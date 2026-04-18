Premium I Raja Ravi Varma Krishna Yashoda painting : केवळ ७ मिनिटांत पार पडला १६७ कोटींचा व्यवहार! राजा रविवर्मांच्या चित्रासाठी पुनावालांनी का मोजली एवढी मोठी किंमत?

मोबाईल, टीव्ही आणि इतर समाजमाध्यमांवर सध्या इस्राईल-अमेरिका विरुद्ध इराणचा रणसंग्राम जोरात सुरू आहे. त्यात आखाती देशासोबतच भारतही भरडला जात आहे. रशिया, चीन, दक्षिण कोरिया इत्यादी देश इराणच्या मागे भक्कमपणे उभे आहेत, तर नाटो देश या युद्धामुळे नाखूश आहेत. स्पेन आणि इटलीने तर अमेरिकेसोबत जाण्यास साफ नकार दिला आहे. अख्ख्या जगाला माहीत आहे, की हे युद्ध फक्त आणि फक्त तेलसाठ्याच्या मालकी हक्कासाठी होत आहे अन् त्यात जागतिक वर्चस्व निर्माण करण्याच्या चढाओढीकडे जगाचे लक्ष लागून आहे... अशा प्रकारे रोज-रोज युद्धाच्याच बातम्या कानावर पडत असताना अचानक एक घटना अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून घेते ती म्हणजे, ‘राजा रविवर्मा’ नावाच्या एका महान भारतीय चित्रकाराचे ‘कृष्ण यशोदा’ नावाचे पेंटिंग सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सॉयरस पुनावाला तब्बल १६७.२० कोटी एवढ्या प्रचंड किमतीला विकत घेतात... मुंबईतील एक आर्ट डीलर कंपनी, सॅफ्रॉन स्प्रिंग लाइव्ह ऑक्शनतर्फे हा व्यवहार पार पडला... खरेच ही घटना अचंबित करणारी आहे आणि आशादायकही... ‘कृष्ण यशोदा’च्या पेंटिंगबद्दल थोडक्यात सांगायचे म्हणजे १८९० मध्ये राजा रविवर्मा यांनी ते तयार केले. त्यात माता यशोदा गाईचे दूध काढत असताना कृष्ण तिच्या पाठी उभा आहे अन् अत्यंत प्रेमाने हास्य करताना दिसत आहे. भारतीय कला खजिन्यातील ते एक महत्त्वाचे पेंटिंग होते. खरे म्हणजे या चित्रासाठी सॅफ्रॉनद्वारे ८० ते १२० कोटी एवढी किंमत गृहीत धरली गेली होती, परंतु लिलावात त्याला तब्बल १६७.२० कोटी रुपये मिळाले..एकीकडे जगाला महागाईने व तेलटंचाईने उद्या काय होणार, ही काळजी, तर दुसरीकडे एवढ्या प्रचंड किमतीला एक श्रीमंत व्यक्ती ऐतिहासिक ठेवा असलेले दुर्मिळ पेंटिंग विकत घेतो... अवघ्या सात मिनिटांत सॅफ्रॉन ही आर्ट डिलिंग करणारी भारतीय संस्था या पेंटिंगचा लिलाव करून मोकळी होते. हे पेंटिंग म्हणजे भारतीय कलाखजिना आहे आणि भारतीय इतिहास व वारसा जपणारी एक दुर्मिळ कलाकृती आहे, असे पुनावाला सांगतात. सर्वसामान्य लोकांना या दुर्मिळ कलाकृतीचा आस्वाद व रससंग्रहण करता यावे म्हणून मी ही कलाकृती विकत घेतली, असेही ते मोठ्या अभिमानाने सांगतात. यापूर्वी भारतातील सर्वात सुप्रसिद्ध, परंतु वादग्रस्त चित्रकार एम. एफ. हुसेन यांचे ‘ग्राम यात्रा’ हे पेंटिंग ११८ कोटी रुपयांना विकले गेले होते. त्याचप्रमाणे भारतातील अनेक नामवंत चित्रकार जसे की, वासुदेव गायतोंडे, तैयब मेहता, रझा, अकबर पदमसी व सुझा प्रसिद्ध व चित्रकर्ती अमृता शेरगिल यांच्याही कलाकृती करोडो रुपयांमध्ये विकल्या गेल्या आहेत. भारतात वास्तववादी व अमूर्त शैलीतून सुंदर कलानिर्मिती करणारे अनेक चित्रकार अस्तित्वात आहेत, परंतु दुर्दैवाने त्यांच्या कलाकृती एक कोटीच्या आसपासही विकल्या जात नाहीत ही वस्तुस्थिती असताना काही निवडक, परंतु दिवंगत प्रसिद्ध चित्रकारांच्या चित्रकृती मात्र २५ ते २०० कोटी रुपयांत विकल्या जातात, हे सर्वसामान्यांच्या मनाला पडलेले एक कोडेच आहे.