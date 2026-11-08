Premium|Communal Politics : लोकशाहीच्या रक्षणाचा लढा की राजकीय संघर्ष? सांप्रदायिकता आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्न

प्रियदर्शनसध्या एकविसाव्या शतकातील राजकारणात तेच मुद्दे पुन्हा पुन्हा डोके वर काढत आहेत, जे खरे तर गेल्या शतकातच संपुष्टात यायला हवे होते. १९४७ च्या फाळणीचा अत्यंत दुःखद, भीषण आणि भयावह अनुभव गाठीशी असूनही सांप्रदायिक राजकारणाचा राक्षस आपल्या सार्वजनिक जीवनात अधिकाधिक मोठा होत चालला आहे. तसेच, जातीय भेदभावाविरुद्ध शतकानुशतके संघर्ष करूनही आपले राजकारण जणू हजार जातींमध्ये विभागले जाण्यास उतावीळ झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे ही एक प्रकारे न्यायालयाला पुन्हा एकदा संभ्रमात ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे. निवडणूक आयोग केवळ एवढेच सांगत आहे की, ‘एसआयआर’ संदर्भातील सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत आणि फॉर्म क्रमांक सहामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अडचण अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयही निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेचा आदर राखत त्याच्या प्रतिज्ञापत्रांवर कोणतेही प्रश्न उपस्थित करेल, असे वाटत नाही. यापूर्वीही कोट्यवधी लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या युक्तिवादावर शिक्कामोर्तब केले आहे. साहजिकच, लोकशाही आणि तिच्या संस्थांचे रक्षण करण्याच्या लढ्याच्या नावाखाली मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणि सामाजिक संघटनांना असे वाटत आहे की, अखेरीस एक राजकीय लढाच त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करू शकेल..म्हणजेच, आता हा संघर्ष पूर्णपणे राजकीय झाला आहे. दिल्लीसह देशाच्या विविध भागांत सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर अचानक एक प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे की, २०२७ मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आणि २०२९ मधील लोकसभा निवडणुकीत नेमके काय घडणार? पण अशा प्रकारचे भाकीत करणे शक्य आहे का? इतिहास सांगतो की, स्वतःला अत्यंत अनुभवी आणि निष्णात समजणाऱ्या निवडणूक तज्ज्ञांचे अंदाजही अनेकदा सपशेल चुकले आहेत. मात्र, यात शंका नाही की, बऱ्याच काळानंतर निवडणूक आयोगाच्या निमित्ताने का होईना, केंद्र सरकारविरोधातील असंतोष अशा प्रकारे रस्त्यावर व्यक्त होत आहे. ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनांदरम्यान मुलींनी लैंगिक हिंसाचाराविरोधातही एक आंदोलन केले आहे. त्याआधी पेपरफुटीच्या प्रकरणात सरकारला आपल्या एका मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा लागला आहे.मात्र, खरा प्रश्न हा नाही की या आंदोलनांच्या प्रभावामुळे येत्या काळात सरकार बदलेल की नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, यानंतर आपले राजकारण बदलेल की नाही? आपण आपल्या लोकशाहीला अधिक गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात करू का? आपल्या मतदानाचा अधिक योग्य पद्धतीने वापर करू का? बनावट मुद्दे आणि भावनिक प्रश्नांच्या जाळ्यात अडकण्यापासून आपण स्वतःला वाचवू शकू का?.Premium|Keeladi vs Rakhigarhi Ancient Indian History : कीळडी उत्खननातून दक्षिण भारताच्या प्राचीन नागरीकरणाचा नवा इतिहास; राखीगडीशी तुलना का होतेय?.