Premium|Dada Kondke : दादा कोंडके: शिस्तप्रियतेच्या छायेतून उभा राहिलेला विनोदवीर

विजय कोंडकेदादा कोंडके एक सच्चे चित्रपटप्रेमी होते. त्यांनी प्रेक्षकांना खळखळून हसवलं. प्रेक्षकांनी नेहमी त्यांची विनोदी बाजू बघितली; पण त्यांच्या तोंडावर हसू आणणारे दादा तितकेच शिस्तप्रिय आणि कडक स्वभावाचे होते. आम्ही लहान असताना दादांच्या शिस्तीला फार घाबरायचो. दादांना शाहीर व्हायचं होतं. ते त्यांचं स्वप्न होतं; पण त्यासाठी गायकांची आवश्यकता होती. त्यांचा मेहनताना देण्याइतके पैसे त्यांच्याकडे नव्हते म्हणून त्यांचं स्वप्न प्रत्यक्षात आलं नाही. मग ते मला व माझ्या मोठ्या भावाला गाणं शिकवायचे. गाणं गाताना काही चूक झाली, की आम्हाला चांगलेच फटके द्यायचे. म्हणूनच आम्ही दोघंही गाणं गायला शिकलो. आम्ही दादांना आप्पा म्हणायचो. मला अजूनही आठवतंय, दादांनी आम्हाला पहिलं गाणं शिकवलं होतं ते म्हणजे 'गेला हरी कुण्या गावा कुणाला नाही कसा ठावा'... तेव्हा दादा दादरमधील 'अपना बाजार'मध्ये सेल्समन म्हणून कामाला होते. त्या वेळी त्यांनी हौशी कामगार कलाकारांचा एक ग्रुप तयार केला होता. त्या ग्रुपमध्ये ते छोटी छोटी नाटकं बसवायचे. त्याच वेळेस त्यांचे नायगाव-भोईवाडामध्ये जनता कलापथक होते. त्या पथकात त्यांनी एक बॅण्ड पथक तयार केले होते. त्या पथकातर्फे असे विविध प्रकारचे कार्यक्रम केले जात असत. एके दिवशी एका दिवाळी अंकात दादांच्या वाचनात एक कथा आली. त्या कथेचं नाव होतं, 'खणखणपूरचा राजा.' त्याचे लेखक होते, वसंत सबनीस. त्या काळी वसंत सबनीस सचिवालयात पब्लिसिटी विभागात कामाला होते. दादा त्यांना सचिवालयात जाऊन भेटले आणि त्या कथेवर एक लोकनाट्य लिहून देण्याची विनंती केली. ते लोकनाट्य म्हणजे, 'विच्छा माझी पुरी करा'... ते नाटक पुढे जाऊन तुफान गाजलं. एकदा एका प्रयोगासाठी आशाताई भोसले आल्या होत्या. त्यांना ते नाटक भयंकर आवडलं. आशाताईंनी दादांची कॉमेडी आणि त्याला रसिकांचा मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद जवळून पाहिला होता. त्यानंतर आशाताई भालजी पेंढारकरांना घेऊन पुन्हा ते नाटक पाहायला आल्या.भालजींची व दादांची त्यावेळी ओळख झाली. त्यानंतर भालजींनी एका चित्रपटाची घोषणा केली. तो होता, 'तांबडी माती.' त्यात पैलवानाच्या मित्राची भूमिका दादांना देण्यात आली. त्या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा होती; पण तो काही फारसा चालला नाही. मात्र, त्यातील 'डौल मोराच्या मानचा रं' गाणं आजही प्रेक्षकांच्या ओठावर घोळत आहे... त्याच वेळी मुंबईतील एका वर्तमानपत्रात बातमी आली, 'साडेचार तास मंचावर उभं राहून लोकांना हसवणारा नट चित्रपटात फेल'. हे वाक्य दादांच्या जिव्हारी लागलं. ही बाब भालजींना समजल्यानंतर त्यांनाही खूप वाईट वाटलं. त्यांनी दादांना कोल्हापूरला बोलावून घेतलं आणि सांगितलं, की तुला मी चुकीची भूमिका दिली. ती प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडली नाही. मग भालजींनी दादांना सांगितलं, की तू 'विच्छा...'मध्ये जो रोल करतोस तशा प्रकारचा चित्रपट बनव. तू सोंगाड्याच्या आयुष्यावर आधारित एक चित्रपट बनव. तो नक्कीच गाजेल... पण दादा ती जोखीम घ्यायला तयार नव्हते. कारण; जर तो चित्रपट चालला नाही तर आपल्या हातात काय राहणार, अशी भीती त्यांच्या मनात होती; पण बाबांनी त्यांचा आत्मविश्वास वाढविला. त्यांना सांगितलं, की तुला जी गोष्ट येते तीच तू कर. त्यात तुला खूप फायदा होईल. बाबा पुढे म्हणाले, की तू बिनधास्त चित्रपट काढ... पडला तर माझा आणि चालला तर तुझा!.