दिवंगत चित्रकार राजा रविवर्मा यांची ‘यशोदा कृष्ण’ ही दुर्मिळ कलाकृती १६७.२० कोटी एवढ्या प्रचंड किमतीला का विकली गेली याबद्दलची संपूर्ण माहिती सर्वच प्रसारमाध्यमांनी सचित्र व वैशिष्ट्यासह प्रकाशित केलेली आहे. नक्कीच राजा रविवर्मा हे १८४८ ते १९०८ या काळातील भारतातील एक महान व प्रभावशाली चित्रकार होते. त्यांच्या चित्रकृतीवर युरोपीय वास्तववादी शैलीचा प्रभाव होता. त्यांनी सरस्वती, लक्ष्मी, शकुंतला, राधा यांसारख्या अनेक असामान्य कलाकृती तयार केल्या. ज्या आता भारतातील अनेक प्रसिद्ध म्युझियममध्ये आपणास बघावयास मिळतात. आज आपण देवी-देवता बघतो व मनाशी विचार करतो, की राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती, शारदा, हनुमान, शिव हे आजपर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या चित्रानुसार असेच दिसत असणार किंवा आपल्या मनात आपल्यासमोर एका जरी देवाचे नाव आले, की लगेच ती आकृती आपल्या नजरेसमोर येते आणि आपण धन्य होतो, परंतु हे सर्व राजा रविवर्मा यांच्या चित्रमय आविष्काराने घडले आहे..Art Inspiration: नक्कल नको, स्वतःचा 'आवाज' शोधा! चित्रकार मनीषा पारेख यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास; वारसा असूनही कष्टाने सिद्ध केले वेगळेपण.असे नाही, की दीडशे वर्षांपूर्वी भारतात देव-देवतांच्या प्रतिमा अस्तित्वात नव्हत्या... सुमारे सातव्या शतकापासून किंवा त्यापूर्वीच्या काळातसुद्धा देव-देवतांच्या प्रतिमा शिल्पाकृती स्वरूपात अस्तित्वात होत्या, परंतु त्या काळातील सामाजिक स्थितीमुळे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत त्या पोहोचल्याच नव्हत्या. याच देव-देवतांच्या प्रतिमा पोहोचविण्याचे काम मात्र राजा रविवर्मा यांच्या चित्रकृतींनी, त्यांनी स्थापन केलेल्या लिथो प्रिंटिंग पद्धतीमधून निर्माण झालेल्या प्रिंट्सने केले. एवढ्या मोठ्या महान चित्रकाराने निर्माण केलेल्या ‘यशोदा कृष्ण’ पेंटिंगला मिळालेली १६७.२० कोटी रुपये ही प्रचंड किंमतसुद्धा मला त्यांच्या कर्तृत्वापुढे कमीच वाटते, परंतु एक प्रश्न अनुत्तरित राहतो, की राजा रविवर्मा यांच्या गाजलेल्या इतर कलाकृती जर बघितल्या, तर ‘यशोदा कृष्ण’ कलाकृतीचे नाव अभावानेच घेतले जाते. मग याच कलाकृतीला एवढी प्रचंड किंमत का मिळाली असावी? आणखी एक बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे, की ज्यावेळी सुप्रसिद्ध चित्रकार एम. एफ. हुसेन, वासुदेव गायतोंडे, तय्यब मेहता व चित्रकर्ती अमृता शेरगिल यांच्या कलाकृती जेव्हा करोडो रुपयात विकल्या जात होत्या, त्यावेळी राजा रविवर्मांसारख्या एवढ्या जुन्या-जाणत्या व इतिहासकालीन चित्रकाराच्या कलाकृती का लिलावात आल्या नाहीत? आज अनेकांकडे राजा रविवर्मा यांची मूळ चित्रे आहेत, परंतु आजही ते चांगली किंमत मिळावी म्हणून जगभर फिरतात... असे का? हा मला पडलेला यक्षप्रश्न आहे. बरं, ज्या चित्रकाराच्या चित्रकृतींना करोडो रुपये मिळतात ते आज हयात नाहीत किंवा या प्रचंड किमतीचा त्यांच्या नातेवाइकांना काही फायदा मिळाला, असे कधी वाचनात आले