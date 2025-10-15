Premium| Maharashtra flood: पुरामागील सर्व घटकांबाबत हवे समग्र धोरण

महाराष्ट्रातील आता पूर ओसरत आहे. ज्यांची पिके गेली त्यांचा हंगाम वाया गेला परंतु ज्यांची जमीन खरवडून गेली त्यांच्यासाठी हे संकट फार मोठे असणार आहे. त्यांचे उपजीविका साधनच गेले आहे. पंचनामे, त्यांचे राजकारण होईल. दिवाळी भेट (प्रसिद्धीसाठी तिथपर्यंत ताणले जाईल असे वाटते) म्हणून ती भरपाई दिली जाईल. परंतु या संकटांत वाटेकरी असणाऱ्या अनेक घटकांचे पंचनामे होतील का? हा मोठा प्रश्न आहे...सध्या महाराष्ट्रात महापुराने थैमान घातले आहे. पूर ओसरत आहे. सध्या चर्चा सुरू आहे, पंचनामे भरपाई अशा पद्धतीने! कधीही पाहिला, अनुभवला नाही असा हा पूर होता. मागील पंधरा वर्षाचा विचार केला असता प्रत्येक वर्ष ‘पाऊसमान’ या अनुषंगाने वेगळे असे आहे. या पंधरा वर्षातील दहा-बारा वर्ष बहुतांश भागांत पावसाने सरासरी पूर्ण केली आहे. तरीही त्या बारा वर्षांपैकी आठ वर्षे ही शेतीला पूरक पाऊस नसण्याची आहेत. कारण पावसाचे आगमन, पावसातील खंड, कमी दिवसांत नव्हे काही तासात खूप पाऊस. नेमके याच ठिकाणी आपल्याला हवामान बदल हे संकट लक्षात घ्यावे लागते. .अनेक घटक कारणीभूतया १५ वर्षांत अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ या अनुषंगाने दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या भागांत काही वर्षी बहुतांश महाराष्ट्रात आणि काही भागांमध्ये सर्वच संकटाचे पंचनामे करावे लागले आहेत. म्हणजे शेती नुकसानीचे पंचनामे हा विषय आपल्या सवयीचाच भाग बनला आहे, बनतो आहे. वनस्पती अनुवंश आणि पैदास शास्त्रामध्ये एक संकल्पना असते की एखाद्या वनस्पतीच्या उत्पादनात कोणकोणत्या घटकाचा किती टक्के वाटा आहे. उदाहरणार्थ तुरीचे उत्पादन मिळण्यात तुरीला असणाऱ्या फांद्यांची संख्या, त्या फांद्यांवर येणाऱ्या शेंगाची संख्या, त्या शेंगांमध्ये असणाऱ्या बियांची संख्या आणि त्या बियांचे वजन अशा पद्धतीने तुरीच्या उत्पादनामध्ये ही सर्व घटकांचा वाटा असतो. अशाच पद्धतीने नैसर्गिक आपत्ती वा हवामान बदल यामुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीमध्ये कोणकोणत्या घटकाचा वाटा आहे, तो वाटा थेट म्हणजे एकरेषीय पद्धतीने आहे की त्यात अनेक गुंतागुंत आहे. हे लक्षात घेतले तर हे संकट हवामान बदलामुळे आहे. त्याचा मोठा वाटा आहे. परंतु त्याची तीव्रता वाढण्यासाठी कारण ठरणारे सर्व संबंधित घटकांना जबाबदार धरावे लागेल. ही यादी मोठी असणार आहे. त्यामध्ये शेतीपद्धती, शेतकरी इथपासून ते सरकारी धोरण, विकास संकल्पना इथपर्यंत सर्व असणार आहे..जमिनी क्षारपड होईपर्यंत ऊससुरुवातीला हवामान बदल हे संकट कुठेतरी दूर असणार आहे असे वाटत असतानाच त्याचा फटका किंवा प्रत्यक्ष अनुभव आपल्या सर्वांना येत आहे. ते संकट गडद करण्यासाठी कोणत्या घटकाचा सहभाग कारण ठरत आहे, हे पाहू. हरितक्रांतीचे तंत्रज्ञान स्वीकारणारी पिढी ही शेतीतून निवृत्त होत आहे. त्यांची पुढची पिढी त्यांच्या दृष्टीने हरितक्रांतीनंतरची शेती म्हणजेच पारंपरिक शेती हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ‘हरितक्रांती’मध्ये विक्रमी उत्पादन हा विषय प्राधान्यक्रमावर होता. नैसर्गिक संसाधन सुरक्षिततेविषयी फारसा विचार नव्हता. हे सर्व लक्षात घेतले की पीकपद्धती अन् शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक यादीत कशाची भर टाकावी लागेल हे थोडे सोपे होईल. हे सर्व आपण सीना नदीच्या महापुरात बाधित तिच्या काठच्या गावांच्या उदाहरणावरून लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करुयात! सीना नदी नगर जिल्ह्यात उगम पावते आणि सोलापूर जिल्ह्यात ती भीमेला मिळते. सीना नदीच्या काठ हा पारंपरिक ज्वारी-हरभरा पिकांसाठी प्रसिद्ध असणारा भाग. सीना-भीमा जोड कालवा झाला आणि त्यानंतर त्या संपूर्ण काठावर ऊस शेती मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. ऊस हेच पीक का स्वीकारतात किंवा उसावर बंदी घातली पाहिजे अशी कोणतीही भाषा न करता आपल्याला ते पीक व्यवहार्य ठरावे म्हणून सुरू असणारा आटापिटा आणि त्यासाठी कारण ठरणारी धोरणाची चिकित्सा करून पुढे जावे लागेल. .