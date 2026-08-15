Premium|Social Media Impact : ‘नव-माध्यम’वर्गाचा मुक्तिलढा

निरंजन आगाशेनवमाध्यमांमुळे आपल्या आहार-विहार, विचार, आचार आणि उच्चार स्वातंत्र्याचा संकोच होतोय का, याचा विचार करायला हवा. या आणि इतरही अशा प्रश्नांना सामोरे जाण्याचा आजचा दिवस. वेगवेगळ्या ‘बेड्यां’तून मुक्तीचा निर्धार करण्याची हीच वेळ आहे.आपण स्वतंत्र आहोत, म्हणजे नेमके काय, या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी आजच्या इतका योग्य मुहूर्त दुसरा नाही. परकी राजवटीला येथून घालविण्यासाठी जवळजवळ शतकभर चाललेल्या सर्वव्यापी लढ्याचे, त्यातील सर्वोच्च त्यागाचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करण्याचा हा दिवस आहेच; परंतु त्याचबरोबर आपले स्वातंत्र्य जपण्याचा, ते अधिकाधिक अर्थपूर्ण करण्याचा संकल्पही या दिवशी करायला हवा. त्यासाठी आजच्या काळात नेमक्या कोणकोणत्या बेड्या आपल्याला जखडून ठेवत आहेत किंवा ठेवू पाहात आहेत, याचा विचार मग ओघानेच येतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात; विशेषतः नव्वदनंतर देशाने विविध क्षेत्रांत जो विकास केला, त्यातून मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्याच्या खाईतून मोठ्या लोकसंख्येला बाहेर काढण्यात आपण यशस्वी झालो. मध्यमवर्गाचा विस्तार झाला, ही चांगलीच गोष्ट झाली. ‘नवमध्यमवर्ग’ उदयाला आला. तंत्रविज्ञानाच्या सर्वंकष प्रभावाच्या काळात हा वर्ग ‘नव-माध्यमवर्ग’ही बनला आहे. खरे तर विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या वेगवान वाटचालीच्या या काळात नवमाध्यमे व्यक्तीच्या सक्षमीकरणाचे उत्तम साधन ठरू शकतात; पण त्यासाठी ती कशी वापरायची याचा विवेक जागा ठेवावा लागतो, तशी वृत्ती अंगी बाणवावी लागते. .माहितीचा भडिमार‘गरज ही शोधांची जननी’ असे आपण पूर्वी म्हणत असू. पण आता नवनवे शोध ही अनेक नव्या गरजांची जननी ठरत आहे. गरजांच्या असलेल्या या बेसुमार पैदाशीला लगाम घातला नाही, तर आपण एका नव्या ‘परचक्रा’त अडकू. सध्या हातात आलेल्या ‘स्मार्टफोन’ नामक यंत्राने आपल्या मनावर केलेले गारूड किती खोलवर गेलेले आहे, याचा कधीतरी शांतपणे विचार केला तर कळते की, आपण आपल्या मनात बरेच अनावश्यक ‘स्टोरेज’ वाढवत चाललो आहोत. यातले महत्त्वाचे-बिनमहत्त्वाचे काय, हे ठरविण्यास, त्याचे वर्गीकरण करण्यास कोणाला वेळ नाही. माहिती, मतांचा, रीलचा भडिमार सुरू आहे. यातून आपल्या आहार-विहार, विचार, उच्चार, संचार अशा कितीतरी प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे. आपले स्वातंत्र्य आपणच गहाण ठेवत आहोत. माहिती-प्रस्फोटाच्या काळात काय निवडायचे आणि काय ‘डिलीट’ करायचे, याचा गोंधळ उडतो आहे. आपले ‘कर्ते’पण गमावून आपण निव्वळ ‘बघे’ होत चाललो तर नाही ना, हे सतत तपासून पाहण्याची नितांत गरज आहे. सातासमुद्रापार एखाद्याशी थेट संपर्क साधता येणे, ही विज्ञान-तंत्रज्ञानाने घेतलेली मोठी झेप आहे, यात शंका नाही. पण या संपर्क-संवादाच्या सुळसुळाटात आपल्याला स्वतःशी संवाद साधण्यास ‘रेंज’ मिळेनाशी झाली आहे, त्याचे काय?.Premium|Emotional Management : ‘मीपणा’, संस्कारांचा अभाव आणि मूल्यांच्या ऱ्हासातून वाढती गुन्हेगारी.अनिर्बंध प्रसाराचा धोकाविचारांच्या बाबतीत उधार-उसनवारी ही व्यक्तीसाठीच नव्हे, तर समाजासाठीही घातक ठरते. अशा निरुपयोगीच नव्हे; तर अनिष्ट, उपद्रवी माहितीचे परिणाम हा विषय आजचा नाही, हे खरेच. यापूर्वीही त्याबद्दल काळजी व्यक्त झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात प्रभाव होता तो मुद्रित माध्यमांचा. त्यांच्या प्रभावकाळात गांधीजींनीही या प्रश्नावर भाष्य केले आहे. स्वातंत्र्य चळवळीतील आपल्या ध्येयधोरणांचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी अनेक वृत्तपत्रे चालविली. त्याविषयी आत्मचरित्रात त्यांनी नोंदविलेले एक निरीक्षण आजही मार्गदर्शक आहे. ते लिहितातः ‘वृत्तपत्राचे माध्यम ही एक महान शक्ती आहे. पाण्याचा अनिर्बंध लोट ज्याप्रमाणे गावेच्या गावे बुडवून विनाश घडवतो, त्याप्रमाणे निरंकुश लेखणी हानिकारकच ठरते.’ यावर त्यांनी सुचवलेला उपाय होता, तो ‘आंतरिक अंकुशा’चा. नवमाध्यमे अवतरण्यापूर्वीची ही स्थिती असेल तर संपर्क-संवादातील क्रांतिकारक बदल प्रत्यक्षात आल्यानंतरचे प्रश्न किती अक्राळविक्राळ झाले असतील, याची कल्पनाही करवत नाही..आभासी जगताचे पाशधनदांडगे, तंत्रदांडगे देश आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या यंत्रणा सर्वदूर पसरलेल्या अत्याधुनिक माध्यमांचा पुरेपूर उपयोग करून घेत आहेत. तेथील बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या माहितीच्या महासागरात ‘अल्गोरिदम’चे जाळे टाकून बसले आहेत. कुठलेही कथन हे निखळ कथन राहिलेले नाही, ते ‘नॅरेटिव्ह’ बनते आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ हे सायबर फसवणुकीतील एका प्रकाराचे नाव आहे. पण सर्वसाधारण अर्थानेही अनेक जण स्वतःच आभासी जगतात अडकताहेत.टीव्ही अँकर ज्याप्रमाणे ‘ब्रेक’ घेण्यापूर्वी सांगतात- ‘कुठेही जाऊ नका; पाहात राहा.’ तसेच अनेक हितसंबंधी गट जणू आपल्याला सांगत, बजावत आहेत. त्या तावडीत सापडायचे की स्वतंत्र व्हायचे, कर्ता व्हायचे की केवळ श्रोता, उत्पादक बनायचे की फक्त ग्राहक, फर्डा व्हायचे की केवळ ‘फॉरवर्डा’, हे खरे म्हणजे आपल्याच हातात आहे. स्वातंत्र्यदिनी संकल्प करायचा तो या नव्या काळातील ‘बेड्यां’तून मुक्तीचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.