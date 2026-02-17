Premium|CTET Exam 2026: सीटीईटी परीक्षेत मंगळसूत्र काढण्याच्या नियमावरून वाद, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

अविनाश कुलकर्णी- avinashkulkarni1977@gmail.comद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) नुकतीच दोन दिवस नियोजनानुसार पार पडली. समाजमाध्यमांतून छत्रपती संभाजीनगरमधील एक प्रकरण इतके गाजले, की खुद्द महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना त्याविषयी भाष्य करावे लागले. छत्रपती संभाजीनगरमधील काही केंद्रांवर प्रवेश देताना विवाहित महिला परीक्षार्थींना मंगळसूत्र आणि जोडवे काढून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्या मुद्द्यावरून परीक्षा केंद्रावर परीक्षार्थी उमेदवारांनी संताप व्यक्त केला..परीक्षा केंद्रावर सुरक्षेच्या कारणास्तव नियमांचे पालन करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र मंगळसूत्र काढण्यास सांगणे अन्यायकारक असल्याची भावना संबंधित महिला उमेदवारांनी व्यक्त केली. या गोष्टीला काहीसा धार्मिक रंग येऊ लागला. काही राजकीय व्यक्तींनीही या प्रकरणात निषेध व्यक्त केला. शिक्षक संघटनाही आल्या. राज्यभर चर्चा होऊ लागली. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले आणि प्रकरण थोडे थंड झाले.केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएससी) वर्षातून दोन वेळा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) आयोजित करते. पूर्ण देशभरातून लाखो शिक्षक होऊ पाहणारे उमेदवार या परीक्षेसाठी ऑनलाइन नोंदणी करतात. या वर्षी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यातील एकूण २२ दिवसांचा कालावधी ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी देण्यात आला. अवघ्या २२ दिवसांच्या ऑनलाइन अर्जप्रक्रियेत देशभरातून २५ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी सीटीईटीसाठी आपले ऑनलाइन अर्ज पूर्ण केले. शेवटच्या तीन दिवसांमध्ये जवळपास नऊ लाख उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज पूर्ण केले. मागील दोन परीक्षांच्या तुलनेत उमेदवारांची संख्या जवळपास दहा लाखांनी वाढली..Holi 2026 Prediction: होळीच्या दिवशी शुक्र अन् शनीची युती, 'या' 6 राशींना होईल प्रचंड फायदा, चमकेल नशीब .एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उमेदवार ही परीक्षा का देत असावेत, हा प्रश्न कुणालाही पडणे अगदी साहजिक आहे. एकदा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाले, की ते प्रमाणपत्र कायम वैध समजले जाते. केवळ परीक्षा उत्तीर्ण झाले म्हणजे नोकरी मिळाली असे नसले तरी प्रयत्न करून शिक्षक झाले की तो कायमचा स्थिर उत्पन्न स्रोत होतो. महाराष्ट्रातही अनेक उमेदवार या परीक्षेला प्रविष्ट होण्याचे आणखी एक वेगळे कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्यांची पाच वर्षे शिल्लक राहिली आहेत, असे शिक्षक सोडून उर्वरित सर्व शिक्षकांना शासनाची पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही शिक्षक परीक्षा (टीईटी) घेते. टीईटीची काठीण्यपातळी सीटीईटी परीक्षेपेक्षा खूप जास्त आहे. यापूर्वी साधारण तीन टक्केच उमेदवार उत्तीर्ण