त्या काठावरील दारफळ आणि उंदरगाव या दोन गावच्या शेती पद्धतीचे मागील दहा वर्षांपासून निरीक्षण सुरू आहे. जमीन अतिशय भारी आणि मोठ्या खोलीच्या. तिथे ऊस घेतला जाऊ लागला. सुरुवातीची पाच-सहा वर्षे उसाने चांगले उत्पादन-उत्पन्न दिले. पुढे त्याच्या उत्पादनांत घट होऊ लागली. तरीही ऊस घेणे सुरूच राहिले आणि उत्पादनाची घट ही तोटा होण्याच्या पातळीपर्यंत गेल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ते पीक सोडून द्यायला सुरुवात केली. यामध्ये केवळ आर्थिक समीकरण पाहिले गेले. परंतु हे सर्व होत असताना त्या जमिनीची किती वाताहत झाली हे मोजले जात नाही. त्या दोन गावांत सध्या शेकडो एकर जमिनी क्षारपड झाल्या आहेत. जमिनीची खोली, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता, हवामान बदल, पाण्याची गुणवत्ता अशा सर्व घटकामुळे फळबागासुद्धा चांगल्या येत नाहीत असा शेतकऱ्यांचा अनुभव! .शाश्वत पीकपद्धतीकडे दुर्लक्षउषाताई चव्हाण यांची दारफळ गावामध्ये साडेतीन एकर जमीन आहे. त्या गावामध्ये पूर्वी दुष्काळ असल्याने त्यावर मात करण्यासाठी बंधारा बांधण्यात आला. पुढे सीना-भीमा जोड कालवा झाल्यानंतर मुबलक पाणी झाले. सर्व शेतामध्ये आणि पाणी साठून राहू लागले. परिणामी जमिनी क्षारपड होऊ लागल्या. हे गाव धान्य बँकेसाठी सुप्रसिद्ध! ज्वारीचे कोठार! परंतु ज्वारी परवडत नाही ही ओरड कायम! उषाताईंची सर्वच्या सर्व जमीन क्षारपड झाली. ती होण्यासाठी कारण ठरणाऱ्या या घटकांची यादी केली की त्यांनी स्वीकारलेल्या शेती पद्धतीचा वाटा नगण्य आहे हे लक्षात येते. मोठा वाटा आहे तुकड्या-तुकड्यांत विचार करून तयार केलेल्या योजना आणि नैसर्गिक संसाधनाचे अशाश्वत व्यवस्थापन आणि त्यासाठीचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धोरणात्मक रेटा! त्यावर मात करण्यासाठी त्यांनी त्यापैकी थोड्या जमिनीवर मुरूम आणून टाकला. आता हे अगदीच खर्चिक परंतु दुसरा पर्याय सुद्धा नाही. तशा जमिनीत त्यांनी घेतलेले पीक सध्या महापुराने नष्ट झाले. म्हणजे त्यांचे उपजीविका साधनच उद्ध्वस्त झाले आहे. या एका उदाहरणावरून आपण धोरण तयार करताना किती तुकड्यांत विचार करतो हे लक्षात येते. पाणी आल्यानंतर कोणती पीक पद्धती स्वीकारावी? याविषयी कोणते धोरण, योजना त्या परिसरासाठी आखली गेली होती का? या सर्व जमिनी क्षारपड होत असताना कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभाग यांनी कोणती भूमिका निभावली? हजारो कोटी खर्च करून नंतर सिंचन सुविधा निर्माण होतात. त्यापैकी अगदी कमी खर्चात कृषी विस्तार हे कार्य मोहिमेच्या स्वरुपात राबवून शाश्वत पीकपद्धती निश्चित का केली जात नसेल? याकडे दुर्लक्षामुळे अशा संकटात या घटकांचाही मोठा वाटा आहे असे म्हणता येते. .Premium| MP Omprakash Rajenimbalkar: माझे कर्तव्य होते, ते मी पार पाडले....पाणलोट विकासाचा फटका?पाणलोट विकासाचे आपल्याकडे मोठे काम झाले आहे आणि होत आहे. पाणलोट ही संकल्पना एका शेताच्या तुकड्यापासून सुरू होते. त्यापासून ती गाव पंचक्रोशी आणि नदीक्षेत्र इथपर्यंत विचारात घ्यावी लागते. शेतकऱ्याच्या पातळीवर बांधबंदिस्ती, उताराला आडवी मशागत, छोटे-मोठे बांध, जैविक बांध अशा पद्धतीने पाणलोटाचे उपाय करता येतात. शेतकऱ्यांच्या समूह पातळीवर त्या गटाची किंवा त्या परिसराचे नैसर्गिक ओढे-नाले, त्याचे उतार त्याचे संधारण असा विचार करता येतो. गावाच्या पातळीवर त्या गावातील सर्व लहान-मोठे ओढे त्यावरील बंधारे, त्या बंधाऱ्याची काळजी, त्या बंधाऱ्यातील गाळा-बंधाऱ्यावर अवलंबून असणारी शेती त्या शेताचे बांध आणि सर्वांत शेवटी ते ज्या ठिकाणी नदीला मिळतात त्या ठिकाणची व्यवस्था असा सर्व विचार करून आपल्याला या सर्वांचा या महापुरातील वाटा किती आहे हे मोजले पाहिजे.रस्ते-महामार्गांचा वाटा किती?यावर्षीच्या पुराने सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक रस्ते बंद झाले. त्यामध्ये महामार्गसुद्धा येतात. महामार्ग बांधण 