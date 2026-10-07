Premium|Digital Amnesia : आठवणींचा भार मेंदूऐवजी मोबाईलमध्ये!

अनिकेत स्वराज - sakal.avtaran@gmail.comसकाळी ऑफिसला पोहोचल्यावर अमितच्या लक्षात आले, की त्याचा मोबाईल घरीच राहिला आहे. काही क्षणांतच त्याची अस्वस्थता वाढू लागली. पत्नीचा मोबाईल नंबर आठवेना. मुलाच्या शाळेचा संपर्क क्रमांक आठवेना. बैठकीची वेळ, ग्राहकाचा नंबर, दिवसाचे नियोजन... सगळे काही जणू मोबाईलबरोबरच घरी राहिले होते. मोबाईल हरवला नव्हता; पण काही क्षणांसाठी अमितला स्वतःचा मेंदू हरवल्यासारखे वाटत होते. हा प्रसंग स्मरणशक्ती कमी झाल्याचा पुरावा नाही; परंतु तो एका बदलत्या सवयीची जाणीव करून देतो. आपण माहिती लक्षात ठेवण्यापेक्षा ती पुन्हा कुठे मिळेल, यावर अधिक अवलंबून राहत आहोत. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात याचा संबंध डिजिटल ‘Digital Amnesia’, ‘Google Effect’ किंवा ‘Cognitive Offloading’सारख्या संकल्पनांशी जोडला जातो. मुद्दा असा नाही, की आपली स्मरणशक्ती संपत आहे; तर प्रश्न हा आहे की आठवण्याचा प्रयत्न आपण किती कमी केला आहे?.Premium|cyber Security: CJPच्या मोर्चातल्या 'त्या' Hackerला थेट अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसकडून ई मेल!.मोबाईल : आपला समांतर मेंदू?काही वर्षांपूर्वी घरातील अनेक फोन नंबर सहज पाठ असायचे. रेल्वेचे वेळापत्रक, बाजाराची यादी, मित्रांचे पत्ते, वाढदिवस आणि साधे गणित अशा प्रकारे मेंदू अनेक गोष्टी स्वतः सांभाळायचा. आज फोन नंबर संपर्क यादीत आहेत. रस्ता ‘गुगल मॅप’ दाखवतो. वाढदिवस सोशल मीडिया आठवतो. गणित कॅल्क्युलेटर करतो आणि बैठकीची आठवण मोबाईल करून देतो. संपर्क, आर्थिक व्यवहार, छायाचित्रे, दिनदर्शिका, पासवर्ड, कार्यालयीन माहिती आणि वैयक्तिक आठवणी सगळे काही मोबाईलमध्ये साठलेले असते. जणू आपल्याकडे दोन मेंदू आहेत. एक डोक्यात आणि दुसरा खिशात.मानसशास्त्रात ‘Cognitive Offloading’ अशी संकल्पना आहे. म्हणजे एखादी गोष्ट मनात ठेवण्याऐवजी ती बाह्य साधनावर सोपवणे. फोनमध्ये नंबर जतन करणे किंवा कॅलेंडरमध्ये तारीख नोंदवणे चुकीचे नाही. तंत्रज्ञान आपले काम सोपे करते. मात्र साधन मदतनीस न राहता प्रत्येक छोट्या मानसिक कामासाठी अपरिहार्य बनले, तर प्रश्न निर्माण होतो.कार्यक्षमता वाढतेय की अवलंबित्व?आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता ई-मेल लिहिते, बैठकींचे सारांश तयार करते, नोट्स बनवते आणि काही सेकंदांत प्रश्नांची उत्तरे देते. ही प्रगती नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र प्रत्येक गोष्ट एआय किंवा मोबाईलकडे सोपवताना आपण स्वतः विचार करण्याची, आठवण्याची आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता किती वापरत आहोत, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. जर प्रत्येक प्रश्नाचे तयार उत्तर लगेच मिळाले, तर स्वतः प्रश्न विचारणे, शक्यता तपासणे आणि उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आपण किती वेळ देतो? सर्जनशीलता ही केवळ माहितीच्या साठ्यावर तयार होत नाही; तर ती अनुभव, आठवणी, निरीक्षण आणि वेगवेगळ्या कल्पनांची सांगड घालण्यातून निर्माण होते. त्यामुळे तंत्रज्ञानाने आपली क्षमता वाढवावी; तिची जागा घेऊ नये..मुलांच्या हातात उत्तरे; पण प्रश्न कुठे?