांचे अंघोळ करतानाचे ‘क्यूट’ फोटो म्हणून आपण शेअर करतो पण ते धोकादायक आहे. त्यांचे नग्न, अर्धनग्न फोटो टाकणे अत्यंत धोकादायक आहे.२) ‘डिजिटल स्पेस’ मध्ये ज्या गोष्टी घडतात त्याविषयी मुलांशी बोललं पाहिजेमुलांच्या वयाप्रमाणे या डिजिटलच्या जगात काय घडतंय याविषयी मुलांशी चर्चा करा. म्हणजेच ज्या गोष्टी समाजात घडतायेत त्याविषयी त्यांना माहिती द्या, त्यांचे मत घ्या, या गोष्टी कोणत्या कारणामुळे, कोणत्या चुकांमुळे झालेल्या असतील याची चर्चा करा. त्यामुळे या गोष्टींची संवेदनशीलता आणि गांभीर्य हे मुलांमध्ये लहानपणापासूनच जागृत होईल.३) परवानगी घेण्याची सवय लावासायबर शिस्तीचा भाग म्हणून मुलांची परवागी घेण्याची सवय लावा. त्यांच्याविषयीचे निर्णय घेताना, मग अगदी त्यांचा फोटो व्हॉट्स अप वर टाकताना त्यांची परवानगी घ्या. त्यामुळे एकूणातच इंटरनेटवर फोटो अपलोड करण्याआधी परवानगी घ्यायची असते अशी सवय त्यांना लागेल.४) मुलं गेम खेळताना तिसऱ्या व्यक्तीच्या संपर्कात येऊ नये याची काळजी घ्यागेमिंग अप अशा पद्धतीने डिजाइन केलेले असतात ज्यात पुढच्या भागात पोहोचायची किंवा रिवॉर्ड्स मिळवायची सवय लावली जाते. काही गेमिंगमध्ये एक व्यक्ती त्या गेमिंग अपच्या माध्यमातून मुलांना सूचना देत असते आणि मुलंही ते सांगतील तसं वागत असतात. याचच ताजं उदाहरण म्हणजे नुकतंच एका मुलाने गेमिंच्या नादात दहाव्या मजल्यावरून उडी मारली आणि जीव गमावला. त्यामुळे सोशल मिडियासोबतच गेमिंगच्या माध्यमातून मुलांच्या संपर्कात येणाऱ्यांची संख्या खूप आहे त्यामुळे त्याबाबतीत पालकांनी सावध असणे गरजेचे आहे.इंटरनेटच्या जगात आपल्या कोणालाच इंटरनेटपासून स्वत:ला वेगळं काढून जगता येणं अवघड आहे. पण ज्या माध्यमाने आपल्याला २४ तास घेरलं आहे ते काम कसं करतं याची माहिती पालक म्हणून आपल्याला समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यातले धोके माहिती असणं आवश्यक आहे आणि ते योग्यरित्या मुलांपर्यंत पोहोचवणे देखील आवश्यकच आहे.------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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