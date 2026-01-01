Premium| Terrorism: राष्ट्रराज्यांऐवजी विचारसरणीवर आधारलेला दहशतवाद कसा उदयास आला?

डॉ. श्रीकांत परांजपे, सामरिक व्यूहनीतीचे विश्लेषकएकविसाव्या शतकातील पहिल्या २५ वर्षांत दूरगामी परिणाम घडविणाऱ्या ज्या महत्त्वाच्या घटना घडल्या; ज्यांचे पडसाद पुढच्याही काळात उमटण्याची शक्यता आहे, त्यांचा अभ्यासपूर्ण वेध घेणारे नवे सदर. विविध क्षेत्रांतील १२ महत्त्वाच्या घटनांचा परामर्श या सदरातून घेतला जाईल; प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात. सुरुवात ‘नाइन-इलेव्हन’च्या घटनेपासून.दहशतवाद ही संकल्पना नवीन नाही. जगाने त्याचा वेळोवेळी अनुभव घेतलेला आहे. पारंपरिक स्वरूपाचा दहशतवाद राष्ट्रराज्यकेंद्रित मानला जातो. आपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी लढणारे गट किंवा संघटना सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय स्वरूपाच्या मागण्या मांडतात; आपल्या क्षेत्रावर अन्याय होत आहे ही त्यांची भावना असते. त्यासाठी शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सुटले नाहीत, तर ते शस्त्र हाती घेतात आणि मग हा लढा लष्करी स्वरूपाचा होतो. यांच्या मागण्या या निश्चित अशा जनसमूहांच्या संदर्भात आणि भूराजकीय प्रदेशाबाबत असतात; मग तो पॅलेस्टाईनमधील लोकांचा हक्क असेल किंवा काश्मिरी जनतेचा काश्मीरसंदर्भात, शीख संप्रदायाचा पंजाबसंदर्भात किंवा मणिपूरमध्ये त्यांच्या प्रदेशाबाबत असू शकतात. इथे भौगोलिक क्षेत्र आणि जनसमुदाय हा निश्चित असतो. त्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद मिळत नाही, या भावनेने हा लढा हा दहशतवादाच्या मार्गाने जातो..अकरा सप्टेंबर २००१च्या सकाळी जो हल्ला झाला, त्याचे स्वरूप वेगळे होते. ‘अल-कायदा’च्या दहशतवाद्यांनी एका सुनियोजित हल्ल्यात, चार विमानांचे अपहरण केले. दोन विमाने न्यूयॉर्क शहरातील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’च्या ट्विन टॉवर्सवर आदळवली. तिसरे विमान ‘पेंटागॉन’वर आदळले आणि चौथे विमान पेनसिल्व्हेनियाच्या ग्रामीण भागात कोसळले. दहशतवादाचा दुसरा प्रकार हा ९/११ च्या घटनांनंतर खऱ्या अर्थाने समोर आलेला दिसतो. या घटनेचा अर्थ दोन प्रकारे लावला गेला आहे: एक, म्हणजे हा सरळरळ अमेरिकेविरुद्ध असलेला दहशतवादी हल्ला होता. परंतु त्यापलीकडे एका वेगळ्या पद्धतीनेदेखील बघितले गेले. हल्ला केवळ अमेरिकेविरुद्ध नव्हे तर; लोकशाही, सेक्युलॅरिझम, उदारमतवाद, वस्तुनिष्ठ विचारप्रणाली, मानवी हक्क, कायद्याचे अधिराज्य ही मूल्ये अग्रस्थानी ठेवून त्याचा पाश्चिमात्य राष्ट्रे ज्या आग्रहाने प्रसार करतात, त्याविरुद्धचा हा लढा होता. ‘अल कायदा’च्या मते त्यांच्याकडे पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांप्रमाणे आधुनिक शस्त्रास्त्रे नव्हती, आधुनिक तंत्रज्ञान नव्हते, तसेच पैसा नव्हता. त्यांच्याकडे निष्ठावान अनुयायी होते. ते एका विशिष्ट