नाही. जे नामवंत चित्रकार आज हयात आहेत, त्यांच्या कलाकृतींना एवढी मोठी किंमत मिळाल्याचे माझ्या तरी ऐकिवात नाही. मग एवढी मोठी किंमत मिळण्याचे कारण काय असावे, याचा विचार केला तर लक्षात येते, की दुर्मिळ कलाकृती करोडो रुपयांना विकल्या गेल्या त्या ज्या काही श्रीमंतांकडे संग्रहित होत्या त्याच काही मान्यवर संस्थांनी आयोजित केलेल्या लिलावानंतर करोडो रुपये किमतीच्या मोबदल्यात दुसऱ्या श्रीमंत व्यक्तीच्या संग्रहात दाखल झाल्या. थोडक्यात या चित्रकृती क्रिप्टोकरन्सीसारख्या वापरल्या गेल्या किंवा त्या काही विशिष्ट लोकांच्या आर्थिक घडामोडीच्या भाग ठरल्या, परंतु ज्यांनी या कलाकृती निर्माण केल्या त्यांना व त्यांच्या नातेवाइकांना या व्यवहारातून काही आर्थिक फायदा झाला, असे निदर्शनास आलेले नाही. सर्वसामान्य चित्रकार आजही आपल्या कलाकृतींना योग्य किंमत मिळावी, यासाठी लढतो आहे. चित्रकलेच्या भरवशावर तो आपले जीवनही जगू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात ज्या दिवंगत चित्रकारांच्या कलाकृती आज करोडो रुपयांना विकल्या जात आहेत, त्या काळात त्यांचीही आर्थिक स्थिती बेताचीच होती. चित्र दुर्मिळ आहे, ऐतिहासिक आहे, सुंदर आहे, वैशिष्ट्यपूर्ण आहे किंवा मोठ्या नामवंत चित्रकारांची ती कलाकृती आहे, हे सर्व जरी खरे असले तरीही ते आज कुठल्या श्रीमंत किंवा उद्योगपतीकडे आहे याला जास्त महत्त्व आहे व अशा वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रकृतीचा वापर फक्त त्यांच्या आपापसातील करोडो रुपयांच्या उलाढालीसाठीच होतो, हे पण सत्य नाकारता येणार नाही..असो... यामुळे एक मात्र झाले, की ज्याप्रमाणे धननिर्मितीसाठी इतर अनेक संधी उपलब्ध असतात आणि त्यामुळे अनेक तरुण तो व्यवसाय करण्यासाठी आकर्षित होत असतात तेच आकर्षण आजच्या तरुण चित्रकार व शिल्पकारांमध्ये निर्माण झालेले आहे. आज कलाकृती निर्माण करण्याचे वेगवेगळे पर्याय निर्माण झाले. तरुण चित्रकार व शिल्पकार आधुनिक तंत्रज्ञान किंवा एआयचा वापर करायला लागले आहेत. थ्री-डी प्रींटिंगमुळे मोठमोठ्या शिल्पकृती करणे सहज सोपे झाले असले तरीही हातानेच निर्माण केलेल्या कलाकृती शेवटी दुर्मिळ व वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकारात मोडतात आणि त्यांना किंमतही दुर्मिळ व विशेष स्वरूपाची मिळू शकते, हे अशा प्रकारच्या लिलावाद्वारे सिद्ध झालेले आहे. फक्त एकच बदल होणे गरजेचे आहे तो म्हणजे, भारतातील कला संस्था, कलाकृतीचे व्यवहार करणाऱ्या संस्था, सरकारी कला संस्था आदींनी कला प्रदर्शनी, कला संवाद वा कला अधिवेशन भरवून चांगल्या व वैशिष्ट्यपूर्ण कलानिर्मितीसाठी सामान्य कलावंतांना प्रोत्साहित करावे. श्रीमंत व्यक्तींनीसुद्धा फक्त दिवंगत व वारस नसलेल्या कलावंतांच्या चित्रकृतींचा वापर आपल्या व्यवहारासाठी न करता हयात असणाऱ्या चांगल्या चित्रकार व शिल्पकारांच्या चित्रकृती व शिल्पकृती करोडोमध्ये विकत घेऊन एक चांगले जीवन त्या कलावंताला जिवंतपणी जगता येण्याची संधी निर्माण करून द्यावी... तरच सर्वसामान्य कला रसिक व लोकांना चित्राचे वैशिष्ट्य व महत्त्व समजेल, अन्यथा सर्वसामान्य माणूस असामान्य किंमत मिळालेल्या चित्रामध्ये नेमकी काय जादू आहे, हेच शोधत बसेल... 