Premium|Priyanka Gandhi Leadership : चर्चा प्रियांकांच्या नेतृत्वाची

सुनील चावकेराहुल गांधी सदैव घाईत आणि रागात असतात, तर प्रियांका या मात्र शांत आणि हसतमुख. जे राहुल गांधींना जमले नाही ते प्रियांका गांधी-वद्रा करून दाखवतील आणि दोघांच्याही गुणवैशिष्ट्यांमुळे काँग्रेस पक्षात लढण्याचा जोम निर्माण होईल, अशी आशा काँग्रेसजनांना वाटते.लो कसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरुद्ध वैचारिक युद्ध लढावे आणि त्यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करावे, असा एक प्रस्ताव कॉँग्रेसच्या वर्तुळात सध्या चर्चिला जातोे आहे. हा विचार गांधी कुटुंबापर्यंत पोहोचवला गेला आहे. .गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदी आणि भाजपसाठी राहुल गांधी हे फायद्याचेच ठरले आहेत. त्यामुळेच भविष्यात राहुल गांधींचे ‘योगदान’ क्षीण होऊ नये म्हणून त्यांना बळ देण्यासाठी प्रियांकांनी पुढे यावे, असे भाजप नेत्यांना वाटते. वयोवृद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या जागी प्रियांकांनी काँग्रेसचे नेतृत्व करावे. खर्गे यांचा कार्यकाळ संपायला अजून पावणेदोन वर्षे आहेत. तोपर्यंत प्रियांका गांधी वद्रा यांनी कार्यकारी अध्यक्षाची भूमिका स्वीकारावी आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राहुल-प्रियांकांनी सिद्ध व्हावे, असा या विचारामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे यंदा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आपल्या भाषणाने आणि सत्ताधाऱ्यांविषयी त्वेष न बाळगता सौहार्दाने वागणाऱ्या प्रियांका गांधी वद्रा यांना ठळकपणे चर्चेत आणण्यात सत्ताधाऱ्यांनीही हातभार लावला.संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात राहुल गांधी जर्मनीला गेले, याच काळात पंतप्रधान मोदीही तीन देशांच्या दौऱ्यावर होते. पण अधिवेशनाच्या समारोपाला ते संसदेत हजर झाले. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभाअध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत आयोजित केलेल्या चहापानाकडे राहुल गांधी यांनी पाठ फिरवली होती. हिवाळी अधिवेशनात ‘मनरेगा’ला इतिहासजमा करणारे विधेयक संसदेत संमत झाले असताना त्यांनी पंतप्रधान मोदींसोबत चहापान निश्चितपणे टाळले असते. पण राहुल गांधी यांच्या अनुपस्थितीचा फायदा उठवून प्रियांकांना चहापानाला आमंत्रित करण्यात मोदी सरकारची यंत्रणा यशस्वी ठरली. या चहापानाविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेवढे उत्सुक होते, तेवढ्याच प्रियांका गांधी वद्राही आतुर होत्या. आदल्या दिवशी लोकसभेतील प्रश्नोत्तरादरम्यान वायनाड मतदारसंघातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटीची आपण जून महिन्यापासून वेळ मागत असल्याचे प्रियांका गांधी वद्रा यांनी केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ‘‘माझ्या कार्यालयाची दारे कुठल्याही खासदारासाठी खुली आहेत,’’ असे गडकरी यांनी उत्तर दिले. प्रियांका गांधी वद्रा यांच्या निकटवर्तीयांच्या मते त्यांना गडकरी यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेटायचे होते. पण गडकरींच्या उत्तरामुळे त्यांना संसदेतील कार्यालयात भेटण्यावाचून पर्याय उरला नाही. प्रियांका गांधी वद्रा यांनी लोकसभेत ‘वंदे मातरम’वरील चर्चेत भाग घेताना प्रतिस्पर्ध्यांविषयी कुठलाही त्वेष न बाळगता केलेल्या धीरगंभीर भाषणामुळे त्याची चर्चा झाली. काँग्रेसमधील अनेकांना त्यांच्यामुळे पुन्हा इंदिरा गांधींचे स्मरण होऊ लागले आहे, तर प्रियांकांचे व्यक्तिमत्व प्रभावी असल्याची कबुली भाजपनेते देऊ लागले आहेत..