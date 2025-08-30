Premium|Human evolution and primates : प्राण्यांच्या वर्तनातून मानवी नैतिकतेचा मागोवा

राहुल गडपालेrahulgadpale@gmail.comमाणसाच्या आणि प्राण्यांच्या वर्तनात समानता आहे का, याबाबतीत अनेकांची वेगळी मते आहेत. माणूस हा प्राण्यांपासून उत्क्रांत होत गेला, असे आपण म्हणतो किंवा मानतो. तसे असेल तर मनुष्याच्या आणि प्राण्यांच्या वर्तनात काही प्रमाणात तरी साम्य असायला हवे. त्यासाठी आजवर अनेकांनी अनेक प्रकारचे प्रयोग करून पाहिले. या प्रयोगांमधून बरेचदा विलक्षण माहिती आपल्या हाती लागली आहे. आजही सातत्याने असे प्रयोग केले जातात; मात्र तुलनात्मक अभ्यास करताना केले जाणारे प्रयोग कधी कधी विस्मयचकित करणारे परिणाम घेऊन येतात आणि त्यातून एक नवीनच प्रश्न उपस्थित होतो. यातून होते काय, एक तर पुढच्या प्रयोगांना वेगळी दिशा मिळते किंवा त्याचा प्रवास भरकटतो. पण प्रयोग फसला म्हणून तो करायचे थांबवता येत नाही. मुळात प्रयोग हे शिकण्यासाठीच असतात. त्यातून घडणाऱ्या घटना आणि समोर येणारे परिणाम जरी सकारात्मक नसले तरी ते आपल्याला काहीतरी शिकवून जात असतात. असे म्हणतात, की विज्ञान ही एक सतत बदलत जाणारी, प्रगत होत जाणारी प्रक्रिया आहे. त्यातून अपेक्षित उत्तरे हवी असतील तर केवळ एका प्रयत्नावर थांबून चालत नाही; तर पुन्हा पुन्हा तसे प्रयत्न करीत राहावे लागतात. शिवाय जुन्या प्रयोगाने काय धडा दिला, हेदेखील विसरून चालत नाही. लंडनच्या प्राणिसंग्रहालयातील ‘मंकी हिल’वर बबून्स जातीच्या माकडांमध्ये घडलेला हिंसाचार असे अनेक धडे आपल्याला देऊन जातो. शिवाय हे प्रायमेट्स जर माणसांचे पूर्वज असतील तर त्यांच्यातल्या हिंसाचाराचे शिंतोडे आपल्या चारित्र्यावरदेखील उडतातच. त्यामुळे ‘मंकी हिल’च्या हिंसाचाराची अत्यंत सखोलपणे विश्लेषणात्मक चर्चा करायला हवी. त्यातले बारकावे तपासायला हवेत आणि त्यावरून आजच्या परिस्थितीचे अंदाजदेखील बांधता यायला हवेत. .लंडनमधील एका प्राणिसंग्रहालयाने बबून्स जातीच्या माकडांसाठी एक उंच दगडी पर्वतासारखी रचना उभारली. तिथे ९७ माकडांमध्ये ‘सर्व पुरुष’ माकडे असणे अपेक्षित होते. मात्र अनावधानाने त्यात सहा स्त्रियांचादेखील समावेश झाला. परिणामी, या माकडांमधील लैंगिक संतुलन विसंगत व्हायला लागले आणि त्यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. माकडांच्या गटातील पुरुषांनी त्या अल्पसंख्य स्त्रियांवर अनन्वित अत्याचार केले... आज समाजात घडत असलेल्या हिंसाचाराच्या घटना आणि एकाधिकारशाहीची उदाहरणे म्हणजे आपण आपल्यासाठी नवी ‘मंकी हिल’ तर उभारत नाही ना?.मानवी उत्क्रांतीच्या टप्प्यांमध्ये दरवेळी कशा उलथापालथी झाल्या आणि नवे कयास कसे उदयास येत गेले, हे अधोरेखित करणारी ही घटना आहे. १९२५मध्ये लंडनमधील एका प्राणिसंग्रहालयाने बबून्स जातीच्या माकडांसाठी एक उंच दगडी पर्वतासारखी रचना उभारली. अगदी नैसर्गिक दिसेल अशा या टेकडीवर बबून्स (Hamadryas baboons) नैसर्गिक वातावरणात वावरतात तशी वावरू शकतील, अशी त्यामागची कल्पना होती. मात्र ही व्यवस्था करताना या प्राणिसंग्रहालयाने बबून्सच्या समाजरचनेचा तेवढ्या गांभीर्याने