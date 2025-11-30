Premium|Three Cylinder Engine Working : इंजिनमागे दडलंय काय?

अरविंद रेणापूरकर - arvind.renapurkar@esakal.com‘जान है तो जहान है!’ असे आपण म्हणतो. गाडीच्या बाबतीतही असेच म्हणावे लागते. जोपर्यंत वाहनाचे इंजिन कार्यक्षम, सक्रिय आहे, तोपर्यंत मालकाला कोणतीही फिकीर नाही. गाडी खरेदी करतानाही इंजिन क्षमता तपासली जाते आणि गाडीदेखील मालकाच्या कसोटीला उतरत असते. बाइक असो किंवा मोटार त्याचा वेग, आवाज, शक्ती, मायलेज आणि चालवण्यातील सुखद अनुभव यामागचे अंतिम सूत्र म्हणजे इंजिन होय. शक्तिशाली इंजिन जितके अधिक सिलिंडरयुक्त असतात, तितकी अधिक पॉवर व टॉर्क निर्माण होतो. म्हणूनच सुसाट वेगाने धावणारी स्पोर्ट्स माेटार किंवा आलिशान सुपरकारमध्ये सिलिंडरची संख्या सामान्य वाहनांच्या तुलनेत अधिक असते. एकाच रचनेत वेगवेगळी प्रणाली का? तर यामागे शास्त्रीय गणित, ग्राहकांची गरज, वाहनाचा हेतू आणि कार्यक्षमता यांचा विचार दडलेला असतो..आधुनिक वाहनांच्या तंत्रज्ञानात इंजिनची क्षमता आणि कार्यक्षमता ठरवणारे दोन महत्त्वाचे घटक म्हणजे सिलिंडर आणि सीसी (Cubic Capacity). वाहनाचे इंजिन किती शक्तिशाली, किती वेग देते आणि कितपत इंधन-कार्यक्षम असेल हे या दोन्ही घटकांच्या समतोल संयोजनावर अवलंबून असतात. त्यामुळे वाहन निवडताना किती सीसीची गाडी आहे? किंवा किती सिलिंडर आहेत? हे प्रश्न विचारले जातात. सिलिंडर हा इंजिनातील मुख्य भाग असून, त्यामध्ये पिस्टन वर-खाली चालते. याच जागेत इंधन आणि हवा मिश्रित होऊन तो बंदिस्त केला जातो आणि तो स्पार्क प्लगद्वारे पेटवला जातो. यातून ऊर्जा निर्माण होते. ही ऊर्जा क्रॅंकशाफ्ट फिरवून वाहनांसाठी वापरली जाते. इंजिनमध्ये एक किंवा अधिक सिलिंडर असू शकतात. सिलिंडरची संख्या जास्त असेल तर ऊर्जा निर्माण करणारे पिस्टन अधिक असतात. सीसी म्हणजे इंजिनमधील सर्व सिलिंडरची एकूण अंतर्गत जागा (व्हॉल्यूम). हे व्हॉल्यूम क्युबिक सेंटीमीटर किंवा लीटर (एल)मध्ये मोजले जाते. सीसी जास्त असेल तर सिलिंडरमधील हवा आणि इंधन जास्त जळते आणि त्यामुळे अधिक शक्ती तयार होते. सिलिंडर आणि सीसी हे परस्पर पूरक घटक आहेत. सिलिंडरची संख्या वाढली तर शक्ती निर्माण करण्याच्या यांत्रिक प्रक्रिया वाढतात, तर सीसी वाढली तर प्रत्येक सिलिंडरमधून मिळणारी शक्ती वाढते. कधी कधी कमी सिलिंडर पण जास्त सीसी किंवा अधिक सिलिंडर; पण कमी सीसी असेही असू शकते. हे डायमीटर आणि स्ट्रोक यांच्या डिझाइनवर अवलंबून असते. म्हणजेच सिलिंडर ही पिस्टन कार्य करणारी जागा असून सीसी म्हणजे सिलिंडरचे एकूण क्षेत्रफळ आणि ते इंजिनची क्षमता दर्शवते. वाहनांची शक्ती सिलिंडर आणि सीसीच्या संयोगावर ठरते. म्हणूनच वाहनाची निवड करताना सीसी विरुद्ध मायलेज आणि ऊर्जा विरुद्ध कार्यक्षमतेचे संतुलन समजून घेणे आवश्यक आहे.