Premium|Crypto Tax: ‘क्रिप्टो’मध्ये पैसे गुंतवलेत मग ITR कसा भरायचा ते जाणून घ्या!

प्रियांका कुलकर्णीpriyankakulkarni2201@gmail.comगेल्या काही वर्षांत बिटकॉइन, इथेरियम आदी विविध क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, यातील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भारतात विशेष करनियम लागू आहेत. हे नियम शेअर बाजारातील गुंतवणुकीपेक्षा वेगळे असल्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांकडून चुका होतात आणि पुढे प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस येण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणूनच ‘क्रिप्टो’मध्ये व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येकाने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना सर्व बाबींची माहिती घेणे आवश्यक आहे.बिटकॉइन, इथेरियम आदी विविध क्रिप्टो करन्सीमध्ये काही जण दीर्घकालीन गुंतवणूक करतात, तर काही जण नियमित खरेदी-विक्री करून नफा मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या लाभावर प्राप्तिकर लागू होतो. त्याबाबतचे नियम शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसाठी असलेल्या नियमांपेक्षा वेगळे आहेत, याची माहिती अनेकांना नसते. त्यामुळे अनेकदा प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना अडचणी येतात. यासाठी क्रिप्टो करन्सीमधील गुंतवणुकीबाबत असलेले प्राप्तिकर नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..१) ‘क्रिप्टो’ व्यवहार विवरणपत्रात दाखविणे बंधनकारक अनेक गुंतवणूकदारांचा असा गैरसमज असतो, की त्यांनी पैसे खात्यातून काढले नसतील किंवा नफा फार कमी असेल, तर तो ‘क्रिप्टो’ व्यवहार प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखवण्याची गरज नाही. प्रत्यक्षात हा समज चुकीचा आहे. तुम्ही वर्षभरात बिटकॉइन, इथेरियम किंवा इतर कोणत्याही क्रिप्टो मालमत्तेची खरेदी-विक्री केली असेल, तर त्या व्यवहारांची माहिती विवरणपत्रात देणे आवश्यक आहे. नफा किंवा तोटा झाला असेल किंवा अगदी कमी रकमेचे व्यवहार असतील, तरीही त्यांची नोंद ठेवणे आणि विवरणपत्रात योग्य माहिती देणे महत्त्वाचे आहे.विवरणपत्रामध्ये यासाठी स्वतंत्र ‘व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता अनुसूची’ (शेड्युल व्हीडीए) दिलेली असते. प्रत्येक विक्री व्यवहाराचा तपशील या अनुसूचीमध्ये भरावा लागतो..Premium| Crypto Currency: भांडवली बाजार आणि सोन्याप्रमाणे आभासी चलनातही चढ-उतार?.२) ‘क्रिप्टो’मधील लाभावर ३० टक्के करक्रिप्टो करन्सीच्या व्यवहारांमधून झालेल्या लाभावर विशेष करदर लागू करण्यात आला आहे. सध्या अशा लाभावर ३० टक्के दराने कर आकारला जातो. याशिवाय आरोग्य व शिक्षण उपकर आणि लागू असल्यास अधिभारही भरावा लागू शकतो. उदा. एखाद्या व्यक्तीने एक लाख रुपये किमतीचे बिटकॉइन खरेदी केले आणि काही महिन्यांनंतर ते १.५० लाख रुपयांना विकले, तर त्याला ५० हजार रुपये नफा झाला, असे मानले जाईल. या ५० हजार रुपयांच्या लाभावर ३० टक्के कर भरावा लागेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा कराचा दर तुमच्या इतर उत्पन्नाच्या करश्रेणीपासून स्वतंत्र आहे. म्हणजेच तुम्ही कमी कर श्रेणीत असलात, तरी ‘क्रिप्टो’ नफ्यावर ३० टक्के कर लागू राहू शकतो..३) ‘क्रिप्टो’तील तोटा आणि इतर उत्पन्न समायोजनहा नियम सर्वाधिक गोंधळ निर्माण करणारा आहे. शेअर बाजारात अनेकदा तोटा झाल्यास तो इतर भांडवली लाभाविरुद्ध समायोजित करता येतो किंवा पुढील वर्षांसाठी पुढे नेता येतो. परंतु, क्रिप्टो व्यवहारांमध्ये अशी सवलत उपलब्ध नाही. समजा, एका व्यवहारात तुम्हाला एक लाख रुपयांचा नफा झाला आणि दुसऱ्या व्यवहारात ८० हजार रुपयांचा तोटा झाला. सामान्यपणे निव्वळ नफा २० हजार रुपये वाटत असला, तरी प्राप्तिकराच्या दृष्टीने एक लाख रुपये लाभावर कर लागू होऊ शकतो. ८० हजार रुपये तोट्याचा फायदा मिळेलच, असे नाही. तसेच ‘क्रिप्टो’मधील तोटा पगार, व्यवसाय उत्पन्न, घरमालमत्तेचे उत्पन्न किंवा इतर कोणत्याही उत्पन्नाविरुद्ध समायोजित करता येत नाही. पुढील वर्षी नेऊन वापरण्याचीही परवानगी नाही. म्हणून ‘क्रिप्टो’मध्ये वारंवार खरेदी-विक्री करणाऱ्यांनी प्रत्येक व्यवहाराचा परिणाम स्वतंत्रपणे समजून घेणे आवश्यक आहे..