Premium| Criminalization of Politics: प्रज्वल रेवण्णा प्रकरणाने आपल्याला पुन्हा एकदा भारतीय राजकारणातील गुन्हेगारीचं गांभीर्य दाखवून दिलं आहे

अभिजित मोदेकर्नाटकातील JD(S) पक्षाचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांना बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवून आजीवन कारावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे. रेवण्णा प्रकरण हा एक संकेत आहे की भारतीय राजकारणातील निवडक व्यक्तींमध्ये नैतिक अधःपतन किती खोलवर गेले आहे.नैतिकता आणि राजकारण : तत्त्वज्ञानराजकीय नेतृत्व हे लोकशाहीचे नैतिक स्तंभ आहे, असे म्हणताना महात्मा गांधी म्हणतात, "राजकारण हे अनैतिक असू शकत नाही." राजकारणातील नैतिकतेच्या अनुषंगाने अरस्तू म्हणतो "राज्य हे नैतिक कल्याणासाठीचे साधन आहे." इमॅन्युएल कान्ट यांच्या ''Categorical Imperative'' नुसार, प्रत्येक कृती न्याय्य व सार्वत्रिक नैतिक निकषांवर आधारित असावी. मात्र, आजच्या राजकारणात मूल्याधिष्ठित नेतृत्व दूर गेले आहे..नैतिक मूल्यांची घसरणसार्वजनिक विश्वासाचा भंग : माजी खासदारावरील गुन्हेगारी आरोपामुळे लोकशाहीचा आधार असलेल्या न्यायाला धक्का पोहोचतो. रॉलब्सचे न्यायाचे तत्त्व सांगते की, सर्वोच्च हिताचे अधिकारी नैतिकदृष्ट्या प्रामाणिक असावेत.मानवी प्रतिष्ठेचा अपमान : बलात्कार, महिला अत्याचार यामुळे मानवी प्रतिष्ठेचे मूल्य हरवते.सत्तेचा गैरवापर : प्रतिनिधी सत्तेचा वापर स्वार्थासाठी करतात, सामाजिक न्याय व सार्वजनिक हित दुर्लक्षित राहतात (प्लेटोचा न्यायाचा आदर्श नाहीसा होतो).हितसंबंध व नैतिकता संघर्ष : पक्ष, समाज, स्थानिक हितसंबंध व नैतिकता यात संघर्ष निर्माण होतो..नैतिकता विरुद्ध प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहारआदर्श आणि वास्तवातील फरक : गांधीजी म्हणतात, नैतिकता व राजकारण हे वेगळे करता येत नाही. परंतु पक्षीय राजकारण, सत्ता स्थैर्यासाठी उदारवाद व निवडणुकांच्या व्यवहारिक गरजा यामुळे नैतिक मूल्ये दुर्लक्षित होतात.लोकप्रतिनिधींची नैतिक जबाबदारी : एच.टी. महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध लोकप्रतिनिधी प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालय म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधी हे सर्वोच्च नैतिक व सामाजिक आदर्शांचे अनुकरणकर्ते असावेत.वेदना आणि करुणा : गुन्हेगारीमुळे पीडित महिलांना होणारा अनावश्यक त्रास, समाजात त्यांच्यावर येणारे मानसिक दडपण आणि त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला होणारा धक्का हा नैतिकदृष्ट्या समाजाच्या समानता व नैतिकतेचा अपमान आहे (गांधीजींच्या अहिंसा आणि सत्याच्या ऐतिहासिक मूल्यांनुसार)..Premium: Leadership and Ethics: सर्व माणसे संकटाला तोंड देऊ शकतात; पण खऱ्या चारित्र्याची कसोटी सत्ता हाती आल्यावर लागते.नैतिक सुधारणा आणि उपायराजकीय गुन्हेगारीकरणाला आळा घालण्यासाठी राजकीय पक्षांनी उमेदवाराच्या चारित्र्य, नैतिकता आणि पारदर्शकता यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कडक पक्षीय शिस्त असेल तरच पक्षाची नैतिकता टिकून राहील. शालेय व तरुण वयातच नैतिक शिकवण, जबाबदारी व प्रामाणिकपणा यांचे मूल्य रुजवावे लागेल. माध्यमं सुद्धा सजग भूमिका बजावत, समाजात नैतिक चर्चेला वाव द्यावा आणि केवळ सनसनाटीपेक्षा तथ्य, सत्य आणि विवेक आधारित माहितीवर भर द्यावा. नागरिक संस्था, एनजीओ यांनी जनजागृतीसाठी प्रशिक्षण, माहिती आणि मूल्यमापन उपक्रम राबवावेत. निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, संपत्ती इ. बाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असावे.समाजाने गुणवान, प्रामाणिक आणि नैतिक नेतृत्वाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि त्यांच्या आदर्शांचे अनुकरण केले पाहिजे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडून न देणे, अथवा त्यांच्याविरुद्ध शांततापूर्ण मार्गाने निषेध नोंदवणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. निवडणूक प्रणाली सक्षम करत फास्ट ट्रॅक कोर्टद्वारे वेगवेगळ्या गुन्हेगारी प्रकरणांचा त्वरित निकाल लावणे आवश्यक आहे. याखेरीज, राजकारण्यांच्या संपत्ती व आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकतेसाठी आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक आणि प्रभावी कायदे करणे ही काळाची गरज आहे..निष्कर्षप्रज्वल रेवण्णा प्रकरणातून भारतीय राजकारणातील नैतिकतेच्या गंभीर संकटाची जाणीव होते. महात्मा गांधी, अरस्तू, कान्ट, बेंटम व रॉलब्स यांच्या तत्त्वज्ञानातून लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक जीवनात नैतिकतेचा आदर्श ठेवावा, असा संदेश मिळतो. लोकशाही टिकवण्यासाठी सामूहिक नैतिक जागरूकता, शिक्षण व कठोर कार्यवाही आवश्यक आहे..