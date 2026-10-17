Premium|Reverse Migration During Covid : शहरातून गावाकडे परतीचा प्रवास; कोरोना काळातील स्थलांतराचा अनोखा अभ्यास

सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.comगावाकडे परतणं म्हणजे शहर सोडणं नाही. आपल्या जगण्याची पद्धत बदलणं आहे, हे समजून घ्यावं लागतं. कोरोनाच्या काळात याची एक वेगळीच मोठी केस स्टडी आपल्यासमोर आली. संकट आलं तेव्हा गावाकडे परतणं ही मजबुरीही होती; पण काहींसाठी ती पसंतीही बनली.साल २०२०. कोरोना व्हायरसने संपूर्ण जगाला वेगळाच धडा दिला. या महामारीच्या काळात भारतातील मजुरांनी शहर सोडून आपलं गाव गाठण्यासाठी कशा अतोनात यातना सहन केल्या, हे आपण सगळ्यांनी न्यूज चॅनेलमधून पाहिलं. हे सगळं अस्वस्थ करणारं होतं. फक्त मजुरांनी गावची वाट धरली होती, असं नव्हे. अनेक कॉर्पोरेटमधले कर्मचारी, ज्यांना वर्क फ्रॉम होम शक्य होतं, गावी उत्तम नेटवर्क होतं आणि इंटरनेटची सुविधा होती, अशांनीही गावी जाणं पसंत केलं होतं.अनेक रिटायर्ड माणसं कोरोना काळात गावीच कशी राहिली, त्यांनी गावातच कसे मस्त दिवस त्या कठीण काळात काढले, याचे किस्से आता अनेक जण रंगवून रंगवून सांगतात. कोरोना काळात गावातच राहिलेली माणसं आज कदाचित हा लेख वाचताना शहरात पुन्हा आलेली असतील; पण या लेखाच्या निमित्ताने, कठीण वाटणाऱ्या त्या काळात मुळांकडे परतलेल्यांवर झालेला अभ्यास नेमका काय सांगून गेला आहे, ते समजून घेणं गरजेचं आहे.वेगवेगळ्या सरकारी आणि आंतरराष्ट्रीय अंदाजांनुसार, पहिल्या लॉकडाऊनदरम्यान चार कोटींपेक्षा अधिक लोकांचं रिव्हर्स मायग्रेशन झालं. २०२५ मध्ये या संपूर्ण घटनेचा मागोवा घेताना एका इंग्रजी वृत्तपत्राने सरकारी अंदाजाच्या आधारे पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये ४४.१३ मिलियन आणि दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये २६.३ मिलियन इतक्या नेट रिव्हर्स मायग्रेशनचा उल्लेख केलाय..Premium|Human Relationships Story: मदत मागण्यासाठी नभयची धडपड; शारदाच्या आयुष्यातही संघर्षाची कहाणी .२०२०-२१च्या पिरीऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेनुसार भारताचा मायग्रेशन रेट २८.९ टक्के होता; पण या आकड्याचा अर्थ भारतात २८.९ टक्के लोक शहरात राहतात किंवा एवढीच माणसं गावातून शहरात गेली आहेत, असा अजिबात होत नाही. या सर्व्हेमधील मायग्रेशनची व्याख्या वेगळी आहे. भारताचं शहरीकरण मात्र वेगाने सुरू आहे. २०३६ पर्यंत भारताच्या शहरी लोकसंख्येचा वाटा ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त जाऊ शकतो, असा अंदाज जाणकार व्यक्त करतात. विविध प्रोजेक्शनमध्ये तो ४० ते ४४ टक्क्यांदरम्यान दिसतो.एकीकडे शहरीकरण वाढत असताना गावाशी असलेला माणसाचा संबंध मात्र संपलेला नाही, हे कोरोना काळाने अचानक दाखवून दिलं. शहर बदललं, माणसाचं काम बदललं, राहण्याची जागा बदलली; पण संकट आलं की माणूस कुठे परततो, याचं उत्तर मात्र त्याच्या मुळांमध्येच कुठेतरी होतं.वर्षानुवर्षं आपल्या गावाकडे ढुंकूनही न बघणारे आणि ‘काय आहे गावात’ असं म्हणत टोमणे मारणारे कोरोनाच्या संकट काळात गावाकडेच धावताना आपण पाहिलं. कोरोना काळात गावं लोकांनी बहरून गेलेली सगळ्यांनी पाहिली; पण याच लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना गावातच राहण्याचा कॉन्फिडन्सही दिला. गावी परतण्यामागे फक्त स्वच्छ हवा, मोकळी जागा किंवा कमी खर्च नव्हता. तिथे माणसं होती. आपले आई-बाप, भावंडं, नातेवाईक, शेजारी, गावची मंडळी...