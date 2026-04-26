Premium|Raja Shivaji film trolling debate : 'राजा शिवाजी' सिनेमा आणि सोशल मीडियावरील ट्रोलधाड; भीती, पीआर आणि कलाविष्काराचा संकोच

सुदर्शन चव्हाण- chavan.sudarshan@gmail.comछत्रपती शिवाजी महाराज हे या राज्याचे, भूमीचे, संस्कृतीचे, भाषेचे प्रमुख प्रतीक आहेत. त्यांच्या आयुष्याचा खूप वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावत अनेक कलाकृती निर्माण होऊ शकतात; पण तशी जागा आजच्या ट्रोलच्या संस्कृतीने आणि त्याहूनही गढूळ झालेल्या राजकीय आणि सांस्कृतिक वातावरणाने खाऊन टाकली आहे.कलेने अस्वस्थांना धीर द्यावा आणि आत्मसंतुष्टांना अस्वस्थ करावं (Art comforts the disturbed and disturbs the comfortable). सीझर ए क्रुझच्या कवितेतील हे एक गाजलेलं वाक्य; पण आजचा हिंदी सिनेमा, विशेषतः व्यावसायिक सिनेमा बघता आपण या कवितेपासून आज बरेच दूर आलो आहोत याची जाणीव होते. आजचा काळच असा झाला आहे की कोणालाही आपल्या धारणांना, विचारांना धक्का देणारं असं काही बघायचं, वाचायचं नसतं. ‘राजा शिवाजी’ हा सिनेमा, त्याचा टीजर, त्याचं ट्रोलिंग या निमित्ताने ट्रोल या गोष्टीचा थोडा साकल्याने विचार करण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे..इंटरनेट, समाजमाध्यमांची सुरुवात झाली तेव्हा असं वाटलं होतं की जगाच्या खिडक्या उघड्या झाल्या आहेत. आता आपण जगभरात कुठेही वाटेल तेवढे डोकावून बघू शकतो; पण आज समाजमाध्यमं आपल्या आयुष्यात येऊन जवळ जवळ दोन दशकं होत असताना असं वाटतं आहे की, आपण नव माध्यमांमध्येसुद्धा आपल्याला झेपेल एवढ्याच गोष्टींचे कप्पे केले आहेत. आणि आता तर त्या पलीकडे जाऊन आपला अल्गोरिदम फक्त आपल्याला केवळ त्याच गोष्टी दाखवू लागला आहे, जो आपल्याला कधीही आव्हान देणार नाही. आपल्या विरोधातला कुठलाही सूर ऐकूच देणार नाही.हे सर्व विचार आता सूचण्याचं कारण म्हणजे ‘राजा शिवाजी’ हा रितेश देशमुख अभिनित, दिग्दर्शित चित्रपटाचा टीझर येणे आणि त्यावरून सुरू झालेलं ट्रोलिंग. (ट्रेलरनंतर त्यातील काही धूळ खाली बसली आहे सुदैवाने.) हे ट्रोलिंग होण्याला वर म्हटल्याप्रमाणे जे कप्पे पडले आहेत, ते जबाबदार कसे आहेत ते बघा. आताशा प्रत्येकाने शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आपापल्या कप्प्यांमध्ये बंद करून ठेवली आहे आणि हे कप्पे इतके छोटे झाले आहेत की तुम्ही शिवाजी महाराजांचं कुठलंही स्वरूप दाखवा ते प्रत्येकाच्या कप्प्याच्या थोडं तरी बाहेरच दिसणार आहे. यात कोणाला चित्रपटातील शिवाजी महाराज ‘हिंदवी’ स्वराज्य का म्हणत नाहीत, हा प्रश्न पडला. आता कोणाला जातीचा उल्लेख का नाही असंही वाटेल. कोणाला तो अभिनेता नाही आवडला. त्याच्या पक्षाबद्दल आक्षेप. कोणाला त्यात अतीव हिंसा वाटली, तर कोणाला हुशार राजकारणी राजे दाखवले नाहीत, तर केवळ हिंसाच दाखवली असं वाटेल. असे प्रत्येकाचे काही कप्पे आहेत आणि त्याबाहेरचे महाराज कोणालाच नको आहेत.