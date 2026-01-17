Premium|credit card : तरुण भारताचा क्रेडिट कार्डकडे वाढता कल; बँकांसाठी सुवर्णसंधी

अलीकडच्या काळात तरुण पिढीमध्ये क्रेडिट कार्ड वापरण्याचे प्रमाण वाढत आहे. क्रेडिट कार्डवर मिळणाऱ्या विविध सेवा, आकर्षक सवलती, खर्च करण्याची वाढती क्षमता, वापरातील सुलभता अशा विविध कारणांमुळे क्रेडिट कार्ड वापर वाढत आहे. बँकांसाठीही हा एक चांगला व्यवसाय विभाग ठरत आहे. क्रेडिट कार्डावरील वाढणारी थकबाकी हा चिंतेचा विषय असला, तरीही यातील वाढीची संधी लक्षात घेऊन बँका नियमपालनावर भर देऊन क्रेडिट कार्ड वापर वाढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, बँक ऑफ बडोदाच्या बॉब कार्ड लि.चे एमडी आणि सीईओ रवींद्र राय यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली ही खास मुलाखत....Premium|Artificial Intelligence: दिसतं तसं नसतं....प्रश्न : जग वेगाने बदलत आहे, प्रत्येक व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीत बदल होत आहे. गेल्या दहा वर्षांत क्रेडिट कार्ड व्यवसायात कोणते बदल झाले आहेत? आणि त्यामागे काय कारणे आहेत?राय : गेल्या दशकात, क्रेडिट कार्ड उद्योग केवळ वाढला नाही, तर तो रचनात्मकदृष्ट्यासुद्धा बदलला आहे. दहा वर्षांपूर्वी क्रेडिट कार्ड वापरणारे केवळ शहरी भागात वास्तव्य करणारे असत. आज देशभरात क्रेडिट कार्ड हा एक आर्थिक सवयीचा भाग झाला आहे. निमशहरी किंवा ग्रामीण भागातदेखील क्रेडिट कार्ड वापरले जात आहे. तिथे व्यापारीदेखील क्रेडिट कार्ड स्वीकारत आहेत. जीवनावश्यक गोष्टी, बिल पेमेंट, प्रवास, शैक्षणिक खर्च आणि वैयक्तिक खर्चासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर केला जात आहे. या बदलांसाठी तीन प्रमुख घटक कारणीभूत ठरले. पहिला घटक म्हणजे नियामकांनी ‘टोकनायझेशन’, ‘केवायसी’ आणि पारदर्शकता आणून या व्यवसायासाठी एक सुरक्षित परिसंस्था तयार केली. दुसरा घटक म्हणजे ‘फास्टटॅग, ई-कॉमर्स, ‘यूपीआय’ इकोसिस्टीमपर्यंत भारतातील डिजिटल देयक प्रणालींचा विस्तार केला आहे. तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे चलन विनिमयाच्या पारंपरिक पद्धती लयाला गेल्या आहेत. देयक प्रणालीचा प्रवास एका मूल्यवर्धन निर्णायकतेपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. क्रेडिट कार्ड आता केवळ आकांक्षाऐवजी सोय आणि नियंत्रणाचे एक महत्त्वाचे साधन झाले आहे. क्रेडिट कार्ड, ‘यूपीआय’शी संलग्न करण्याच्या क्षमतेमुळे दैनंदिन खर्च करण्याच्या पद्धतीत बदल झाले आहेत. परिणामी, क्रेडिट कार्डचा वापर व्यापक झाला आहे..प्रश्न : फिनटेक हा अलीकडे उदयाला आलेला व्यवसाय आहे. फिनटेकमुळे अनेक व्यवसायांचे संक्रमण होत आहे. क्रेडिट कार्ड व्यवसायावर याचा कसा परिणाम झाला आहे?