शहरात संकट आलं, की माणूस अनेकदा एकटाच असतो. गावात संकट आलं, की तो एखाद्या समुदायाचा भाग असतो. शहरात आजारपण आलं, नोकरी गेली, पैसे बंद झाले, घरभाडं थकलं; तर प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या खिशातून आणि स्वतःच्या ताकदीवर निभवावी लागते. गावात परतल्यावर मात्र ‘आपली माणसं’ या शब्दाचा अर्थ अचानक बदलतो. आरबीआयच्या एका अहवालानेही रिव्हर्श मायग्रेशनच्या कारणांचा अभ्यास करताना याकडे लक्ष वेधलंय. शहरी भागातील राहणीमानाचा खर्च, उत्पन्न आणि रोजगाराचं नुकसान, लॉकडाऊन कधी संपेल याबाबतची अनिश्चितता हे पुश फॅक्टर्स होते... तर कुटुंबीयांसोबत राहणं आणि ‘feeling more safe and secure’ हेदेखील गावाकडे परतण्याचं महत्त्वाचं कारण होतं.म्हणजेच शहराने माणसाला कमाईची क्षमता दिली होती. गावाने त्याला संकटकाळात आधार देण्याची क्षमता आठवून दिली, असं म्हणायला वाव आहे!२०२० मध्ये मार्चपासून मे महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यात जवळपास ४० हजार लोक परतले होते, अशी माहिती तेव्हाचे जिल्हाधिकारी देत होते. सिंधुदुर्गमध्ये मुंबईहून एप्रिलमध्ये परतलेल्या कुटुंबाशी संबंधित कोविडचा रुग्णही आढळला होता. बीडच्या कळंब तालुक्यात ४००हून अधिक लोक मुंबई-पुण्यातून परतल्याचा उल्लेखही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये आहे..रेड झोनमधून गावाकडे परतणाऱ्या अशा सगळ्यांना गावच्या शाळेत, मंदिरात किंवा थेट शेतातल्या घरात कसं क्वारंटाईन राहावं लागलं होतं, त्यांना जेवण कसं दिलं जात होतं, याच्या सुरस कथा ऐकवताना आजही लोकांना विलक्षण मजा येते. १४ दिवस शाळांमध्ये अन्न-धान्याची सोय कशी केलेली होती, गावच्या प्रवेशावर बांबू-बॅरिकेड्स कसे लावले होते, बाहेरून आलेल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ग्रामस्तरीय समित्या कशा उभ्या केल्या होत्या, हे सगळं त्या काळात घडलं. शहराने धोक्यापासून वाचण्यासाठी लोकांना घरात बंद केलं. गावाने बाहेरून आलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी शाळा, मंदिरं, शेतातली घरं यांच्याच मदतीने क्वारंटाईनची व्यवस्था उभी केली.शहरात राहून हाताशी दोन पैसे उरत नाहीत, उलट फरफट जास्त होते. प्रवासाचा वेळ, दमछाक, रूमचं भाडं, रोजचा खर्च आणि त्यात कोरोनासारख्या संकटात आजारपण आलं तर होणारा खर्च. या सगळ्याचा हिशेब अनेकांनी पहिल्यांदाच गांभीर्याने मांडला. ‘पैसे उद्या कमवता येतील; पण आज जीव गेला तर काय?’ हा प्रश्न अनेकांना अस्वस्थ करत होता. गावी गेलो तर किमान मोकळा श्वास तरी घेता येईल. कुटुंब जवळ असेल. अडचण आली तर आपली माणसं उभी राहतील, ही भावना लोकांना सुरक्षित वाटत होती... पण गावही पूर्णपणे सुरक्षित नव्हतं. उलट, लोकांच्या परतीमुळे कोरोनाचा संसर्ग ग्रामीण भागातही पोहोचला. आरबीआयच्या अहवालात रिव्हर्स मायग्रेशनमुळे ग्रामीण भागात संक्रमण पोहोचल्याचं आणि त्याचवेळी तात्पुरती ग्रामीण बेरोजगारी वाढल्याचं स्पष्टपणे नमूद आहे.कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपर्यंत किमान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संसर्ग तुलनेने कमीच होता. मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेत सिंधुदुर्ग ज्या पद्धतीने होरपळला, त्याने तळकोकणातील आरोग्य यंत्रणेचं जळजळीत वास्तवही समोर आणलं. आजही अनेकांना गावच्या ठिकाणी आरोग्यविषयक काही समस्या उद्भवली तर काय होईल? अशी भीती वाटते. जवळपास चांगलं हॉस्पिटल शहरात मिळतं. गावाकडे ते मिळण्याची शक्यता कमी असते. वेळेत उपचार मिळाले नाहीत तर? या प्रश्नाचं उत्तर अजूनही शहराच्या बाजूने झुकतं. म्हणूनच कोरोनात गावी राहिलेले अनेक लोक कोरोनानंतर पुन्हा शहरात सेटल झाल्याची उदाहरणं आजूबाजूला सहज दिसतात.कोरोना संपला. लोक शहरात परतले. ऑफिसं पुन्हा सुरू झाली. कामाची जुनी पद्धत परत आली; पण माझ्यासाठी प्रश्न तिथे संपला नाही. उलट तेव्हाच खरा प्रश्न उभा राहिला. मी कोकणात माझ्या गावी शिफ्ट झालो, तेव्हा अनेकांनी मला यावरून प्रश्न केला. ‘गावात जोवर चांगली आरोग्य व्यवस्था तयार होत नाही, तोवर गावात राहण्याची हिंमत होत नाही,’ असं अनेक जण सांगतात. गावी शिफ्ट होण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत या प्रश्नापाशी येऊन मी खरंतर अडकलो होतोच..Premium|Study Room : उपवर्गीकरण म्हणजे नेमकं काय? १३ टक्के आरक्षणाची विभागणी होणार का?.यातून दोन गोष्टी मला उत्तर शोधताना वेगवेगळ्या कराव्या लागल्या.जी गोष्ट आपल्या हातात नाही, ती कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होईल? थकून जाऊ; पण हाती काहीच लागणार नाही. पण जे कंट्रोल करणं शक्य आहे, ते केलं तर काय होईल? भीती कमी होईल. थकवा कमी होईल आणि जे आपल्या हातात नाही, ते स्वीकारणं एवढंच आपल्या हातात आहे, हे अनुभवातून कळत गेलं.मृत्यू केव्हा येईल, हे आपल्या हातात नाही. मृत्यू कुठूनही, कधीही, कसाही गाठू शकतो; पण हातात काय आहे? चांगलं खाणं, योग्य आहार घेणं, व्यायाम करणं, स्वतःची निगा राखणं, स्वतःला आनंदी ठेवणं, चांगल्या वातावरणात स्वतःला जास्तीत जास्त ठेवणं. हे सगळं आपल्या हातात आहे. हे केल्याने संकटं येणारच नाहीत, असंही नाही. जे व्हायचं ते होणारच आहे म्हणून अगदीच सुशेगाद राहण्यालाही अर्थ नाही, हेही तितकंच महत्त्वाचं. गावी गेल्यावर माझ्या लक्षात आलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे, गावात राहणं म्हणजे स्वतःच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणं. कोकणातल्या गावांमध्ये आजही साठी-सत्तरीनंतरची माणसं रोजच्या हालचालीत दिसतात. चालणं, शेतात जाणं, अंगणातली कामं, घराभोवतीची धावपळ हा सगळा त्यांच्या जगण्याचा भाग असतो. माझ्या स्वतःच्या कुटुंबातही अशी अनेक उदाहरणं मी पाहिलीत. काठीच्या मदतीने का असेना; पण स्वतःच्या पायाने चालणारी म्हातारी माणसं, वयस्कर असूनही स्वतः उठणारी, बसणारी, रोजची कामं नियमितपणे करणारी माणसं गावाकडे अजूनही दिसतात.तळकोकणात भातशेतीचं प्रमाण कमी झाल्यानंतर लोकांची शारीरिक हालचाल आणि कष्ट कमी झाल्याचं इथले अनेक जण सांगतात. कोकणात प्रॅक्टिस करणारे अनेक डॉक्टरही पूर्वीच्या तुलनेत लोकांच्या जीवनशैलीत झालेल्या या बदलाकडे लक्ष वेधतात. शेतीची कामं कमी झाली, रोजची अंगमेहनत कमी झाली, तशी शारीरिक सक्रियताही कमी झाली.म्हणून गावी राहायचं असेल तर अंगमेहनतीची कामं टाळून चालणार नाहीत, हे मला जाणवलं. शहरात स्वतःचं घर झाडावं लागतं. गावी घरासोबत घरासमोरचं अंगणही झाडावं लागतं. अंगमेहनत गावी त्यामुळे आपसूकच वाढते. हे निव्वळ एक साधं उदाहरण झालं.एसी जिममध्ये घाम गाळून कॅलरीज नक्की बर्न होतील; पण गावाकडच्या जगण्यातली अंगमेहनत वेगळाच अर्थ घेऊन येते. ती व्यायामासाठी वेगळी वेळ काढण्याऐवजी जगण्याचाच भाग बनवते. घराभोवतीची कामं, बाग, शेती, चालणं, मातीशी संपर्क या सगळ्यात शरीर काम करत राहतं.