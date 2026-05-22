Premium|Modern parenting guide for teens : करिअर की आवड? पालकांच्या अपेक्षा आणि तुमच्या स्वप्नांमधील सुवर्णमध्य शोधणारा खास सल्ला

रिता राममूर्ती गुप्ताप्रिय मुला, एक गोष्ट लक्षात ठेव : तुमच्या आई-वडिलांना पटवून देणे, ही एक कला आहे. तुमच्या पालकांना करिअर किंवा निवडीबद्दल पटवून देण्याची घाई करण्यापूर्वी, आधी तुमच्या दृढनिश्चयाची चाचणी घ्या. कठोर परिश्रम केल्यानंतरच तुम्हाला तुमच्या खऱ्या आवडीची जाणीव होते. त्याआधी नाही, हे लक्षात ठेवा.प्रिय मुला, तुझे आणि तुझ्या आई-वडिलांचे नेहमीच पटेल असे नाही. हे करिअर, जीवनसाथी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीबद्दल असू शकते. तुझ्या वडिलांची इच्छा आहे, की तू आयएएस अधिकारी व्हावेस; पण तुला वैज्ञानिक संशोधन करायचे आहे. तुझ्या आईला तुझ्यासाठी एक पारंपरिक गृहिणी शोधायची आहे; पण तू अशा मुलीच्या प्रेमात आहेस जी आपल्या करिअरला महत्त्व देते. हे काही तुमचे अपयश नाही. हे फक्त जीवन आहे; पण एक गोष्ट लक्षात ठेव : तुमच्या आई-वडिलांना पटवून देणे, ही एक कला आहे.तुझे म्हणणे ऐकले जावे यासाठी भांडण्यापूर्वी प्रामाणिकपणे शांतपणे ऐकून घेण्याचा प्रयत्न कर. दुसऱ्या व्यक्तीच्या दृष्टिकोनाबद्दल उत्सुक राहा. तू करत असलेल्या प्रत्येक विधानात, तुम्हा दोघांनाही महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या गोष्टींचा विचार असला पाहिजे : सुरक्षितता, आनंद आणि जबाबदारी... जो मुलगा किंवा जी मुलगी संयम राखायला शिकते, त्यांच्यासमोर पालकही मवाळ होतात. खाली जी पुस्तकं सुचवत आहे, ती तुला तिथे पोहोचण्यास मदत करतील..१. ‘ग्रिट : द पॉवर ऑफ पॅशन ॲण्ड पर्सिव्हिअरन्स’ - अँजेला डकवर्थ(यंग रीडर्स एडिशन)किशोरवयीन मुले ज्या सर्वात सामान्य सापळ्यात अडकतात तो म्हणजे ‘तुमच्या आवडीच्या गोष्टी करा’ हा लोकप्रिय सल्ला. या पुस्तकात, अँजेला डकवर्थ स्पष्ट करतात, की किशोरवयीन मुलांना अनेकदा त्यांची आवड अजून सापडलेली नसते. त्याऐवजी, आवड कालांतराने अधिक दृढ होते. त्या म्हणतात, ‘तुमच्या कामातील आवड म्हणजे ते ओळखणे, त्यानंतर त्याचा विकास करणे आणि मग आयुष्यभर ते अधिक दृढ करत राहणे.’ त्या असा निष्कर्ष काढतात, की ‘सुरुवातीला असलेली आवड ही खरी आवड असेलच असे नाही. यशस्वी होण्यासाठी, तिला वर्षानुवर्षे जोपासण्याची गरज असते.’ हा एक थेट, विज्ञान-आधारित संदेश आहे, जो तुम्हाला अविचारीपणामुळे करिअर, नातेसंबंध किंवा पालकांशी होणारे वाद यांसारखे निर्णय घेण्यापासून रोखतो. दीर्घकाळात जिंकणारी व्यक्ती ही नैसर्गिकरीत्या सर्वात प्रतिभावान नसते; तर ती सर्वात जास्त संयमी आणि चिकाटीची असते, जी इतर लोक हार मानत असताना शांतपणे आणि सातत्याने ध्येयाकडे काम करण्यास तयार असते.२. ‘पंचतंत्र’ - विष्णू शर्मा (युवा प्रौढांसाठी आधुनिक रूपांतर)पंचतंत्र हा सुमारे ऐंशी प्राणी आणि मानवी बोधकथांचा संग्रह आहे. ज्या तरुणांमध्ये शहाणपणाची कमतरता होती, त्यांना मार्गदर्शन करण्याच्या एका राजाच्या इच्छेतून या ग्रंथाचा जन्म झाला. असे मानले जाते, की हा ग्रंथ मूलतः तीन तरुण राजकुमारांना सुज्ञपणे आणि चांगल्या प्रकारे जगण्याची कला शिकवण्यासाठी लिहिला गेला होता. पंचतंत्र ‘जीवनातील सुज्ञ आचरण’ मांडते आणि पालक-किशोरवयीन मुलांमधील मतभेदांच्या संदर्भात ते खूप उपयुक्त आहे.पंचतंत्रातील प्रत्येक बोधकथा एका कथेच्या माध्यमातून तत्त्वे शिकवते. उदाहरणार्थ, मित्राचा विश्वास कसा जिंकावा, समोरच्या व्यक्तीला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास प्रवृत्त न करता अभिप्राय कसा द्यावा, बोलण्याची योग्य वेळ कशी ओळखावी, मित्र कसे मिळवावेत, अविचारीपणामुळे संधी कशा गमावल्या जातात आणि अविचारी कृतीचे कटू फळ... किशोरवयीन मुलांसाठी धडा स्पष्ट आहे : पालकांशी वाद घालण्याची घाई करणे ही एक ‘अविचारी कृती’ आहे. संयमाने कथाकथन करणे आणि विश्वास निर्माण करणे हेच दीर्घकाळात मदत करते..