राय : ‘फिनटेक’मुळे व्यवसायांची वाढ वेगाने होत आहे. विक्रीपूर्व प्रक्रिया डिजिटल झाल्याने (जसे, बँक स्टेटमेंट, खर्चाची मर्यादा निश्चित करणे, ‘केवायसी’ प्रक्रिया आदी) व्यवसायाला वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. पूर्वीपेक्षा डिजिटल ऑनबोर्डिंगमध्ये कमी वेळ लागतो. हे फिनटेकचे सामर्थ्य आहे. फिनटेकमुळे क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदात्यांना व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत झाली आहे. त्यांनी ग्राहकांना समोर ठेवून अनेक सुधारणा केल्या असून, नवी मानके आणली आहेत. यामुळे आमच्यासह सर्व सेवा प्रदात्यांची सेवेची मानके उंचावली आहेत. बॉबकार्डसाठी, अधिक प्रतिसादात्मक सेवा देण्यासाठी फिनटेक फ्रँचायझी सक्षम आहेत. आमचे फिनटेक भागीदार आम्हाला व्यवसायातील जोखीम व्यवस्थापित करण्यास मदत करतात. विशेषत: त्वरित क्रेडिट मूल्यांकन, जी व्यवसायाचा महत्त्वाचा घटक आहे. फिनटेकच्या मदतीमुळे चांगले अंदाज आणि लवकर धोक्याचे संकेत, क्रेडिट वापरकर्त्यांवर देखरेख करण्यास मदत होते. थोडक्यात, फिनटेकने क्रेडिट कार्ड व्यवसायात अनेक मोठे बदल आणले आहेत. एकत्रितपणे, आम्ही भारताच्या अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल कर्जाच्या दिशेने संक्रमण करीत आहोत..प्रश्न : क्रेडिट कार्डचा वापर वाढविण्यासाठी तुमच्या काय योजना आहेत?राय : ज्यांनी आजपर्यंत क्रेडिट कार्ड वापरले नाही, अशा संभाव्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे हे आमचे पहिले धोरण आहे. पहिल्यांदा क्रेडिट कार्ड वापर करण्याची इच्छा असणाऱ्यांचा प्रवास एका साध्या विश्वासापासून सुरू होतो. जेव्हा ग्राहकांचा हा प्रवास विनासायास असतो तेव्हा फक्त क्रेडिट कार्ड नाही, तर अन्य सेवांचा विस्तारही नैसर्गिकरित्या होतो. आम्ही लिंग, व्यवसाय आणि जीवनशैलीतील फरक समजून घेणारी उत्पादने (जसे, को-ब्रँडेड उत्पादने) तयार करत आहोत. आमचे धोरण चार स्तंभांवर आधारित आहे-१. वितरण : बँक ऑफ बडोदाच्या मोठ्या शाखा विस्तारामुळे जे ग्राहक आधीपासून आधीच तंत्रस्नेही आहेत, जे अॅप, ऑफलाइन स्टोअर, ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म आणि ई-कॉमर्स यांसारख्या मंचांवर व्यवहार करतात, त्यांना आमच्या शाखेतील विशेष प्रशिक्षित कर्मचारी आमच्या योजनांबद्दल माहिती देतात.२. जोखीम-सक्षम समावेश : कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’च्या मदतीने क्रेडिट अंडररायटिंग (खर्च मर्यादा आणि कार्ड मंजूर करणे अथवा नाकारणे) डेटा सिग्नलसह, आम्ही तरुणांना, महानगराबाहेरील पगारदार व्यक्तींना आणि स्वयंरोजगार व्यावसायिकांना सेवा देत आहोत, ज्यांना पारंपरिक पद्धतीने कमी दर्जाची सेवा मिळते.