आज अनेक मुलांच्या बाबतीत आई-वडिलांचा मोबाईल नंबर लक्षात ठेवण्याची गरजच उरलेली नाही. गृहपाठासाठी एआय, स्पेलिंगसाठी आॅटो-करेक्ट, गणितासाठी कॅल्क्युलेटर आणि उत्तरांसाठी गुगलवर माहिती सहज उपलब्ध आहे. पण माहिती सहज मिळणे आणि ती समजून घेणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. उद्याची पिढी माहितीपूर्ण असेल; पण ती विचारशील असेल का, हा प्रश्न पालकांनी आणि शिक्षकांनी स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. मुलांना प्रत्येक काही देण्यापेक्षा काही प्रश्नांची उत्तरे त्यांना स्वतः शोधू देणे, आठवण्याचा प्रयत्न करू देणे आणि चुका करू देणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. गृहपाठ करताना आधी स्वतः उत्तराचा अंदाज घेणे, पुस्तक वाचल्यानंतर ते बंद करून आशय सांगणे आणि महत्त्वाची माहिती स्वतःच्या शब्दांत लिहिणे या सवयी उपयुक्त ठरू शकतात.कार्यालयातील अदृश्य परिणाम‘डिजिटल ॲम्नेशिया’चा परिणाम कार्यस्थळावरही दिसतो. पासवर्डसाठी ‘पासवर्ड मॅनेजर’, बैठकींसाठी ‘रिमाइंडर’, गणितासाठी ‘एक्सेल’ आणि ई-मेलसाठी ‘एआय’ ही सर्व साधने उपयुक्त आहेत; पण जर एआयशिवाय साधा ई-मेल लिहिणे, एक्सेलशिवाय प्राथमिक गणित करणे किंवा जीपीएसशिवाय परिचित मार्ग शोधणेही कठीण वाटू लागले; तर आपण काही मूलभूत कौशल्ये बाहेरच्या साधनांकडे सोपवत आहोत का, असा प्रश्न निर्माण होतो.कार्यालयीन पातळीवर यासाठी काही साधे उपाय करता येतात. बैठकीपूर्वी अजेंडा आणि अपेक्षित मुद्दे मोबाईलवर पाहण्यापूर्वी स्वतः लिहून काढता येतात. एआयने तयार केलेला मजकूर तसाच वापरण्याऐवजी त्यातील तथ्ये, भाषा आणि संदर्भ स्वतः तपासता येतात. प्रशिक्षणामध्ये ‘ओपन बुक’ स्वरूपातील माहितीपेक्षा प्रत्यक्ष समस्या-निराकरण, चर्चा, केस स्टडी आणि विषयाची स्वतःच्या शब्दांत मांडणी करण्यास प्रोत्साहन देता येते. कार्यक्षमता आणि अवलंबित्व यामधील सीमा ओळखणे आता आवश्यक आहे..मेमरी फिटनेस : सवयी बदलण्याची वेळमोबाईल सोडून देणे हा उपाय नाही; पण मेंदूला आठवण्याची संधी देणे नक्कीच आपल्या सवयीचा भाग होऊ शकतो. दररोज काही मिनिटे सक्रिय आठवणीचा सराव करता येईल. एखादा महत्त्वाचा फोन नंबर आठवण्याचा प्रयत्न करा. बाजाराची यादी न पाहता लक्षात ठेवा. लहानसहान गणित मनाने सोडवा. जवळचा परिचित रस्ता अधूनमधून जीपीएसशिवाय शोधा. एखादी कविता, श्लोक किंवा आवडती ओळ पाठ करा. एखादा लेख किंवा बातमी वाचल्यानंतर मोबाईल बाजूला ठेवून त्यातील तीन महत्त्वाचे मुद्दे स्वतःच्या शब्दांत लिहा. माहिती केवळ सेव्ह करून ठेवण्याऐवजी तिचा सक्रिय पुनःस्मरण (active recall) सराव करा, म्हणजे ती पुन्हा पाहण्यापूर्वी स्वतःला ती आठवण्याचा प्रयत्न करा. महत्त्वाच्या माहितीचा डिजिटल बॅकअप ठेवा; पण त्याचबरोबर आवश्यक संपर्क क्रमांक, आपत्कालीन माहिती आणि महत्त्वाचे पत्ते सुरक्षित अशा पर्यायी स्वरूपातही जतन करून ठेवा. कारण डिजिटल अवलंबित्वाचा प्रश्न केवळ स्मरणशक्तीपुरता मर्यादित नसून, माहिती हरवल्यास निर्माण होणाऱ्या अडचणींचाही आहे.दिवसातील काही वेळ ‘नो-स्क्रीन’ ठेवा. जेवताना, कुटुंबासोबत बोलताना किंवा एखादा अनुभव घेताना प्रत्येक क्षण छायाचित्रित करण्याऐवजी तो मनापासून अनुभवण्याचा प्रयत्न करा. या छोट्या सवयींचा उद्देश मोबाईलशी युद्ध करणे नाही; स्वतःच्या मेंदूला त्याची भूमिका आठवून देणे हा आहे. आज आपल्या मोबाईलमध्ये हजारो फोटो आहे; पण त्या क्षणांच्या आठवणी आपल्या मनातही तितक्याच जिवंत आहेत का? आज आपल्याकडे लाखो माहितीचे स्रोत आहेत; पण आपण स्वतः विचार करण्यासाठी किती वेळ देतो? कदाचित भविष्यातील सर्वात मोठी डिजिटल समस्या डेटा हरवण्याची नसेल, तर विचार करण्याची क्षमता बाहेरच्या साधनांकडे सोपवण्याची असेल. तंत्रज्ञान आपल्या जीवनाचा सहप्रवासी असावे, आपल्या मेंदूचा पर्याय नव्हे!aniket.swaraj22@gmail.comलेखक विधिज्ञ, पॉश कायदा आणि मानवी वर्तन विषयातील सल्लागार व प्रशिक्षक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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