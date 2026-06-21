Premium|Chorabari Glacier in Kedarnath : केदारनाथातील चोराबरी हिमनदी सांगते हवामान बदलाची गंभीर कहाणी

हिमालय हा स्थिर नाही. तो सतत घडत आहे, बदलत आहे आणि आपल्याला त्या बदलांची जाणीव करून देत आहे. चोराबरी हिमनदी त्या बदलांचा एक जिवंत पुरावा आहे, शांत दिसणारा, पण आतून सतत हलणारा. चोराबरी हिमनदीचा अभ्यास करताना वैज्ञानिकांनी एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे ती म्हणजे हिमालयातील हिमनद्या अत्यंत संवेदनशील आहेत. हवामानातील लहान बदलही त्यांच्यावर मोठा परिणाम करू शकतात.हिमालयातील हिमनद्या केवळ बर्फाचे साठे नसतात; त्या नद्यांना जन्म देतात, संस्कृती घडवतात आणि कधी कधी आपल्या मर्यादांची जाणीव करून देतात. पिंडारीसारखी हिमनदी आपल्याला हिमालयाशी ओळख करून देते, तर केदारनाथ परिसरातील चोराबरी हिमनदी आपल्याला हिमालयाचा दुसरा, अधिक गंभीर आणि संवेदनशील पैलू दाखवते.उत्तराखंडमधील केदारनाथाच्या वरच्या भागात वसलेली चोराबरी हिमनदी आकाराने मोठी नसली तरी तिचं महत्त्व अत्यंत मोठं आहे. ही हिमनदी मंदाकिनी नदीच्या उगमाशी संबंधित आहे. हिमनदीच्या जवळच चोराबरी तलाव, ज्याला गांधी सरोवर म्हणूनही ओळखलं जातं, वसलेला आहे. या संपूर्ण परिसरात एक वेगळीच शांतता आहे, पण ही शांतता नेहमी स्थिर नसते.केदारनाथ केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे नाही, तर ते एक जिवंत हिमालयीन प्रयोगशाळा आहे. येथे उभं राहिलं की हिमनदी, नदी, पर्वत आणि हवामान यांचा एकत्रित परिणाम स्पष्टपणे दिसतो. चोराबरी हिमनदी ही त्या प्रणालीचा एक केंद्रबिंदू आहे.हिमनदीच्या निर्मितीची प्रक्रिया येथेही तशीच आहे. उंच भागात साठणारा हिम, त्यावरचा दाब आणि गुरुत्वाकर्षणामुळे खाली सरकणारा बर्फ. पण चोराबरी हिमनदीचं वैशिष्ट्य तिच्या आकारात नसून तिच्या स्थानात आहे. ती एका अत्यंत संवेदनशील, उंच आणि जलद बदलणाऱ्या प्रदेशात आहे..Premium|Iceland Vatnajökull glacier floods : वत्नायोकुल हिमनदी: बर्फाच्या चादरीखाली दडलेला धगधगता ज्वालामुखी आणि विद्ध्वंसक पुराचे संकट.या हिमनदीच्या तोंडाशी तयार झालेला चोराबरी तलाव हा एक हिमनदी तलाव आहे. अशा तलावांची निर्मिती हिमनदीच्या वितळण्यामुळे होते. बर्फ वितळतो, पाणी साचतं आणि दगडमातीच्या नैसर्गिक बांधामागे ते थांबतं. वरून पाहिलं तर हे तलाव अत्यंत सुंदर दिसतात. निळसर पाणी, शांत पृष्ठभाग आणि आसपासचा बर्फ. पण या सौंदर्यामागे एक संभाव्य धोका दडलेला असतो.हिमनदी तलावांच्या संदर्भात ‘GLOF’ म्हणजे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड - ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. जेव्हा तलावाचा नैसर्गिक बांध कमकुवत होतो किंवा अचानक तुटतो, तेव्हा प्रचंड प्रमाणात पाणी खाली येतं. हा प्रवाह अत्यंत वेगवान आणि विध्वंसक असू शकतो.