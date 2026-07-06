Premium|China Solar Energy: जगात सौरऊर्जेत नंबरवन असणाऱ्या चीनची जगभरात चर्चा का? चीन सौरऊर्जेत नेमके कोणते प्रयोग करतंय आणि नुकतंच समोर आलेलं संशोधन काय?

पुणे – अगदी डास मारण्याच्या बॅटपासून सणासुदीला लावल्या जाणाऱ्या लाइटच्या माळांपर्यंत आपण आपल्या रोजच्या आयुष्यात ‘चायना मेड’ वस्तू मोठ्या प्रमाणात वापरतो. एकीकडे आपण ‘चायना मेड’ वापरू नका असा प्रसार जरी करत असलो तरी दुसरीकडे अनेक ठिकाणी आपल्याला त्याला पर्यायी चांगल्या भारतीय किंवा अन्य कोणत्याही ब्रॅन्डच्या वस्तूच उपलब्धच होत नसल्याने अपरिहार्यतेने का होईना पण भारतीय माणूस बऱ्याच प्रमाणात चायनीज वस्तू वापरतो आहे.‘चायना मेड’ वस्तूंसोबतच आता चीनच्या सौरऊर्जेचीदेखील जगभरात चर्चा आहे. चीन सध्या सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात अनेक प्रयोग करतंय म्हणूनच आज चीन हा जगातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा उत्पादक देश झाला आहे. एवढंच नाही तर जागतिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या सौर पॅनेल्स, पॉलिसिलिकॉन, वेफर्स आणि सोलर सेल्सच्या उत्पादनात चीनचा सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. चीनने वाळवंटात सोलर पॅनेल बसवत नवे प्रयोग केले, समुद्रात पॅनेल बसवले, चीनमधील शाळा, कारखाने, सरकारी कार्यालये, घरं सगळ्यावर सोलर पॅनेल आहेत. सौरऊर्जेवर चालणारी नवनवी उपकरणं चीन बनवतंय. गेल्या वीस दशकात चीनने सौर ऊर्जा क्षेत्रात केलेली ही प्रगती थक्क करणारी आहे. सगळंच चीन नेमकं काय करतोय आणि कसं करतोय हेच आज आपण या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत..वाळवंटात सोलर पॅनेल बसविण्याचा चीनचा प्रयोग काय?चीनने जगातील सर्वात मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांपैकी अनेक प्रकल्प वाळवंटात उभारले आहेत. विशेषतः कुबुकी, गोबी आणि शिनजियांगमधील गुरबानतुंगगुट या वाळवंटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित केले जात आहेत.या प्रकल्पांमध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेला उपक्रम म्हणजे इनर मंगोलियातील कुबुकी वाळवंटातील सौर ऊर्जा विकास प्रकल्प, ज्याला माध्यमं Solar Great Wall म्हणतात. २०३० पर्यंत या भागात सुमारे १०० गिगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प विकसित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले आहे.पण वाळवंटच का..?वाळवंटात मोठ्या प्रमाणावर मोकळी जमीन उपलब्ध असते, सूर्यप्रकाश मुबलक मिळतो आणि लोकसंख्या कमी असल्याने मोठे सौर प्रकल्प उभारणे तुलनेने सोपे ठरते. त्यामुळे चीनने या भागांची निवड केली.याचे फायदे काय झाले?सौर पॅनेल्स जमिनीवर सावली निर्माण करतात. त्यामुळे काही ठिकाणी जमिनीचे तापमान कमी राहते, बाष्पीभवन कमी होते आणि आर्द्रता काही प्रमाणात टिकून राहण्यास मदत होते. काही संशोधनांमध्ये पॅनेल्सखाली गवत किंवा इतर वनस्पतींची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, यामुळे सर्व वाळवंटीकरण थांबते किंवा प्रत्येक वाळवंट सुपीक होते, असा निष्कर्ष वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला नाही.पण या प्रकल्पाच्या मर्यादा कोणत्या?चीन मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जा तर निर्माण करतंय पण ही ऊर्जा औद्योगिक वसाहतींपर्यंत पोहचवणं हे सर्वात मोठे आव्हान चीनसमोर उभे राहिले आहे. यासाठी आता वीज वाहून नेण्यासाठीची यंत्रणा उभारण्याचे काम सध्या चीनकडून सुरू आहे..चीनचा समुद्रावर सोलर पॅनल बसविण्याचा प्रयोग काय?