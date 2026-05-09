Premium|Dharur Fort History : महाराष्ट्रातील एकमेव 'मिश्रदुर्ग'; ऐतिहासिक धारूर किल्ल्याचा राष्ट्रकूट काळापासूनचा वैभवशाली प्रवास

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comबीड-लातूर महामार्गावर बीडपासून सुमारे ७० किमी अंतरावर ऐतिहासिक धारूर गड आहे. धारूरचा दुर्ग समोरून भुईकोट आहे; तर उर्वरित तीन बाजूंनी त्याला डोंगरदऱ्यांनी वेढलेले आहे. त्यामुळे तो मिश्रदुर्ग आहे. अशा प्रकारचा तो महाराष्ट्रातील एकमेव दुर्ग आहे.महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा वैभवशाली इतिहास मराठवाड्याला लाभला आहे. भारतातील १६ जनपदांपैकी दक्षिणेकडील एकमेव जनपद मराठवाड्यात होते. त्याचे नाव आहे, अश्मक जनपद. प्राचीन काळात मराठवाड्यातील प्रतिष्ठान, भोगवर्धन (भोकर), तगर (तेर), नांदेड ही जगविख्यात गावे होती. प्रतिष्ठान ही सातवाहनांची राजधानी होती. ते एक महत्त्वाचे राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी केंद्र होतेे. मराठवाडा ही साधुसंतांची भूमी आहे. संत नामदेव, संत जनाबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेळा, संत एकनाथ, समर्थ रामदास, संत बहिणाबाई (शिऊरकर), संत गोरोबा काका इत्यादी संत-महंत मराठवाड्यातील आहेत. मराठवाडा ही महानुभाव पंथाचे संस्थापक सर्वज्ञ चक्रधरांची कर्मभूमी आहे. राष्ट्रकुट, चालुक्य, यादव, भोसले यांनी आपल्या कार्याची सुरुवात मराठवाड्यातूनच केली. अजंठा, वेरूळ ही जगप्रसिद्ध लेणी... वेरूळचे जगप्रसिद्ध कैलास मंदिर मराठवाड्यातच आहे. मराठवाड्यातील लोक कष्टाळू, प्रतिभावान आणि माणुसकी जपणारे आहेत. मराठीतील आद्य चरित्र ‘लीळाचरित्रा’चे रचनाकार नागदेवाचार्य मराठवाड्यातीलच आहेत. मराठवाड्यात पाण्याचा, पावसाचा दुष्काळ आहे; परंतु सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वारसा आणि गुणवत्तेचा दुष्काळ कधीही पडला नाही. मराठवाड्यात देवगिरीसारखा जगविख्यात गिरीदुर्ग आहे. तसेच नळदुर्ग, कंधार, औसा, परंडा, धारूर इत्यादी भुईकोट दुर्गदेखील आहेत. त्यांना सांस्कृतिक आणि संघर्षाचा इतिहास आहे..आज आपण धारूर या भुईकोटाचा इतिहास पाहणार आहोत. धारूरचा दुर्ग समोरून भुईकोट आहे; तर उर्वरित तीन बाजूंनी त्याला डोंगरदऱ्यांनी वेढलेले आहे. त्यामुळे धारूर गड हा मिश्रदुर्ग आहे. महाराष्ट्रात असा एकमेव दुर्ग आहे. तो प्राचीन दुर्ग आहे. सातवाहनाची राजधानी प्रतिष्ठान (पैठण) होती. सातवाहन काळातील धारूर हे महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र होते. त्यामुळे ते महामार्गाने जोडलेले होते. या भागातील सीताफळे, खवा आणि सोन्याची बाजारपेठ प्रसिद्ध होती. त्यामुळे धारूरला प्राचीन काळात महत्त्वाचे स्थान होते.धारूर या नगराचे महत्त्व विचारात घेऊन राष्ट्रकुट राजा धारसिंहाने येथे एक भक्कम दुर्ग बांधला. तो सुमारे ३० एकरावर पसरलेला आहे. तो एक भक्कम आणि विशाल दुर्ग आहे. त्यामुळे धारसिंह राजाने त्याला 'महादुर्ग' असे नाव दिले. महादुर्ग हे राष्ट्रकुट सत्तेचे महत्त्वाचे केंद्र होते. राष्ट्रकुट राजा गोविंद (तिसरा) याच्या दानपत्रात 'धारवर' अशी नोंद आलेली आहे. धारवर या उल्लेखावरून तसेच राष्ट्रकुट राजा धारसिंहाने या दुर्गाची उभारणी केली. त्यामुळे या दुर्गाला 'धारूर' असे नाव पडलेले आहे. राष्ट्रकुट राजा धारसिंहाने बांधलेला दुर्ग म्हणून 'धारूर' असे नामाभिधान या गडाला मिळाले. राष्ट्रकुटांनी या दुर्गावरून यशस्वी राज्यकारभार केला. राष्ट्रकुटानंतर आलेल्या चालुक्यांनी आणि त्यानंतर आलेल्या देवगिरीच्या यादवांनी धारूरवर राज्यकारभार केला. प्राचीन काळात राष्ट्रकुट, चालुक्य आणि यादव यांचे 'धारूर' हे महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते.. यादवांच्या ऱ्हासानंतर बहमनीची स्थापना झाली. गुलबर्गा ही त्यांची राजधानी होती. १५२६ मध्ये बहमनीचे विघटन झाले. त्याच्या पाच शाह्या झाल्या. सुरुवातीला धारूर हा निजामाच्या ताब्यात होता. १५६७ मध्ये आदिलशहाचा सरदार