वर्ष २०१३ मध्ये केदारनाथ परिसरात घडलेली आपत्ती ही अशाच अनेक घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे घडली. अतिवृष्टी, हिमनदीतील बदल आणि चोराबरी तलावाच्या फुटण्यामुळे निर्माण झालेला पाण्याचा प्रचंड प्रवाह, या सगळ्यांनी मिळून मंदाकिनी खोऱ्यात मोठा विध्वंस घडवला.या घटनेने हिमनद्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. त्या केवळ सौंदर्याचा भाग नाहीत; त्या अत्यंत संवेदनशील आणि शक्तिशाली प्रणाली आहेत.चोराबरी हिमनदीकडे पाहताना आणखी एक गोष्ट जाणवते ती म्हणजे तिचं वेगाने बदलणारं स्वरूप. हिमनदीचा आकार, तलावाची स्थिती आणि आजूबाजूचा भूभाग हे सगळं सतत बदलत असतं. त्यामुळे या प्रदेशाचा अभ्यास आणि निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. या हिमनदीच्या पृष्ठभागावरही मोराइन, भेगा आणि वितळलेल्या पाण्याचे प्रवाह दिसतात. वरून पाहिलं तर ती शांत वाटते, पण आतून सतत हालचालीत असते..चोराबरी परिसरात उभं राहिलं, की एक वेगळीच भावना निर्माण होते. एकीकडे केदारनाथाचं धार्मिक महत्त्व, तर दुसरीकडे हिमनदीचं वैज्ञानिक वास्तव. श्रद्धा आणि विज्ञान यांचा हा संगम अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.येथे येणाऱ्या प्रत्येकाला एक जाणीव होते, निसर्गाला आपण पूर्णपणे समजू शकत नाही, पण त्याचा आदर करणं आवश्यक आहे.या परिसरात हवामान अत्यंत अनिश्चित आहे. काही तासांत परिस्थिती पूर्णपणे बदलू शकते. ढग अचानक जमा होतात, पाऊस सुरू होतो आणि प्रवाह वाढतो. या सर्व गोष्टी हिमनदीच्या वर्तनावर परिणाम करतात. चोराबरी हिमनदीच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्या आसपासच्या भूगर्भीय रचनेचा. हा संपूर्ण प्रदेश अत्यंत तरुण आणि अस्थिर आहे. हिमालयाची निर्मिती अजूनही सुरू असल्यामुळे येथे खडक पूर्णपणे स्थिर नाहीत. त्यामुळे भूस्खलन, दगड कोसळणे आणि भूभागातील सूक्ष्म बदल ही सामान्य प्रक्रिया आहे. हिमनदी या अस्थिर भूभागावरून प्रवास करत असल्यामुळे तिच्या आकारात आणि मार्गात सतत बदल होत राहतात. हिमनदीच्या तळाशी होणारी प्रक्रिया देखील महत्त्वाची आहे. वरून दिसणारा बर्फ हा फक्त एक भाग असतो; पण तळाशी पाणी, गाळ आणि खडक यांच्या मिश्रणातून एक वेगळीच हालचाल सुरू असते. वितळलेल्या पाण्यामुळे हिमनदीचा तळ घसरता होतो आणि तिचा प्रवाह वेगाने बदलू शकतो. या प्रक्रियेमुळे काही वेळा हिमनदीचा अग्रभाग अचानक पुढे सरकतो किंवा मागे हटतो.चोराबरी तलावाच्या निर्मितीकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर तो एक ‘मोराइन-डॅम्ड लेक’ आहे. म्हणजेच हिमनदीने आणलेल्या दगडमातीच्या ढिगाऱ्यामुळे तयार झालेल्या नैसर्गिक बांधामागे पाणी साचलेलं असतं. अशा तलावांची रचना अत्यंत नाजूक असते. पाण्याचा दाब वाढला, भूस्खलन झालं किंवा अचानक वितळणं वाढलं, तर हा बांध तुटू शकतो. २०१३ च्या आपत्तीनंतर या तलावांच्या अभ्यासाला विशेष महत्त्व मिळालं. उपग्रह चित्रांच्या साहाय्याने हिमनदी तलावांची संख्या, त्यांचा आकार आणि संभाव्य धोका यांचा अभ्यास सुरू झाला. हिमालयात अशा शेकडो तलावांची नोंद झाली आहे आणि त्यांपैकी काही अत्यंत संवेदनशील मानले जातात..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .चोराबरी परिसरात उभं राहिलं, की आणखी एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे ध्वनी. पूर्ण शांततेतही हिमालय पूर्णपणे शांत नसतो. दूरवरून येणाऱ्या पाण्याचा आवाज, अधूनमधून कोसळणाऱ्या दगडांचा नाद आणि कधी कधी बर्फात पडणाऱ्या तड्यांचा हलका आवाज अर्थातच या सगळ्यांतून एक जिवंत प्रणाली कार्यरत असल्याची जाणीव होते. या प्रदेशातील जैवविविधताही उल्लेखनीय आहे. उंची वाढत गेली की वनस्पतींचे प्रकार बदलतात. खालील भागात दाट जंगलं दिसतात, तर वरच्या भागात विरळ गवत आणि शेवटी जवळजवळ निर्जीव भासणारा बर्फाच्छादित प्रदेश. पण उन्हाळ्यात या उंच प्रदेशातही लहान फुलं उमलतात आणि हिमालयाचा वेगळाच रंग दिसतो. चोराबरी हिमनदी आणि केदारनाथ परिसरातील मानवी नातं देखील विशेष आहे. येथे येणारे यात्रेकरू आणि गिर्यारोहक दोघेही या प्रदेशाचा अनुभव घेतात, पण त्यांच्या दृष्टिकोनात फरक असतो. यात्रेकरूसाठी हा श्रद्धेचा प्रवास असतो, तर गिर्यारोहकासाठी हा निसर्गाचा अभ्यास. पण दोघांनाही येथे एक समान गोष्ट जाणवते ती म्हणजे हिमालयाची प्रचंडता आणि आपल्या अस्तित्वाची मर्यादा.२०१३ नंतर या प्रदेशात काही बदल झाले. मार्ग अधिक सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न झाले, निरीक्षण यंत्रणा वाढवण्यात आली आणि हवामानाचा अंदाज अधिक काटेकोरपणे घेतला जाऊ लागला. पण तरीही हिमालय पूर्णपणे नियंत्रित करता येत नाही, ही जाणीव कायम आहे.चोराबरी हिमनदी आपल्याला एक संतुलित दृष्टिकोन शिकवते. निसर्गाकडे केवळ आकर्षण म्हणून पाहणं पुरेसं नाही आणि केवळ भीतीने पाहणंही योग्य नाही. त्याला समजून घेणं, त्याचा आदर करणं आणि त्याच्याशी सुसंवाद साधणं हेच योग्य आहे.या हिमनदीकडे पाहताना शेवटी एक विचार मनात राहतो हिमालय हा स्थिर नाही. तो सतत घडत आहे, बदलत आहे आणि आपल्याला त्या बदलांची जाणीव करून देत आहे. चोराबरी हिमनदी त्या बदलांचा एक जिवंत पुरावा आहे, शांत दिसणारा, पण आतून सतत हलणारा..चोराबरी हिमनदीचा अभ्यास करताना वैज्ञानिकांनी एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे ती म्हणजे हिमालयातील हिमनद्या अत्यंत संवेदनशील आहेत. हवामानातील लहान बदलही त्यांच्यावर मोठा परिणाम करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर चोराबरी हिमनदी आपल्याला एक महत्त्वाचा धडा देते तो अर्थातच हिमनदीकडे केवळ सौंदर्याच्यादृष्टीने पाहणं पुरेसं नाही. तिच्या मागील प्रक्रिया समजून घेणं तितकंच आवश्यक आहे.केदारनाथच्या त्या शांत, उंच आणि गंभीर परिसरात उभं राहिलं की जाणवतं की हिमनदी म्हणजे जीवनाचा स्रोत आहे, पण त्याचवेळी ती एक शक्तीही आहे. ती पाणी देते, पण ती आपल्याला सावध राहण्याचीही शिकवण देते. म्हणूनच चोराबरी हिमनदी ही केवळ एक हिमनदी नाही; ती श्रद्धा, विज्ञान आणि सावधगिरी यांचा संगम आहे. ती आपल्याला सांगते, की निसर्ग सुंदर आहे, पण तो समजून घेतला पाहिजे आणि त्याच्याशी जुळवून घेतलं पाहिजे.(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक आणि गिरिप्रेमी आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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