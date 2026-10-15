Premium| Rented Children in China : चीनमध्ये वाढतेय Alone Economy चक्क मुलं सुद्धा मिळतात भाड्याने!

मुले जवळ नाहीत, वृद्ध आई-वडिलांना एकटेपणाने ग्रासले आहे. मनात साचलेल्या भावना ऐकून घेणारे, प्रेमाने दोन शब्द बोलणारे आणि सुख-दुःखात बरोबर असणारे कोणीच नाही. कधी घरात दिवसभर माणसाचा आवाज ऐकू येत नसल्याने मन अस्वस्थ होते. कोणासोबत फिरायला जावे, ट्रेकिंग करावे, दवाखान्यात तपासणीसाठी जावे किंवा कधी चहा पित गप्पा कराव्या, अशी इच्छा असतानाही अनेक वृद्धांना एकट्यानेच दिवस काढावे लागतात. वृद्धांच्या आयुष्यात निर्माण झालेली ही पोकळी भरून काढण्यासाठी चीनमध्ये एक नवा व्यवसाय उदयाला आला आहे. या व्यवसायात तरुण-तरुणींना पैसे देऊन वृद्धांसोबत वेळ घालवण्यासाठी, त्यांच्याशी गप्पा मारण्यासाठी, त्यांना फिरायला नेण्यासाठी आणि दैनंदिन कामांत मदत करण्यासाठी बोलावले जाते. एवढेच नाही, तर रुग्णालयात तपासणीसाठी सोबत जाणे, औषधे आणणे, स्मार्टफोन वापरायला शिकवणे आणि गरज पडल्यास घरातील छोट्या-मोठ्या कामांत मदत करणे, अशा सेवाही दिल्या जातात. या तरुणांना Rented Children (भाड्याने मिळणारी मुले) असे म्हटले जाते. माणसांच्या सहवासाचीही किंमत ठरवता येते का? पैशांच्या मोबदल्यात मिळणारी सोबत खऱ्या नात्यांची उणीव भरून काढू शकते का? या व्यवसायामुळे वृद्धांची काळजी घेण्याची जबाबदारी हलकी होते की कौटुंबिक नात्यांचे स्वरूप बदलते? या प्रश्नांचा मागोवा घेत एकटेपणावर उपाय शोधणाऱ्या चीनमधील या नव्या उद्योगाची कहाणी सकाळ+च्या लेखाततून जाणून घेऊया..१. चीनमधील वृद्धांच्या एकाकीपणामागे ‘एक मूल धोरण’ किती कारणीभूत?चीनमध्ये आज वृद्धांच्या एकाकीपणाची समस्या गंभीर होत आहे. यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे, ते म्हणजे घटता जन्मदर आणि बदलती कुटुंबव्यवस्था. चीनमध्ये १९७९ ते २०१५ या काळात ‘एक मूल धोरण’ लागू होते. या धोरणामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये एकच मूल जन्माला आले. आता हीच मुले मोठी झाली आहेत. मात्र, नोकरी आणि इतर कारणांमुळे ती आपल्या आई-वडिलांपासून दूरच्या शहरांमध्ये राहतात. त्यामुळे वृद्धांना आपल्या मुलांचा नियमित सहवास आणि कुटुंबाचा आधार मिळणे कठीण झाले आहे.तरुण पिढी शिक्षण, नोकरी आणि रोजगाराच्या शोधात दुसऱ्या शहरांमध्ये जात असल्याने अशी कुटुंबे वाढत आहेत. २०२१ मध्ये चीनमधील निम्म्याहून अधिक वृद्ध अशाच परिस्थितीत राहत होते. येत्या काळात ही परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. २०३१ पर्यंत चीन हा ‘अतिवृद्ध समाज’ बनेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. ज्या समाजात एकूण लोकसंख्येच्या किमान २० टक्के लोकांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असते, त्याला अतिवृद्ध समाज म्हणतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, २०४० पर्यंत चीनमधील ६० वर्षांवरील वृद्धांची संख्या ४० कोटी २० लाखांपर्यंत पोहोचेल. त्या वेळी देशाच्या एकूण लोकसंख्येतील त्यांचे प्रमाण २८ टक्के असेल..