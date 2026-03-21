Premium|Vasai Fort : शंभूपुत्र शाहूंच्या प्रेरणेने मराठ्यांनी जिंकला वसई दुर्ग

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comभारतातील मोठ्या किल्ल्यांपैकी एक असणारा पालघर जिल्ह्यातील जलदुर्ग तथा मिश्रदुर्ग म्हणजे वसई दुर्ग... तो सुमारे ११० एकरावर उभा आहे. तो सिंधुसागराच्या किनाऱ्यावर असून त्याच्या दोन्ही बाजूंनी समुद्र, एका बाजूने दलदल; तर दुसऱ्या बाजूने भूभाग आहे. सुरुवातीला या गडाला चार बुरूज होते. वसई दुर्ग तेथील स्थानिक भोगळ राजे यांनी १३९४ ते १४१४ मध्ये बांधला. त्यांनी न्यायाने राज्य केले. वसई दुर्ग ही भोगळ राजाची राजधानी होती. १५२६ मध्ये गुजरातचा सुलतान बहादूरशहाने वसई गडावर हल्ला केला. भोगळ राजा आणि बहादूरशहा यांच्यामध्ये लढाई झाली. अखेर बहादूरशहाने भोगळ राजाची हत्या केली. बहादूरशहाने वसई दुर्गावर ताबा मिळविला. वसई गड हा सिंधुसागराच्या उत्तरेकडील विशेषतः महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सामुद्रिक सीमेवरील अत्यंत महत्त्वाचा किल्ला आहे. उत्तर भारतात सत्तेचा विस्तार करायचा असेल, तर वसई किल्ला जिंकणे महत्त्वाचे आहे, हे पोर्तुगीजांनी ओळखले. त्यांनी १५३४ मध्ये वसई गडावर हल्ला केला आणि २३ डिसेंबर १५३४ रोजी तो ताब्यात घेतला. वसई दुर्ग ताब्यात आल्यानंतर पोर्तुगीजांनी तटबंदीचा जीर्णोद्धार केला. दुर्गामध्ये अनेक इमारती बांधल्या. सुमारे दोनशे वर्षे पोर्तुगीजांनी वसई गडावरून अमानुषपणे उत्तर भागावर राज्य केले. त्या भागात त्यांनी मोठ्या प्रमाणात ख्रिस्तीकरण केले. मोगल सरदार मातबरखानाने १६९३ मध्ये वसई गडावर हल्ला करून तो ताब्यात घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पोर्तुगीज व्हाईसरॉयने औरंगजेबाशी संगनमत करून युद्धबंदी केली. पोर्तुगीजांना कायमचा धडा शिकविण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराजांचे पराक्रमी सरदार पिलाजी जाधवरावांनी चार हजार घोडेस्वारांसह पोर्तुगीजांच्या वसई प्रांतावर हल्ला केला. पिलाजी जाधवराव हे अत्यंत निष्ठावान आणि शूर सरदार होते. त्यांनी बाळाजी विश्वनाथ भट यांना अनेक संकटांत जीवदान दिले होते. तसेच त्यांचे पुत्र पहिले बाजीराव आणि चिमाजी आप्पा यांना युद्धकलेचे धडे दिले होते. पिलाजीरावांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे पोर्तुगीज घाबरले. त्यांनी पिलाजीरावांशी तह केला. पोर्तुगीज हे बाजीरावांचा सतत अपमान करत असत. पोर्तुगीजांना कायमचे हद्दपार करण्याचा निर्धार मराठा सरदारांनी केला. त्यांच्या पाठीशी शंभूपुत्र छत्रपती शाहू महाराज खंबीरपणे उभे राहिले. पराक्रमी मराठा सरदारांनी संयुक्तपणे वसई दुर्ग जिंकण्यासाठी १७३७ च्या एप्रिल महिन्यात मोहीम काढली. त्यामध्ये सरदार पिलाजी जाधवराव, मल्हारराव होळकर, चिमाजी आप्पा पेशवे, राणोजी शिंदे, शंकरराजी फडके, तुकोजी पवार, रामचंद्र पटवर्धन, खंडेराव दाभाडे, कान्होजी आंग्रे, शेकोजी आंग्रे, मानाजी आंग्रे, संभाजी आंग्रे, नारोशंकर, कृष्णाजी चासकर, बापूजी नाईक, राणोजी चितळे, गणपतराव मेहेंदळे, कंठाजी बांडे, कर्णाजी शिंदे, खंडोजी मानकर, रुद्राजी शिंदे, विठोजी कदम, सुभानजी नाईक, भानजी प्रभू, आप्पाजीराव खानविलकर इत्यादी मराठा सरदार सुमारे तीस ते चाळीस हजार सैन्यासह वसई दुर्गाच्या दिशेने निघाले.