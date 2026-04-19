Premium|Importance of Reading in Life : नशिबावर नव्हे, सखोल वाचनावर उभं राहतं खरं यश; कठीण निवडींचं सामर्थ्य

तुम्हाला तुमचे सुदैव वाढवायचे असेल किंवा तुमचे दुर्दैव उलटवायचे असेल, तर वाचन एक उत्तम मार्ग आहे. म्हणूनच एक साधा, पण महत्त्वाचा नियम लक्षात ठेवा; कठीण निवडी केल्यास आयुष्य सोपे होते आणि सोप्या निवडी केल्यास आयुष्य कठीण होते.एक प्रसिद्ध म्हण आहे, “तुम्ही काही लोकांना नेहमीच फसवू शकता आणि सर्व लोकांना काही काळासाठी फसवू शकता, पण तुम्ही सर्व लोकांना नेहमीच फसवू शकत नाही.” काही तरी साध्य करण्यासाठी तुमच्याकडे कौशल्य असणे आवश्यक आहे.अनेकदा अल्पावधीत नशीब साथ देते आणि लोकांना वाटते की “आपण असेच निभावून नेऊ शकतो.” पण खरी अडचण इथेच सुरू होते!अशा क्षणिक यशाचे सामाजिक कौतुक आणि स्वीकार हळूहळू आपल्या व्यक्तिमत्त्वात रुजतो आणि आपण स्वतःलाच फसवू लागतो, की कोणत्याही ठोस शिकण्याशिवायही आयुष्य सहज पुढे नेता येऊ शकते. हा एक प्रकारचा भ्रामक आत्मविश्वास असतो.आयुष्यात नशिबाचे महत्त्व नाकारणे कठीण आहे, पण अखेरीस आपण आपल्या नशिबावर - चांगल्या किंवा वाईट - नियंत्रण ठेवू शकत नाही, मात्र आपण आपले प्रयत्न आणि तयारीवर नियंत्रण ठेवू शकतो..Premium|Artificial Narrow Intelligence (ANI) : सकाळपासून रात्रीपर्यंत: एआयच्या सहवासातील आपला प्रवास.दीर्घकाळात, संधी आणि तयारी यांचा मेळ बसणे आवश्यक आहे आणि ही तयारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे अधिक नीट समजून घेण्यासाठी स्वतःला एक प्रश्न विचारा : तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या व्यक्ती आहात? तुम्ही भाग्यवान आहात का? तुम्हाला वारसा हक्काने आणि अमर्याद साधनसंपत्तीने आशीर्वाद मिळाला आहे का? तुमच्या चुका सहज झाकल्या जातात आणि अपयशाचे परिणाम कमी जाणवतात...दुसरा प्रकार म्हणजे मर्यादित संसाधने असलेल्या साध्या कुटुंबात जन्मलेले लोक... तुमच्या चुका झाकण्याची कोणतीही मुभा नसते आणि प्रत्येक निर्णयाचा थेट परिणाम भोगावा लागतो, पण या दोन्ही भिन्न परिस्थितींमध्ये एक समान गोष्ट आहे, ती म्हणजे सतत शिकत राहण्याची, आत्मसुधाराची गरज. तुम्ही कोणत्याही गटात असलात तरी तुमची शिकण्याची पद्धत जाणीवपूर्वक निवडणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही पहिल्या गटात असाल, तर तुमच्या भोवती अनेकदा फक्त कौतुक करणारे लोक जमा होतात. ते तुम्हाला वास्तववादी अभिप्राय देत नाहीत. अशा वेळी तुम्ही हळूहळू वास्तवापासून दूर जाऊ शकता आणि मर्यादांचे भान सुटू शकते.म्हणूनच, प्रत्येकाने आपल्या नैसर्गिक जिज्ञासेवर आणि आवडीवर लक्ष केंद्रित करून ठरवायला हवे, की आपला वेळ आणि बुद्धिमत्ता कुठे गुंतवायची आणि कोणती समस्या सोडवायची. कोणतीही शिकण्याची पद्धत निवडा, पण वाचन हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा पूरक मार्ग आहे. वाचन आपल्याला केवळ माहिती देत नाही, तर ते आपली विचार करण्याची क्षमता घडवते. ते आपल्याला पुढील गोष्टींसाठी सक्षम करते. स्वतःच्या उपजीविकेसाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करणे, स्वतःच्या विचारांवर ठाम राहणे, स्वतःचा कृती मार्ग ठरवणे आणि आपल्या जीवनाचा उद्देश शोधणे... याच्या उलट, जर आपण केवळ प्रवाहाबरोबर जात राहिलो आणि नशिबाच्या जोरावर काही वेळा यश मिळवले, तर काही चुकीच्या सवयी हळूहळू तयार होतात!*जिथे आपला वाटा नसतो तिथे श्रेय घेणे.* अंदाजे घेतलेल्या निर्णयाला कौशल्य समजणे.* इतरांच्या अपयशाला स्वतःचे यश मानणे किंवा तंत्रज्ञानावर इतके अवलंबून राहणे की, स्वतःचा स्वतंत्र विचारच कमी होणे..