२. मुलांची उणीव भरून काढणारे तरुण आणि कुटुंबांना आधार देणारी नवी व्यवस्थावृद्ध आई-वडिलांना मुलांचा सहवास मिळत नसेल, तर त्यांना आधार देण्यासाठी दुसरेच तरुण पुढे येत आहेत. चीनमध्ये यासाठी एक नवा व्यवसाय सुरू झाला आहे. या व्यवसायात २० ते ३० वयोगटातील तरुण-तरुणी वृद्धांसोबत वेळ घालवतात, त्यांच्याशी गप्पा मारतात आणि त्यांना भावनिक आधार देतात. यासाठी त्यांना पैसे दिले जातात. या तरुणांना ‘भाड्याने मिळणारी मुले’ किंवा ‘सामायिक मुले’ असे म्हटले जाते.या तरुणांचे काम केवळ गप्पा मारण्यापुरते मर्यादित नाही. ते वृद्धांना स्मार्टफोन वापरण्यास शिकवतात, त्यांच्यासोबत वेळ घालवतात आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयातही जातात. काही ठिकाणी ‘कम्युनिटी चिल्ड्रेन’ म्हणजेच समुदायातील मुलांच्या संकल्पनेतून वृद्धांना दैनंदिन कामांसाठी मदत केली जाते. त्यांना दिवसातून दोन वेळा गरम जेवण पोहोचवणे, बिघडलेले वातानुकूलन यंत्र किंवा शॉवर दुरुस्त करणे आणि पाण्याचा फिल्टर टँक बसवून देणे अशी कामेही केली जातात. थोडक्यात, वृद्धांना केवळ मदतच नव्हे, तर आपल्या जवळच्या माणसांची उनीव भासणार नाही असे प्रयत्न केले जात आहेत.या कामासाठी काही संस्थांनीही पुढाकार घेतला आहे. चीनमधील तिआंजिन शहरात ‘हॅपी होम’, तर सुझोऊ शहरात ‘टाइम बँक’ या संस्था तरुणांना वृद्धांच्या सेवेसाठी कामावर ठेवतात. अमेरिकेतील ‘पापा’ या व्यवसायापासून प्रेरणा घेऊन ‘टाइम बँक’ची सुरुवात झाली. या व्यवस्थेमुळे वृद्धांची काळजी घेण्याची जबाबदारी असलेल्या मध्यमवयीन व्यक्तींवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या व्यक्तींना एकाच वेळी स्वतःच्या मुलांचे संगोपन आणि वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घ्यावी लागते. अशा पिढीला ‘सँडविच पिढी’ म्हटले जाते. या पिढीचा ताण कमी करणे आणि वृद्धांचा एकटेपणा दूर करणे, ही अशा संस्थांची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत..३. डॉक्टरांना भेटायचंय, पण सोबत कुणी नाही? चीनमध्ये आहे वेगळाच पर्याय!रुग्णालयात गेल्यानंतर डॉक्टरांची भेट घेण्यापासून औषधे मिळवण्यापर्यंत अनेक कामे करावी लागतात. चीनमधील मोठ्या रुग्णालयांमध्ये या प्रक्रियेतून मार्ग काढणे अनेकदा अवघड ठरते. अशा वेळी मदतीसाठी ‘मेडिकल एस्कॉर्ट’ म्हणजेच वैद्यकीय सोबतीची सेवा घेतली जाते.हे सोबती डॉक्टरांच्या भेटीची वेळ घेणे, औषधे मिळवणे आणि तपासणीचे अहवाल गोळा करणे यांसारखी कामे करतात. या सेवेचा लाभ केवळ वृद्धच घेत नाहीत, तर शहरांमध्ये एकटे राहणारे तरुणही घेतात. चीनमध्ये मित्रांकडून घेतलेल्या मदतीची परतफेड करण्याचे सामाजिक बंधन असते. त्यामुळे त्यामुळे परस्पर अपेक्षांऐवजी ठरावीक मोबदल्यात सोबत देणाऱ्या व्यावसायिक सेवांना पसंती देतात..४. मैत्री हवी, पण अपेक्षांचं ओझं नको; तरुणांचा सहवासाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन!एकटेपणा ही केवळ वृद्धांची समस्या नाही. चीनमधील मोठ्या शहरांमध्ये राहणारे तरुणही या समस्येचा सामना करत आहेत. नोकरीसाठी आपले गाव आणि कुटुंब सोडून शहरात आलेल्या तरुणांवर कामाचा ताण असतो. त्यात नातेसंबंधांमधील अनिश्चितता आणि कुटुंबाच्या अपेक्षांची भर पडते. अशा वेळी मन मोकळे करण्यासाठी किंवा आधार मिळवण्यासाठी जवळ कोणी असेलच, असे नाही. स्थानिक पातळीवर कुटुंबाची किंवा मित्रांची साथ नसल्यामुळे काही तरुण पैसे देऊन सोबतीची सेवा घेतात. दैनंदिन तणावातून थोडा दिलासा मिळावा आणि कोणीतरी आपले ऐकून घ्यावे, ही त्यामागची गरज असते.