४) खरेदी किंमत वगळता इतर खर्चाची वजावट नाहीव्यवसायात किंवा इतर काही गुंतवणुकींमध्ये व्यवहाराशी संबंधित विविध खर्च वजा करण्याची मुभा असते. मात्र, ‘क्रिप्टो’ व्यवहारांमध्ये हा नियम खूप मर्यादित आहे. ‘क्रिप्टो’ विक्री करताना मूळ खरेदी किंमत वगळता इतर कोणताही खर्च वजा करता येत नाही. उदाहरणार्थ, इंटरनेट खर्च संगणक किंवा मोबाईल खर्च सल्लागार शुल्क संशोधनासाठी केलेला खर्च ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म शुल्काशी संबंधित इतर खर्चयांचा करगणनेत लाभ मिळत नाही. त्यामुळे करपात्र लाभ मोजताना फक्त खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यांच्यातील फरक विचारात घेतला जातो..Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न.५) ‘क्रिप्टो’ व्यवहारांवर एक टक्का ‘टीडीएस’‘क्रिप्टो’ व्यवहारांवर एक टक्का करकपात (टीडीएस) लागू होते. अनेक भारतीय क्रिप्टो विनिमय मंच व्यवहाराच्या वेळी ही कपात करतात. हा ‘टीडीएस’ अंतिम कर नसतो. तो आधीच भरलेल्या करासारखा मानला जातो. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना तुमच्या खात्यावर झालेला ‘टीडीएस’ तपासून त्याचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. म्हणून फॉर्म २६ एएस, वार्षिक माहिती विवरण (एआयएस) आणि कर माहिती विवरण (टीआयएस) यांची पडताळणी अवश्य करा..६) सर्व व्यवहारांची नोंद ठेवाक्रिप्टो व्यवहार अनेकदा वेगवेगळ्या मंचांवर केले जातात. काही व्यवहार भारतीय मंचांवर, तर काही परदेशी मंचांवर केलेले असू शकतात. म्हणून पुढील माहिती जतन करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे- खरेदीची तारीख विक्रीची तारीख खरेदी किंमत विक्री किंमत व्यवहार शुल्क संबंधित मंचाचा तपशीलवर्षाच्या शेवटी ही माहिती कर गणनेसाठी उपयोगी पडते आणि कोणतीही चौकशी झाल्यास पुरावा म्हणून सादर करता येते..Premium|Electronic Gold Receipts EGR : सोनेरी गुंतवणुकीचा नवा अध्याय.७) प्राप्तिकर विभागाकडे व्यवहारांची माहिती पोहोचू शकतेपूर्वी अनेकांना असे वाटत असे, की ‘क्रिप्टो’ व्यवहार पूर्णपणे गोपनीय असतात. परंतु, आजची परिस्थिती वेगळी आहे. बहुतेक विनिमय मंच ग्राहकांची ओळख पडताळणी (केवायसी) करतात. व्यवहारांची माहिती, बँक खात्यातील हालचाली, ‘टीडीएस’ तपशील आणि इतर आर्थिक माहिती विविध माध्यमांतून प्राप्तिकर विभागापर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे ‘क्रिप्टो’ व्यवहार लपवण्याचा प्रयत्न करणे धोकादायक ठरू शकते. उत्पन्न न दाखवल्यास कर, व्याज आणि दंड यांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो.८) कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?भारतीय क्रिप्टो एक्स्चेंजवर केवळ ‘क्रिप्टो’ची खरेदी केली असेल आणि संबंधित आर्थिक वर्षात कोणतीही विक्री, अदलाबदल किंवा हस्तांतर केले नसेल, तर त्या खरेदीची माहिती अनुसूचीमध्ये (व्हीडीए) देणे सामान्यतः बंधनकारक नसते. मात्र, खरेदीचे तपशील, व्यवहार अहवाल आणि संबंधित कागदपत्रे जतन करून ठेवावीत. परंतु, क्रिप्टो मालमत्ता परदेशी एक्स्चेंज, परदेशी वॉलेट किंवा इतर परदेशी मंचांवर ठेवलेली असल्यास परिस्थिती वेगळी असू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये परदेशी मालमत्तेच्या प्रकटीकरणासंबंधी स्वतंत्र नियम लागू होऊ शकतात. त्यामुळे परदेशी एक्स्चेंज किंवा वॉलेटचा वापर करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल..९) नोटीस आल्यास घाबरू नका!प्राप्तिकर विभागाकडून सूचना किंवा नोटीस आली, तर ती दुर्लक्षित करू नका. सर्व व्यवहारांचा तपशील गोळा करा, आवश्यक असल्यास सुधारित माहिती द्या आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. अनेक प्रकरणांमध्ये चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यामुळे नोटिसा पाठविल्या जातात.