गावाकडे परतणं म्हणजे शहर सोडणं नाही. आपल्या जगण्याची पद्धत बदलणं आहे, हे समजून घ्यावं लागतं. कोरोनाच्या काळात याची एक वेगळीच मोठी केस-स्टडी आपल्यासमोर आली. शहरात जाणं ही वर्षानुवर्षांची आर्थिक गरज होती. संकट आलं तेव्हा गावाकडे परतणं ही मजबुरीही होती; पण काहींसाठी ती पसंतीही बनली..आरबीआयने रिव्हर्स मायग्रेशनबद्दल एक अभ्यास समोर आणला होता. त्या रिपोर्टमध्ये सहा राज्यांतील दोन हजार ९१७ परतलेल्यांचा सर्व्हे करण्यात आलेला. त्यातील सुमारे एक-तृतीयांश लोकांनी पुन्हा शहरात कामासाठी परतण्याची इच्छा नसल्याचं सांगितलं होतं. म्हणजे गावाकडे जाणं ही फक्त मजबुरी नव्हती. कमीत कमी काही लोकांसाठी ती निवड बनू लागली होती. मग नेमकं गावात असं काय मिळालं होतं, जे शहरात मिळत नव्हतं? उत्तर खूप साधं आहे... मोकळी जागा. आपल्या माणसांची सोबत. कमी खर्च. रोजच्या जगण्यातली हालचाल आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे - आपण कुठून आलो आहोत, याची पुन्हा झालेली जाणीव.शहर बंद पडलं, म्हणून गावाकडे फक्त माणसं आली नाहीत. गावाने उपलब्ध असलेल्या आपल्या वेगवेगळ्या उपजीविकांच्या शक्यताही पुन्हा उघडल्या. आरबीआयच्या अहवालात मे-जून २०२० मध्ये मनरेगाच्या कामाची मागणी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं दिसतं.माझ्या आजूबाजूलाही कुणी भाजी विकायला सुरुवात केली... कुणी मासे विकले. कुणी प्लंबिंगचं काम शिकलं, तर कुणी इलेक्ट्रिशियनची कामं केली. शहरात जे ‘काम’ मानलं जात नव्हतं, तेच गावात परतल्यावर रोजगाराचं साधन बनू शकत होतं. कोरोनाने आपल्याला एक विचित्र गोष्ट दाखवून दिली. आपण वर्षानुवर्षं शहराकडे संधी आहेत म्हणून पाहत होतो. संकट आलं तेव्हा गावाकडे पाहिलं, ते तिथं आधार आहे म्हणून. कोरोनानंतर आता पुन्हा शहरं गजबजली आहेत. ऑफिसं सुरू झाली आहेत. ट्रॅफिक परत आलं आहे. गावाकडे गेलेली अनेक माणसं शहरात परतलीत. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, सुविधा या सगळ्यांसाठी शहराची गरज अजूनही आहे; पण तरीही कोरोनाने दोन प्रश्न कायमचे मनात ठेवले... आपल्याला जगण्यासाठी नेमकं किती शहर लागतं? आणि त्याचबरोबर दुसराही, गावात राहायचं असेल तर आपण गावाला काय देणार?गावात फक्त घर असणं पुरेसं नाही. स्वतःला तिथे उपयोगी बनवावं लागतं. शरीराला काम द्यावं लागतं. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागते. इमर्जन्सीसाठी शहराशी संपर्क ठेवावा लागतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गावाकडे ‘राहायला आलो’ म्हणून न जाता, ‘जगायला आलो’ असं मानावं लागतं.शहरात राहिलो काय किंवा गावात राहिलो काय, कुठेही राहिलो तरी सगळं आपल्या हातात नाही; पण आपल्या हातात असलेल्या गोष्टींची जबाबदारी आपण घेतली, तर भीती थोडी कमी करता येते. मुळांकडे परतताना ही जाणीव अधिक घट्ट होत गेली. शहर सोडणं म्हणजे सुरक्षित होणं नव्हे. गावात येणं म्हणजे संकट संपणं नव्हे; पण आपल्या जगण्याचा ताळेबंद नव्याने मांडणं नक्की शक्य आहे. म्हणूनच कोरोना ही महामारीची केस-स्टडी नाही; तर गावाकडे परतण्याचीही ती एक बेस्ट केस-स्टडी आहे. कारण शेवटी एकच खरं, सर सलामत तो पगडी पचास! (क्रमशः)siddheshsawant50@gmail.comटीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडिओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.