अशा सवयींमुळे आपण स्वतःबद्दल एक भ्रामक आत्मविश्वास तयार करतो आणि तो पुढे जाऊन गंभीर चुका घडवू शकतो. अशा विचारसरणीत अडकलेले लोक केवळ वैयक्तिक पातळीवरच नाही, तर संस्था आणि कधी कधी संपूर्ण समाजालाही चुकीच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकतात. कारण त्यांच्याकडे योग्य निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक बौद्धिक क्षमता आणि भावनिक नियंत्रण विकसित झालेले नसते. या विषयावर बोलणारी काही खरोखरच चांगली पुस्तके आहेत. नवल रविकांत अनेकदा ‘The Beginning of Infinity’ आणि ‘The Fabric of Reality’ या पुस्तकांचा संदर्भ देतात. या पुस्तकांचा हेतू असा आहे, की गुंतागुंतीच्या कल्पनांवर विचार करण्याची क्षमता विकसित करणे आणि आपल्या सर्जनशीलतेवर लक्ष केंद्रित ठेवणे. असे केल्याने आपण आपल्या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम अधिक स्पष्टपणे पाहू शकतो. त्याचप्रमाणे एडवर्ड टेनर यांच्या ‘Why Things Bite Back’ या पुस्तकात ‘revenge effect’ म्हणजेच अनपेक्षित परिणाम यावर चर्चा केली गेली आहे. ते सांगतात, की बहुतांश लोक वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या परिणामांचा पूर्ण विचार करत नाहीत.१९८९च्या एक्सॉन वाल्डेझ तेलगळतीच्या वेळी किनारा स्वच्छ करण्यासाठी वापरलेल्या उच्च दाबाच्या गरम पाण्यामुळे केवळ तेलच नाही, तर अनेक सजीवही नष्ट झाले, जे मूळ दुर्घटनेत वाचले होते. यावरून स्पष्ट होते, की प्रत्येक कृतीसोबत काही अनपेक्षित परिणाम जोडलेले असतात. जेव्हा आपण नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारतो, तेव्हा आपण विचार करतो का, की आपण एखाद्या मोठ्या प्रणालीत हस्तक्षेप करत आहोत? मोबाईलवर झटपट उत्तर शोधण्याची सवय आपल्यामध्ये नकळत बौद्धिक आळशीपणा निर्माण करत नाही ना, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. जर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानच मानवी मेंदूची विचारशक्ती कमी करत असेल, तर ती नक्कीच गंभीर चिंतेची बाब आहे. टेनर त्यांच्या ‘The Efficiency Paradox’ मध्ये म्हणतात, की “नेहमी अत्यंत कार्यक्षम राहण्याचा प्रयत्न अल्पकालीन यश देतो, पण दीर्घकालीन दृष्टीने तोच तुमची कार्यक्षमता कमी करतो.” म्हणूनच, संतुलन राखणे आणि सामान्य बुद्धीचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. माणूस म्हणून असलेल्या क्षमतांचा पूर्ण उपयोग करणे हेच खरे शहाणपण आहे..गुगलवर उत्तर शोधून किंवा काही मथळे वाचून स्वतःला हुशार समजणे हे अनेकदा वास्तव नसते, जसे सौंदर्य शस्त्रक्रियेनंतर मिळालेला देखावा नैसर्गिक नसतो. ‘हाय डोपामिन डिजिटल संस्कृती’च्या आहारी जाणे म्हणजे जणू वाघाला पिंजऱ्यात ठेवून त्याला आळशी बनवण्यासारखे आहे. एकदा सोप्या आयुष्याची सवय लागली, की कठोर परिश्रमाची क्षमता पुन्हा निर्माण करणे कठीण होते. म्हणूनच दररोज थोडा वेळ छापील किंवा सखोल वाचनासाठी देणे आवश्यक आहे. त्याचे परिणाम लगेच दिसत नाहीत, पण कालांतराने ते प्रचंड प्रमाणात वाढतात आणि आयुष्य बदलून टाकतात.वाचनाच्या अभावामुळे कौशल्यांचा ऱ्हास होतो. आज अनेक ब्रँड्स जाहिरातींमध्ये लोकांच्या कमी होत चाललेल्या लक्षवेध क्षमतेला लक्षात घेऊन फक्त चमकदार आणि वरवरची सामग्री तयार करतात, पण अशा क्षणिक माहितीपेक्षा टिकाऊ ज्ञान जपणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपण स्वतः आपले कुटुंब आणि आपला समाज यासाठी वाचनाचा पाया मजबूत ठेवणे गरजेचे आहे. वाचन खरोखरच जादुई आहे. सखोल वाचन हा मानवजातीसाठी विचार आणि अंतर्दृष्टीकडे जाण्याचा एक पूल आहे. आपण जुने ज्ञान आणि नवीन माहिती यांची सांगड घालतो, तुलना करतो, तर्क लावतो, खोटेपणा तपासतो आणि नवीन दृष्टिकोन स्वीकारतो. त्यामुळे आपली समज, सहानुभूती आणि बौद्धिक क्षमता वाढते. जर तुम्हाला कुठे जायचे असेल, तर तुम्ही चालणे टाळू शकत नाही, नाही का? त्याचप्रमाणे, जर तुम्हाला तुमचे सुदैव वाढवायचे असेल किंवा तुमचे दुर्दैव उलटवायचे असेल, तर वाचन हा त्यासाठी एक उत्तम मार्ग आहे. म्हणूनच एक साधा, पण महत्त्वाचा नियम लक्षात ठेवावा, कठीण निवडी केल्यास आयुष्य सोपे होते आणि सोप्या निवडी केल्यास आयुष्य कठीण होते. 