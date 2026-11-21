Digital Arrest Fraud in India: Cyber Scam Statistics and How to Stay Safeसमजा, तुम्हाला अचानक एका अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. समोरची व्यक्ती स्वतःची ओळख सीबीआय अधिकारी म्हणून करून देते. तुमच्या नावाने आलेल्या पार्सलमध्ये अमली पदार्थ सापडले असून या प्रकरणात तुमचे नाव संशयित म्हणून समोर आल्याचे ती सांगते. तुम्ही काहीही चुकीचे केले नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करता; पण समोरची व्यक्ती तुमचे बोलणे ऐकून घेण्याऐवजी तुमच्याकडे आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती मागते.काही वेळातच तुम्हाला व्हिडिओ कॉल केला जातो. स्क्रीनवर पोलीस गणवेशातील एक व्यक्ती दिसते. तुमच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाल्याचे सांगून तातडीने चौकशी सुरू केली जाते. प्रकरण गंभीर असल्याने कोणालाही याबद्दल सांगू नका आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत फोन कट करू नका, अशी ताकीद दिली जाते. अटकेच्या भीतीने तुम्ही त्यांच्या प्रत्येक सूचनेचे पालन करू लागता. काही वेळाने तुमचे बँक खाते मनी लॉन्डरिंगसाठी वापरले जात असल्याचा आरोप केला जातो. खात्यातील पैसे पडताळणीसाठी एका विशिष्ट खात्यावर पाठवण्यास सांगितले जाते.समोर दिसणारा अधिकारी, त्याचा गणवेश आणि सरकारी कार्यालयासारखी पार्श्वभूमी पाहून तुम्हाला हा खरा तपास वाटू शकतो. मात्र प्रत्यक्षात हा सगळा बनाव असतो. सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून भीती निर्माण करणे, व्हिडिओ कॉलवर मानसिक दबाव टाकणे आणि तपासाच्या नावाखाली पैसे उकळणे, या प्रकाराला डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली होणारी सायबर फसवणूक म्हणतात.जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या आठ महिन्यांत देशात डिजिटल अरेस्टच्या २१ हजार ९०० हून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. या प्रकरणांत नागरिकांचे ६४७ कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली. म्हणजे दररोज सरासरी ९० हून अधिक तक्रारी आणि सुमारे २.६६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ही केवळ नोंदवलेल्या तक्रारींची आकडेवारी आहे. प्रत्यक्ष घटनांची संख्या यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. कारण भितीपोटी किंवा बदनामीपोटी अनेक जण तक्रार देखील नोंदवत नाहीत. हा एकूणच प्रकार कसा होतो जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून...डिजिटल अरेस्ट म्हणजे नेमके काय?‘डिजिटल अरेस्ट’ ही भारतातील कोणतीही कायदेशीर अटक प्रक्रिया नाही. भारतीय कायद्यांमध्ये ‘डिजिटल अरेस्ट’ अशी कोणती संकल्पनाच अस्तित्वात नाही. इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने ६ मार्च २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत सूचनेतही हे स्पष्ट केले आहे. गुन्हेगार सरकारी तपास यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवून नागरिकांना धमकावतात आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळतात.या फसवणुकीत सर्वप्रथम अनोळखी क्रमांकावरून फोन येतो. समोरची व्यक्ती मुंबई पोलीस, सीबीआय, ईडी, नार्कोटिक्स विभाग किंवा दूरसंचार विभागातील अधिकारी असल्याचे सांगते. तुमच्या नावाने आलेल्या कुरिअरमध्ये ड्रग्ज किंवा बनावट पासपोर्ट सापडल्याचा आरोप केला जातो. काही वेळा तुमचे आधार कार्ड किंवा मोबाइल क्रमांक गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वापरल्याचे सांगितले जाते.यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ कॉलवर येण्यास सांगितले जाते. समोर पोलीस गणवेशातील व्यक्ती, पोलीस ठाण्यासारखी दिसणारी खोली आणि अधिकृत कागदपत्रे दाखवली जातात. तुमच्याविरोधात अटक वॉरंट असल्याचे सांगून तातडीने कारवाईची भीती दाखवली जाते. तपास सुरू असल्याने कुटुंबीयांशी किंवा इतर कोणाशीही बोलू नका, असे बजावले जाते. काही व्यक्तींना अनेक तास व्हिडिओ कॉलवर ठेवले जाते.शेवटी खात्यातील पैसे तपासण्यासाठी, पडताळणीसाठी किंवा सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशिष्ट खात्यावर पाठवण्यास सांगितले जाते. काही वेळा प्रकरण मिटवण्यासाठी किंवा अटकेपासून वाचण्यासाठी पैसे मागितले जातात. अशा प्रकारे भीती आणि मानसिक दबावाचा वापर करून आर्थिक फसवणूक केली जाते..गेल्या दोन वर्षांतील फसवणुकीची आकडेवारी काय सांगते?डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रमाण समजून घेण्यासाठी मागील काही वर्षांतील आकडेवारी महत्त्वाची आहे.कालावधी नोंदवलेल्या तक्रारी आर्थिक नुकसान२०२४ १,२३,६७२ १,९३५ कोटी२०२५ ५८,२३९ १,२११ कोटीजानेवारी–ऑगस्ट २०२६ २१,९०० ६४७ कोटींहून अधिक.फसवणूक करणारे इतके विश्वासार्ह कसे वाटतात?या गुन्ह्यात तंत्रज्ञानाबरोबरच व्यक्तीच्या मानसिकतेचा वापर केला जातो. पोलीस, सीबीआय किंवा ईडी या यंत्रणांची भीती दाखवून समोरच्या व्यक्तीला विचार करण्यासाठी वेळ दिला जात नाही. बनावट ओळखपत्रे, अटक वॉरंट, न्यायालयीन आदेश आणि पोलीस ठाण्यासारखी पार्श्वभूमी तयार केली जाते. काही प्रकरणांत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट व्हिडिओ किंवा कागदपत्रेही वापरली जातात.अशा वेळी समोरच्या व्यक्तीला तुमचे नाव, मोबाइल क्रमांक किंवा आधारविषयक माहिती माहीत असली तरी ती सरकारी अधिकारी असल्याचा पुरावा ठरत नाही. वैयक्तिक माहिती माहीत असल्यामुळे तिच्या प्रत्येक दाव्यावर विश्वास ठेवू नका. अधिकृत यंत्रणेची ओळख स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे..Premium|तुमचा Resume कंपनीपर्यंत पोहोचण्याआधीच रिजेक्ट होतोय? AI Screening मधून पुढे जाण्यासाठी काय करावे?.असा फोन आल्यास काय करावे?डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली फोन आल्यास घाबरून कोणताही आर्थिक व्यवहार करू नये. पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा.फोन तातडीने कट करा : समोरची व्यक्ती कितीही मोठ्या सरकारी पदाचा दावा करत असली तरी व्हिडिओ कॉलवर राहण्याची गरज नाही. कारत मुळातच ‘डिजिटल अरेस्ट’ ही कायदेशीर प्रक्रियाच नाही.स्वतंत्रपणे पडताळणी करा : संबंधित पोलीस ठाणे किंवा सरकारी विभागाचा अधिकृत संपर्क क्रमांक स्वतः शोधा. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क करू नका.पैसे पाठवू नका : तपास, जामीन, पडताळणी किंवा खाते सुरक्षित ठेवण्याच्या नावाखाली कोणी पैसे मागितले तर व्यवहार करू नका. कोणालाही ओटीपी, यूपीआय पिन, पासवर्ड किंवा बँकेचे तपशील देऊ नका.कुटुंबीयांना माहिती द्या : कोणालाही सांगू नका, अशी धमकी दिली तरी विश्वासू व्यक्तीशी संपर्क साधा. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांनी अशा वेळी एकट्याने निर्णय घेऊ नये.पुरावे जतन करा : संशयास्पद फोन क्रमांक, मेसेज, स्क्रीनशॉट आणि व्यवहाराची माहिती जतन करा. मात्र पुरावे मिळवण्यासाठी फसवणूक करणाऱ्याशी पुन्हा संपर्क करू नका.पैसे गेले असतील तर तातडीने काय करावे?फसवणूक झाल्यानंतर पहिली काही मिनिटे खूप महत्त्वाची असतात. पैसे पुढील खात्यांमध्ये वळवण्याआधी तक्रार नोंदवल्यास संबंधित व्यवहार किंवा खात्यावर तातडीने कारवाई होण्याची शक्यता वाढू शकते. तसेच अकाउंट फ्रीज झाल्याने पैसे वाचण्याची शक्यता असते.१९३० हेल्पलाइनवर फोन करा : आर्थिक सायबर फसवणुकीची तक्रार नोंदवा. व्यवहाराची वेळ, रक्कम, बँकेचे नाव आणि व्यवहार क्रमांक जवळ ठेवा.बँकेला तातडीने कळवा : बँकेच्या अधिकृत हेल्पलाइनवर संपर्क करून फसवणुकीची माहिती द्या. खाते किंवा पेमेंट माध्यम सुरक्षित करण्याची विनंती करा. तक्रारीचा क्रमांक घ्या.