३. ‘गेटिंग टू येस : निगोशिएटिंग ॲग्रिमेंट विदाऊट गिव्हिंग इन’ - रॉजर फिशर आणि विल्यम उरीहे सखोल संशोधनाचे फलित आहे. हे पुस्तक ‘हार्वर्ड नेगोसिएशन प्रोजेक्ट’च्या कार्यावर आधारित असून, सर्व प्रकारच्या संघर्षामध्ये परस्पर-मान्य करार घडवून आणण्यासाठी एक टप्प्याटप्प्याची, वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध केलेली रणनीती सादर करते. लोकांना समस्येपासून वेगळे करून, भूमिकांऐवजी हितसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करणे, ही यामागील मूळ कल्पना आहे. करिअरच्या निवडीबद्दल किंवा नात्याबद्दल पालकांना पटवून देताना, ते एक युद्ध वाटू नये यासाठी, किशोरवयीन मुला-मुलींना या aपुस्तकातील बऱ्याचशा सल्ल्यांची नेमकी गरज असते.४. ‘नेव्हर स्प्लिट द डिफरन्स’ - ख्रिस वॉसएफबीआयच्या एका माजी वाटाघाटीकाराने लिहिलेले हे पुस्तक, सहानुभूतीपूर्वक मन वळवण्याची कला शिकवते. सर्वोत्तम वाटाघाटीकार नेहमीच ‘दोघांचाही फायदा’ होईल अशा परिस्थितीच्या शोधात असतात. सहानुभूतीचा वापर करून, समोरच्या पक्षाला समजून घेता येते आणि मग विचारपूर्वक घटनांची दिशा ठरवता येते. किशोरवयीन मुला-मुलींसाठी, सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे सर्वप्रथम पालकांच्या भीती आणि चिंता खऱ्या अर्थाने ऐकून घ्यायला शिकणे. जर पालकांना आपले म्हणणे ऐकले जात आहे असे वाटले, तर तेही बदल्यात ऐकण्यास अधिक तयार होतात..५. ‘ब्रेनस्टॉर्म : द पॉवर ॲण्ड पर्पज ऑफ द टीनएज ब्रेन’ - डॅनियल जे. सीगल, एम.डी.हे पुस्तक किशोरवयीन मुलांना स्वतःला समजून घेण्यास आणि आपला दृष्टिकोन पालकांना समजावून सांगण्यास मदत करते. ‘ब्रेनस्टॉर्म’मध्ये, सीगल यांनी हे स्पष्ट केले आहे, की मेंदूचे कार्य समजून घेतल्याने किशोरवयीन मुलांचे आयुष्य कसे सुधारू शकते आणि त्यांचे नातेसंबंध अधिक परिपूर्ण कसे बनू शकतात. पिढ्यांच्या या दरीच्या दोन्ही बाजूंसाठी आयुष्य कमी एकाकी आणि कमी त्रासदायक होऊ शकते. जेव्हा एखादा किशोरवयीन मुलगा किंवा मुलगी त्यांना तसे का वाटते आणि ते तसा विचार का करतात हे स्पष्टपणे सांगू शकतो, तेव्हा पालक दुर्लक्ष करण्याऐवजी अधिक विचारपूर्वक प्रतिसाद देण्याची शक्यता जास्त असते. शेवटी, उत्कटता आणि आवेग यांमधील फरक ओळखणे अवघड असू शकते. कारण दोन्ही एकसारखे दिसू शकतात! दोन्ही मोठ्याने येतात. दोन्हीसाठी त्वरित कृतीची आवश्यकता असते. हा फरक केवळ कालांतरानेच दिसून येतो.थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, तुमच्या पालकांना करिअर, निवड किंवा दिशेबद्दल पटवून देण्याची घाई करण्यापूर्वी, आधी तुमच्या दृढनिश्चयाची चाचणी घ्या. स्वतःला विचारा : ही भावना एका निद्राहीन रात्रीनंतर, एका अयशस्वी प्रयत्नानंतर किंवा एका कंटाळवाण्या मंगळवारनंतरही टिकते का? नावीन्य संपल्यावर आवेगही मावळतो. गोष्टी जसजशा कठीण होत जातात, तसतशी आवड अधिक तीव्र होते. जर तुम्ही सराव करण्याइतका काळ आवड टिकवू शकत नसाल, तर तुम्ही अजून युक्तिवाद करण्याच्या लायकीचे नाही. आमची शेवटची पुस्तक शिफारस कॅल न्यूपोर्ट यांचे 'सो गुड दे कॅन्ट इग्नोर यू' ही आहे... जे असे प्रतिपादन करते, की किशोरवयीन आवड धोकादायकही ठरू शकते. सुरुवातीच्या चिंतेमुळे कामात अनास्था, नोकऱ्या बदलणे, वाईट सवयी इत्यादी गोष्टी घडू शकतात. म्हणून, पालकांसमोर आपली बाजू मांडणाऱ्या किशोरवयीन मुला-मुलींनी हे लक्षात ठेवावे, की कठोर परिश्रम केल्यानंतरच तुम्हाला तुमच्या खऱ्या आवडीची जाणीव होते, त्याआधी नाही. 