मग काय... अशा प्रकारचा धीर दिल्यानंतर 'सोंगाड्या' चित्रपट तयार झाला. आता प्रश्न होता, वितरणाचा. तो चित्रपट कोणताही वितरक घ्यायला तयार नव्हता. तेव्हा त्यांना त्या चित्रपटात त्या काळचे दिग्गज सूर्यकांत, जयश्री गडकर आणि अरुण सरनाईक यांच्यासारखे कलाकार हवे होते. तेव्हा दादांनी स्वतःच 'सोंगाड्या' वितरित करायचं ठरविलं. त्यासाठी स्वतःच्या एका मॅनेजरची गरज होती. मग त्यांनी तो मॅनेजर नेमला आणि त्याच्या हाताखाली काम करण्यास मला सांगितलं. त्यानंतर आम्ही 'सोंगाड्या' पुण्यातील 'भानुविलास' चित्रपटगृहात प्रदर्शित केला. चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर आम्ही तो दादरमधील कोहिनूर थिएटमध्ये प्रदर्शित केला. तिथेही तो तुफान चालत होता. तरीही दोन आठवड्यानंतर थिएटर मालकाने तो काढून टाकला आणि देव आनंद यांचा 'तेरे मेरे सपने' चित्रपट लावला. साहजिकच दादा नाराज झाले आणि ते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटायला गेले. घडलेला प्रसंग त्यांनी बाळासाहेबांना सांगितला. मराठी चित्रपटावर अशा प्रकारे झालेला अन्याय बाळासाहेबांना सहन झाला नाही. ते ताबडतोब दादांना घेऊन कोहिनूर थिएटरमधील चौकात उभे राहिले. त्यांनी थिएटर मालकाला सज्जड दम दिला... अशा प्रकारे मराठी चित्रपटांवर झालेला अन्याय मी सहन करणार नाही, असे ठणकावून सांगितले आणि पुन्हा 'सोंगाड्या' तिथे प्रदर्शित झाला. त्यानंतर तब्बल ३२ आठवडे तो चालला... बाळासाहेबांनी अशा प्रकारे मदत केल्यामुळे चित्रपटाला अधिक प्रोत्साहन मिळालं आणि एक मराठी माणूस सिने इंडस्ट्रीत खंबीरपणे पाय रोवून उभा राहिला. पुढे दादांनी अनेक मराठी व हिंदी सुपरहिट चित्रपट बनविले. प्रेक्षकांनी सगळे चित्रपट अक्षरशः डोक्यावर घेतले. त्या चित्रपटांपैकी एक म्हणजे, 'अंधेरी रात मे दिया तेरे हाथ मे'....'अंधेरी रात मे दिया तेरे हाथ मे'बाबतीतील एक किस्सा आवर्जून सांगण्यासारखा आहे. दादा आणि त्यांचे लेखक राजेश मुजुमदार यांना असं वाटायचं, की सेन्साॅर बोर्ड आपल्या चित्रपटामध्ये द्व्यर्थी विनोद असतात म्हणून आपली अडवणूक करतं. त्यामुळे दादांनी तो चित्रपट मद्रासमध्ये सेन्साॅरसाठी पाठविण्याचं ठरविलं. मी स्वतः आणि कर्नाटकमधील दादांचे निर्माते मित्र आम्ही दोघं तिथे गेलो.तो चित्रपट आम्ही तेथील सेन्साॅर बोर्डाला दाखविला; परंतु त्यांनी चित्रपट बॅन केला आणि प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. मग मद्रास सेन्साॅर बोर्डाने तो चित्रपट मुंबईतील सेन्साॅर बोर्डकडे पाठविला. तिथेही आम्हाला भरपूर कट सुचविण्यात आले. त्यामुळे चित्रपटात पाहण्यासारखं काहीच शिल्लक राहिलं नसल्यामुळे तो दिल्लीतील सेन्साॅर बोर्डाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. तिथेही आमच्या नशिबी निराशा आली. त्यानंतर तो चित्रपट मंबईतील उच्च न्यायालयात घेऊन आलो आणि दाद मागितली. मग आम्हाला उच्च न्यायालयाने काही मोजके कट सुचवून चित्रपट प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिली आणि मग इतिहास घडला. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.