क्षमतेनुसार वाहनांत सिलिंडरची रचना असते. इथे प्रामुख्याने तीन आणि चार सिलिंडरच्या कार्यशैलीचा उल्लेख करता येईल. आजच्या काळात प्रवासी वाहनांमध्ये थ्री आणि फोर-सिलिंडर इंजिन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. वाहनांच्या इंजिनमधील सिलिंडरची संख्या ही संबंधित वाहनांची ऊर्जा, गती, आवाज आणि इंधन कार्यक्षमतेवर मोठा प्रभाव पाडणारी असते. सिलिंडरची संख्या सिंगल ते बारापर्यंत राहू शकते..थ्री-सिलिंडर इंजिनथ्री-सिलिंडर इंजिन अन्य प्रणालीप्रमाणेच पिस्टनच्या हालचालीने ऊर्जा निर्माण करते. या इंजिनचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे कॉम्पॅक्ट आकार आणि प्रबळ कार्यक्षमता. या प्रकारातील इंजिन आकाराने लहान आणि वजनाने हलके असतात. या श्रेणीत इंधनची बचत जास्त होते आणि त्यामुळे मायलेज उत्तम मिळतो. उत्पादन खर्च कमी असल्याने अशा गाड्या ग्राहकांना परवडतात; मात्र तीन सिलिंडरमुळे व्हायब्रेशन थोडं अधिक जाणवते. थ्री-सिलिंडर इंजिन लहान हॅचबॅक आणि कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीमध्ये अधिक वापरले जाते. थ्री-सिलिंडर इंजिनच्या कार्यप्रणालीचा विकास १९७०-१९८०च्या दशकात झाला. प्रारंभी त्याचा वापर फोर्ड, टोयोटा, सुझुकी यांनी हॅचबॅक व कॉम्पॅक्ट मोटारीत सुरू केला. आजघडीला थ्री-सिलिंडर इंजिनचा वापर वाढला आहे. जागतिक बाजारपेठेत २०१०-२०२५ दरम्यान या इंजिनचा वाटा पंधरा ते वीस टक्के होता आणि २०३० पर्यंत हा २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे. त्याच्या वाढीमागे कारणे म्हणजे कार्यक्षमता, हलके वजन, उत्पादन खर्च कमी, कार्बन उत्सर्जन कमी असणे होय.फोर-सिलिंडर इंजिनफोर-सिलिंडर इंजिनमध्ये संतुलन अधिक चांगले राखले जाते. हे इंजिन शक्तिशाली आणि टिकाऊ असते. वाहन चालवताना कंपन (व्हायब्रेशन) अत्यल्प जाणवतो. फोर सिलिंडरयुक्त इंजिन अधिक शक्ती निर्माण करते आणि त्यामुळे या श्रेणीतील वाहने महामार्गावर ड्रायव्हिंगसाठी योग्य ठरतात. आवाज कमी असल्याने ड्रायव्हिंग अनुभव सुखद असतो. इंधन वापर थोडा जास्त असतो; पण परफॉर्मन्स उत्कृष्ट असतो. या फोर-सिलिंडर इंजिनचा वापर मध्यम आणि मोठ्या मोटारीत होतो. त्याचा वापर एकाएकी वाढला नसून फोर-सिलिंडर इंजिन हे १९ व्या शतकाच्या शेवटी आणि २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला विकसित झाले. त्याचा प्रथम व्यावसायिक वापर हा १९००-१९२० या काळात झाला. फोर्ड, मर्सिडिझ बेंझ, फियाटसारख्या कंपन्यांनी इनलाइन ४-सिलिंडर इंजिन मोटारीत वापरायला सुरुवात केली. अधिक संतुलित, स्मूथ आणि जास्त ऊर्जा मिळावी हा फोर सिलिंडर निर्मितीचा उद्देश होता. फोर-सिलिंडर इंजिन आजही सेदान, एसयूव्ही आणि मिड-रेंज मोटारीत लोकप्रिय आहे. जागतिक बाजारात सुमारे ६० ते ७० टक्के प्रवासी वाहन फोर-सिलिंडर इंजिनवर चालतात..‘एआय’मुळे इंजिन प्रगतशीलएआय तंत्रज्ञानामुळे वाहनांचे इंजिन अधिक सक्षमतेने काम करताना दिसून येतात. थ्री आणि फोर-सिलिंडर इंजिनचा विचार केल्यास ते अधिक इंधन कार्यक्षम, स्मूथ, पर्यावरणपूरक आणि कमी देखभालीचे ठरत आहेत. साहजिकच छोट्या गाडींपासून सुपरबाइकपर्यंत सर्व वाहनांमध्ये ‘एआय’मुळे इंजिनचे कामकाज अधिक प्रगत झाले आहे.इंधन कार्यक्षमता : एआय आधारित इंधन इंजेक्शन कंट्रोल आणि एअर-फ्यूल मिक्सिंग तंत्रज्ञानामुळे इंजिन कमी इंधन वापरून जास्त ऊर्जा देऊ शकते. यामुळे थ्री-सिलिंडर इंजिनचे मायलेज सुधारत आहे. इंजिन लहान असले तरी अधिक रेंज मिळते.