सुरुवातीला मराठा सैन्याने वसई दुर्गाला मदत करणारे अर्नाळा, ठाणे, सालसेत इत्यादी किल्ले जिंकले. ९ जून १७३७ रोजी मराठ्यांनी वसई दुर्गाच्या बुरुजावर हल्ला चढविला. शिड्या लावून वसई दुर्गामध्ये मराठ्यांनी मारा चालू केला. पोर्तुगीज सैरावैरा धावू लागले. गोवा आणि दमण येथून पोर्तुगीजांना वसई दुर्गावर रसद येत असे. कान्होजी आंग्रेंच्या अर्थात मराठा आरमार दलाने त्यांची रसद तोडली. पोर्तुगीज समुद्राच्या मदतीने म्हणजेच आरमाराच्या मदतीने किनाऱ्याभोवती राज्य करत होते. त्यांना शह देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमार दलाची स्थापना केली. ते पुढे कान्होजी आंग्रे यांनी वृद्धिंगत केले. मराठा आरमाराने वसई दुर्गावरील पोर्तुगीजांची चोहोबाजूंनी नाकेबंदी केली. पावसाळ्यात मराठे मागे हटतील, असे पोर्तुगीजांना वाटत होते; परंतु मराठा सैन्य पावसाळ्यातदेखील जमिनीवरून आणि पाण्यातून पोर्तुगीजांविरुद्ध प्रदीर्घ काळ लढत होते. जमिनीवरून चिमाजी आप्पा पोर्तुगीजांच्या वसई दुर्गावर मारा करत होते. एकदा रात्रीच्या वेळेस वसई गडाचा पोर्तुगीज जनरल तटबंदीवरून पाहणी करत होता. त्या अंधाऱ्या रात्री बुरुजाखाली बसलेल्या मराठा सैनिकाने त्याच्यावर गोळी झाडली. तो मृत्युमुखी पडला. त्याबाबतचा वृत्तांत पोर्तुगीज सरदार पेरैट याने गोव्याला कळविला. मराठ्यांनी बुरुजाखाली सुरुंग लावले. हे पोर्तुगीजांच्या लक्षात येताच त्यांनी वरून पाण्याचा मारा केला. तरी मराठ्यांनी सुरुंग लावण्याचे काम सोडले नाही. वसईचा किल्लेदार मार्टिन सिरवेला याला व्हाईसरॉयने मराठ्यांशी तह करण्याची सूचना दिली; परंतु त्याने उलट कळविले, की मी मरण पत्करेन; परंतु मराठ्यांशी तह करणार नाही. मराठ्यांनी पोर्तुगीजांना नाकीनऊ आणले होते. १३ मे १७३९ रोजी मराठ्यांनी वसई दुर्गाच्या दोन बुरुजांवर एकूण १७ हल्ले केले. तटाला मोठे भगदाड पडले. सुमारे चार हजार मराठा सैनिक वसई दुर्गात घुसले. पोर्तुगीजांनी तोफांचा मारा केला. हातघाईची लढाई झाली. दोन्ही पक्षांतील अनेक सैनिक मारले गेले. शेवटी पोर्तुगीज किल्लेदार पेरैटने १६ मे १७३९ रोजी पांढरे निशाण फडकावून शरणागती पत्करली. मराठ्यांचा विजय झाला. पोर्तुगीज सैन्य बाहेर पडले. मराठ्यांनी वसई दुर्ग जिंकला. सलग २५ महिने म्हणजेच दोन वर्षे एक महिना लढा देऊन मराठ्यांनी पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून वसई दुर्ग जिंकून घेतला. त्यामुळे पोर्तुगीजांची उत्तरेकडील सत्ता संपुष्टात आली अन्यथा गोव्याप्रमाणेच ते कायम येथे ठाण मांडून बसले असते. मराठ्यांच्या सातत्यपूर्ण, अविरत, चिवट आणि प्रदीर्घ मोहिमेमुळे वसई दुर्ग पोर्तुगीजांना कायमचा सोडावा लागला. मराठ्यांचे भगवे निशाण वसई गडावर फडकले. सुमारे दोनशे वर्षे पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असणारा किल्ला मराठ्यांनी जिंकून घेतला. यामागे छत्रपती शाहू महाराजांची मोठी प्रेरणा होती.१७८० मध्ये इंग्रजांनी वसई दुर्गावर ताबा मिळविला. १७८२ च्या सालबाईच्या तहानुसार तो परत म तर दर्या दरवाजा दक्षिणेकडील बाजूला आहे. दरवाजामागे पहारेकऱ्यांसाठी देवड्या आहेत. दरवाजे भव्य आणि भक्कम आहेत. तसेच एक भुयारी मार्ग आहे.मंदिर ः मराठ्यांनी दुर्ग जिंकल्यानंतर तेथे नागेश्वर शंकराचे मंदिर, वज्रेश्वरी आणि हनुमानाचेमंदिर बांधले.विहीर ः दुर्गामध्ये चौकोनी आणि गोल विहीर आहे. गडामधील सर्वांना पुरेल इतका मुबलक पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरी आहेत.इमारती ः पोर्तुगीज काळात बांधलेले सुमारे सात चर्च आहेत. सैनिकांचे निवासस्थान, बाजारपेठ, किल्लेदाराचे निवासस्थान, रुग्णालय, सचिवालय, बेल टॉवर (घंटा मनोरा), चक्री जिना, ध्वजस्तंभ, नाचणारे हत्ती, शिलालेख, प्रवेशद्वारावर श्वानाच्या मुखात मशाल असलेले शिल्प, धर्मगुरूंचे निवासस्थान, बालेकिल्ला इत्यादी वास्तू आहेत. कोरेंथन पिलर्स हे वास्तूंचे वैशिष्ट्य आहे. अनेक वास्तू भग्नावस्थेत आहेत. छत कोसळलेले आहे; पण त्या वास्तू गडाची भव्यता स्पष्टपणे दाखवतात. अलीकडच्या काळात उभारलेला चिमाजी आप्पांचा पुतळा वसई दुर्गावर आहे..वसई दुर्गावर कसे जावे?मुंबई-विरार मार्गावर मुंबईपासून सुमारे साठ किलोमीटर अंतरावर वसई आहे. तेथून सुमारे दहा किलोमीटर अंतरावर वसई दुर्ग आहे. वसई हे पालघर जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण आहे. रेल्वेने एसटी किंवा खासगी गाडीने वसई दुर्गला जाता येते. मराठ्यांच्या पराक्रमाने पावन झालेला वसई दुर्ग आवर्जून पाहायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.