विचार केलेला नसावा. ही व्यवस्था उभारल्यानंतर येथे पाठवण्यात आलेल्या ९७ माकडांमध्ये ‘सर्व पुरुष’ माकडे असणे अपेक्षित होते; मात्र अनावधानाने त्यात सहा स्त्रियांचादेखील समावेश झाला. परिणामी या माकडांमधील लैंगिक संतुलन विसंगत व्हायला लागले आणि त्यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. या माकडांच्या गटातील पुरुषांनी त्या अल्पसंख्य स्त्रियांवर अनन्वित अत्याचार केले. हा हिंसाचार इतका टोकदार झाला, की पुढच्या दोन वर्षांत जवळपास सर्व स्त्रिया आणि मोठ्या प्रमाणात पुरुष माकडांचादेखील त्यात मृत्यू झाला.विसाव्या शतकातील एक अत्यंत प्रभावी; पण वादग्रस्त वैज्ञानिक, प्राणिशास्त्रज्ञ व नंतर ब्रिटिश सरकारचे वैज्ञानिक सल्लागार असलेले सोली झुकरमन या विषयाचा अभ्यास करीत होते. ते जेव्हा या बबून्सचे शवविच्छेदन करीत होते तेव्हा त्यांनी त्यांच्या निरीक्षणांना आधारभूत तत्त्व म्हणून स्वीकारून प्राइमेट समाजावर प्रकाश टाकणारा लेख ‘The Social Life of Monkeys and Apes’ (१९३२) प्रकाशित केला. त्यानुसार पुरुष श्रेष्ठ आणि हिंस्र आहेत आणि लैंगिक संघर्ष ही प्राणी समाजाची मूलभूत कल्पना आहे. विचारधारात्मकदृष्ट्या संपूर्ण प्राइमेट जग असेच वागते, असा दावा त्यांनी केला. हा निष्कर्ष नंतर खूप वादग्रस्त ठरला. कारण हे निरीक्षण कैदेत ठेवलेल्या बबून्सवर आधारित होते. .नैसर्गिक वातावरणात मात्र प्राइमेट्स खूप वेगळे वागतात, हे नंतर जेन गुडॉल आणि इतर काही अभ्यासकांनी सिद्धदेखील केले. दरम्यान, या घटनेवरून समाजात बरीच चिंता व्यक्त करण्यात आली. वर्तमानपत्रांतून यावर रकानेच्या रकाने भरून येत होते. विशेष म्हणजे यातून मिळालेले निष्कर्ष मानवी स्वभावावर आधारित विचारांना पूरक ठरल्याचे मत अनेक जण मांडत होते. एका मासिकाने हे प्रकरण प्रसिद्ध केले, ज्यामुळे समाजाच्या नैतिकतेवर थेट भाष्य करण्यात आले होते. परंतु पुढील काही दशकांमध्ये सोली यांचा दावा खोडून काढण्यात आला. नैसर्गिक परिसरामध्ये झालेल्या शोधांनी हे सिद्ध केले, की कैदेच्या परिस्थितीमध्ये हिंसा अतिशय वाढते; पण ते वास्तविक नैसर्गिक वर्तन नसते.उदाहरणादाखल पाहायचे झाल्यास हॅन्स कॅमर आणि झ्युरिक वायल्ड यांनी नैसर्गिक परिसरात प्राण्यांच्या वर्तनाचा तुलनात्मक अभ्यास केला, तेव्हा कैदेच्या वातावरणात उग्रता खूपच जास्त असल्याचे त्यांना स्पष्ट जाणवले. ‘मंकी हिल’ ही घटना आज या क्षेत्रात एक चेतावनी म्हणून वापरली जाते. कारण वातावरणीय घटकांची अवहेलना करून जर प्राण्यांचे वर्तन प्रमाणित केले तर तो निष्कर्ष खोटा ठरतो, हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे..१९६०च्या आसपास जेन गुडॉल यांनी टांझानियामध्ये गॉम्बे स्ट्रीम जातीच्या चिंपांझींवर संशोधन करायला सुरुवात केली. आपले संशोधन आणि निरीक्षणांमधून त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या नोंदी करून ठेवल्या. त्यात चिंपांझी शस्त्रांचा वापर करून काठ्या, दगड वापरून शिकार करू शकतात, हे सिद्ध झाले. त्यांचे कौटुंबिक व सामाजिक नाते गुंतागुंतीचे असल्याचे जेन यांना जाणवले. आई-मुलाचे प्रेम, खेळ, शिकवण अशा जाणिवादेखील त्यांना जाणवल्या. शिवाय चिंपांझींमध्ये हिंसा असते; पण त्याचबरोबर प्रेम, सहकार्य, काळजी