Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप

पांडुरंग म्हस्केपवन गवई महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसने तयारी सुरू केली आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज असून, छोट्या पक्षांच्या मदतीने निवडणुका लढविण्यासाठी तयारी करण्यात येत आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. वडेट्टीवार यांनी ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी पांडुरंग म्हस्के आणि पवन गवई यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये महापालिका निवडणूक आणि विदर्भाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. महापालिका निवडणुकांचे बिगूल वाजल्यानंतर काँग्रेसने जोमाने कामाला सुरुवात केली असल्याचे दिसते. या निवडणुकीला काँग्रेस कशा पद्धतीने सामोरे जात आहे? नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाला चांगले यश मिळाले आहे. त्यामुळे समाज अजूनही काँग्रेस सोबत जोडलेला आहे, याचा पुरावा मिळाला आहे. शहरी किंवा निमशहरी भागात भाजपची सत्ता आहे. या भागात भाजपकडून आलेला पैशांचा महापूर, निवडणूक आयोगाचे भाजपला असलेले सहकार्य यावर मात करून काँग्रेसला मिळालेले यश नोंद घेण्यासारखे आहे. त्याच धर्तीवर आगामी महापालिका निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबईसारख्या शहरात काँग्रेसचा जनाधार कमी झाल्यासारखा वाटत असला, तरी या ठिकाणी छोट्या पक्षांना सोबत घेत निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांची भावनाही आघाडी करण्याची असल्याने स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या भावना विचारात घेऊन त्यादृष्टीने पुढे जाण्याचा विचार आहे..मतचोरीचा मुद्दा महापालिकांच्या निवडणुकीत कितपत प्रभावी ठरेल? पक्षाने त्याविषयी काही तयारी केलेली आहे का?मतचोरीचा मुद्दा अजूनही आहेच. त्यामुळे आम्हाला सावध राहिले पाहिजे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर जागृत राहण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. जिथे संशय येईल, त्या ठिकाणी आक्षेप नोंदविण्याचे आदेश स्थानिक कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेले आहेत. मुस्लिम वस्त्यांमध्ये महिलांची नावे पुरुष म्हणून, तर पुरुषांची नावे महिला म्हणून नोंदविण्यात आलेली आहेत. मते कमी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक हे करण्यात आलेले असून, भाजपची ही नीती आहे. बेईमानीने निवडणूक जिंकण्यासाठी पैशाचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आणि खुलेआमपणे वाटप करणे ही भाजपची कूटनीती आहे. त्यामुळे काळजी घेण्याच्या सूचना स्थानिक पातळीवर देण्यात आलेल्या आहेत..एकीकडे प्रचार सुरू असतानाच माजी आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी काँग्रेस पक्षाचा व आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि त्या भाजपच्या वाटेवर गेल्या. याबाबत पक्षाची भूमिका काय असणार आहे?हा सुद्धा भाजपच्या कूटनीतीचा एक भाग आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांना धक्का देण्याचे काम यातून करण्याचा प्रयत्न आहे. देशातील आदिवासी आणि शोषितांसाठी लढणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यासारख्या नेत्याच्या खच्चीकरणाचा हा एक भाग आहे. अशा प्रकारे एक जण जाण्याने पक्ष कमकुवत होत नसतो..डॉ. प्रज्ञा सातव यांना फोडण्यामागे भाजपचा नक्की काय उद्देश असू शकतो?दुसऱ्यांची मुले आपल्या कडेवर घेण्याची भाजपची नीती आहे. त्यामुळे सातव यांना पक्षात घेऊन एक प्रकारे गांधी घराण्याला संदेश देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा. मात्र, सगळे आयते मिळालेले असताना आणि पाच वर्षांची आमदारकी अजून बाकी असताना डॉ. सातव यांनी पक्षातून जाणे हे त्यांच्या अस्तित्वासाठी धोक्याचे ठरणार आहे. कारण त्यांचे स्वतःचे काय अस्तित्व होते? याचाही विचार करावा लागणार आहे, त्यातच विधान परिषद सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेस पक्षाला दावा करता येऊ नये, यासाठी आमचे संख्याबळ कमी करण्यासाठी केलेली ही एक खेळी आहे..‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयावर (ईडी) ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर गांधी कुटुंबीयांना क्लीन चीट दिली आहे. याकडे कसे बघता?‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी न्यायालयाने ‘ईडी’ला स्पष्ट आदेश दिले, की अशा प्रकारे कारवाई करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेली ही चपराक आहे.. गांधी कुटुंबीयांना बदनाम करण्याच्या प्रकरणाची अखेर झाली असे म्हणावे लागेल. मात्र, हे जनतेपर्यंत तुम्ही कसे पोचवणार आहात?खरेतर भाजप या प्रकरणी तोंडघशी पडली असून त्यांचा खोटेपणा उघड झाला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा प्रचारात जोरकसपणे मांडून भाजप काँग्रेसच्या नेत्यांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवून त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हेच जनतेला सांगणार. मात्र कितीही खोट्या केसेस केल्या तरी अखेर त्यात तथ्य नसल्याचे कालांतराने सिद्ध होते हे यातून दिसून येते. त्यामुळे गांधी कुटुंबीयांना बदनाम करण्याच्या या षडयंत्राचा एक-एक प्लॅन अशाप्रकारे उघड होत आहे, हे मात्र नक्की.. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांचा फारसा प्रभाव दिसला नाही. तुमचे काय मत आहे?वास्तविक आमच्या परीने जिथे शक्य आहे तिथे विरोध केला. परंतु आमचे कमी असलेले संख्याबळ आणि त्यातच सरकारला नियमाने काम करायचे नाही. अडचणीच्या ठरतील अशा विषयांवर त्यांना चर्चाच नको आहे. केवळ लक्षवेधी सूचनांवरच अधिवेशनात भर राहिला आहे. निम्म्यापेक्षा जास्त वेळ या लक्षवेधी सूचनांवरच खर्च झाला आहे. मात्र त्यापेक्षा कायदा-सुव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांसह अन्य प्रश्न यावर चर्चा होऊ नये, अशाच पद्धतीने कामकाज केले गेले. बहुमताच्या जोरावर विधेयके मंजूर केली गेली. त्यामुळे विरोधकांना जनतेच्या विषयावर बोलूच दिले गेले नाही. पर्यायाने सर्वांनाच आम्ही कमी पडलो असे वाटतो. परंतु याची दुसरी बाजू विचारातच घेतली जात नाही.. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात अमली पदार्थांच्या विषयावर जास्तीत जास्त प्रश्न विचारण्यात आले होते. खरेच महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे?सरकारला ‘उडता महाराष्ट्र’ करायचा आहे. अफगाणिस्तानातून गुजरात मार्गे भारतात आलेले अमली पदार्थ सहजपणे देशभरात वितरित केले जातात. मोठं-मोठे उद्योगपती, पोलिस अधिकारी, स्थानिक नेते यांचा या सर्व प्रकरणात सहभाग आहे. संपूर्ण तरुण पिढी उद्ध्वस्त करण्याचा हा डाव आहे. मात्र सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. परंतु केवळ सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या सरकारला अशा प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही हेच खरे..‘विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष’ हा कायमचा प्रश्न आहे. सरकार याकडे गांभीर्याने पाहते का?अजिबात नाही. विदर्भात आजही सिंचनाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात आहे. गोसीखुर्दसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प दशकानुदशके रखडले आहेत. निधी मंजूर होतो; पण काम पूर्ण होत नाही. पश्चिम महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले जाते आणि विदर्भाला कायम दुय्यम वागणूक दिली जाते. हा प्रादेशिक अन्याय आम्ही सातत्याने मांडत आहोत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत त्यांच्या नावावर एकही सिंचन प्रकल्प नाही, हे सरकारचे अपयश आहे. रस्ते झाले म्हणजे विकास झाला असे होत नाही. रस्ते, इमारती बांधून सत्ताधाऱ्यांनी पैसा कमावला, अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला.. विदर्भातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील स्थितीबाबत काय सांगाल?गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ यांसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. ‘पेसा’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. आदिवासींना जल, जंगल आणि जमीन यावर हक्क मिळत नाही. कुपोषण, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षणाचा अभाव आजही कायम आहे. सरकार फक्त घोषणा करते; प्रत्यक्षात काहीही बदल घडत नाही..बेरोजगारी व औद्योगिक विकासाबाबत सरकारची कामगिरी तुम्ही कशी पाहता?विदर्भातील युवक मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहेत. उद्योगधंद्यांचा अभाव, रखडलेले प्रकल्प आणि सरकारी नोकरभरतीतील विलंब यामुळे युवक स्थलांतर करीत आहेत. मी सरकारला थेट विचारले की, गेल्या पाच वर्षांत विदर्भात किती रोजगार निर्माण झाले? रोजगार तयार होत असतात, अशा उद्योग-गुंतवणुकीबाबत विदर्भाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे उद्योग पश्चिम महाराष्ट्र आणि काही ठराविक भागांपुरते मर्यादित राहतात. विदर्भात नैसर्गिक संसाधने, वीजनिर्मिती क्षमता आणि एमआयडीसी असूनही गुंतवणूक येत नाही. कारण सरकारकडून धोरणात्मक पाठबळच मिळत नाही. विदर्भाचा औद्योगिक विकास सरकारच्या प्राधान्यक्रमातच नाही. ७० टक्के विद्यार्थी रोजगारासाठी परराज्यात पलायन करत आहेत. विदर्भात उद्योग निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जात नाही. रोजगारासाठी दररोज हजारो विद्यार्थ्यांचे पलायन होत आहे..Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .विरोधी पक्ष म्हणून विदर्भासाठी पुढील लढा कसा असेल?विदर्भावर होणारा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. शेतकरी, आदिवासी, युवक, कामगार यांच्या प्रश्नांसाठी आम्ही सभागृहातही आणि रस्त्यावरही लढू. विदर्भाचा आवाज दाबला जाऊ नये, हीच आमची ठाम भूमिका आहे. पण विदर्भातील जनतेनेही हक्कांसाठी एकत्र येणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रश्न विचारले पाहिजेत, दबाव निर्माण केला पाहिजे. विदर्भाचा विकास हा आमचा लढा आहे आणि तो शेवटपर्यंत सुरू राहील, हा माझा ठाम विश्वास आहे..शेतकऱ्यावर किडनी विकण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात दिवसाला आठ शेतकरी आत्महत्या होतात. सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाताळण्यास अपयशी ठरले, असे वाटत नाही का?खरेतर अत्यंत लज्जास्पद असे हे प्रकरण आहे. सरकारने या प्रकरणी सत्तेतून पायउतार होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देऊ न शकणाऱ्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. परंतु सध्याचे राज्यकर्ते हे अत्यंत निर्लज्ज असल्याने अशी अपेक्षा करणे म्हणजे स्वतःची फसवणूक केल्यासारखे आहे. चंद्रपूर येथील शेतकरी रोशन कुडे यांनी सावकाराकडून घेतलेल्या एक लाख रुपयांच्या कर्जापोटी त्याला किडनी विकावी लागली. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना धमकावून किडनी विकणारे मोठे रॅकेट महाराष्ट्रात सक्रिय असून याची चौकशी झाली पाहिजे. रोशन कुडेला कंबोडियामध्ये किडनी विकल्यावर व्हिएतनाम येथील कॉल सेंटरमध्ये देण्यात आले होते. तिथे त्याला मारहाण होऊन पासपोर्ट काढून घेतला होता. त्याला सुरक्षित भारतात आणण्यासाठी मी प्रयत्न केले. त्यानंतर सरकारने 'एसआयटी' नेमली असली तरी, ती पुरेशी नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्हा-जिल्ह्यांत वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचे नेतृत्वाखाली टीम करून हे रॅकेट पकडले पाहिजे. किडनी विकणारे रॅकेट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही सक्रिय असू शकतं. यात डॉक्टर, एजंट असू शकतात याची चौकशी झाली पाहिजे,जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.. 