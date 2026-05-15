Premium|Dalit human sacrifice case in Jalwakhurd : विहिरीला पाणी लागण्यासाठी तरुणाचा नरबळी; ३३ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याची शोकांतिका

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comकुणा सवर्णाच्या विहिरीला पाणी लागावं म्हणून सार्वजनिक पाणवठ्यापासून अस्पृश्य असणाऱ्या मातंगाचा बळी दिला जावा, त्याला न्याय मिळवून द्यायला ३३ वर्षं न्यायालयात लढावं लागावं आणि निकालाच्या प्रतीक्षेतच त्यासाठी लढणाऱ्यांची प्राणज्योत मालवावी, हा संविधानाचा पराभव नाही... तर तो संविधानाच्या रक्षणकर्त्यांचा पराभव आहे... राजाभाऊ लोंढे हा फक्त अंधश्रद्धेचा बळी नाही; तर तो शोषणाला, अत्याचाराला अभय देणाऱ्या व्यवस्थेचा बळी आहे...उस्मानाबाद (धाराशिव) जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील जवळाखुर्द या गावचा छगन ऊर्फ संगीत पवार या सवर्णाच्या विहिरीचं खोदकाम सुरू असताना २२ मे १९९३ रोजी सकाळी ११.३०च्या सुमारास राजाभाऊ लोंढे या अवघ्या २५ वर्षं वयाच्या मातंग युवकाचा संशयास्पद मृत्यू झाला... ४० फूट खोदूनही विहिरीला पाणी लागत नाही म्हणून विजेवर चालणाऱ्या क्रेनने विहीर अधिक खोल केली जात होती. क्रेनचालकाचं आसन लाकडी होतं. बाकी सर्व क्रेन लोखंडी होती. ४२५ व्होल्टेजचा विजेचा दाब होता....अमावस्येच्या दिवशी संगीत पवार, त्याची आई व इतर दोघं जण विहिरीजवळ जमले. प्रथम राजाभाऊ लोंढे क्रेनमध्ये चढला, क्रेनच्या ट्रॉलीसह तो विहिरीत उतरला आणि तळाला जाताच त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी पहिली खबर नोंदवली... त्यात विहिरीच्या तळाला जात असताना राजाभाऊ ‘नाग, नाग’ असं ओरडला आणि त्याच्या भीतीने, मानसिक धक्क्याने तो मेला, असं त्यात नोंदवलं गेलं. पहिल्या खबरेचीच रीऽऽ ओढणारा पंचनामा तयार करण्यात आला. शवविच्छेदन अहवालातही हेच कारण दाखवलं गेलं... साक्षीदारांचे जाबजबाबही त्याला अनुसरून घेतले गेले. गुन्हा दडपण्यासाठी आवश्यक ती सारी तजवीज करण्यात आली. ‘मानवी हक्क अभियाना’चा चोराखळी येथील कार्यकर्ता दत्ता खंडागळे याने मला ही घटना कळवली. २७ मे १९९३ रोजी मृताचे वडील लिंबाजी लोंढे यांना मी त्यांच्या घरी जाऊन भेटलो. त्यांनी संगीत पवारच्या विहिरीला पाणी लागत नव्हतं, म्हणून त्यांच्या मुलाचा नरबळी दिल्याचं मला सांगितलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विहिरीत उतरण्यापूर्वी राजाभाऊची विधीवत पूजा करून त्याच्या कपाळावर टिळा लावला गेला... एखाद्या गावच्या देवाला बकरा बळी देताना जशी विधीवत पूजा केली जाते, तशीच राजाभाऊचीदेखील केली गेली आणि त्यासाठी नेमका अमावस्येचा दिवस निवडला. अमावस्येला शुभकार्याची सुरुवात करत नाहीत; परंतु बळी अमावस्येलाच दिला जातो. त्यामुळे अमावस्येचा दिवसच निवडला गेला. ग्रामदेवतेला चार पायांचा बळी देताना रक्ताची धार लागते. मात्र, मातंगाचं रक्त बळी देताना पडलंच पाहिजे, असं नाही... ज्या जागेतलं काम अडतं, त्या जागी मातंगाचा बळी दिला, तरी तो पुरेसा असतो, असं मानलं जातं. शिवाय, मातंगाचा मोठा मुलगाच बळी द्यावा, अशी अंधश्रद्धा या भागात प्रचलित! त्यानुसार राजाभाऊ हा लिंबाजीचा मोठा मुलगा होता, म्हणून त्याची निवड झाली...