धार्मिक विचाराचा वापर करून त्या अनुयायांची मने पेटवित होते. हे त्यांचे लढवय्ये होते, ज्यांना केव्हाही जागृत करता येऊ शकत होते. त्यांना राष्ट्रराज्याच्या सीमांचे बंधन नसते. हा लढा करणारे कोणत्याही भू-राजकीय चौकटीला बांधील नसतात; तसेच कोणत्याही जनसमुदायासाठी लढत नसतात. तो लढा एका अमूर्त स्वरूपाच्या धार्मिक विचारप्रणालीने पेटलेला असतो, वैचारिक लढा असतो. आणि म्हणून हा लढा जास्त घातक वाटतो..या लढ्याची मूळ वैचारिक बैठक ही सुरुवातीला मुजाहिदीनींच्या अफगाणिस्तानमधल्या लढ्यातून सुरू झाली. ‘अल कायदा’ने त्याला एक निश्चित स्वरूप दिले आणि त्यानंतर ‘इस्लामिक स्टेट’ नावाखाली वेगवेगळ्या संघटना हा लढा चालू ठेवत आहेत. तसे पाहता ‘इस्लामिक दहशतवाद’ नवीन नव्हता. भारताने काश्मिरात याचा अनुभव १९८०च्या दशकाच्या शेवटास तिथे मुजाहिदीन येऊ लागले तेव्हापासून घेतला आहे. पॅलेस्टाईनचा लढा ह्याच स्वरूपाचा आहे. आता अमेरिकेवर हल्ला झाल्यानंतर ‘इस्लामिक दहशतवाद’ हा शब्दाप्रयोग पुढे झाला. अर्थात आपण ‘इस्लामिक पुनरुत्थान’ (resurgence) आणि ‘इस्लामिक दहशतवाद’ ह्यात फरक करणे गरजेचे आहे. पुनरुत्थानाची सुरवात १९८० च्या दशकात झाली. ती एक मध्यममार्गी सांस्कृतिक चळवळ होती ज्यातून अरब इस्लामिक राष्ट्रे आपला ऐतिहासिक वारसा शोधात होती..९/११ च्या घटनेनंतर दहशतवादाने जागतिक स्वरूप घेतले. इस्लामी दहशतवादाच्या घटनांत आणि त्याच्या प्रभावात लक्षणीय वाढ झाली. माद्रिद(स्पेन) येथे २००४ मध्ये, लंडन मेट्रो स्थानकापाशी २००५मध्ये आणि मुंबईच्या रेल्वेमध्ये २००६ मध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले. विशेषतः २०१२ नंतर, इस्लामिक स्टेट आणि ‘अल-कायदा’सारख्या गटांमुळे हल्ले आणि मृतांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. आज या दहशतवादी संघटनांनी केंद्रीकृत नेतृत्वाकडून अधिक विखुरलेल्या, संलग्न-आधारित जागतिक जाळ्यांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे, विशेषतः आफ्रिका, दक्षिण आशिया आणि प. आशियात त्यांनी प्रसार केलेला दिसतो. सीरियातील गृहयुद्धामुळे (२०११ नंतर) युरोपमध्ये सीरिया आणि इतर अरब क्षेत्रातून स्थलांतर खूप वाढले. त्यातून युरोपात कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होत आहे. म्हणूनच तिथे प्रखर राष्ट्रवाद मांडला जातोय, तसेच निर्वासितांच्याविरुद्ध आवाज उठवला जात आहे. ‘ब्रेक्झिट’चे मुख्य कारण तेच होते. द.आशियात २०२४ मधील सत्तांतरानंतर बांगलादेशात इस्लामिक कट्टरतावादाने अस्तित्व दाखविण्यास सुरवात केली आहे. तिथे राजकीय अस्थिरता, दहशतवादविरोधी संस्थांचे कमकुवत होणे आणि प्रमुख कट्टरपंथी गटांच्या पुनर्उदयामुळे खतपाणी मिळाले आहे..बांगलादेशातील पेचमोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारवर राजकीय वैधता मिळवण्याच्या प्रयत्नात दहशतवाद्यांबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारल्याबद्दल टीका झाली आहे. पाकिस्तानदेखील अशाच प्रवाहात अडकले आहे, म्हणून भारतात पाकिस्तानपुरस्कृत इस्लामिक दहशतवादी कृत्ये सतत अनुभवयाला मिळतात. पहलगाम हे त्याचे अलीकडचे उदाहरण.