ऑनलाइन तक्रार नोंदवा : cybercrime.gov.in या राष्ट्रीय सायबर क्राइम पोर्टलवर तक्रार दाखल करा. उपलब्ध पुरावे आणि व्यवहाराची माहिती जोडा.पोलीस ठाण्यात तक्रार द्या : जवळच्या पोलीस ठाण्यात उपलब्ध पुराव्यांसह तक्रार नोंदवा आणि तिचा क्रमांक जतन करा.केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आर्थिक सायबर फसवणुकीतील पैसे रोखण्यासाठी १९३० ही हेल्पलाइन आणि ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ सुरू करण्यात आली आहे. या यंत्रणेमुळे ३० जून २०२६ पर्यंत ३२ लाख ८० हजारांहून अधिक तक्रारींच्या माध्यमातून ११ हजार १५८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वाचवण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले आहे. ही रक्कम तक्रारदारांना परत मिळालेली रक्कम नसून फसवणुकीतील संभाव्य नुकसान रोखण्यात आलेली रक्कम असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. .Studyroom|अमेरिकेतील मध्यवर्ती निवडणुकांच्या निकालाने भारतातली गणितं बदलतील?.पैसे परत मिळू शकतात का?फसवणूक झाल्यानंतर पैसे परत मिळतीलच याची हमी नसते. मात्र तातडीने तक्रार केल्यास संबंधित बँक खाते किंवा व्यवहारावर कारवाई होण्याची शक्यता वाढते. डिजिटल अरेस्टसह सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांत पैसे परत मिळवण्यासाठी गृह मंत्रालयाने मनी रिस्टोरेशन पोर्टल सुरू केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, या पोर्टलवर सहा लाखांहून अधिक परतावा किंवा रक्कम पुनर्स्थापित करण्याच्या विनंत्या आल्या होत्या. त्यापैकी ४ लाख ६९ हजार विनंत्यांवर तपास यंत्रणांनी आदेश दिले. या प्रक्रियेत ३३२ कोटी रुपये वाचवण्यात आले; त्यापैकी ११३ कोटी रुपये बँकांनी प्रत्यक्ष पीडितांना परत केले. त्यामुळे तक्रार नोंदवणे महत्त्वाचे असले तरी पैसे परत मिळण्याची खात्री देता येत नाही.२०२७ पासून RBI कडून ग्राहकांना भरपाईची तरतूदइलेक्ट्रॉनिक बँकिंग फसवणुकीतील ग्राहक संरक्षणासाठी रिझर्व्ह बँकेने २४ जून २०२६ रोजी नवीन निर्देश जारी केले आहेत. हे निर्देश १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत. पात्र घरगुती इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग फसवणुकीत एकूण नुकसान ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास ग्राहकाला निव्वळ नुकसानीच्या ८५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये यापैकी कमी रक्कम भरपाई म्हणून मिळू शकते. ही सुविधा एखाद्या व्यक्तीला आयुष्यात एकदाच मिळेल.यासाठी फसवणुकीची माहिती बँकेला आणि राष्ट्रीय सायबर क्राइम पोर्टलला किंवा १९३० हेल्पलाइनवर घटनेपासून पाच कॅलेंडर दिवसांच्या आत देणे आवश्यक आहे. ही भरपाई प्रत्येक प्रकरणात आपोआप मिळणार नाही. पात्रतेच्या अटी आणि बँकेची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच ती लागू होईल.डिजिटल व्यवहारांमुळे दैनंदिन जीवन सोपे झाले असले तरी त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्हेगार नागरिकांना लक्ष्य करत आहेत. डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीत सुशिक्षित आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती असलेल्या व्यक्तीही बळी पडू शकतात. कारण या गुन्ह्याचा मुख्य आधार तंत्रज्ञानापेक्षा भीती आणि मानसिक दबाव हा आहे. त्यामुळे पोलीस किंवा तपास यंत्रणेच्या नावाने फोन आल्यास घाबरून पैसे पाठवण्याऐवजी फोन कट करणे, माहितीची स्वतंत्र पडताळणी करणे आणि गरज पडल्यास १९३० वर तक्रार करणे, हाच स्वतःचे पैसे सुरक्षित ठेवण्याचा पहिला उपाय आहे.---------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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