ही सोबत केवळ गप्पा मारण्यापुरती मर्यादित नाही. काही तरुणांना फिरायला किंवा डोंगर चढायला जातानाही सोबतीची गरज असते. चीनमधील अनहुई प्रांतात असलेल्या प्रसिद्ध माउंट हुआंगशान येथे ट्रेकिंगसाठी अशा सोबत्यांची सेवा उपलब्ध आहे. हे सबती डोंगर चढताना ग्राहकांना प्रोत्साहन देतात, त्यांच्याशी गप्पा मारतात, विनोद सांगतात आणि त्यांचे फोटोही काढून देतात. अवघड चढाई करताना थकवा जाणवला किंवा पुढे जाण्याचा उत्साह कमी झाला, तर ही सोबत उपयोगी पडते. त्यामुळे ग्राहकांना ट्रेकिंगचा अनुभव अधिक आनंददायी करता येतो आणि स्वतःचे ठरवलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठीही मदत मिळते.पण या सशुल्क सोबतीच्या सेवेत आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. ती म्हणजे नात्यातील अपेक्षांचा अभाव. हाँगकाँगच्या चायनीज विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक तेरेसा कुआन यांच्या मते, सशुल्क सोबत हे एक व्यावसायिक सेवा नाते असते. पारंपरिक मैत्रीत एकमेकांकडून काही अपेक्षा असतात. कधी त्या पूर्ण होतात, तर कधी अपेक्षाभंग होतो. मदत घेतल्यानंतर तिची परतफेड करण्याचे दडपणही असू शकते. मात्र, सशुल्क सेवेत सुरुवातीपासूनच कोणती मदत मिळणार आणि त्यासाठी किती पैसे द्यावे लागणार, हे स्पष्ट असते. त्यामुळे या नात्यातील अनिश्चितता कमी होते. थोडक्यात, काही तरुणांसाठी ही सेवा म्हणजे केवळ सोबत नव्हे, तर कोणत्याही अतिरिक्त अपेक्षांच्या ओझ्याशिवाय मिळणारा सहवास आहे..५. एकटेपणावर एआयचा उपाय, पण चीन सरकारचे निर्बंध!चीनमध्ये अनेक लोक भावनिक आधारासाठी डिजिटल सोबती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅटबॉट्सचा वापर करत आहेत. काही जण या चॅटबॉट्सशी बॉयफ्रेंड किंवा गर्लफ्रेंडप्रमाणे संवाद साधतात, तर काही जण काल्पनिक पात्रांशी मैत्री करतात. एका अंदाजानुसार, चीनमध्ये सुमारे दोन कोटी ९० लाख ते सात कोटी लोक अशा आभासी मित्रांचा वापर करतात. प्रत्यक्ष आयुष्यात मन मोकळे करण्यासाठी कोणी उपलब्ध नसेल, तर या डिजिटल सोबत्यांशी बोलणे हा काही लोकांसाठी पर्याय बनला आहे.एआयशी संवाद साधताना नात्यांमधील मतभेद, अपेक्षाभंग किंवा इतर अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. त्यामुळे काही तरुण प्रत्यक्ष जगात माणसांशी संवाद साधण्याची आणि सामाजिक संबंध विकसित करण्याची संधी टाळू लागतात, असे अभ्यासातून सूचित होते. चीनमधील विद्यार्थ्यांच्या एका सर्वेक्षणात दर पाच विद्यार्थ्यांपैकी एकाने, म्हणजेच २० टक्के विद्यार्थ्यांनी, प्रत्यक्ष माणसांशी बोलण्याऐवजी केवळ एआयशी संवाद साधण्याला प्राधान्य दिल्याचे आढळले.या पार्श्वभूमीवर चीन सरकारने भावनिक संवाद साधणाऱ्या मानवासारख्या एआय प्रणालींवर कडक नियम लागू केले. १५ जुलै रोजी लागू करण्यात आलेल्या या नियमांनुसार, १८ वर्षांखालील मुलांना आभासी जोडीदार किंवा भावनिक नाती ठेवण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. येथील व्यक्ती सलग बराच वेळ स्क्रीनसमोर राहू नयेत, यासाठी दर दोन तासांनी त्यांना स्क्रीन वापरण्याच्या वेळेची आठवण करून देणेही बंधनकारक आहे..Premium|Economic Nationalism : आर्थिक राष्ट्रवादाचा नवा काळ; अमेरिका-चीन व्यापार संघर्षामागे नेमकं काय?.६. ७.४ अब्ज डॉलरची बाजारपेठ! चीनमध्ये सोबतीच्या सेवांसाठी नेमके किती पैसे मोजावे लागतात?