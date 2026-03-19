Premium|Ancient Indian Civilization Architecture : धोलावीरा: हडप्पाकालीन नगररचनेचे अद्वितीय दर्शन

वरूण परबधोलावीराहडप्पाकालीन शहर जवळचे शहर : 	भूज जवळचे विमानतळ : श्यामजी कृष्ण वर्मा विमानतळ, भूज जवळचे रेल्वेस्थानक : भूज केव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : भूज शहरापासून १२० किलोमीटर अंतरावर असणारे हे सहावे सर्वात मोठे हडप्पाकालीन शहर. या ठिकाणी इ.स.पू. ३००० ते १५०० शतकापर्यंत मानवी वस्ती होती. या शहरामुळे हडप्पाकालीन नगररचना, बांधकाम तंत्र, जलव्यवस्थापन, सामाजिक प्रशासन, कला, उत्पादन, व्यापार आणि श्रद्धा प्रणाली यांमधील बहुआयामी कामगिरीचे दर्शन घडते. या ऐतिहासिक स्थळाचे दोन मुख्य भाग आहेत, एक तटबंदी असलेले शहर आणि दुसरा भाग म्हणजे शहराच्या पश्चिमेकडील स्मशानभूमी. तटबंदी असलेल्या शहरामध्ये एक किल्ला, उत्सवाचे मैदान आणि तटबंदी असलेले मुख्य शहर व छोटे शहर यांचा समावेश आहे. इथल्या स्मशानभूमीत दफन केलेली बहुतांश पार्थिवे स्मारकाच्या स्वरूपात आहेत. दुरून पाहता हा भाग इथल्या टेकडीवर गढीसदृश दिसतो. धोलावीरा हे शहर विविध खनिजे आणि तांबे, शंख, स्टीटाइट, शिसे, चुनखडी इत्यादी कच्चा माल मिळवण्यासाठी आणि 'मगन' (आधुनिक ओमान द्वीपकल्प) व मेसोपोटेमिया प्रदेशांशी अंतर्गत आणि बाह्य व्यापार सुलभ करण्यासाठी प्रसिद्ध होते. धोलावीरा या प्राचीन हडप्पाकालीन शहराचा शोध १९६८मध्ये लागला. १९८९ ते २००५दरम्यान १३ टप्प्यांत भारतीय पुरातत्त्व विभागाने इथे उत्खनन करण्यात केले. होयसळ मंदिरसमूहजवळचे शहर : म्हैसूरजवळचे विमानतळ : केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, म्हैसूरजवळचे रेल्वेस्थानक : हासन जंक्शनकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : दक्षिण भारतातील एक बलाढ्य शक्ती असणाऱ्या होयसळ साम्राज्याने इ.स. बाराव्या आणि तेराव्या शतकात निर्माण केलेल्या या तीन मंदिर वास्तू. यांमध्ये बेलूरचे चेन्नकेशव मंदिर, हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर आणि सोमनाथपुराचे केशव मंदिर यांचा समावेश होतो. ही मंदिरे त्यांच्या अत्यंत क्लिष्ट नक्षीकामामुळे, भौमितिक आराखड्यामुळे आणि सोपस्टोन या मऊ दगडावर केलेल्या नाजूक कारागिरीमुळे आकर्षक ठरतात. चेन्नकेशव मंदिराचे बांधकाम होयसळ राजा विष्णूवर्धन याने १११७मध्ये चोळ राज्यावरील विजयाप्रीत्यर्थ सुरू केले. येथील नृत्य करणारी शिल्पे अतिशय देखणी आहेत. मंदिराच्या बाहेरील भिंतींवर रामायण, महाभारत आणि पौराणिक कथा कोरलेल्या आहेत. दुसरे होयसळेश्वर मंदिर हे हळेबिडू, म्हणजेच ऐतिहासिक द्वारसमुद्र या होयसळांच्या राजधानीमध्ये बांधले आहे. येथील होयसळेश्वर मंदिर भगवान शिवाला समर्पित आहे. हे मंदिरे द्विकुट, म्हणजेच एकाच दगडी व्यासपीठावर दोन सारखी मंदिरे आणि विमान (गर्भगृहावरील शिखर) अशा पद्धतीने बांधले आहे. तिसरे सोमनाथपुराचे केशव मंदिर होयसळ राजा नरसिंह तिसरा याचा सेनापती सोमनाथ याने १२६८मध्ये बांधले. हे मंदिर त्रिकुट म्हणजेच एकाच दगडी व्यासपीठावर बांधलेली तीन सारखी मंदिरे. येथील घुमटांच्या आतील बाजूस केलेले नक्षीकाम एखाद्या कमळासारखे भासते. होयसळ काळात सूक्ष्म शिल्पांकनाची शैली सर्वोच्च शिखरावर पोहोचलेली दिसते. पारंपरिक अवजारांचा वापर करून बांधलेली ही मंदिरे एखाद्या जागतिक आश्चर्यापेक्षा कमी नाहीत.