चीनने समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ तसेच उथळ समुद्रात विशेष तरंगत्या प्लॅटफॉर्मवर सौर पॅनेल बसवले आहेत. हे प्लॅटफॉर्म अँकरने समुद्रतळाशी बांधलेले असतात, त्यामुळे भरती-ओहोटी आणि लाटांनुसार ते वर-खाली होतात, पण वाहून जात नाहीत.२०२५ मध्ये चीनने शानदोंग प्रांतातील Qingdao येथे पूर्ण खाऱ्या समुद्राच्या पाण्यात चालणारा पहिला औद्योगिक स्तरावरील तरंगता सौर प्रकल्प सुरू केला. हा प्रकल्प सुमारे ६० हजार चौरस मीटरवर असून सुमारे १.६७ कोटी किलोवॅट वीजनिर्मिती करतं. याची क्षमता ७.५ मेगावॅटची आहे. हा प्रयोग समुद्रावरच का?जमीनीवर अनेक ठिकाणी जागेची मर्यादा येते त्यामुळे त्यांनी हा समुद्राचा प्रयोग केला आहे. तसेच समुद्राच्या पाण्यामुळे पॅनेल्स थंड राहतात, त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता साधारण ५ ते ८ टक्क्यांनी वाढू शकते. किनाऱ्याजवळील उद्योगांना वीज पुरवणे सोपे होते.काही प्रकल्पांमध्ये सौर ऊर्जा, समुद्री पवन ऊर्जा आणि मत्स्यपालन यांचा एकत्रित वापर करण्याचा प्रयोग सुरू आहे.चीनसमोरची आव्हानं काय आहेत?खाऱ्या पाण्यामुळे धातू गंजण्याचा धोका आहे तसेच मोठ्या लाटा आणि चक्रीवादळांचा परिणामही यावर होऊ शकतो. याचा देखभाल खर्च जास्त असून समुद्री परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचे सातत्याने निरीक्षण करणे आवश्यक झाले आहे..चीनमध्ये शाळा, सरकारी कार्यालय, कारखान्यावर सोलर पॅनेलचीनने २०२१ मध्ये ‘Whole-County Rooftop Solar Pilot Program’ कार्यक्रमांतर्गत चीनमधील जिल्ह्यांना, सरकारी इमारतींना, शाळा-रुग्णालयांना आणि कारखान्यांना तसेच ग्रामीण भागातील घरांच्या छतांवर सोलर पॅनेल्स बसवण्याचे लक्ष ठेवले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात चीनमधील लोकांनी सोलर पॅनेल बसवून घेतले. छतच सोलरचेचीनमधील नव्या संशोधनानुसार नव्या इमारतींमध्ये पॅनेल्स छतावर वेगळे बसवले जात नाहीत, तर इमारतींचे छत आणि काचा बनवतानाच त्यात सोलर सेल्स इनबिल्ट केले जातात. म्हणजेच इमारतीची भिंत किंवा छताचे सिमेंटचे पत्रे म्हणजेच सोलर पॅनेल असतात.ग्रामीण भागही जोडलाचीनमधील मोठ्या सोलर कंपन्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची छते भाड्याने घेतात. कंपन्या स्वतःच्या खर्चाने तिथे पॅनेल्स बसवतात, शेतकऱ्यांना दरमहा छताचे भाडे किंवा मोफत वीज देतात आणि उरलेली वीज सरकारला विकून नफा कमावतात.चीनमध्ये रात्रीच्या वेळीही वीजनिर्मितीचीनने रात्रीच्या वेळी वीज मिळावी म्हणून बॅटरीवर अवलंबून न राहता CSP तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. यात हजारो आरशांच्या साहाय्याने सूर्यप्रकाश एका टॉवरवर केंद्रित केला जातो. तिथे असलेल्या वितळलेल्या मिठाचा वापर करून उष्णता साठवली जाते आणि रात्रीच्या वेळी त्या उष्णतेपासून वाफेद्वारे टर्बाइन फिरवून वीज तयार केली जाते..Premium|Climate Change: जगातील समुद्रांची पाणीपातळी शास्त्रज्ञांच्या अंदाजापेक्षाही अधिक वेगाने वाढते आहे; नेचरमध्ये प्रसिद्ध झालेलं नवं संशोधन नेमकं काय सांगतंय?.चीनची सौरऊर्जा क्षेत्रातील झेप ही आकड्यांत पाहुया..मे २०२५ मध्ये चीनची एकूण स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता १ हजार गिगावॅट म्हणजेच १ टेरावॅटपेक्षा अधिक झाली. हा टप्पा गाठणारा चीन हा जगातील पहिला देश ठरला.IEA च्या अहवालानुसार, चीनने गेल्या दशकात सौर उत्पादन क्षेत्रात ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. जगातील सुमारे ८० टक्के सौर पॅनेल, पॉलिसिलिकॉन, वेफर्स आणि सोलर सेल्सचे उत्पादन चीनमध्ये होते. त्यामुळे चीन जागतिक सौर पुरवठा साखळीचा प्रमुख केंद्रबिंदू बनला आहे.