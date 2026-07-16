Premium|Study Room : हवामान बदलामुळे मान्सून आणि शेतीसमोर वाढते संकट

लेखक - सुदर्शन कुडचेगेल्या काही वर्षांत भारतासह संपूर्ण जगाला हवामानातील मोठ्या बदलांचा अनुभव येत आहे. वाढते तापमान, उष्णतेच्या लाटा, अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दीर्घकालीन दुष्काळ आणि वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती यांचा परिणाम सर्वाधिक शेती क्षेत्रावर होत आहे. भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक शेती आजही पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे मान्सूनमधील कोणताही बदल थेट अन्नसुरक्षा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतो. म्हणूनच हवामान बदल आणि मान्सून यांचा परस्परसंबंध समजून घेणे अत्यंत आहे.हवामान बदलामुळे मान्सूनचे बदलते स्वरूपभारतीय मान्सून हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. भारताच्या वार्षिक पावसापैकी सुमारे सत्तर टक्के पाऊस जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पडतो. मात्र, हवामान बदलामुळे मान्सूनचे आगमन, माघार आणि पावसाचे वितरण अधिक अनिश्चित होत आहे. काही भागांमध्ये कमी कालावधीत अतिवृष्टी होत आहे, तर काही भागांमध्ये दीर्घकाळ पाऊसच पडत नाही. त्यामुळे शेतीचे नियोजन अधिक कठीण होत चालले आहे.शेतीसमोरील वाढती संकटेअनियमित पावसाचा सर्वाधिक फटका खरीप हंगामाला बसत आहे. पेरणीनंतर पाऊस खंडित झाल्यास बियाणे वाया जातात, तर काढणीच्या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उभे पीक नष्ट होते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत असून उत्पन्नात मोठी घट होत आहे..Premium|Study Room : मान्सूनचा वेग मंदावला तरी दुष्काळाचा धोका किती? हवामान बदल, एल निनो आणि शेतीवरील परिणामांचा सखोल वेध.तापमानवाढीचा उत्पादनावर परिणामवाढत्या तापमानाचा परिणाम केवळ पावसावरच नव्हे, तर पिकांच्या वाढीवरही होत आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, ऊस आणि फळबागांवर त्याचा विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. अनेक अभ्यासांनुसार तापमानात प्रत्येक एक अंशाने वाढ झाल्यास काही पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता असते. विशेषतः गव्हाच्या उत्पादनावर वाढत्या उष्णतेचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेसमोरही नवे आव्हान निर्माण होत आहे.अतिवृष्टी आणि दुष्काळाचे दुहेरी संकटहवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि दुष्काळ या दोन्ही घटनांची तीव्रता वाढत आहे. केरळमधील पूर, हिमालयीन राज्यांतील ढगफुटी, महाराष्ट्रातील वारंवार होणारे दुष्काळ आणि ईशान्य भारतातील अतिवृष्टी या घटनांनी बदलत्या हवामानाचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. एका बाजूला पाणी साठविण्याची समस्या निर्माण होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काही प्रदेशांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाईही वाढत आहे..शेतकऱ्यांवरील आर्थिक परिणामहवामानातील अनिश्चिततेमुळे शेतीचा धोका वाढला आहे. पीकनुकसान, उत्पादनातील घट, कर्जबाजारीपणा आणि उत्पन्नातील अस्थिरता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत. विमा संरक्षण आणि सरकारी मदत उपलब्ध असली, तरी वाढत्या हवामान जोखमीमुळे शेती अधिक खर्चिक आणि अनिश्चित बनत आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होत आहे.बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची गरजतज्ज्ञांच्या मते, हवामान बदल पूर्णपणे थांबविणे शक्य नसले, तरी त्याचे परिणाम कमी करणे शक्य आहे. कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचा अवलंब, सूक्ष्म सिंचन, पर्जन्यजल साठवणूक, जलसंधारण, मृदा संवर्धन आणि हवामानानुसार पीक नियोजन यांना अधिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे. सुधारित बियाणे, हवामानाचा अचूक अंदाज आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे शेतकऱ्यांना बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास मदत होऊ शकते.शासनाचे प्रयत्नकेंद्र आणि राज्य सरकारांकडून नैसर्गिक शेती, जलसंधारण, पीक विमा, सूक्ष्म सिंचन आणि हवामानानुकूल शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भारतीय हवामान विभागाकडून अधिक अचूक पर्जन्यमानाचा अंदाज देण्यावर भर दिला जात असून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी हवामानविषयक सूचना दिल्या जात आहेत. त्याचबरोबर जलसंपत्तीचे नियोजन आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा प्रसार करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत..निष्कर्षहवामान बदलाचा परिणाम आता भविष्यकाळातील धोका राहिलेला नसून तो आजच्या वास्तवाचा भाग बनला आहे. मान्सूनचे बदलते स्वरूप आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम देशाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे हवामान बदलाचा वेग कमी करण्यासाठी पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि हवामानानुकूल बनविणे ही काळाची गरज आहे. शासन, वैज्ञानिक संस्था आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच या वाढत्या आव्हानावर प्रभावीपणे मात करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.