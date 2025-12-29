Premium|Priyanka Gandhi Leadership : चर्चा प्रियांकांच्या नेतृत्वाची

प्रीमियम आर्टिकल

Indian National Congress Politics : राहुल गांधींनी वैचारिक युद्ध लढावे आणि प्रियांका गांधींनी काँग्रेसचे नेतृत्व सांभाळावे, अशा नव्या प्रस्तावामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
राहुल गांधी सदैव घाईत आणि रागात असतात, तर प्रियांका या मात्र शांत आणि हसतमुख. जे राहुल गांधींना जमले नाही ते प्रियांका गांधी-वद्रा करून दाखवतील आणि दोघांच्याही गुणवैशिष्ट्यांमुळे काँग्रेस पक्षात लढण्याचा जोम निर्माण होईल, अशी आशा काँग्रेसजनांना वाटते.

लो कसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरुद्ध वैचारिक युद्ध लढावे आणि त्यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करावे, असा एक प्रस्ताव कॉँग्रेसच्या वर्तुळात सध्या चर्चिला जातोे आहे. हा विचार गांधी कुटुंबापर्यंत पोहोचवला गेला आहे.

