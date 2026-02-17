प्रीमियम आर्टिकल

Premium|CTET Exam 2026: सीटीईटी परीक्षेत मंगळसूत्र काढण्याच्या नियमावरून वाद, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

Teacher eligibility exam India: सीटीईटी परीक्षेत मंगळसूत्र व दागिने काढण्याच्या नियमामुळे महिला परीक्षार्थींमध्ये संताप; मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीची आश्वासन दिले. परीक्षेच्या सुरक्षिततेसाठी नियम लागू केले गेले, परंतु केंद्रांवर सुरक्षित लॉकर, प्रवेशपत्र लवकर देणे आणि सुविधांचा विचार आवश्यक आहे.
अवतरण टीम
द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) नुकतीच दोन दिवस नियोजनानुसार पार पडली. समाजमाध्यमांतून छत्रपती संभाजीनगरमधील एक प्रकरण इतके गाजले, की खुद्द महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना त्याविषयी भाष्य करावे लागले. छत्रपती संभाजीनगरमधील काही केंद्रांवर प्रवेश देताना विवाहित महिला परीक्षार्थींना मंगळसूत्र आणि जोडवे काढून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्या मुद्द्यावरून परीक्षा केंद्रावर परीक्षार्थी उमेदवारांनी संताप व्यक्त केला.