निष्कर्ष‘क्रिप्टो’मध्ये गुंतवणूक करणे किंवा खरेदी-विक्री करणे ही केवळ नफा मिळवण्याची बाब नसून, कर-नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारीही आहे. प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवा, प्राप्तिकर विवरणपत्रातील व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता अनुसूची योग्यरीत्या भरा, ‘टीडीएस’ची पडताळणी करा आणि नफ्यावर लागू होणाऱ्या कराची तरतूद आधीपासून ठेवा. योग्य माहिती देऊन विवरणपत्र भरल्यास भविष्यातील नोटिसा, दंड आणि अनावश्यक त्रास टाळता येऊ शकतो. ‘क्रिप्टो’मधील गुंतवणुकीइतकेच महत्त्वाचे म्हणजे त्या गुंतवणुकीचे योग्य करनियोजन होय. पारदर्शक व्यवहार, योग्य कागदपत्रे आणि अचूक कर विवरणपत्र हीच ‘क्रिप्टो’ गुंतवणूकदारासाठी सर्वांत चांगली सुरक्षा आहे..‘पी-टू-पी’ व्यवहारात अधिक सावधगिरी‘क्रिप्टो’ खरेदी-विक्री करण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार पीअर-टू-पीअर (पी-टू-पी) पद्धतीचा वापर करतात. या पद्धतीमध्ये क्रिप्टो एक्स्चेंज थेट विक्रेता आणि खरेदीदार यांना जोडण्याचे काम करते. पैशांचे व्यवहार मात्र दोन व्यक्तींमध्ये थेट बँक खात्यांद्वारे होतात. अनेकदा अशा व्यवहारांमध्ये तुलनेने चांगला दर मिळतो किंवा व्यवहार लवकर पूर्ण होतात म्हणून काही गुंतवणूकदार हा पर्याय निवडतात. मात्र, अशा व्यवहारांमध्ये अतिरिक्त धोकेही असतात. सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे समोरील व्यक्तीबद्दल मर्यादित माहिती उपलब्ध असते. पैसे पाठवणारी किंवा स्वीकारणारी व्यक्ती नेमकी कोण आहे, तिच्या खात्यातील निधीचा स्रोत काय आहे किंवा तिच्या खात्याचा वापर इतर कोणत्या व्यवहारांसाठी झाला आहे, याची पूर्ण माहिती आपल्याकडे नसते. .काही प्रकरणांमध्ये सायबर फसवणूक, आर्थिक गुन्हे किंवा संशयास्पद व्यवहारांशी संबंधित खात्यांचा वापर झाल्याचे आढळून आले आहे. अशा परिस्थितीत चौकशीदरम्यान व्यवहार साखळीतील इतर खात्यांकडूनही स्पष्टीकरण मागितले जाऊ शकते. कराच्या दृष्टीनेही पी-टू-पी व्यवहारांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. काही गुंतवणूकदारांना असे वाटते, की एक्स्चेंजच्या बाहेर किंवा थेट व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये व्यवहार केल्यास त्याची माहिती सरकारी यंत्रणांपर्यंत पोहोचणार नाही. प्रत्यक्षात हा समज चुकीचा ठरू शकतो. बँक व्यवहार, खाते हालचाली, आर्थिक माहिती आणि इतर उपलब्ध साधनांच्या आधारे व्यवहारांचा मागोवा घेणे शक्य असते. म्हणून पी-टू-पी व्यवहार करताना प्रत्येक व्यवहाराची संपूर्ण नोंद ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पैसे पाठविल्याचा किंवा प्राप्त झाल्याचा पुरावा, बँक व्यवहार क्रमांक, व्यवहाराची तारीख, रक्कम, संबंधित ‘क्रिप्टो’ची माहिती आणि एक्स्चेंजवरील व्यवहाराचा तपशील जतन करून ठेवावा. भविष्यात प्राप्तिकर विभाग किंवा इतर कोणत्याही यंत्रणेकडून माहिती मागवली गेल्यास हे दस्तऐवज उपयुक्त ठरू शकतात. विशेषतः केवळ कर टाळण्यासाठी, व्यवहार लपवण्यासाठी किंवा नोंदी न ठेवता पी-टू-पी व्यवहार करणे टाळावे. .Premium|Gold Investment : मध्यमवर्गाने सोनं विकावं का? financial Experts काय सांगतात, जाणून घ्या!.अशा व्यवहारांमुळे अल्पकालीन फायदा दिसत असला, तरी पुढे कर, चौकशी किंवा इतर प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शक्य असल्यास ‘केवायसी’ पडताळणी असलेल्या, नियमानुसार काम करणाऱ्या आणि व्यवहारांची योग्य नोंद उपलब्ध करून देणाऱ्या अधिकृत क्रिप्टो विनिमय मंचांचा वापर करणे अधिक सुरक्षित ठरू शकते.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ९८२३१३४४९१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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