उत्सर्जन नियंत्रण : एआय सेंसर आणि ईसीयू (Engine Control Unit) वापरून इंजिनचा ऑपरेशन रिअल-टाइममध्ये मॉनिटर केला जातो. कार्बन उत्सर्जन कमी होते आणि त्यामुळे पर्यावरण नियमांशी इंजिन सुसंगत राहते.ऊर्जा आणि सुलभता : एआय आधारित ड्रायव्हिंग मोड हा (स्पोर्ट, इको, सिटी) इंजिनची गती आणि टॉर्कच्या प्रमाणानुसार रिअल-टाइममध्ये बदलतो. त्यामुळे थ्री-सिलिंडर आणि फोर-सिलिंडर इंजिन जास्त सुलभतेने चालतात आणि व्हायब्रेशन कमी जाणवते.प्रीडिक्टिव्ह मेंटेनन्स : एआय मॉड्यूल हे इंजिनच्या सेंसर्सद्वारे डेटा गोळा करतो. उदा. ऑइलची पातळी, इंजिन तापमान, व्हायब्रेशन. साहजिकच देखभालीचा खर्च कमी होतो आणि संभाव्य मोठा खर्च आधीच टाळता येतो.सुरक्षा आणि ड्रायव्हिंग सहाय्य : एआय तंत्रज्ञानामुळे विकसित एईबी (Automatic Emergency Braking), ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि राईड बाय वायर तंत्रज्ञान इंजिनला जोडले जाते. या तंत्रज्ञानाला फोर-सिलिंडर आणि थ्री-सिलिंडर इंजिन प्रतिसाद देतात आणि वाहन नियंत्रित राहते..सिलिंडरची रचनाशक्ती, इंधन कार्यक्षमता, स्थिरता आणि स्मूथनेस यावर सिलिंडरचा आराखडा (सिलिंडर ॲरेंजमेट) अवलंबून असतो. एका इंजिनमध्ये अनेक सिलिंडर असू शकतात आणि त्यांची मांडणी कशी आहे, यावर इंजिनची कार्यपद्धती, गती संतुलन, आकार आणि वजन ठरते. इथे काही प्रमुख अरेंजमेंटचा उल्लेख करता येईल. ‘इनलाइन’ किंवा ‘स्ट्रेट ॲरेंजमेंट’मध्ये सर्व सिलिंडर सरळ रेषेत एकामागोमाग एक असतात. त्याची रचना साधी आणि कॉम्पॅक्ट असते आणि आवाज आणि व्हायब्रेशन कमी राहते. मेंटेनन्स कमी आणि माइलेज चांगले मिळते. त्याचा वापर सामान्य प्रवासी मोटार, मोटरसायकलमध्ये होेतो. ‘व्ही-टाईप ॲरेंजमेंट’नुसार इंजिनमध्ये सिलिंडर दोन रांगांमध्ये व्ही आकारात ठेवले जातात आणि मधोमध क्रॅंकशाफ्ट असतो. कमी जागेत अधिक सिलिंडर असतात. अधिक ऊर्जा आणि टॉर्क मिळतो. हाय-परफॉर्मन्स ड्रायव्हिंगसाठी उत्तम असणारे इंजिन स्पोर्ट्स मोटार, एसयूव्ही, लक्झरी वाहनांत दिसते. अन्य एका रचनेचा उल्लेख करताना फ्लॅट किंवा बॉक्सर ॲरेंजमेटचा विचार करावा लागेल. यात दोन बाजूंना सिलिंडर समांतर दिशेने आडवे असतात. याचे वैशिष्ट्ये म्हणजे स्थिरता व नियंत्रण उत्तम. इंजिन सुलभपणे चालते. पोर्शेसारख्या वाहनांत त्याचा वापर होतो.आणखी एक अरेंजमेंट म्हणजे रोटरी किंवा वँकेल (Rotary / Wankel Engine) असून यात पिस्टन नसून त्रिकोणी आकाराचा रोटर फिरून शक्ती निर्माण करण्यात येते. हे इंजिन अतिशय हलके असते. उच्च आरपीएम आणि चांगला आऊटपुट मिळतो. 'माझदा आरएक्स' मालिकेत या श्रेणीचा वापर होतो. एकंदरीतच वाहनांच्या गरजेनुसार सिलिंडर अरेंजमेंट केलेली असते. इनलाइन इंजिन साधे, हलके आणि इंधन-कार्यक्षम असते. व्ही टाइप इंजिन शक्तिशाली, परफॉर्मन्स-केंद्रित तर बॉक्सर इंजिन स्थिरता व नियंत्रित ड्रायव्हिंगसाठी उत्तम आहे. रोटरी विशेष हलके व उच्च तांत्रिक वापरासाठी असते. म्हणून सिलिंडरची रचना ही वाहनांचा दर्जा, संतुलन, परफॉर्मन्स आणि ड्रायव्हिंग अनुभव निश्चित करते..