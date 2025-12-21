Premium|Municipal Corporation Elections Maharashtra : महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका; लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह

दीर्घ काळाच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये निवडणुका होत आहेत. राज्यात दीर्घकाळ प्रशासकराज राहणे हे लोकशाहीवर झालेले गंभीर आघात आहेत. हा पायंडा पुढे चालू राहिल्यास, भविष्यात राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या पातळीवरही असेच घडू शकते आणि देशातील लोकशाही धोक्यात येऊ शकते, याची जाणीव जनतेने ठेवणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी का हवेत आणि प्रशासकांच्या राजवटीत काय व्हायला हवे होते याचा वेध.भारतीय राज्यघटनेत लोकशाही प्रणाली ही शासनव्यवस्थेचा गाभा मानली असून, ती प्रभावीपणे राबवण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा त्रिस्तरीय शासनरचनेची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः नागरिकांचे दैनंदिन आणि स्थानिक स्वरूपाचे प्रश्न त्यांना जवळच सोडवता यावेत, या उद्देशाने राज्यघटनेत ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे..लोकांना त्यांच्या परिसरातील प्रश्नांची अधिक जाण असते आणि ते त्या प्रश्नांवर अधिक व्यवहार्य उपाय सुचवू शकतात, ही लोकशाहीची मूलभूत धारणा आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा तसेच नगरपरिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिका अशा ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाही पद्धतीने अस्तित्वात आणण्याची घटनात्मक तरतूद करण्यात आली. या संस्थांच्या निवडणुका, त्यांचा कार्यकाल, तसेच त्यांना सोपविण्यात येणारे विषय याबाबतही राज्यघटनेत स्पष्ट तरतुदी आहेत.या तरतुदींमधील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असावा आणि हा कार्यकाल संपण्यापूर्वी सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून, कार्यकाल संपण्याच्या एक दिवस आधीच नव्या लोकनियुक्त संस्था अस्तित्वात याव्यात, असे घटनेने बंधनकारक केले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, पाच वर्षांचा कार्यकाल संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नवीन लोकप्रतिनिधी पदावर असावेत आणि एकही दिवस प्रशासक राज असू नये, अशी घटनात्मक भूमिका आहे. असे असतानाही महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांपासून बहुतांश महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकराज सुरू आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला दिलेल्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्माण झालेला न्यायालयीन वाद. या वादामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या आणि अनेक संस्थांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांकडून कारभार चालविला गेला..Premium|Maharashtra Politics : नगरपरिषद निवडणुकीत सत्तेसाठी बेबनाव, घराणेशाही आणि पैशांची उधळपट्टी .आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लांबल्या निवडणुकाओबीसी समाजासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणदेखील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण धरून एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक होऊ नये, असेही निर्देश देण्यात आले. राज्य शासनाने या निर्देशांनुसार तातडीने कार्यवाही न करता पूर्वीप्रमाणेच २७ टक्के आरक्षण लागू ठेवल्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला. परिणामी, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची नियुक्ती करावी लागली. या संपूर्ण प्रक्रियेत चार वर्षांचा कालावधी निघून गेला. अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यानंतर, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील अशा पद्धतीने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊन निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्यात आली.वास्तविक पाहता, राज्यघटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एक दिवसही पुढे ढकलता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत, केवळ आरक्षणाच्या नावाखाली चार वर्षे लोकशाही संस्था निलंबित राहणे हे स्पष्टपणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असून घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली झाल्याचे दिसून येते. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांद्वारे देशाने स्थानिक पातळीवरील लोकशाही अबाधित राहील, असा ठाम निर्णय घेतलेला असताना, राज्यात दीर्घकाळ प्रशासक राज राहणे हे लोकशाहीवर झालेले गंभीर आघात आहेत. हा पायंडा पुढे चालू राहिल्यास, भविष्यात राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या पातळीवरही असेच घडू शकते आणि देशातील लोकशाही धोक्यात येऊ शकते, याची जाणीव जनतेने ठेवणे आवश्यक आहे.ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संविधानाच्या अनुक्रमे अकराव्या व बाराव्या अनुसूचीनुसार विविध विषयांवर अधिकार देण्यात आले आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मलनिस्सारण, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण अशा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित विषयांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय, स्थानिक पातळीवर रोजगार व व्यावसायिक संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी आर्थिक विकास आराखडे, तसेच सामाजिक सलोखा टिकून राहावा यासाठी सामाजिक न्याय आराखडे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही या संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे. एकंदरीतच, नागरिकांचे जीवन अधिक सुसह्य व सुखकारक व्हावे, यासाठी शासन व्यवस्था त्यांच्या जवळ आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच, स्थानिक स्वराज्य संस्था या नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांच्या दृष्टीने राज्य व केंद्र शासनापेक्षाही अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. या संस्थांचे विषय, कार्यपद्धती, प्रशासनाची रचना, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील परस्पर संबंध तसेच आर्थिक सक्षमीकरण यासाठी राज्य शासनाच्या कायद्यांद्वारे विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत..दोघांनाही आत्मपरीक्षणाची संधीस्थानिक स्वराज्य संस्था केवळ १९९३ नंतर अस्तित्वात आल्या असे नाही; त्यांचा इतिहास यापूर्वीच सुरू झाला होता. मुंबईसाठी सन १८८८ मध्ये महापालिकेचा कायदा करण्यात आला, त्यानंतर नगरपालिकांबाबत कायदे अस्तित्वात आले आणि १९६२ मध्ये ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेऊन त्यांचा कारभार चालविण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र त्या कायद्यांमध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याचे बंधन नव्हते; ते बंधन ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतरच आले.म्हणूनच महाराष्ट्रासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संकल्पना नवीन नाही. मात्र या संस्थांच्या अस्तित्वामुळे नागरिकांच्या समस्या स्थानिक पातळीवर प्रभावीपणे सुटल्या का, लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर आवश्यक वचक ठेवला का आणि एकूणच नागरी जीवन सुधारले का, असे प्रश्न विचारल्यास नागरिकांची मते संमिश्र स्वरूपाची दिसतात. तरीही, एखादी स्थानिक समस्या उद्भवल्यास नागरिक थेट आपल्या लोकप्रतिनिधीकडे जाऊन ती सोडवून घेण्याची संस्कृती विकसित झाली आहे; ही बाब केवळ प्रशासकीय पातळीवर सोडवणे अनेकदा अवघड ठरते.त्याचवेळी, लोकप्रतिनिधींबद्दल प्रशासनावर वचक नसणे, गैरव्यवहारात सहभाग असणे, प्रशासनावर चुकीच्या कामांसाठी दबाव आणणे अशा तक्रारीही नागरिकांकडून केल्या जातात. रस्त्यांवरील खड्डे, विस्कळीत पाणीपुरवठा, वाढती अतिक्रमणे, झोपडपट्ट्यांचे प्रश्न, अस्वच्छता, वाहतूक आणि आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा, अवैध होर्डिंग्स यांसारख्या अनेक समस्यांसाठी नागरिक लोकप्रतिनिधींनाच जबाबदार धरतात आणि लोकशाही व्यवस्थेत हे स्वाभाविकही आहे. त्यामुळेच, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदर्शवत कार्यरत आहेत असे ठामपणे म्हणता येत नाही. कधी कधी हा असंतोष इतका तीव्र होतो, की प्रशासन चांगले आणि लोकप्रतिनिधी वाईट, तसेच लोकप्रतिनिधींची गरजच नाही, अशा टोकाच्या भूमिका व्यक्त केल्या जातात. गेल्या चार वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज असल्यामुळे, जनता आणि प्रशासन दोघांनाही आत्मपरीक्षणाची संधी मिळाली आहे. लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक योग्य आहेत की प्रशासकराज अधिक परिणामकारक आहे, याचा तुलनात्मक विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे..जनआंदोलने झाली नाहीतसर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकराजच्या कालावधीत जनतेने ‘आम्हाला लोकनियुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था हव्यात, प्रशासकराज नको’ अशा स्वरूपाची कोणती ठोस मागणी शासनाकडे केली का, हा प्रश्न आहे. यासाठी निवेदने दिली गेली का? निवडणुका तातडीने घ्याव्यात म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या का? रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढले गेले का? प्रसारमाध्यमांमधून सातत्याने आवाज उठविण्यात आला का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दुर्दैवाने नकारार्थी आहेत.