व्हायचे. मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या २०१७ मधील एका परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र शासनाची टीईटी आणि सीटीईटी या दोन्ही परीक्षा वैध मानल्या जातील, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे सीटीईटीकडे शिक्षकांचा जास्त कल वाढला. परीक्षा मंडळांना जसजसा कटू अनुभव येतो तसतसे त्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नवनवीन नियम तयार करावे लागतात. जशा पद्धतीने शैक्षणिक आणि सेवा क्षेत्रासाठी परीक्षा आता घेतल्या जात आहेत, तशाच पूर्वी घेतल्या जात होत्या का? आज परीक्षार्थी उमेदवारांना जे नियम पाळण्यास सांगितले जाते, तसेच पूर्वी सांगितले जात होते का? अर्थातच तसे नसणार. मग हे नियम का करण्यात आले असावेत? कटू अनुभवाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी असे नियम करावे लागले, हेच आपल्या प्रश्नाचे उत्तर..Cancer Horoscope 2026 : कर्क राशीचे वार्षिक कसे असेल, शारीरिक व मानसिक आरोग्य मजबूत तर गुंतवणूक करताना सावध....सर्व नियम अचानक तयार केलेले नसतात. परिस्थितीनुसार आणि आवश्यकता पाहून काही नियम बदलावे लागतात. बदललेले नियम केवळ एकाच परीक्षा केंद्रापुरते मर्यादित न राहता सर्वच केंद्रांना लागू होतात. त्यामुळे अधिक पारदर्शकता येते आणि बहुतांश बाबतीत संदिग्धता दूर होते, तसेच विश्वासहर्तादेखील वाढते. जवळपास सर्व परीक्षा मंडळे असा बदल करतच असतात. नवीन गोष्टी अंगवळणी पडण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे उमेदवारांची परीक्षा केंद्रावर चिडचिड होणे, वाद होणे, धार्मिक भावना दुखावल्या जाणे किंवा निषेध व्यक्त होणे हे अगदी साहजिक आहे; परंतु हे लक्षात घ्यायला हवे की ते नियम फक्त एका व्यक्तीसाठी किंवा एका समूहासाठी नसून सर्वांसाठी आहेत. एखादा गुन्हेगार शोधण्यासाठी पोलिसबांधवांना संशयित मंडळींबरोबर अनेक स्वच्छ प्रतिमेच्या लोकांची चौकशी करावी लागते. त्या वेळी थोडे अवघड वाटते; परंतु तो त्यांच्या गुन्हेगार शोधण्याच्या प्रक्रियेचा भाग असतो. परीक्षा मंडळेदेखील चुका टाळण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असतात.केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास माहिती असावे म्हणून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आवश्यक त्या सूचना त्यांच्या प्रवेशपत्रावर त्यांना छापील स्वरूपात दिल्या. धातूच्या वस्तू, पुस्तके, टिपणे, नोट्स, कागदाचे तुकडे, जिओमेट्री बॉक्स, पेन्सिल बॉक्स, सोने व कृत्रिम दागिने, प्लॅस्टिक पिशवी, पेन्सिल पाऊच, पेन्सिल, पट्टी (स्केल), लॉग टेबल, लिहिण्याची पाटी, खोडरबर, व्हाईटनर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, घड्याळ, मनगटी घड्याळ, पाकीट, गॉगल्स, हँडबॅग, मोबाईल, इअरफोन, मायक्रोफोन, कॅमेरे, हेडफोन, पेनड्राइव्ह, पेजर, ब्लू-टुथ उपकरणे, कॅल्क्युलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन किंवा स्कॅनर, अन्नपदार्थ व पेये इत्यादी वस्तू परीक्षा केंद्रात प्रतिबंधित आहेत हे प्रवेशपत्रावर नमूद आहे. ज्या उमेदवारांनी परीक्षागृहातील प्रतिबंधित बाबींची सूचना समजून घेऊन वाचली त्यांना अडचण आलीच नसेल..