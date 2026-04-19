Premium|Importance of Reading in Life : नशिबावर नव्हे, सखोल वाचनावर उभं राहतं खरं यश; कठीण निवडींचं सामर्थ्य

Self Improvement Books : वाचन ही केवळ माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया नसून नशीब घडवण्याचे प्रभावी साधन आहे. कठीण निवडी आणि सततचे शिक्षण यामुळेच मानवी जीवनात वैचारिक स्पष्टता येते, जी आपल्याला भ्रामक आत्मविश्वासापासून वाचवून यशाकडे घेऊन जाते.
रिता राममूर्ती गुप्ता
तुम्हाला तुमचे सुदैव वाढवायचे असेल किंवा तुमचे दुर्दैव उलटवायचे असेल, तर वाचन एक उत्तम मार्ग आहे. म्हणूनच एक साधा, पण महत्त्वाचा नियम लक्षात ठेवा; कठीण निवडी केल्यास आयुष्य सोपे होते आणि सोप्या निवडी केल्यास आयुष्य कठीण होते.

एक प्रसिद्ध म्हण आहे, “तुम्ही काही लोकांना नेहमीच फसवू शकता आणि सर्व लोकांना काही काळासाठी फसवू शकता, पण तुम्ही सर्व लोकांना नेहमीच फसवू शकत नाही.” काही तरी साध्य करण्यासाठी तुमच्याकडे कौशल्य असणे आवश्यक आहे.

अनेकदा अल्पावधीत नशीब साथ देते आणि लोकांना वाटते की “आपण असेच निभावून नेऊ शकतो.” पण खरी अडचण इथेच सुरू होते!

अशा क्षणिक यशाचे सामाजिक कौतुक आणि स्वीकार हळूहळू आपल्या व्यक्तिमत्त्वात रुजतो आणि आपण स्वतःलाच फसवू लागतो, की कोणत्याही ठोस शिकण्याशिवायही आयुष्य सहज पुढे नेता येऊ शकते. हा एक प्रकारचा भ्रामक आत्मविश्वास असतो.

आयुष्यात नशिबाचे महत्त्व नाकारणे कठीण आहे, पण अखेरीस आपण आपल्या नशिबावर - चांगल्या किंवा वाईट - नियंत्रण ठेवू शकत नाही, मात्र आपण आपले प्रयत्न आणि तयारीवर नियंत्रण ठेवू शकतो.