लिंबाजीच्या बोलण्यातून राजाभाऊच्या मृत्यूचा उलगडा होत होता. लिंबाजी आपल्या मोठ्या मुलाबद्दल बोलत असताना त्याच्या त्या खिन्न डोळ्यांत मला सारा प्रसंग प्रत्यक्ष घडत असल्यासारखा दिसत होता... भीषण दारिद्र्यातही मुलं वाढवताना सर्वांत ज्येष्ठ मुलाकडून बरीच स्वप्नं बाळगलेली असतात. दारिद्र्यात जगणाऱ्या, मोडकळीस आलेल्या घराचा तो मुख्य खांब असतो... त्याच्या अकाली जाण्याने कसंबसं तग धरलेलं ते घर क्षणार्धात कोसळून पडतं, तसंच लिंबाजीच्या कुटुंबाचं राजाभाऊच्या मृत्यूनंतर झालं होतं. एखाद्या कार्याला जाताना मातंग दिसला की शुभ; पण मातंग शिवला की अनर्थ! एरव्ही गावच्या पाणवठ्याला मातंगाने त्याच्या जिवंतपणी स्पर्श केला तर पाणी अशुद्ध होई; परंतु त्याच पाणवठ्याला पाणी लागत नसेल, तर मातंगाचं निश्चेष्ट कलेवर कामाला येई... इतका दुर्दैवी विरोधाभास मराठवाड्यात होता..पोलिसांच्या कागदपत्रांप्रमाणे राजाभाऊ 'नाग! नाग!' असं ओरडून धक्क्याने मरण पावला होता; तर लिंबाजीच्या म्हणण्याप्रमाणे विहिरीला पाणी लागत नसल्याने त्याच्या मुलाचा बळी दिला होता. अशी दोन टोकाची मृत्यूची कारणं माझ्यासमोर होती. सत्याचा शोध घेण्यासाठी मी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. मी एकाच दिवशी पोलिस अधीक्षक, गुन्ह्याचा तपास करणारे उपअधीक्षक, शवविच्छेदन केलेले वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस पाटील, मृताचा भाऊ भाऊसाहेब लोंढे व मृतदेहाचा पंचनामा करणाऱ्यांपैकी एक पंच विश्वनाथ कांबळे यांना भेटायचं ठरवलं.मी नजीकच्या शिराढोण पोलिस ठाण्यात गेलो. पोलिस निरीक्षक सुरेश घाडगे-पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शिराढोणचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सिंधू कदम यांचीही भेट घेतली. मला आश्चर्याचा धक्का असा बसला, की पाटील आणि डॉ. कदम भिन्न शासन विभागात अधिकारी; पण त्यांनी मला पाहिल्यानंतर आणि मी राजाभाऊच्या मृत्यूसंदर्भात आलो आहे, असं सांगितल्यावर दोघांनीही 'तो नाग नाग बघून ओरडून मेला' हे एकच वाक्य घोकून पाठ केल्यासारखं मला सांगितलं. मी त्यांना साधा प्रश्न केला की, 'जर पंचनामा झाला असेल तर तो मृतदेहाचा झाला. मग पंचनाम्यात खुद्द मृतदेहाने तुम्हाला तो 'नाग, नाग' असं ओरडून मेल्याचं सांगितलं का? शवविच्छेदन अहवालात तो 'नाग, नाग' ओरडून धक्क्याने मेला याबाबतचे दाखले-पुरावे आहेत का?' माझ्या या प्रश्नांची उत्तरं दोघांनाही देता आली नाहीत.मी गुन्ह्याची पहिली खबर, मृतदेहाचा पंचनामा, घटनास्थळाचा पंचनामा यांचा बारकाईने अभ्यास केला. पहिल्या खबरीनुसार मृत्यूपूर्वी राजाभाऊ 'नाग! नाग!' असं ओरडल्याचा उल्लेख होता. मृतदेहाच्या पंचनाम्यात पायावर खरचटल्याच्या खुणा व तीन छोट्या जखमा असल्याचाही उल्लेख होता. मृतदेहाचा पंचनामा सायंकाळी ५ ते ५.५५ या वेळात झाल्याचं म्हटलं होतं. मात्र पंच विश्वनाथ कांबळेंच्या म्हणण्यानुसार हा पंचनामा रात्री ७ ते ८ या वेळेत झाला होता. त्यावेळी शरीरावर काळे-निळे डाग होते, हाताच्या मुठी घट्ट होत्या, असं कांबळेंनी पंचनाम्यावेळी सांगितलं. कांबळेंना लिहिता-वाचता येत नसल्याने पोलिसांनी पंचनाम्यात नेमकं काय लिहिलंय, यापासून ते अनभिज्ञ होते. पंचनाम्याच्या वेळी हजर असणाऱ्यांत विठ्ठल भागवत, चंद्रकांत कांबळे आणि मृताचा भाऊ भाऊसाहेब लोंढे यांनीही विश्वनाथ कांबळेंच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. मृतदेहाच्या पंचनाम्यात व प्रत्यक्ष परिस्थितीत प्रचंड तफावत असल्याचं लक्षात आलं. खरंतर मृतदेहाचा पंचनामा नियमानुसार सूर्यप्रकाशात किंवा प्रखर उजेडात करणं अनिवार्य असतानाही तो छोट्याशा दिव्याच्या उजेडात केला गेला होता..