मग ते न पटणं, मान्य नसणं हे ठीकच आहे; पण त्याही पुढे जात समाजमाध्यमांवर त्यावर टीका सुरू होते आणि कुठल्याही थराला जाऊन ती केली जाते. तेव्हा त्याला आपण ट्रोलिंग म्हणतो. आता हे ट्रोलिंग किंवा तो शब्द म्हणजे नक्की काय असतं; तर नॉर्स मिथकांमध्ये ट्रोल हे मोठे दैत्य असतात, जे रागीट, तोडफोड करणारे असतात, पण त्यांना चेहरा नसतो. तोच शब्द इंटरनेट संस्कृतीने घेतला आणि कसलीही ओळख नसणारे लोक जेव्हा इतरांना, सेलिब्रिटी किंवा मोठ्या लोकांना लाखोली वाहायला लागतात अशा लोकांना हा शब्द बहाल केला गेला..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.ओळख नसणारे, फेक अकाउंटवरून ट्रोलिंग करणारे तर होतेच; पण समाजात अत्यंत कमी ओळख असणारे खऱ्या अकाउंटवरून येणारे लोकही आजकाल बरंच काही बोलून जातात. त्यात कधी नुसती टीका असते, कधी अर्वाच्य भाषा असते. ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाच्या निमित्तानेही असे अनेक प्रकारचे ट्रोल दिसले. त्यात असंही वाटू शकतं की तुम्ही स्वतः काही ट्रोल नाही, पण टीझर बघून तुम्हालाही तो पसंतीस उतरला नाही आणि त्यातलीच काही मते ट्रोल्समध्ये सापडली, पण हे वैयक्तिक मत झालं. प्रश्न तिथे निर्माण होतो, जेव्हा तुम्हाला वाटतं की मला हे पटलं नाही, तर असं काही निर्माणच केलं जाऊ नये. (अर्वाच्य भाषा, खासगी बाबींवरून टीका हे तर आता दुर्दैवाने नेहमीचं झालं आहे.) असं प्रत्येकाला वेगवेगळ्या विषयांवरून वाटायला लागलं, वेगवेगळ्या गोष्टी खटकू शकतात, मग अशी कोणालाच न खटकणारी कलाकृती बनवणे शक्य होत नाही. कलाकृती निर्माण होण्याची शक्यता, ती जागाच आकुंचन पावू लागते.शिवाजी महाराज हे या राज्याचे, भूमीचे, संस्कृतीचे, भाषेचे प्रमुख प्रतीक आहेत. त्यांच्या आयुष्याचा खूप वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावत अनेक कलाकृती निर्माण होऊ शकतात; पण तशी जागा आजच्या ट्रोलच्या संस्कृतीने आणि त्याहूनही गढूळ झालेल्या राजकीय आणि सांस्कृतिक वातावरणाने खाऊन टाकली आहे. माझ्या आजूबाजूला कित्येक लेखक खासगीत शिवाजी महाराजांवर त्यांना कशी कलाकृती करायला आवडेल हे सांगत असतात; पण प्रत्यक्षात आजच्या वातावरणात ती होऊ शकत नाही, हेही लगेच कबूल करतात. त्यामुळे एका अर्थाने शिवाजी महाराजांना दैवत करून त्यांना हात लावायचा नाही, असं म्हणून तुम्ही त्यांची समीक्षा, कलात्मक प्रयोग, प्रचार याच्या जागाच संपवत चालला आहात.