इस्लामिक दहशतवाद पसरण्याची अनेक कारणे आहेत. इराक, सीरिया, आणि अफगाणिस्तानातील संघर्षांमुळे निर्माण झालेली भू-राजकीय अस्थिरता दहशतवादी गटांना उदयास येण्यासाठी आणि भरभराटीसाठी साहाय्य करते. इंटरनेटमुळे वाढलेल्या अतिरेकी विचारसरणीच्या जागतिक प्रसाराने संघटित गट आणि व्यक्ती दोघांनाही प्रेरणा मिळते. त्याचबरोबर, इस्लामी गट अनेकदा त्यांच्या कृतींना पाश्चात्य हस्तक्षेपाविरुद्धचा प्रतिकार म्हणून पेश करतात आणि त्यासाठी ऐतिहासिक तक्रारींचा आधार घेतात. २००१च्या घटनेनंतर अशा प्रकारच्या दहशतवादवाढीचा काळ सुरू झाला. इस्लामिक दहशतवाद अधिक व्यापक, विकेंद्रित आणि प्राणघातक बनला. .Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.प्रादेशिक संघर्ष व ऑनलाइन कट्टरतावादाचा फायदा घेऊन जागतिक सुरक्षेला आव्हान दिले जाऊ लागले. गेली सुमारे २५ वर्ष ह्या अशा धार्मिक विचारांनी पेटलेल्या एका अमूर्त स्वरूपाच्या लढ्याला ज्याची व्याप्ती ही खऱ्या अर्थाने आज जागतिक आहे, त्याला कसे सामोरे जायचे ह्याबाबत एकमत नाही. दहशतवादाविरुद्ध किंवा दहशतवाद्यांना विरोधी लष्करी पातळीवर कारवाई करणे, याला मर्यादा आहेत. याचे कारण हा लढा भौगोलिक पातळीवरील रणांगणावर खेळला जात नाही. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात प्रयोग केला, इतरत्रही प्रयोग केला जात आहे. प्रत्यक्षात असे दिसते की या दोन्ही बाजू वेगवेगळ्या रणांगणावर लढा देत आहेत; अमेरिकेचा लढा हा भौगोलिक पातळीवरती होता तर अल-कायदा किंवा तत्सम गटांचा लढा हा वैचारिक पातळीवर आहे. आजचा आधुनिक दहशतवाद (ज्याला पाश्चिमात्य राष्ट्रे जिहाद म्हणून संबोधतात) हा जर एक प्रकारचा ‘विचार’ (idea) असेल तर त्याला तशाच प्रकारच्या ‘प्रतिविचारा’ने (counter idea) सामोरे जावे लागेल.टोनी ब्लेअर ब्रिटनचे पंतप्रधान असताना तेथे हा प्रयोग यशस्वी झाला होता. त्यांनी ‘प्रतिविचार’ म्हणून त्या राष्ट्राचा राष्ट्रवाद पुन्हा एकदा आग्रहाने मांडण्यास सुरुवात केली. तो धार्मिक स्वरूपाचा नव्हे, तर राष्ट्राविषयी आस्था, आपुलकी तसेच इतिहास आणि संस्कृतीविषयी जागृती व आदर हे त्याचे स्वरूप होते. याला यश मिळाले तर सर्वसामान्य जनता दहशतवादी कारवायांविरुद्ध उभी राहील आणि दहशतवादी गटांना सहाय्य देणार नाही. युरोपमधील अशा राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांना आज ‘उजव्या विचारसरणी’चे म्हणून हिणवले जाते; ते खरे तर राष्ट्रवादी भूमिका मांडत आहेत. भारताबद्दल बोलायचे तर पाकिस्तानविरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हा तात्पुरता उपाय आहे. जोवर सर्वसामान्य जनतेत भारतीय राष्ट्रवाद रुजत नाही, तोपर्यंत पहलगामसारख्या घटना पुन्हा पुन्हा घडण्याचा धोका दिसतो. म्हणूनच आज २१व्या शतकातल्या या नवीन दहशतवादाला सामोरे जाण्यासाठी एका वैचारिक नवसर्जनाची, वेगळ्या ‘वैचारिक बैठकी’ची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 