ही शांतता किंवा अनास्था नेमके काय दर्शवते? जनतेची लोकशाहीविषयीची अनास्था की लोकनियुक्त संस्थांविषयीचा विश्वास उडाल्याचे लक्षण? जनता बाजूला ठेवली, तरी जे पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते, त्यांनी तरी निवडणुका व्हाव्यात यासाठी काही ठोस प्रयत्न केले का? राजकीय पक्षांनी याबाबत जनआंदोलन उभारले का किंवा घटनात्मक पातळीवर लढा दिला का? या प्रश्नांची उत्तरेही नकारार्थीच आहेत.लोकांची उदासीनता घातकमग प्रश्न उरतो तो असा, की लोकशाहीची गरजच जनतेला वाटेनाशी झाली आहे का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी असावेत की नसावेत, निवडणुका व्हाव्यात की नाहीत, यामध्ये आपला काहीही सहभाग नाही आणि सर्व निर्णय शासनानेच घ्यावेत, अशी कमालीची परावलंबी, उदासीन भूमिका जनतेची तसेच लोकप्रतिनिधींची दिसून येते. लोकशाहीविषयीची ही अनास्था अत्यंत दुर्दैवी आणि गंभीर चिंतेची बाब आहे. याचा दुसरा अर्थ असाही निघतो, की लोकप्रतिनिधी असोत वा नसोत, सामान्य जनतेच्या आयुष्यात काहीही फरक पडत नाही, असा एक प्रकारचा ग्रह समाजात निर्माण झाला असावा. ही मानसिकता लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांसाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ असल्याचे सूचित करते. कारण लोकशाहीकडे असा उदासीन दृष्टिकोन निर्माण होणे ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.दुसरा मुद्दा असा मांडला जातो, की लोकप्रतिनिधी प्रशासकीय यंत्रणेला काम करू देत नाहीत, तिच्यावर अनावश्यक दबाव आणतात आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढतो. या दाव्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे तपासण्यासाठी गेल्या चार वर्षांचा अनुभव पुरेसा आहे. या काळात लोकप्रतिनिधी नव्हते. मग या चार वर्षांत शहरांमधील रस्त्यांवर खड्डे पडणे थांबले का? वाहतूक कोंडी सुटली का? पाणीटंचाई संपली का? शहरे अधिक स्वच्छ झाली का? आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम झाली का? अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे रोखली गेली का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भ्रष्टाचारात घट झाली का?.Latest Marathi News Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडल?.‘प्रशासकराज’ बद्दल निराशाचया सर्व प्रश्नांची उत्तरे पुन्हा नकारार्थीच आहेत. लोकप्रतिनिधी असतानाही हे प्रश्न सुटले नव्हते आणि त्यांच्या अनुपस्थितीतही परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही; उलट, भ्रष्टाचाराचा स्तर काही अंशी वाढल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे एकीकडे लोकनियुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था नसल्या, तरी जनतेला विशेष फरक पडत नाही आणि दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणाही अपेक्षित कार्यक्षमतेने काम करत नाही, हा एक गंभीर विरोधाभास आहे. तथापि, लोकनियुक्त शासन असणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसलेली शासनव्यवस्था म्हणजे प्रत्यक्षात हुकूमशाहीच असते. प्रशासकराज हा हुकूमशाहीचाच एक प्रकार आहे, असे स्पष्टपणे म्हणावे लागेल. शासनयंत्रणेत प्रत्येक अधिकाऱ्यावर वरच्या पातळीवरील अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते. तहसीलदारांवर उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांवर विभागीय आयुक्त अशी एक प्रशासकीय साखळी कार्यरत असते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यांनुसार, प्रशासकीय यंत्रणेवर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण असणे अपेक्षित आहे. जेव्हा लोकप्रतिनिधी अस्तित्वात नसतात, तेव्हा मुख्याधिकारी किंवा आयुक्त हेच सर्वेसर्वा बनतात. तेच आयुक्त, तेच मुख्याधिकारी, तेच स्थायी समिती, तेच महासभा आणि प्रत्यक्षात तेच 'अनभिषिक्त राजे' ठरतात. कायद्याने शासनाचे थेट, दैनंदिन नियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर नसल्यामुळे, प्रशासक राजच्या काळात ही संपूर्ण यंत्रणा जवळजवळ नियंत्रणविरहित राहते.महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांमध्ये महासभा आणि समित्यांमधील चर्चांच्या माध्यमातून सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी प्रश्न विचारून प्रशासनाला जाब विचारतात आणि पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न करतात. प्रशासक राजमध्ये अशी प्रश्नोत्तराची, जबाबदारी निश्चित करणारी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात नसते. त्यामुळे 'मी म्हणेल तीच पूर्व दिशा' या तत्त्वावर कारभार चालण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते. म्हणूनच, गेल्या चार वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही नव्हे, तर प्रत्यक्षात हुकूमशाही स्वरूपाचा कारभार सुरू होता, याबाबत कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही..निधीबाबत ठोस भूमिकेची गरजयापुढे नागरिकांनी हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे, की स्थानिक स्वराज्य संस्था या नागरिकांच्या स्वतःच्या लोकशाही संस्था आहेत आणि त्यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनीच होणे हा त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. या निवडणुकांबाबत उदासीनता न ठेवता, त्या वेळेवर व्हाव्यात यासाठी जागरूक राहणे ही नागरिकांची सामूहिक जबाबदारी आहे.तसेच, राज्यघटनेच्या अकराव्या व बाराव्या अनुसूचीमध्ये ज्या विषयांचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याची तरतूद आहे, त्यापैकी अनेक विषय आजही राज्य शासनाने प्रत्यक्षात या संस्थांकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत. ही बाब केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर लोकशाहीच्या दृष्टीनेही गंभीर आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून ठोस आणि कालमर्यादित आश्वासने घेऊन, हे विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित होतील यासाठी नागरिकांनी संघटितपणे मोहीम राबवली पाहिजे.महानगरपालिका कायद्यानुसार बूथ किंवा परिसर पातळीवर 'एरिया सभा' म्हणजेच सुमारे एक हजार ते पंधराशे नागरिकांसाठी एक लोकशाही व्यासपीठ निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या सभांद्वारे नागरिकांना त्यांच्या स्थानिक प्रश्नांचे निराकरण थेट स्थानिक पातळीवर करता यावे, हा या तरतुदीमागील उद्देश आहे. ही तरतूद २०१० मध्ये कायद्यात समाविष्ट झाली असली, तरी गेल्या पंधरा वर्षांत प्रत्यक्षात एरिया सभा कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. याबाबत नागरिकांनी राजकीय पक्षांना जाब विचारला पाहिजे आणि या सभांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दबाव टाकला पाहिजे.सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, नागरी भागांतून केंद्र व राज्य शासनाकडे करांच्या रूपाने मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा होतो. मात्र त्या तुलनेत शहरांना आवश्यक असलेली आर्थिक साधने, पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय संसाधने दरवर्षी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. त्यामुळे निवडणुकांच्या काळातच नागरिकांनी कराच्या प्रमाणात निधी परत शहरांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्याची ठोस मागणी केली पाहिजे, जेणेकरून शहरी समस्या सोडवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक आर्थिक बळ मिळू शकेल..उत्तरदायित्व निश्चित हवेया सर्वांपेक्षा कळीचा आणि मूलभूत प्रश्न म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय यंत्रणा आज अनेक अर्थाने विकलांग झालेल्या असून त्या नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत पुरेशा संवेदनशील राहिलेल्या नाहीत. अगदी छोट्या छोट्या समस्यांसाठीही नागरिकांना लोकप्रतिनिधींकडे धाव घ्यावी लागते, ही बाब लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेलाच बाधक आहे. प्रशासकीय यंत्रणा नागरिकांप्रति उत्तरदायी (accountable) राहील, तक्रार करण्यास वाव राहणार नाही, तक्रार झालीच तर त्यांच्या तक्रारींना वेळेत आणि न्याय्य प्रतिसाद देईल, अशा प्रकारची कार्यसंस्कृती विकसित होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि शासन यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला जनतेप्रति जबाबदार बनविण्याचे ठोस उपाय अमलात आणणे गरजेचे आहे आणि हे घडवून आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांद्वारे नागरिकांनी ठाम, संघटित आणि सातत्यपूर्ण दबाव निर्माण केला पाहिजे.एकंदरीत, लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तरावरील या शासनव्यवस्थेत यापुढे कधीही हुकूमशाही प्रवृत्ती रुजणार नाहीत, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख बनतील, तसेच नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल यासाठी मतदारांनी सजग, जागरूक आणि सक्रिय भूमिका घेणे आज नितांत गरजेचे आहे.(लेखक माजी सनदी अधिकारी असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदावर काम केले आहे). 