सध्या एकविसाव्या शतकातील राजकारणात तेच मुद्दे पुन्हा पुन्हा डोके वर काढत आहेत, जे खरे तर गेल्या शतकातच संपुष्टात यायला हवे होते. १९४७ च्या फाळणीचा अत्यंत दुःखद, भीषण आणि भयावह अनुभव गाठीशी असूनही सांप्रदायिक राजकारणाचा राक्षस आपल्या सार्वजनिक जीवनात अधिकाधिक मोठा होत चालला आहे. तसेच, जातीय भेदभावाविरुद्ध शतकानुशतके संघर्ष करूनही आपले राजकारण जणू हजार जातींमध्ये विभागले जाण्यास उतावीळ झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर पाहिले तर, ज्यांना सरन्यायाधीशांनी काहीशा अनभिज्ञतेत आधी झुरळ आणि नंतर माशी असे संबोधले, ते प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या राजकारणापूर्वी लोकांच्या विरोधाचा एक नवा धडा तयार करताना दिसत आहेत. देशाचा झेंडा अर्थात तिरंगा ध्वज राष्ट्रवादाच्या परिचित प्रतीकांचा ते अत्यंत अभिनव पद्धतीने वापर करत आहेत. आतापर्यंत राजकारणापासून दूर समजल्या जाणाऱ्या किशोरवयीन मुलांना आणि तरुणांना अचानक राजकीय प्रश्नांवर विचार करण्यासाठी आणि त्यांचा प्रचार करण्यासाठी प्रेरित करत आहेत. सोशल मीडियाच्या आरामदायी जगातून त्यांना बाहेर काढून जंतर-मंतरवर धावपळ करायला, पोलिसांच्या ताब्यात असतानाही घोषणा द्यायला शिकवत आहेत. त्यांच्या या आंदोलनांमुळे पारंपरिक आंदोलनस्थळांवर निर्बंध लादले जात आहेत, तर नव्या आंदोलनस्थळांवरही त्यांना निदर्शने करण्याची परवानगी दिली जात नाही. पारंपरिक पक्षीय राजकारणाला त्यांचे अनुकरण करण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांच्या माध्यमातून समोर येत असलेल्या लोकांमधील अस्वस्थतेचा काही फायदा आपल्या राजकीय खात्यात जमा होईल, या आशेने हे पक्ष त्यांच्यामागे उभे राहत आहेत..मात्र, या आंदोलनांनी भारावून जाऊन भारतीय राजकारणाचे स्वरूप बदलत आहे आणि लोकचळवळीतील एक नेते प्रशांत भूषण सत्ताबदलाचे जे स्वप्न पाहत आहेत, ते आता अगदी आवाक्यात आले आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. कारण भारतीय लोकशाहीत बदलाचे जेवढे संकेत दिसत आहेत, तेवढेच संकेत स्थिरतेचे आणि जडत्वाचेही आहेत. खरे तर भाजप आणि संघ परिवाराकडे असलेली प्रचंड निवडणूक यंत्रणा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाणीवपूर्वक घडवलेली प्रतिमा आणि सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात त्यांनी मिळवलेले यश यांना टक्कर देण्याइतकी संघटनात्मक ताकद, रणनीती आणि तयारी काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडे अद्याप तरी दिसून येत नाही.या लोकांच्या आंदोलनांचा एक सकारात्मक पैलू निश्चितच आहे. गेल्या काही वर्षांत जवळजवळ अप्रासंगिक झालेली डाव्या विचारसरणीची राजकीय चळवळ आपल्या विद्यार्थी संघटनांच्या बळावर पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरली आहे. तिचा लाल झेंडा तिरंग्यासोबत एकत्र येऊन देशाला अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची जाणीव करून देऊ शकतो, याची ती आठवण करून देत आहे. ‘सीजेपी’च्या नेतृत्वत्रयीतील अभिजित दीपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्याशिवाय आणखी एक अत्यंत प्रभावी आणि उजळ चेहरा समोर आला आहे, तो म्हणजे नेहा बोरा. तिच्यामध्ये संघर्ष करण्याची क्षमता दिसते, वैचारिक परिपक्वता जाणवते आणि एक आकर्षक, विश्वासार्ह व ठाम व्यक्तिमत्त्वही दिसून येते.सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा लोकांचा प्रखर विरोध सत्ताधारी व्यवस्थेलाही आपल्या आग्रहांचा पुनर्विचार करण्यास आणि आपले राजकारण बदलण्यास भाग पाडू शकतो. म्हणजेच, सरकार बदलो अथवा न बदलो, येत्या काळात राजकारण मात्र निश्चितच काही प्रमाणात बदलू शकते. आपण अशी अपेक्षा करावी का की, हे राजकारण अधिक ठोस, वास्तववादी आणि सकारात्मक मुद्द्यांच्या दिशेने वाटचाल करेल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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