शवविच्छेदन अहवालात शरीरावर असणाऱ्या काळ्या-निळ्या डागांचा उल्लेख नव्हता, हेही माझ्या निदर्शनास आलं. त्यात मृत्यूचं कारण 'Cardio-respiratory failure due to shock' म्हणजे धक्क्याने हृदयक्रिया बंद पडली, असं दिलं होतं. मी सोबत नेलेल्या न्याय वैद्यकशास्त्राच्या पुस्तकाचा (Medical Jurisprudence) अभ्यास केला, तसेच ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञांचाही सल्ला घेतला. वैद्यकशास्त्राप्रमाणे धक्का चार मुख्य विभागांत विभागला जात असून धक्क्याचे एकूण १२ प्रकार असतात. तपास अधिकाऱ्यांनी ११ प्रकारचे धक्के आणि त्याचे निकष विचारात घेतल्यानंतरच अखेरीस मानसिक धक्क्याच्या निर्णयाप्रत यावे, अन्यथा नाही, असंही वैद्यकशास्त्र सांगतं. वैद्यकीय अधिकाऱ्याने 'धक्क्याने मृत्यू' असं कारण दिलं होतं; पण धक्क्याचा प्रकार कोणता? हे स्पष्ट केलं नव्हतं. 'नाग पाहिल्याने भीतीपोटी मानसिक धक्क्याने मृत्यू झाला,' असं सोयीचं कारण पोलिसांनी पुढं केलं होतं. तपासावेळी विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला असण्याच्या शक्यतेचा विचारच करण्यात आला नव्हता, मात्र माझ्या डोक्यात उलटसुलट विचारांच्या धाग्यांचे आडवे-तिडवे पडणारे टाके मला अस्वस्थ करीत होते.राजाभाऊ हा ग्रामीण भागात वाढलेला मातंग तरुण... नाग पाहणं त्याला नवं नव्हतं. पाण्यातील साप विषारी नसतात, हे गावातील शेंबड्या मुलालाही ठाऊक असतं. त्यामुळे नाग पाहिल्याचा धक्का बसून तत्काळ प्राण जाणं, हे राजाभाऊच्या बाबतीत तरी शक्यच नव्हतं. शिवाय राजाभाऊला विहिरीबाहेर काढताच विलास भक्ते आणि लक्ष्मण माळी विहिरीत उतरले होते; परंतु त्यांनीही आपल्या जबाबात विहिरीत नाग पाहिल्याचं सांगितलं नव्हतं. या साऱ्यावरून कळंबमधील जवळाखुर्द गावचे स्थानिक, पोलिस व वैद्यकीय अधिकारी गुन्हा दडपण्यासाठी आरोपीला साथ देत आहेत, याबद्दल माझी खात्री झाली. राजाभाऊचा मृत्यू मानसिक धक्क्याने झाला नसून, विजेच्या धक्क्याने त्याला मुद्दामहून ठार मारलं गेलं असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. हा सर्व संशयास्पद प्रकार लक्षात आल्यानंतर उस्मानाबादचं (धाराशिव) न्यायालय किंवा तिथलं जिल्हा प्रशासन न्याय करील, असं मला वाटलं नाही. त्यामुळे दत्ता खंडागळे आणि भाऊसाहेब लोंढे यांना घेऊन मी मुंबईच्या पोलिस मुख्यालयात आलो. त्या वेळी तिथे शिवाजीराव बारावकर हे पोलिस महासंचालक होते. त्यांच्याशी माझा संपर्क पूर्वी आलेला होता. ते मला आपुलकीने 'बाळा' म्हणत... 'बाळा, काय आणलं आहेस?' असं त्यांनी विचारल्यावर मी त्यांना हे प्रकरण समजावून सांगितलं. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी तत्काळ शेरा मारून त्यावेळचे नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे पोलिस महानिरीक्षक (आय.जी.-पी.सी.