मे २०२५ पर्यंत जगातील एकूण स्थापित सौर क्षमतेपैकी जवळपास निम्मी क्षमता चीनमध्येच असल्याचं गार्डियनच्या वृत्तात म्हंटलं आहे.Reuters च्या वृत्तानुसार चीनने २०३० पर्यंत पवन आणि सौर ऊर्जेची १२०० GW एकत्रित क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र हे उद्दिष्ट नियोजित वेळेच्या सुमारे सहा वर्षे आधी पूर्ण झाले.जगातील एकूण स्थापित सौर क्षमतेपैकी जवळपास निम्मी क्षमता चीनमध्येच आहे. म्हणजे जगात उभारल्या गेलेल्या प्रत्येक दोन सौर प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्पाच्या क्षमतेएवढी क्षमता चीनकडे आहे. चीन सौरऊर्जेवरच का भर देतंय? यामागची राजकीय कारणं काय आहेत?चीन हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा वापरणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूचा मोठा हिस्सा त्याला आयात करावा लागतो. त्यामुळे जागतिक युद्ध, निर्बंध किंवा पुरवठा खंडित झाल्यास चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या मते, चीन आज नूतनीकरणक्षम ऊर्जेबरोबरच वीज-जाळे, ऊर्जा साठवण आणि प्रसारण यंत्रणेतही मोठी गुंतवणूक करत आहे, जेणेकरून ऊर्जा व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनेल.Carbon Brief या युकेतील संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, २०२५ मध्ये स्वच्छ ऊर्जा उद्योगांनी चीनच्या आर्थिक वाढीत एक-तृतीयांशपेक्षा अधिक योगदान दिले. सौर ऊर्जा, बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ बनले आहेत.सौर पॅनेल्स, बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्ट ग्रिड आणि ऊर्जा साठवण ही भविष्यातील महत्त्वाची तंत्रज्ञाने मानली जात आहेत. Center for Strategic and International Studies च्या विश्लेषणानुसार, चीन या क्षेत्रांना राष्ट्रीय औद्योगिक धोरणाचा भाग मानतो..Premium|US China AI Competition : एआयच्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका की चीन कोण पुढे?.चीनचं सौरऊर्जेच्या जोरावर खाऱ्या पाण्याचं पिण्याच्या पाण्यात रूपांतर करणारं संशोधन का चर्चेत..?आपल्या पृथ्वीवर ७१ टक्के पाणी आहे, पण त्यातलं ९७ टक्के पाणी हे समुद्राचं खारं पाणी आहे, जे आपण पिऊ शकत नाही. आजवर समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करायचे अनेक प्रयोग झाले. समुद्राचं पाणी गोड करणारी डिसॅलिनेशन तंत्रज्ञानं जगात उपलब्ध आहेत, पण त्यासाठी प्रचंड वीज, अवाढव्य यंत्रसामग्री आणि कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येतो. अशा परिस्थितीत चीनने केलेले संशोधन हे आशेचा किरण ठरतं आहे.चीनच्या 'नानजिंग युनिव्हर्सिटी' आणि इतर अग्रगण्य संशोधन संस्थांनी 'इंटरफेशियल सोलर बाष्पीभवन' नावाचे एक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. यापूर्वी समुद्राचे पाणी उकळण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर कोळशाची किंवा ग्रिडची वीज लागायची, ज्यामुळे संपूर्ण पाणी तापवून त्याची वाफ केली जायची. चीनी संशोधकांनी एक विशेष प्रकारची Nano-material sheet किंवा Solar Absorber तयार केला आहे, जो पाण्याच्या वरच्या थरावर तरंगतो. हा कापडासारखा दिसणारा थर सूर्यप्रकाश अत्यंत वेगाने शोषून घेतो आणि संपूर्ण पाणी तापवण्याऐवजी फक्त पाण्याच्या वरच्या अतिशय बारीक थराला थेट वाफेमध्ये बदलतो. यामुळे ऊर्जेचा अपव्यय टळतो आणि नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा कमी ऊर्जेत आणि वेगाने शुद्ध पाणी तयार होते. या तंत्रज्ञानाच्या एका छोट्या उपकरणाने एका दिवसाला २० लीटर पिण्याचे पाणी तयार करता येते.-----------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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