आणि दुःख व्यक्त करण्याची क्षमतादेखील आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण यानिमित्ताने नोंदविले गेले. जेन यांनी दाखवून दिले, की माणूस आणि प्राइमेटमध्ये खोल भावनिक व सामाजिक साम्य आहे. हे झुकरमनसारख्यांच्या ‘फक्त हिंसा आणि वर्चस्व’ या सिद्धांतांना खोडून काढणारे होते. तसे पाहिले तर काँगोच्या पर्जन्यवनात राहणारे बबून्स हे चिंपांझींचे जवळचे नातेवाईक आहेत; पण ते स्वभावाने एकमेकांपासून खूप वेगळे आहेत. त्यांच्यातील संघर्ष ते लैंगिक संबंध, आलिंगन आणि सामाजिक संपर्क वापरून शांत करतात. बबून्स समाज स्त्रीप्रधान आहे. समूहातील शांतता राखण्यात माद्या मोठी भूमिका बजावतात. त्या अत्यंत सहाय्यकारी, कमी हिंस्र आणि खेळकर असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बबून्स हे 'हिंसा ही प्राइमेट स्वभावाची मूळ वैशिष्ट्ये आहेत' या कल्पनेला सर्वात मोठे आव्हान आहेत. नेदरलँड्सचा प्रसिद्ध प्रायमेटोलॉजिस्ट फ्रॅन्स दे वॉल यानेदेखील माणसाकडे असलेले नैतिक वर्तन हे हळूहळू उत्क्रांतीतून आले असल्याचे सांगितले आहे. प्राण्यांमध्ये सहानुभूती, न्यायबुद्धी, मनमिळाऊपणा असतो. चिंपांझी व बबून्स दोघांतही संघर्षानंतर आलिंगन, स्वच्छता, प्रेमळ स्पर्शाने पुन्हा संबंध सुधारले जातात. त्यामुळे माणसातील नैतिकता ही काही अगदी निराळी गोष्ट नाही, तर तिची बीजे प्राण्यांमध्ये आहेत, हे यातून स्पष्ट होते.या अभ्यासामुळे आपल्याला मानवाच्या उत्क्रांतीचा आरसा मिळतो. आज आपला जो सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नैतिक वावर असतो त्याची मुळे प्राइमेट्सच्या वर्तनात दिसतात. नैसर्गिक वातावरणात कुठल्याही बंधनाशिवाय स्वतःचे सामाजिक भान जपत जगणाऱ्या प्राण्यांमध्येदेखील प्रेमाची जाणीव असते. मात्र त्यांनाच जर गर्दीच्या, विरुद्ध सामाजिक परिस्थितीच्या बंदिस्त वातावरणात ठेवले तर त्याचा त्यांच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो हे 'मंकी हिल'च्या प्रकरणावरून आपल्या लक्षात येते. पुरुष आणि स्त्रियांचे व्यस्त प्रमाण त्यांच्यात बेबनाव निर्माण करू शकते. शिवाय अशा परिस्थितीचे रूपांतर हे अंतिमतः हिंसाचारात होते. अनैसर्गिक बंदी कुठलाही प्राणी सहन करू शकत नाही. त्यासाठी त्याच्यावर बळजबरी केली तर परिणामी तो चिडतो, हिंस्त्र होतो... त्याचा परिणाम म्हणजे त्या समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. समाज नावाची व्यवस्था असली बंदी झिडकारते आणि अंतिमतः ती व्यवस्था ढासळायला लागते. मानवी व्यवस्थादेखील यापेक्षा निराळी नाही. मानवामध्ये आलेला नैतिक वावर हा जसा प्राण्यांमधून आलेला आहे तसाच सहिष्णू भावदेखील उत्क्रांतीच्या टप्प्यात हळूहळू विकसित झालेला आहे. मात्र अलीकडे त्याच्या या सहिष्णुतेची वारंवार परीक्षा घेतली जाते आहे. त्याला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. माणसाच्या वागण्यावर, बोलण्यावर, सांस्कृतिक वैविध्यावर, बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधने लादली जात आहेत. त्याचा ताण समाजमन कलुषित करतोय. आज समाजात घडत असलेल्या हिंसाचाराच्या घटना आणि एकाधिकारशाहीची उदाहरणे आणि 'मंकी हिल'वर झालेला हिंसाचार यात फारसा फरक करता येणार नाही. 