आर.) टी. के. चौधरी यांना बोलावून घेतलं. त्यांच्याकडे सदर प्रकरणाचा तपास सोपवला. टी. के. चौधरी हे संरक्षण दलात सेवा बजावून आलेले पोलिस अधिकारी होते. त्यामुळे आपलं काम अत्यंत चोख आणि कोणत्याही दडपणाखाली न करणारे, कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगणारे पोलिस अधिकारी अशी त्यांची ख्याती होती. माझ्याकडील सर्व कागदपत्रं पाहिल्यानंतर त्यांना धक्का बसला. मी काढलेला निष्कर्ष पण नंतर त्यांचा हेतू मला स्पष्ट झाला... अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याखाली मी स्वत: दावा दाखल केला होता. एखाद्या अनुसूचित जाती-जमातीत जन्माला न आलेल्या व्यक्तीने या कायद्याच्या अंतर्गत दाखल केलेला हा महाराष्ट्रातला पहिलाच दावा होता... हा कायदा ३० जानेवारी १९९० ला लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रात या कायद्यांतर्गत बिगर अनुसूचित जातीच्या फिर्यादीने दाखल केलेला आणि प्रभावीपणे लढला गेलेला हा पहिलाच दावा होता. या खटल्याचा निकाल अद्याप लागला नाही; परंतु या खटल्यामुळे आणि यासाठीच्या तीव्र लढ्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्याची धास्ती मात्र निर्माण झाली आणि हा खटला कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची ‘नांदी’ ठरला...या खटल्यात साक्षीदार तपासले गेले. पोलिस उपअधीक्षक एस. एम. फारुकी स्वत: न्यायालयात येऊन माझे साक्षीदार बनले. आता प्रश्न होता पोलिस महानिरीक्षक टी. के. चौधरी यांचा... या घटनेची तपशीलवार माहिती त्यांना होती. ते या तपासाचे प्रमुख होते. मी त्यांना भेटल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, की ‘‘विवेक, हे माझं कर्तव्य आहे. हा माझा पराभव आहे, की कुणाच्या तरी दबावाखाली माझ्या विभागाने केलेला तपास दुसरीकडे देण्यात आला आणि आरोपी निर्दोष सुटले. तू न्यायाने लढतोयस. तू जो खटला दाखल केला आहेस, त्यामध्ये साक्षीदार म्हणून यायची माझी तयारी आहे.’’ मला त्यांचा खूप अभिमान वाटला. मी न्यायालयाला टी. के. चौधरी यांना समन्स काढण्याची विनंती केली. महाराष्ट्राच्या पोलिस सेवेतील उच्चपदस्थ आय.पी.एस. अधिकारी आपल्या युनिफॉर्ममध्ये येऊन साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभा राहून सरकारच्या आणि तेही आपल्याच खात्यातील दुसऱ्या एका विभागाच्या विरोधात सत्य प्रतिज्ञेवर माहिती देतो आहे, हे चित्र महाराष्ट्र पहिल्यांदाच पाहत होता. टी. के. चौधरींनी सर्व तपशीलवार माहिती न्यायालयाला दिली आणि हा प्रकार नरबळीचाच कसा आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केलं... एका मातंगाला न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी पोलिस सेवेतील आपलं भवितव्य पणाला लावलं.सर्व साक्षीपुरावे तपासून झाल्यानंतर टी. के. चौधरी यांच्या साक्षीनंतर ७ ऑगस्ट १९९७ रोजी मी दिलेले साक्षीपुरावे ग्राह्य धरून माझी खासगी तक्रार कोर्टाने स्पेशल केस ६/९७ म्हणून सत्र न्यायालयात दाखल केली. त्यातील सीआयडीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी पुन्हा भारतीय दंड संहिता कलम ३०२चं कलम शिथिल करून त्याचं ३०४ (अ) केलं. एका आरोपीने या केसमधून त्यांना दोषमुक्त करावं, म्हणून उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं. यावर सुनावणी घेऊन न्यायालयाने त्याचं म्हणणं अमान्य करून त्याने केलेला अर्ज नाकारला. पुन्हा या आरोपीने जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर पुनरावृत्ती खटला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केला; पण मी पाठपुरावा सोडला नाही. औरंगाबाद खंडपीठात आरोपीने दाखल केलेल्या पुनरावृत्ती खटल्यात