वृद्धांना आणि एकटेपणाचा सामना करणाऱ्या इतर लोकांना सोबत देण्यासाठी पैसे घेणाऱ्या व्यक्तींची मागणी वाढत आहे. या व्यवसायाला ‘लोनलीनेस इंडस्ट्री’ म्हणजेच एकटेपणाशी संबंधित उद्योग म्हटले जाते. सिनोलिंक या सिक्युरिटीज कंपनीच्या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये या उद्योगाचे बाजारमूल्य सुमारे ७.४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले. म्हणजेच, लोकांना सोबत देण्याच्या सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च केले जात आहेत.सेवेचे स्वरूप आणि ती किती वेळ घेतली जाते, यावर या सेवेचे पैसे ठरतात. चिनी समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींनुसार, साधारण तीन तास एखाद्या व्यक्तीला सोबत देण्यासाठी २९ ते ८८ डॉलर, म्हणजेच सुमारे २,५०० ते ७,७०० रुपये आकारले जातात. या पैशांत वृद्धांसोबत गप्पा मारणे, त्यांना दैनंदिन कामांत मदत करणे किंवा गरजेनुसार त्यांच्यासोबत बाहेर जाणे अशा सेवा मिळतात.या सेवांसाठी गरजेनुसार पैसे देता येतात. पूर्णवेळ काळजी घेणाऱ्या मदतनीसाच्या तुलनेत हा खर्च निम्म्यापेक्षाही कमी असतो.मात्र, या व्यवसायात संधी असल्या, तरी अडचणीही आहेत. अशा मंचांवर काम करण्यासाठी अनेक तरुण तयार आहेत; पण त्यांना नियमितपणे सेवा घेणारे ग्राहक मिळतीलच, असे नाही. वृद्ध व्यक्तींना आपल्या कुटुंबाबाहेरील अनोळखी व्यक्तीला घरात प्रवेश देताना संकोच वाटू शकतो. त्यामुळे संस्थांना ग्राहक मिळवणे कठीण जाते. परिणामी, या कामातून नियमित उत्पन्न मिळेलच याची खात्री नसते. काही तरुणांसाठी तर केवळ याच व्यवसायावर अवलंबून राहून पूर्णवेळ रोजगार मिळवणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड ठरते..Premium|Seven Letters Mystery : वडिलांच्या मृत्यूचं गूढ, सात पत्रं आणि घरातच लपलेला शत्रू.वृद्धांना सोबत देण्यासाठी अनोळखी व्यक्तींना घरात प्रवेश देताना सुरक्षिततेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. या व्यक्तींना वृद्धांच्या घरातील महत्त्वाच्या कागदपत्रांपर्यंत प्रवेश मिळू शकतो. यामध्ये ओळखपत्रे, मालमत्तेच्या नोंदी आणि मालकी हक्काची प्रमाणपत्रे यांचा समावेश होतो. त्यामुळे या कागदपत्रांचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. याशिवाय, वृद्धांना मदत करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे वैद्यकीय प्रशिक्षण असेलच असे नाही. अचानक एखादी आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली, तर ती योग्य प्रकारे हाताळण्यात अशा व्यक्तींना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे केवळ सोबत देण्याची इच्छा असून पुरेसे नाही, तर आवश्यक कौशल्ये आणि जबाबदारीची जाणीव असणेही महत्त्वाचे आहे.अर्थतज्ज्ञ बिंगकिन ली यांच्या मते, व्यावसायिक सेवांनी सरकारी आणि औपचारिक वृद्धसेवा व्यवस्थेची जागा घेऊ नये. उलट, या सेवांनी त्या व्यवस्थेला पूरक ठरले पाहिजे. म्हणजेच, वृद्धांना आवश्यक असलेली मदत केवळ कुटुंबावर किंवा एखाद्या खासगी संस्थेवर अवलंबून न राहता योग्य पद्धतीने उपलब्ध झाली पाहिजे. भविष्यात वृद्धांची घरच्या घरी काळजी घेणाऱ्या सेवा अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होणे आवश्यक आहे. कारण वृद्धांना मदत मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्या मदतीदरम्यान त्यांची सुरक्षितता, गोपनीयता आणि सन्मान जपला जाणेही महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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