चमत्काराची आसलोकसभेतील सलग तिसऱ्या पराभवामुळे गांजलेल्या काँग्रेसजनांना सत्तेच्या उपासमारीतून बाहेर पडण्यासाठी ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ चमत्काराची आस आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या पराभवांचे शतक पूर्ण होणार असल्याचे टोमणे भाजपचे नेते मारत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात दिवसरात्र वक्तव्ये करुन आणि संघाच्या अजेंड्याविरुद्ध सतत आगपाखड करण्यापेक्षा ल्युटन्स दिल्लीतील ‘२४, अकबर रोड’मध्ये किंवा ल्युटन्स दिल्लीबाहेरच्या ‘इंदिरा भवना’त लोकसभा-विधानसभा निवडणुका जिंकण्याची रणनीती आखावी, असा विचार राहुल गांधी यांच्या मनाला शिवत नाही. मोदी सरकारने निश्चित केलेल्या २०४७ च्या विकसित भारताच्या लक्ष्याप्रमाणे त्यांना निवडणुकांच्या लढाया जिंकण्यापेक्षा संघ-भाजपविरुद्ध अनिश्चित काळ चालणारे वैचारिक युद्ध जिंकण्यात स्वारस्य आहे. आजच्या १४० कोटींपैकी किती नागरिक २०४७ च्या विकसित भारताचे साक्षीदार ठरतील? काँग्रेसच्या भविष्यावरुन गांधी कुटुंब आणि काँग्रेसजनांदरम्यान निर्माण झालेली ही अंतर्गत संघर्षाची स्थिती प्रियांंका गांधी वद्रा यांना पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यासाठी अनुकूल आहे काय? तूर्तास त्याचे उत्तर होय असले तरी हा शेवटचा ठरू पाहणारा उपाय काँग्रेसच्या आजारावरील शाश्वत उपचाराचे काम करेल, याची खात्री नाही. लोकसभेत उत्तर-दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वद्रा यांच्यात नेतृत्वशैलीत उत्तर-दक्षिणेइतकेच अंतर आहे. राहुल गांधी सदैव घाईत आणि रागात असतात, तर प्रियांका शांत आणि हसतमुख. जे राहुल गांधींना जमले नाही ते प्रियांका करुन दाखवतील आणि दोघांच्याही गुणवैशिष्ट्यांनी पक्षात लढण्याचा जोम निर्माण होईल, अशी आशा काँग्रेसजनांना वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यातील ताळमेळ आणि सामंजस्यामुळे भाजप आज उत्कर्षाच्या शिखरावर पोहोचला आहे. तसेच सामंजस्य आणि समन्वय लहानपणापासून एकत्र राहिल्यामुळे राहुल-प्रियांका यांच्यात असू शकतो. पण मोदी-शहांप्रमाणे आपापल्या भूमिका वाटून घेत त्या कामाला पूर्णवेळ जुंपून घेण्याची क्षमता आणि सातत्य राहुल-प्रियांका यांना आतापर्यंत तरी दाखवता आलेले नाही. मोदी-शहा यांच्यातील कोणतेही मतभेद आजवर सार्वजनिक झालेले नाहीत. तेच त्यांच्या यशाचे गमक ठरले आहे. राहुल-प्रियांका यांच्यात गेल्या दोन दशकांमध्ये मतभेद झाले नसले तरी पुढे तसे होणे परवडणार नाही..राहुल-प्रियांका यांच्यापुढे नेमके कोणते आव्हान आहे याची जाणीव काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी करुन करुन दिली आहे. अडवाणींच्या पायाशी जमिनीवर बसलेले नरेंद्र मोदी काळाच्या ओघात देशाच्या सर्वोच्च पदावर कसे पोहोचले याचे सचित्र वर्णन करणारी पोस्ट त्यांनी ‘एक्स’वर टाकली. त्यामागे पंतप्रधान मोदी, भाजप किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्तुती करण्याचा त्यांचा उद्देश नव्हता, तर पक्षसंघटना भक्कम असली तर काय साध्य होऊ शकते हे सांगण्याचा प्रयत्न होता. राहुल गांधी यांना हवे असलेले पंतप्रधानपद जमिनीवर बसलेल्या एका सामान्य कार्यकर्त्याने संघटनशक्तीच्या जोरावर कसे पटकावले, असा चिमटा त्यांनी या ‘पोस्ट’च्या माध्यमातून काढला. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या प्रत्येक बैठकीत ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पक्षसंघटना मजबूत करण्याचे आवाहन करीत असतात. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत नितांत आवश्यक असलेल्या सुधारणांप्रमाणेच काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीत तातडीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता काँग्रेसमधील अनेक बुजुर्ग नेत्यांना वाटते. पण त्यांच्या या चिंतनाचा काँग्रेस पक्षाची सूत्रे हाती असलेल्या गांधी कुटुंबीयांच्या तिन्ही सदस्यांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. गांधी कुटुंबाने राहुल गांधींच्या साथीला प्रियांकांचा वलयांकित चेहरा पुढे आणला तरीही काँग्रेसच्या उत्थानासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुका जिंकणारी मजबूत संघटना उभी करावी लागणार आहे. त्यातूनच संघ-भाजपशी वैचारिक युद्ध जिंकण्याची ताकद निर्माण होईल. शिवाय जोपर्यंत राहुल-प्रियांका-सोनिया गांधी यांच्यात सहमती होत नाही, तोपर्यंत प्रियांका गांधी यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व सोपवूनही फारसे काही हाती लागणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 