संबंधित प्रकरणात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची काहीच चूक नाही, असेही म्हणता येत नाही. नवी मुंबई केंद्रात आलेले अनेक परीक्षार्थी सोलापूर आणि परभणीमधील होते. काही मुंबईतील परीक्षार्थी ठाणे जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकाला; तर काही पूर्ण दुसऱ्या जिल्ह्यात परीक्षा द्यायला गेले होते. परीक्षा नेमकी कुठे येईल हे उमेदवारांना किमान आठ-दहा दिवस अगोदर समजले तर दूरवर जायचे नियोजन करता येईल. इथे परिस्थिती मात्र फारच विचित्र. ७ तारखेला परीक्षा असलेल्या उमेदवारांचे प्रवेशपत्र ५ तारखेला संध्याकाळी उपलब्ध झाले. १८ डिसेंबरला ऑनलाइन फॉर्म भरणे बंद झाले. त्यानंतर जवळपास दीड महिना एवढा कालावधी केंद्राचे आणि निवासी पत्त्यानुसार परीक्षा केंद्र नियोजन करण्यासाठी मिळाला. तरीही आंतरजिल्हा का द्यावा लागला असेल, हे न समजणारे आहे. दूरवर प्रवास करण्यात अनेक अडचणी असल्यामुळे काहींनी परीक्षा न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात महिला शिक्षिका नाईलाजाने किंवा दुर्दैवाने अधिक आघाडीवर होत्या. दूरवर मुक्कामी जावे तर पैसे व सर्व सामान बरोबर घ्यावेच लागणार. ज्या ठिकाणी परीक्षा द्यायची आहे तिथे सामान व पैसे ठेवण्याची कोणतीही सुरक्षित जागा नाही. उमेदवारांनी सर्व साहित्य किमान साडेतीन तास रामभरोसे बाहेर ठेवायचे. नवी मुंबईच्या एका केंद्रात तर उमेदवारांना चक्क साधा स्वच्छ आणि शुभ्र रुमालदेखील बरोबर घेऊ दिला नाही. पेनदेखील एकापेक्षा जास्त नेण्यास मनाई होती. महिला शिक्षिकांनी मंगळसूत्र किंवा कानातील दागिने कुठे ठेवायचे? जोडव्यासारखे काही दागिने वर्षानुवर्षे परिधान केलेले असतात. त्यांना सहज बाजूला करता येत नाही. समजा ते काढले तरी ते कुठे सुरक्षित ठेवणार? सर्व उमेदवारांना कोणीतरी सोबत घेऊन जाणे नक्कीच परवडणारे नाही..उमेदवारांनी त्यांच्या बॅग परीक्षा केंद्राच्या बाहेर ठेवण्याच्या सूचना काही केंद्रामध्ये दिल्या गेल्या. अशा वेळी महिलांनाच नाही; तर पुरुष शिक्षकांनादेखील अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. या सर्व कारणामुळे चिडचिड, वाद किंवा निषेध होणार, यात काही शंका नाही. अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधने खूप सूक्ष्म निर्माण होत असल्यामुळे आणि दागिन्यांच्या साहाय्याने गैरमार्ग अवलंब करणारे काही परीक्षार्थी निदर्शनास आल्यामुळे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करणाऱ्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दगिन्यांचा नियम केला असावा. हा नियम करण्यामागील उद्देश चुकीचा नाही; परंतु परीक्षार्थींची गैरसोय कशी दूर करता येईल, याचे नियोजन व्हायला हवे. त्यानिमित्त काही उपाययोजना कराव्याशा वाटतात... उमेदवारांना प्रवेशपत्र किमान दहा दिवस अगोदर देण्यात यावे. उमेदवाराच्या निवासी पत्त्याजवळचे परीक्षा केंद्र मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर सुरक्षित लॉकर किंवा सुरक्षित बॅग ठेवण्याची व्यवस्था असावी. काही उमेदवार खूप लांबून येतात आणि त्यात त्यांना दोन पेपर द्यायचे असतात. दोन पेपरमधील अंतर लक्षात घेता, केंद्राजवळ शक्यतो अल्पोपाहाराची व्यवस्था असावी. महिलांसाठी केंद्राच्या बाहेरदेखील स्वच्छ स्वच्छतागृह असावे. केंद्रप्रमुखांनी नियमात राहून सहृदयतेने उमेदवारांशी संवाद करावा. वेबसाईटवर दिलेले हेल्पलाइन क्रमांक कायम चालू असावेत... अशा काही उपाययोजना असतील तर भविष्यातील वाद टळण्यास नक्कीच मदत होईल.. 