वाहनांतील इंजिनचे प्रकारभारतात तसेच जगभरात वाहन उद्योग जलदगतीने विकसित होत आहे. नवीन तंत्रज्ञान, वेगवेगळे इंधन स्रोत आणि कमी प्रदूषणाचे निकष यामुळे इंजिन प्रकारांमध्ये बदल होताना दिसतो. चार चाकी वाहनांमध्ये पॉवर, मायलेज, मेंटेनन्स आणि पर्यावरणीय मानकांच्या संतुलनानुसार इंजिनचा वापर होतो. पेट्रोलवर चालणारी इंजिन सर्वाधिक प्रमाणात वापरली जातात. ही इंजिन कमी आवाजात, स्मूथ परफॉर्मन्स देतात आणि शहरातील ड्राइव्हसाठी विशेषतः लोकप्रिय आहेत.डिझेल इंजिन जास्त टॉर्क निर्माण करण्यासाठी ओळखली जातात. वजनदार वाहने, एसयूव्ही, व्यावसायिक वाहने आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ही इंजिन योग्य मानली जातात. मायलेज तुलनेने चांगले मिळते.सीएनजी प्रणाली इंजिन पर्यावरणपूरक असतात आणि चालवण्यासाठी खर्चिक दृष्टीने स्वस्त ठरतात. टॅक्सी सेवा आणि शहरांत वापर वाढताना दिसतो.पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक या दोन्ही तंत्रज्ञानाचा एकत्रित वापर करणारे हायब्रीड इंजिन आधुनिक काळाची गरज बनले आहे. इंधन खर्च कमी आणि कार्बन उत्सर्जनही कमी असते. यात इंजिन नसून बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रिक मोटर वापरली जाते. आवाज नाही, मेंटेनन्स कमी आणि पर्यावरणास अनुकूल असा हा पर्याय वेगाने लोकप्रिय होत आहे.याशिवाय टर्बोचार्ज्ड इंजिन, व्ही-टाइप, इनलाइन आणि बॉक्सर इंजिन यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रकार विविध मॉडेल्समध्ये उपलब्ध आहेत.दुचाकीतील वापरचारचाकी वाहनांप्रमाणेच दुचाकी वाहनांतही थ्री आणि फोर सिलिंडरची प्रणालीचा वापर केला जातो. अर्थात दुचाकी सिंगल-सिलिंडर इंजिनवर चालतात. पण ६००-९०० सीसीसारख्या उच्च क्षमतेच्या दुचाकींत थ्री-सिलिंडर इंजिन वापरले जाते. संतुलित ऊर्जा आणि स्मूथ ऑपरेशन आवश्यक असते, तेथे थ्री सिलिंडरचा वापर होतो. एवढेच नाही तर फोर-सिलिंडर इंजिनचाही दुचाकीत वापर होतो. प्रामुख्याने प्रीमियम सुपरबाइकमध्ये या श्रेणीचे इंजिन असते. यात ऊर्जा अधिक मिळते आणि महामार्गावर चालविण्यास आणि रेसिंगसाठी उपयुक्त ठरते. पण या इंजिनमध्ये इंधनचा वापर अधिक होतो. उच्च गतीसाठी फोर सिलिंडरची बाइक आदर्श मानली जाते..इंजिनचे स्वरुपदुचाकींसाठी वेग, मायलेज व किफायतशीरपणा हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. आजच्या बहुतांश बाइक आणि स्कूटर्समध्ये फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन वापरले जाते. कमी आवाज, चांगले मायलेज आणि तुलनेने कमी प्रदूषण हे या इंजिनचे महत्त्वाचे फायदे. पूर्वीचे इंजिन टॉर्क अधिक देत असले तरी प्रदूषण व धूर अधिक निर्माण करत असल्याने त्याचा वापर आपोआप कमी झाला. आता बदलत्या काळानुसार इलेक्ट्रिक दुचाकींना वाढते प्राधान्य मिळत आहे. चार्जिंग खर्च कमी, झीरो मेंटेनन्स आणि पर्यावरणास पूर्णपणे अनुकूल असणाऱ्या दुचाकीस मागणी वाढत आहे. स्पोर्ट्स बाइक्समध्ये टर्बो किंवा सुपरचार्ज्ड इंजिन दिसतात. हायब्रीड तंत्रज्ञानदेखील संशोधन व प्रायोगिक पातळीवर उपलब्ध असल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 