किश्वरखानाने धारूरचा दुर्ग ताब्यात घेतला. तेथे त्याने गडाचा जीर्णोद्धार केला. १५६९ मध्ये मुर्तजा निजामाने धारूर गडावर स्वारी केली. किश्वरखानाने विजापूरकडे मदत मागितली; पण त्याला ती मिळाली नाही. तोपर्यंत मुर्तजा निजामाने धारूरला वेढा टाकला. गडाच्या तटबंदीवरून आदिलशहाच्या सैन्याने निजामाच्या फौजेवर तोफांचा, बाणांचा, बंदुकीचा मारा केला. हातघाईची लढाई झाली. मुर्तजा मागे हटला नाही. त्याने जोराचा प्रतिकार केला. तटावरील सर्व सैन्य खाली कोसळले. गडामध्ये शांतता पसरली. मुर्तजाने गडामध्ये प्रवेश केला तेव्हा आदिलशहाचा सरदार किश्वरखान खाली कोसळला होता. बाण त्याच्या छातीत घुसून आरपार गेला होता. निजामाच्या सैन्याने त्याचा शिरच्छेद केला व धारूर दुर्ग ताब्यात घेतला. आदिलशहाचे उरलेले सैन्य पळून गेले होते. धारूर दुर्ग ताब्यात आल्याबरोबर मुर्तजा निजामशहाने गडाचे नाव 'फतेहबाद' असे ठेवले. मोगल हे निजामशाही बुडविण्याचा प्रयत्न करत होते. शहाजहानचा सरदार आझमखानने २० हजारांची फौज घेऊन धारूरवर हल्ला केला. त्याने निजामाला जेरीस आणले. शहाजीराजे या युद्धात सहभागी होण्यासाठी निघाले होते; परंतु ते जुन्नरकडे गेले. आझमखानाने धारूरचा बाजार लुटला. त्याने दोन हजार स्वारांसह धारूर गडामध्ये प्रवेश केला. तेथील अमाप संपत्ती ताब्यात घेतली. अखेर जानेवारी १६३० मध्ये धारूर मोगलांच्या ताब्यात गेला. निजामशाही बुडाली तर आपले राज्य धोक्यात येईल, हे आदिलशहाने हेरले. त्याने खैरियतखानाला निजामाच्या मदतीला पाठवले. दाक्षिणात्यांच्या रक्षणासाठी शहाजीराजे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होते. महाबतखानाने आदिलशहाला या फंदात न पडण्याचा इशारा दिला. १६३६ मध्ये निजामशाही संपुष्टात आली. मोगलांनी आपली सत्ता भक्कम केली. आदिलशाही, कुतूबशाही, बरीदशाही नेस्तनाबूत करून दक्षिणेत एकछत्री अंमल बसवायचा या मोगलांच्या मनसुब्याला सुरुंग लावून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणारे शिवाजी महाराज उदयाला आले. त्यांनी मोगल आणि आदिलशहाला नेस्तनाबूत केले. त्यांचे जिवलग सहकारी नेताजी पालकर यांना मोगलांनी धारूर किल्ल्यातच ठेवले होते. तेथूनच त्यांना दिल्लीला औरंगजेबाकडे पाठवण्यात आले.छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळात त्यांनी धारूर गड जिंकण्यासाठी सरदार नारोजींना पाठवले. मोगल किल्लेदार किल्लेदारखान आणि नारोजींची घनघोर लढाई झाली; पण त्यांना धारूर जिंकता आला नाही. उजबेगखान धारूरचा किल्लेदार असताना मराठ्यांनी विशेषतः सरसेनापती संताजी घोरपडे यांचा पुत्र राणोजी घोरपडे यांनी धारूर परिसरात येऊन मोगल फौजेवर हल्ला केला. त्यांनी मोगलांची छावणी असलेले राहुल्लापूर लुटून नेले. औरंगजेबाला ही बातमी कळताच तो धारूरच्या किल्लेदारावर प्रचंड संतापला होता. संपूर्ण मराठवाड्यात मोगलांचे सैन्य पसरलेले असताना धारूर किल्ला जिंकण्यासाठी मराठ्यांनी केलेला प्रयत्न, दिलेला लढा निश्चितच अभिमानास्पद आहे. अखेर खर्ड्याच्या लढाईनंतर म्हणजे १७९५ नंतर धारूर गड मराठ्यांच्या ताब्यात आला. अशा प्रकारे राष्ट्रकुट, चालुक्य, यादव, बहामनी, निजाम, आदिलशहा, मोगल आणि मराठ्यांच्या संघर्षाचा इतिहास लाभलेला धारूर हा गड आहे. आता हा गड भारत सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाकडे आहे. निजामाने दिलेले 'फतेहबाद' हे नाव बदलण्यासाठी धारूरकरांना स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक वर्षे पाठपुरावा करावा लागला. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. ५ मे १९७२ रोजी 'फतेहबाद'चे 'धारूर' हे नाव पूर्ववत झाले.'धारूर'चे भौगोलिक स्थान धारूर हा गड बीड जिल्ह्यात आहे. बीड-लातूर महामार्गावर बीडपासून सुमारे ७० किमी अंतरावर आहे. धारूर हे बीड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण आहे..धारूर गडामधील प्रेक्षणीय स्थळेधारूर गड भुईकोट आणि गिरीदुर्ग असा मिश्रदुर्ग प्रकारचा आहे. अशा प्रकारचा महाराष्ट्रातील एकमेव दुर्ग आहे. या दुर्गाला एकूण तीन तटबंदी असल्यामुळे हा सहजासहजी जिंकणे सोपे नव् 