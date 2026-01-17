Premium|Digital Environment and Body Duality : आम्हांसि का दिली वांगली रे?

विश्राम ढोले- माध्यम, तंत्रज्ञान व संस्कृतीचे अभ्यासकआपले अनुभव, विचार, कृती, व्यवहार यांचे शरीर हे मूळ अधिष्ठान असते, असे आपल्या कुठेतरी खोलवर मानत असतो. पण आजचे डिजिटल पर्यावरण आपल्या या गृहितकाबाबतच संदेह निर्माण करीत आहे.डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे शरीर आणि शारीर अनुभवांपुढे जी आव्हाने निर्माण होत आहेत त्यांचा आढावा घेणे हे या सदराचे मध्यवर्ती सूत्र. आपले अनुभव, विचार, कृती, व्यवहार यांचे शरीर हे मूळ अधिष्ठान असते, असे आपल्या कुठेतरी खोलवर मानत असतो. पण आजचे डिजिटल पर्यावरण आपल्या या गृहितकाबाबतच संदेह निर्माण करीत आहे. त्याचे स्वरूप नवे असले तरी देहाबद्दलचा मूळ संदेह काही नवा नाही. त्याला प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीचा इतिहास आहे. कधी तो धार्मिक धारणांमध्ये दिसतो, तर कधी तात्त्विक चिंतनांमध्ये. कधी आत्मा, मन, विचार अशा गुंतवळ्यातून त्याच्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात, तर कधी आजच्यासारखे तत्त्वज्ञान- तंत्रज्ञानातून. हा संदेह जसा आपल्याकडच्या चिंतनामध्ये दिसतो तसा पाश्चात्य विचारांमध्येही. .अगदी ज्याचा बरेचदा उल्लेख होतो, त्या ‘वासांसि जिर्णानी यथा विहाय’ या गीतेतल्या श्लोकाचेच उदाहरण घ्या. जसे विरलेले वस्त्र टाकून आपण नवे वस्त्र परिधान करतो, त्याप्रमाणे आत्मादेखील शरीररुपी वस्त्र टाकून नवे शरीर धारण करतो, असा याचा सर्वसाधारण अर्थ. या मांडणीचे दोन परिणाम होतात. एक म्हणजे शरीरापेक्षा वेगळे असे काही आत्मा नावाचे तत्त्व आहे. आणि दुसरे म्हणजे आत्मा शरीर बदलू शकतो. या दोन्ही परिणामांमुळे आत्म्याला श्रेष्ठत्व आणि शरीराला एक सर्वसाधारण दुय्यमपणा येतो. त्याज्यता येते. शरीर अनित्य बनते. शारीर अनुभव अविद्या होतात. गीतेतल्या श्लोकामुळे हा विचार सूत्ररूपाने अधिक प्रसिद्ध झाला, असे असले तरी त्याची मुळे आपल्या विविध ‘दर्शनां’मध्ये दिसतात. त्याचेच प्रतिबिंब संतकाव्यांमधूनही दिसते. संत ज्ञानेश्वर तर त्याबाबत देवाकडे एक लडिवाळ तक्रारही करतात. देहासाठी घोंगडीचे रूपक वापरत ते म्हणतात, “कान्होबा तुझी घोंगडी चांगली रे, आम्हांसि का दिली वांगली रे”. देवाने स्वतःचे शारीर अस्तित्व शुद्ध आणि सत्त्वगुणांमधून साकारले आणि आम्हा मानवांचे शरीर मात्र विविध विकार आणि ताप देऊन ‘वांगले’ ठेवले अशी ही तक्रार आहे.तेराव्या शतकातील ज्ञानेश्वरांनंतर पंधराव्या शतकातील संत कबीरही चादरीची (चदरिया) उपमा देत देहाचे हेच दुय्यमपण अधोरेखित करतात. मध्ययुगीन ख्रिश्चन आणि इस्लामी विचारांमध्येही असेच शरीर-आत्मा द्वैत आणि या द्वैतासोबत शरीराला येणारे एक दुय्यमत्व दिसून येते..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .अर्थात, हे नक्कीच खरं आहे की, शरीर आणि शारीर अनुभवांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीबाबत धार्मिक विचार असे फक्त एकाच प्रकारचे असू शकत नाहीत. हिंदूंप्रमाणे बौद्ध, ख्रिश्चन आणि इस्लाममधील विचारांमध्येही शरीराला प्रतिष्ठा देणारे, शारीर अनुभवांना महत्त्व देणारे, त्यावर आधारित ज्ञानव्यवस्था मानणारे विचार आणि आचारही आहेत. शरीराबाबत धार्मिक विचारांमध्ये संदेह जसा आहे तसाच विश्वासही आहे आहे. त्यांची काहीएक सरमिसळ आणि थोडी गुंतागुंत असेही आहे. पण या सर्वांमधून शेवटी समाजमनात देहाबद्दल जी गाळीव जाणीव टिकून राहिली ती सर्वसाधारणपणे शरीराला दुय्यमत्त्व देणारी, शारीर अनुभवांकडे संशयाने पाहणारी आणि जमेल तेव्हा त्यांच्या पलिकडचे काही शोधायला प्रेरित करणारी अशा प्रकारची राहिली आहे.पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानावर तर अशा धाटणीच्या विचारांचा मोठा पगडा आहे. त्याचाही इतिहास दीर्घ आहे. पण सतराव्या शतकातील फ्रेंच तत्वज्ञ आणि गणिती रेने देकार्त यांच्या मांडणीतून त्याला एक महत्त्वाचे वळण मिळाले. ‘आय थिंक देअरफर आय अँम’ हे त्यांचे विधान प्रसिद्ध आहे. मी विचार करतो म्हणून मी (अस्तित्वात) आहे, असे म्हणत त्यांनी शरीर आणि विचार असे द्वैत तर निर्माण केलेच; पण अस्तित्वाची खूणगाठ शरीरापेक्षा विचारांशी घालून दिली. या विचारांमध्ये शरीराचे स्थान फक्त भौतिक नियमांनी चालणारे एक यंत्र एवढेच होते. पुढे सतराव्या व अठराव्या शतकातील युरोपीय प्रबोधनपर्व आणि नंतर एकोणविसाव्या व विसाव्या शतकातील वैज्ञानिक भौतिकवाद याच्याशी संबंधित अनेक विचारवंतांनी देकार्तच्या या मूलभूत मांडणीचाच अनेकांगी विस्तार केला. त्यातून शरीर आणि मन अशी स्वतंत्र विभागणी तर झालीच, शिवाय भावना आणि विचार अशीही झाली. शरीर ही फक्त भावनांच्या अनुभवांची जागा तर विचार जणू शरीराबाहेर राहू शकणारी स्वायत्त व्यवस्था अशीही धारणा बनत गेली. एकदा शरीर म्हणजे फक्त जैविक यंत्र मानले की, मग ते यंत्र सुट्या पद्धतीने दुरुस्त करण्याला, नियंत्रित करण्याला, कार्यक्षम करण्याला, अनुभवाच्या समग्रतेपेक्षा त्यांच्या मोजमापाला प्राधान्य देणारी भूमिकाही ओघाने आलीच. ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’मधील मेडिकल कॉलेजचा डीन जे डॉट अस्थाना आठवतो? त्याने नव्या विद्यार्थासमोर बोलताना मारलेला "मेरे लिए मरीज सिर्फ एक बिमार शरीर है, और कुछ नही" हा डॉयलॉग याच तात्त्विक भूमिकेचा सोपा फिल्मी आविष्कार..मनाला शरीरापेक्षा वेगळे मानणारा, विचारांना अशारीर समजणारा, शारीर अनुभवांना कमअस्सल दर्जा देणारा, शरीराला त्याच्या नैसर्गिक संदर्भापासून तोडणारा आणि शारीर क्षमतांचा कृत्रिम व यांत्रिक पद्धतीने विस्तार करण्यास प्राधान्य देणारा एका व्यापक तात्त्विक दृष्टिकोन गेल्या दिडेकशे शतकांमध्ये हळूहळू प्रस्थापित होत गेला. त्यामुळे युरोप- अमेरिकेत गेल्या दिडेकशे वर्षात जे तंत्रज्ञान विकसित होत गेले, त्यावरही याच दृष्टिकोनाचा खोलवर प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही फक्त त्याची ताजी उदाहरणे. काया-वाचा-मन एकत्रित करून संवाद साधण्याऐवजी डिजिटल माध्यमातून अनेकांशी तुटक संवादांचा ओघ अनुभवणे हा याच दृष्टिकोनाचा एक दैनंदिन अनुभव. आणि शरीराबाहेरील माध्यमामध्ये आपले ज्ञान आणि स्मृती 'अपलोड' करून एक अशारीर अमरत्व मिळविणे हे याच दृष्टिकोनातून पाहिलेले एक तांत्रिक स्वप्न. हा पल्ला खरतरं खूप मोठा आहे. पण आपली शारीर घोंगडी वांगली आहे आणि ती चांगली आणि कार्यक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे, ही धारणा दोन्हीकड 