Premium|Three Cylinder Engine Working : इंजिनमागे दडलंय काय?

Cylinder vs. CC: Core Engine Components : वाहनाच्या इंजिनची क्षमता सिलिंडर (पिस्टन हालचाल करण्याची जागा) आणि सीसी (क्युबिक कॅपॅसिटी) या दोन घटकांवर ठरते; यामध्ये थ्री-सिलिंडर इंजिन लहान वाहनांसाठी उत्तम मायलेज आणि कमी खर्च देते, तर फोर-सिलिंडर इंजिन उत्कृष्ट परफॉर्मन्स, कमी व्हायब्रेशन आणि जास्त शक्ती प्रदान करते.
‘जान है तो जहान है!’ असे आपण म्हणतो. गाडीच्या बाबतीतही असेच म्हणावे लागते. जोपर्यंत वाहनाचे इंजिन कार्यक्षम, सक्रिय आहे, तोपर्यंत मालकाला कोणतीही फिकीर नाही. गाडी खरेदी करतानाही इंजिन क्षमता तपासली जाते आणि गाडीदेखील मालकाच्या कसोटीला उतरत असते. बाइक असो किंवा मोटार त्याचा वेग, आवाज, शक्ती, मायलेज आणि चालवण्यातील सुखद अनुभव यामागचे अंतिम सूत्र म्हणजे इंजिन होय. शक्तिशाली इंजिन जितके अधिक सिलिंडरयुक्त असतात, तितकी अधिक पॉवर व टॉर्क निर्माण होतो. म्हणूनच सुसाट वेगाने धावणारी स्पोर्ट्स माेटार किंवा आलिशान सुपरकारमध्ये सिलिंडरची संख्या सामान्य वाहनांच्या तुलनेत अधिक असते. एकाच रचनेत वेगवेगळी प्रणाली का? तर यामागे शास्त्रीय गणित, ग्राहकांची गरज, वाहनाचा हेतू आणि कार्यक्षमता यांचा विचार दडलेला असतो.