उदाहरणार्थच सांगायचं तर ‘छावा’ कादंबरी ७०च्या दशकात आली तेव्हा संभाजी महाराज शिवाजी महाराजांपेक्षा मोठे होणार का, अशी भीती बोलून दाखवली गेली होती. पुढे चालून कादंबरीचं स्वागतच झालं. हा प्रयोग होऊच देणार नाही, कादंबरी वाचणार नाही आणि वाचूही देणार नाही, अशी भूमिका कोणी घेतली असती, तर आपण आज एका कलाकृतीला मुकलो असतो. शिवाजी सावंतांच्याच ‘मृत्युंजय’ने जेव्हा महाभारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलून कर्णाच्या अंगाने कादंबरी लिहिली. हाही तसा एक प्रयोगच होता. तेव्हा सुदैवाने कोणी ‘पांडव समर्थक’ उगवला नाही, हे नशीब म्हणायचं आणि म्हणूनच ही कादंबरीही स्वीकारली गेली. भैरप्पांची पर्व वगैरे असेही साहित्यात अनेक प्रयोग झाले. कारण आमच्या मिथकाला धक्का लावायचा नाही, आमच्या देवांचं काहीच बदलायचं नाही हा आविर्भाव तेव्हा प्रचलित नव्हता. असला तरी त्याकडे फार ताकद नव्हती. जी आज इंटरनेट आणि बदललेल्या राजकारणाने मिळवून दिली आहे..आज या ट्रोल्सना इतकी ताकद मिळाली आहे की, त्यांचा विचार कलाकृती निर्माण करण्याआधीपासून केला जाऊ लागला आहे. ‘राजा शिवाजी’च्या निमित्ताने अनेकांनी गेल्या वर्षी आलेल्या ‘छावा’चा उल्लेख केला. ती कशी चांगली फिल्म होती वगैरे संदर्भही आले. ते नक्की कशाबाबतीत होते हे कळलं नाही. एक बजेट हा मुद्दा असेल, तर फिल्मच्या आर्थिक गणिताप्रमाणे विकी कौशल हा रितेश देशमुखपेक्षा नक्कीच मोठा स्टार आहे. त्यावर तितके पैसे लावले जाऊ शकतात. त्यामुळे निर्मिती मूल्यं बघितली, तर छावा नक्कीच उजवी होती; पण एक कलाकृती म्हणून बघितलं तर ‘छावा’ खूप काही साध्य करत नाही. ‘छावा’वर तुमच्या कुठल्याही धारणांना आव्हान देत नाही. कोणालाही थोडंसंही वेगळं काही वाटणार नाही याची काळजी घेत सुरक्षित मार्ग निवडते. परिणामी ती अत्यंत सपक कथा मांडणी वाटते किंवा हिंसा, छळ अशा अत्यंत मूलभूत भावनांना हात घालून तेवढ्यावरच समाधान मानते. त्यामुळे त्यात तुमच्या बुद्धीला चालना देणारं असं काहीच त्या कथेत नाही. त्या सिनेमाकडे संभाजी महाराजांबद्दल काहीही नवीन मांडायला विषय नाही. जेव्हा प्रयोगाच्या शक्यता कमी होत जातात, तेव्हा कलाकृती (विशेषतः व्यावसायिक कालकाकृती) अशाच रसहीन होत जातात किंवा त्या विषयालाच हात लावयला लोक घाबरायला लागतात.त्यामुळे एकंदर ट्रोल्सना गंभीरपणे घेऊन आपला सिनेमा त्याने कलात्मकदृष्ट्या किती मार खातो आहे, हेही बघणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. आज बॉलीवूडचंही तेच झालं आहे. अनेक ट्रोल्सचे विषय ऐकून, ट्रेंडकडे लक्ष ठेवून, ‘सध्या काय चालतंय’ याचा विचार करून कलाकृती बनवल्या जायला लागल्या. त्यामुळे शेवटी बॉलीवूड इतकं सपक आणि बनावट वाटू लागलं की त्याकडे पाठ फिरवण्याचा कल वाढला.मुळात यात हेही समजून घेतलं पाहिजे की कला ही काही लोकशाहीवादी नसते. ती कलाकाराची दृष्टी असते. त्याचा दृष्टिकोन असतो ना की समाजाचा. त्यातून सांप्रत काळातील समाजाचं काही दर्शन होत असेल, तर तो समीक्षेचा भाग झाला. ट्रोल्समुळे निर्माणकर्त्यांचा असा समज झाला आहे की, जे जनमत आहे तेच सिनेमात दाखवूया, पण यामुळे पूर्ण कलाच धोक्यात येते हे यातील दूरदृष्टी नसलेल्या लोकांना कळत नाही.