मी माझं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. उच्च न्यायालयाने या रिव्हिजन अर्जावरील प्रथम सुनावणीदरम्यान दिलेला निकाल आश्चर्यचकित करणारा होता. एका बाजूला गुन्हा अन्वेषण विभागाने नरबळीसारख्या गुन्ह्याची तीव्रता कमी करून निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याची ३०४ (अ) दाखल केलेली केस अतितातडीने चालवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले; तर दुसऱ्या बाजूला मात्र जिल्हा सत्र न्यायालयातील कलम ३०२, नरबळी, ॲट्रॉसिटीसारखी गंभीर कलमं असलेल्या ६/९७च्या खटल्याच्या सुनावणीला दोषारोपपत्र दाखल होण्याच्या स्तरावर स्थगिती दिली. वास्तविक पाहता, गुन्हा अन्वेषण विभागाने तयार केलेला दावा क्रमांक १४५/२००० आणि मी दाखल केलेला दावा क्रमांक ६/९७ हे दोन्ही खटले एकाच गुन्ह्यातील असल्यामुळे ते जिल्हा न्यायालयात मी एकत्रित करून घेतले होते.औरंगाबादच्या खंडपीठामध्ये सुमारे पाच वर्षं हा खटला प्रलंबित होता. अखेर नियमित सुनावणीदरम्यान १ एप्रिल २०१९ रोजी या खटल्यामध्ये माझी सरतपासणी आणि उलटतपासणी झाली. तत्कालीन पोलिस महानिरीक्षक टी. के. चौधरी यांचीही या खटल्यामध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर साक्ष होणं अपेक्षित होतं, त्यांची तशी इच्छाही होती. प्रत्यक्ष भेटीत तसं त्यांनी मला सांगितलंही, ‘‘विवेक, या खटल्यासाठी मी माझी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली. पाच वर्षं प्रशासनाने माझं प्रमोशनही रोखलं... पण मला त्याची खंत नाही. मी न्यायासाठी लढलो, याचा मला अभिमान आहे. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयात माझी साक्ष व्हावी आणि मी हयात असेपर्यंत या खटल्याचा निकाल लागावा, हीच माझी अंतिम इच्छा आहे.’’.२२ एप्रिल १९९३ ते २५ एप्रिल २०२५ तब्बल ३२ वर्षं हा खटला उस्मानाबाद (धाराशिव) न्यायालयामध्ये आणि त्यापूर्वी कळंब प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सुरू होता... आजही याबाबतचा निकाल लागलेला नाही. टी. के. चौधरी यांचं १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी निधन झालं... आम्ही आजही धाराशिवच्या सत्र न्यायालयामध्ये या खटल्याच्या निकालाकरिता, राजाभाऊच्या न्यायाकरिता चकरा मारत असतो. दत्ता खंडागळे, राजाभाऊचा भाऊ भाऊसाहेब लोंढे सतत पाठपुरावा करीत असतात. टी. के. चौधरी यांनी निकालाअभावी राजाभाऊला न्याय मिळवून देऊ शकलो नाही, या तगमगीतच जगाचा निरोप घेतला. किमान माझे डोळे कायमचे मिटण्यापूर्वी तरी या खटल्याचा निकाल लागावा आणि राजाभाऊला न्याय मिळावा, ही माझी इच्छा आहे... कुणा सवर्णाच्या विहिरीला पाणी लागावं म्हणून सार्वजनिक पाणवठ्यापासून अस्पृश्य असणाऱ्या मातंगाचा बळी दिला जावा, त्याला न्याय मिळवून द्यायला ३३ वर्षं न्यायालयात लढावं लागावं आणि निकालाच्या प्रतीक्षेतच त्यासाठी लढणाऱ्यांची प्राणज्योत मालवावी, हा संविधानाचा पराभव नाही... तर तो संविधानाच्या रक्षणकर्त्यांचा पराभव आहे... राजाभाऊ हा फक्त अंधश्रद्धेचा बळी नाही; तर तो शोषणाला, अत्याचाराला अभय देणाऱ्या व्यवस्थेचा बळी आहे... मालकाने राजाभाऊचा एकदा बळी घेतला; पण त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्यावरील अन्यायाला दडपणाऱ्या व्यवस्थेने त्याचा अनेकदा बळी घेतला... (क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.