३. विशेष वापरकर्त्यांसाठी कार्ड : आकर्षक आणि परवडणारे ईएमआय पर्याय, गरजेनुसार संबंधित खर्चावर जास्त रिवॉर्ड (जसे, तेल वितरण कंपन्यांचे को-ब्रँडेड कार्ड, पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी हे कार्ड वापरल्यास सर्वांत जास्त रिवॉर्ड मिळतात.) यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळे ग्राहकांना आत्मविश्वासाने क्रेडिट कार्ड वापरण्यास प्रोत्साहन मिळते. ही साधने खर्चासाठी लवचिकता हवी असलेल्या मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी उपयुक्त आहेत.४. अधिक स्पष्ट रचना : महिलांसाठी ‘टीआरा’ (TIARA), प्रीमियम ग्राहकांसाठी ‘इटर्ना’ (ETERNA), एतिहाद प्रवाशांसाठी बॉबकार्ड (BOBCARD) आणि कॅशबॅक क्रेडिट कार्ड अशी कार्डे ग्राहकांच्या गरजांनुसार तयार करण्यात आली आहेत. क्रेडिट कार्डचा वापर वाढविण्याचा आमचा मंत्र म्हणजे एकाच कार्डात सर्व सुविधा देण्याऐवजी वास्तविक गरजा पूर्ण करणारी कार्डे तयार करून ग्राहकांच्या जवळ जाणे. हे आमच्या अलीकडेच केलेल्या ‘बॉबकार्ड टिआरा’ कार्डमध्ये चांगले प्रतिबिंबित होते. हे कार्ड आजच्या महिलांची विकसित होत असलेली आधुनिक जीवनशैली, खर्चाच्या पद्धती आणि आर्थिक प्राधान्यांशी जुळणाऱ्या गरजेनुसार तयार केले आहे. आम्ही केवळ कार्ड तयार करत नाही, तर वेगवेगळ्या जीवनाचे टप्पे, गरजा आणि इच्छाआकांक्षा प्रतिबिंबित करणारी उत्पादने तयार करत आहोत. आमचा ग्राहक विस्तार उच्च-गुणवत्तेवर आधारित आहे..प्रश्न : व्यवसाय विस्ताराच्या कोणत्या संधी तुम्हाला खुणावत आहेत?राय : भारताचा क्रेडिट कार्ड व्यवसाय अशा टप्प्यात प्रवेश करत आहे, जिथे सर्वाधिक संधी आहे. एक प्रमुख संधी म्हणजे ‘यूपीआय’ स्वीकृती. आज ‘यूपीआय’द्वारे २.५ कोटींहून अधिक व्यवहार होत आहेत. हे व्यवहार वाढतील, तसतसे क्रेडिट कार्ड व्यवहारसुद्धा वाढतील. वाढत्या प्रमाणात क्यूआर कोड, दैनंदिन व्यवहार, गरजेच्या वेळी वितरित केलेल्या ई-कॉमर्स (इटर्नल) आदींसाठी क्रेडिट कार्डचा वापर केला जाईल. डेटा वापरातून आणखी एक संधी येते.‘एआय’मुळे जोखमीचे अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण करता येते, क्रेडिट मर्यादा वैयक्तिकृत करू शकतो आणि हव्या त्या व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉईंट तयार करू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे दैनंदिन क्रेडिट वापराचा उदय. ग्राहक आता केवळ उच्च-मूल्य असलेल्या व्यवहारांसाठी नाही, तर शैक्षणिक खर्च, विविध नियतकालिक वर्गणी, मोबाईल बिल किंवा रिचार्ज, इंटरनेट सेवा, रोजची खरेदी आणि दैनंदिन आवश्यक वस्तूंसाठी क्रेडिट कार्ड वापरत आहेत. दैनंदिन क्रेडिट कार्ड वापराचा दीर्घकालीन अनुभव त्यांना अधिकाधिक व्यवहारांसाठी क्रेडिट कार्ड वापरासाठी प्रोत्साहन देतो. आपल्या देशातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये इंटरऑपरेबिलिटी, अधिक सुरक्षा आणि डेटा शेअरिंग आदींची संधी आहे, त्यामुळे ‘बॉबकार्ड’साठीही मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.