ट्रोल्सचा पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे त्याचं व्यवसायीकरण. आपण भांडवलशाही जगात राहतो. त्यामुळे इथे तुमची मतं, तुमची संमती याचंसुद्धा उत्पादन होऊ शकतं. (Manufacturing Consent) आपल्याही नकळत आपली मतं कोणीतरी बसून बनवत आहे का, याचंसुद्धा आपण परीक्षण करण्याची गरज आहे. यांचंच आपण ऐकलेलं स्वरूप म्हणजे पीआर. प्रत्येक राजकीय व्यक्तीचे, नेत्याचे, अभिनेत्याने आज पीआर एजन्सी घेऊन ठेवल्या आहेत. त्यांच्याबद्दल आज समाजमाध्यमांपासून ते वर्तमानपत्र, टीव्ही अशा प्रत्येक ठिकाणी काय बोललं जावं, काय बोललं जाऊ नये ही प्रत्येक गोष्ट नियंत्रित केली जाते. मग ती कधी सकारात्मक असते, कधी दुसऱ्याबद्दल नकारात्मक असते.मग एका समूहाचं एक मत आहे असं आपल्याला वाटतं तो नक्की समूह आहे की पैसे देऊन ही मतं बनवली जात आहेत, याची शहानिशा आपण करू शकत नाही. तेव्हा आपली सुज्ञता हा एकच पर्याय राहतो. त्यामुळे आपलं मत हे आपलं असेल त्यावर इतर कोणाची मोहर नाहीये ना, हे प्रत्येकाने एकदा चाचपडून बघावं असं या निमित्ताने वाटतं. 'राजा शिवाजी'चंच उदाहरण घ्यायचं झालं, तर अनेकांना रितेश देशमुखच्या कास्टिंगवरच आक्षेप आहेत. ते तसे असू शकतात. पीआरच्या भाषेत सांगायचं, तर त्याची जी लोकप्रतिमा आहे, त्यात त्याचं घराणं, त्याचा समाजमाध्यमांमधील वावर, त्याने आजवर केलेल्या भूमिका या सगळ्या गोष्टी एकत्र आल्या आहेत आणि त्यातून आपण तो त्या भूमिकेला योग्य नाही, असं म्हणत आहोत; पण या सर्व गोष्टी अजूनही त्याच्या इमेजबद्दलच बोलल्या जात आहेत, ना की त्याच्या अभिनय कौशल्याबद्दल. ते तर आपण संपूर्ण सिनेमा पाहूनच ठरवू शकतो. त्याची कथा मांडणी कशी असेल. त्याने कुठले प्रसंग घेतले आहेत. यातलं काहीच आपल्याला टीझरमध्ये कळलं नाही..मी यूट्युबवरील 'प्रसिद्ध' अर्थात भरपूर फॉलोवर असलेल्यांचा टीझर रिव्ह्यू बघितला. हे चांगलं कास्टिंग ते वाईट कास्टिंग असं काही ते बोलत होते. मला मजा अशी वाटली की, त्या २० मिनिटांत त्यांनी एकदाही हा प्रयत्न केला नाही की कुठला अभिनेता कुठली भूमिका करत असावा, याचा साधा अंदाज बांधण्याचाही प्रयत्न त्यांनी केला नाही किंवा सिनेमा साधारण महाराजांच्या आयुष्यातला कुठला काळ मांडत असेल, याचा अंदाजही बांधण्याचे कष्ट त्यांनी घेतले नाहीत. निव्वळ अभिनेत्यांच्या इमेजबद्दल ते बोलत होते आणि हे व्हिडिओ लाखो लोक बघून त्यावर मत देत होते. म्हणजे महाराजांवर सिनेमा येतो आहे आणि त्याची चर्चा किती उठवळ गोष्टींवर आणून ठेवली आहे, हे यातून दिसतं.ट्रोल्स नेमके हेच करतात. की ते चर्चेचे विषयच एवढे वरवर आणि बिनकामी करून टाकतात की चर्चा कधी मुख्य मुद्द्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. आता हे नक्की होऊ द्यायचं का? पीआर ट्रोल आणि खरी मतं कशी ओळखायची? कुठल्या मुद्द्यांना प्राधान्य द्यायचं आणि कुठल्या नाही? हे जर जोखून बघायचं असेल, तर केवळ एकच पर्याय राहतो तो म्हणजे आपली सुज्ञता, आपली माहिती वाढवणं. त्याशिवाय या ट्रोल्सच्या जगात शहाणं राहण्याला पर्याय नाही.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.