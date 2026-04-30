Premium|Study Room : राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक म्हणजे लोकशाहीला मोठा धोका!

अभिजित मोदेभारतातील राजकारणात गुन्हेगारांचा वाढता प्रभाव ही गोष्ट लोकशाहीसाठी मोठा धोका ठरत आहे. हे गुन्हेगारीकरण केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण समाजाच्या नैतिक मूल्यांवर परिणाम करत आहे.गुन्हेगारीकरण म्हणजे काय?राजकारणातील गुन्हेगारीकरण म्हणजे अशा व्यक्तींना राजकीय नेतृत्व मिळणे ज्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. हे लोक पैसा, हिंसा किंवा जाती-धर्माच्या नावाखाली मतदारांना प्रभावित करतात. २०२४ नंतर लोकसभेत गुन्हेगार खासदारांची संख्या ४३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे कायदेमंडळात गुन्हेगारांचा वावर वाढतो आणि ते असे कायदे बनवतात जे समाजाच्या हिताचे नसतात.राजकारणात गुन्हेगार वाढण्यामागची कारणमीमांसाया समस्या वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रथम, पैशाची मोठमोठी उधळपट्टी. निवडणुकीत कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, जे केवळ श्रीमंत किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांनाच करता येतात. दुसरे, मतदारांची अज्ञानता किंवा भीती. अनेकदा गुन्हेगार नेते स्थानिक पातळीवर विकासाची कामे करून लोकांना फसवतात. तिसरे, राजकीय पक्षांचा हेतू. पक्षांना विजय मिळवायचा असतो, म्हणून ते गुन्हेगारांना तिकीट देतात. वोरा समितीच्या अहवालातही गुन्हेगार आणि राजकारणी यांच्यातील ऋणानुबंध दाखवले आहेत..Premium|Study Room : सत्तेचा मोह की व्यवस्थेचा दबाव? भारतीय प्रशासकीय सेवेतील नैतिकतेचा 'ऱ्हास' आणि त्यामागची खरी कारणे.पैशाचा आणि हिंसेचा वापर गुन्हेगार नेते पैसा वाटून किंवा धमक्या देऊन मते मिळवतात. यामुळे साधा मतदार गोंधळतो. नैतिक परिणाम आणि लोकशाहीचे नुकसान हे गुन्हेगारीकरण लोकशाहीला कीडप्रमाणे खात आहे. नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असलेले नेते सत्तेत येतात, तेव्हा भ्रष्टाचार वाढतो आणि गरीब लोकांचे हक्क गमावले जातात. कायदेमंडळात गुन्हेगार असतील तर ते कसे न्याय देऊ शकतील? हे संपूर्ण व्यवस्थेला विळखा घालते आणि तरुण पिढीला वाईट उदाहरण देते. न्यायालयानेही यावर चिंता व्यक्त केली आहे, पण कार्यवाही कमी होते. समाजावर होणारा परिणाम समाजात गुन्हेगारी वाढते, कारण नेते स्वतः गुन्हे करतात. यामुळे विश्वास कमी होतो आणि लोकशाही कमकुवत होते. .काय उपाययोजना करता येतील?राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी अनेक प्रभावी उपाययोजना करता येतील. प्रथम, निवडणूक आयोगाने कठोर भूमिका घेऊन गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना उभे राहण्यापासून रोखले पाहिजे. उदाहरणार्थ, गंभीर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तींवर कायमची बंदी घालणे आवश्यक आहे. दुसरे, राजकीय पक्षांनी स्वतःची शुद्धता राखली पाहिजे. पक्षांनी आपल्या अंतर्गत नियम बनवून गुन्हेगारांना तिकीट देण्यास मनाई करावी आणि त्याऐवजी सदाचारी, शिक्षित नेत्यांना प्राधान्य द्यावे. तिसरे, मतदार शिक्षणावर भर द्यावा. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आणि माध्यमांद्वारे लोकांना उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबद्दल जागरूक करावे, जेणेकरून ते जबाबदारीने मत देऊ शकतील.याशिवाय, न्यायालयानेही स्वतंत्रपणे हस्तक्षेप करून कठोर कायदे तयार केले पाहिजेत, जसे की गुन्हे उघड झाल्यावर तात्काळ उमेदवारी रद्द करणे. न्यायमित्र अहवालातही अशा उपायांची शिफारस करण्यात आली आहे. या उपायांसोबतच दीर्घकालीन प्रयत्न आवश्यक आहेत. सरकारने पारदर्शक निवडणूक खर्च मर्यादा लावाव्यात आणि पैशाच्या उधळपट्टीवर नियंत्रण ठेवावे, कारण हेच गुन्हेगार नेत्यांना पुढे आणते. स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनीही मोहिमा चालवून लोकांमध्ये नैतिक मतदानाची जागरूकता वाढवावी. शेवटी, प्रत्येक मतदाराने स्वतःची जबाबदारी ओळखून उमेदवारांच्या गुन्हे नोंदी तपासून मत द्यावे. हे सर्व उपाय एकत्रितपणे राबवले तरच राजकारण शुद्ध होईल आणि खऱ्या लोकशाहीचे रक्षण होईल. असा बदल घडवून आणणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. .निष्कर्ष राजकारणातील गुन्हेगारीकरण हे फक्त एक राजकीय समस्या नसून तीव्र नैतिक संकट आहे, ज्यामुळे भारताची लोकशाही मूलतः धोक्यात आली आहे. मतदारांच्या जागरूकतेत वाढ, राजकीय पक्षांमध्ये शुद्धी आणि पारदर्शकता यासह कायद्याच्या कडक आणि निष्पक्ष अंमलबजावणीद्वारे या प्रवृत्तीला थांबवणे आवश्यक आहे. जर आजच्या पिढीने हे गंभीरतेने घेतले नाही, तर उद्याची पिढी गुन्हेगारी राजकारणाच्या वाढत्या तराजूचा पूर्ण भोग घेईल आणि लोकशाहीचे स्वरूप अधिक विकृत होऊ शकते.