Premium|digital media new consciousness : एका शरीराचा आधार, दुजा तंत्रात तर्र..

विश्राम ढोले- माध्यम, तंत्रज्ञान व संस्कृतीचे अभ्यासकइतिहास समजून घेण्यासाठी आपण अनेकदा इतिहासाचे काहीएक निकषांवर टप्पे पाडतो. कॅनेडियन माध्यमतज्ज्ञ मार्शल मॅकल्युहन यांनी मानवी इतिहासाचे असे टप्पे पाडताना माध्यमांचा निकष वापरला. अर्थात्, इथे त्यांना माध्यमांमध्ये काय सांगितले जाते, हा मुद्दा अभिप्रेत नव्हता. माध्यमांमुळे शरीरातील ज्ञानेंद्रियांच्या क्षमतेचा विस्तार होतो आणि त्यामुळे माध्यमव्यवस्था बदलली की सर्वसाधारण मानवी मानसिकता बदलते, हे त्यांच्या मांडणीचे मध्यवर्ती सूत्र. त्याच्याआधारे त्यांनी मानवी इतिहासाचे आदिवासी, साक्षर आणि नवआदिवासी मानसिकता असे तीन टप्पे पाडले. मागील लेखामध्ये या टप्प्यांचे वर्णन आले आहे. पण मॅकल्युहन यांच्या मृत्यूनंतर म्हणजे १९८० नंतर संगणक, इंटरनेट आणि मोबाईल या तीन तंत्रज्ञानांच्या एकत्रिकरणामुळे एक नवी ‘डिजिटल माध्यमव्यवस्था’ प्रस्थापित होत गेली. तिने आपल्या ज्ञानेंद्रियांचा अनेक परीने विस्तार केला. नव्या संवादशक्यता निर्माण केल्या. त्यामुळे आता नवी मानसिकता आणि अर्थातच इतिहासाचा एक नवा टप्पा साकारत आहे. मॅकल्युहन यांच्या पश्चात त्यांचा तर्क पुढे न्यायचा तर याला नवभटक्या मानसिकतेचा टप्पा म्हणता येईल. .पण हे भटकेपण काय आहे? कशात आहे? हे उघड आहे की, या नव्या भटकेपणाचा संबंध एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याशी नाही. हे भटकेपण आपल्या भानाचे आहे. स्थळ आणि काळाचे भान. स्थळ आणि काळाच्या एकात्म अनुभवातून आपले प्रत्यक्ष साकारत असते. ‘आत्ता आणि इथे’च्या अखंड साखळीमधून आपण अस्तित्व अनुभवत असतो. या अखंडत्वाचे एक अव्याहत भान आपल्या साऱ्या विचार आणि कृतींना खोलवर प्रभावित करीत असते. या एकसंध भानाचा प्रभाव झुगारून देण्याचे सामर्थ्य निसर्गतः फक्त आपल्या स्मृती, कल्पनाशक्ती आणि स्वप्न यांच्यामध्ये असते. तिथे आपले मानसिक भान शरीराचा हात सोडून भूतकाळ किंवा भविष्यकाळामध्ये जाऊ शकते. अनेक ठिकाणचा प्रवास करू शकते. खरतरं स्थळ आणि काळाची एकात्म चौकट भेदण्याची शक्ती माध्यमांमध्येही असतेच. शिलालेख, गुफाचित्रे काळाच्या मर्यादेवर मात करतात. टेलिफोन स्थळाच्या मर्यादेवर मात करतो. बहुतेक माध्यमे दोन्हींच्या मर्यादांवर मात करतात..Premium|The Last Jew in Vinnitsa : इतिहासाच्या पोटातलं गुपित; विन्नित्साच्या फोटोमागील सत्य उघड.पण डिजिटल माध्यमे फक्त एकेकटा काळ किंवा स्थळ गोठवत किंवा क्षुल्लक करीत नाहीत. ती स्थळकाळाची एक नवीच चौकट निर्माण करतात आणि ती लाखो लोकांना अतिशय सुलभपणे उपलब्ध करून देतात. एरवी आपले प्रत्यक्ष संवाद आणि दररोजचे अस्तित्वभान ‘आत्ता आणि इथे’च्याच चौकटीत पक्के बसलेले असतात. पण डिजिटल माध्यमे किंवा बेव २.० सुविधा ‘आत्ता आणि तिथे’ (नाऊ अँड देअर) हा स्थळकाळाचा एक नवाच पर्याय उपलब्ध करून देतात. आधीच्या माध्यमांप्रमाणे हा स्थळ आणि काळाचा फक्त विस्तार नाही. संवाद आणि व्यवहार साकारणारी ती स्थळकाळाच्या जाणीवेची एक नवीन चौकट आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर ‘आत्ता आणि इथे’मध्ये बंदिस्त झालेल्या प्रत्यक्ष जगापेक्षा वेगळे असे ‘आत्ता आणि तिथे’चे एक अप्रत्यक्ष जग निर्माण केले आहे. ‘आत्ता आणि इथे’ आणि ‘आत्ता आणि तिथे’ म्हणजेच ‘प्रत्यक्ष’ आणि ‘डिजिटल’ अशा दोन भानांमध्ये सतत जा ये करण्यातून आपले हे नवभटकेपण साकारत आहे.शरीराने ‘आत्ता आणि इथे’मध्ये असूनही बाकी साऱ्या जाणिवांच्या संदर्भात ‘आत्ता आणि तिथे’मध्ये खोलवर बुडालेल्या माणसांची अनेक उदाहरणे आपल्याला सर्वत्र दिसतील. कुटुंबामध्ये, मित्रमंडळींच्या घोळक्यात असूनही सतत मोबाईलवर बोलण्यात किंवा ‘मेसेजेस’ पाठविण्यात आणि स्वीकारण्यात गुंग असलेले शरीराने ‘आत्ता आणि इथे’ असले तरी मनाने, बुद्धीने आणि भावनेने ‘आत्ता आणि तिथे’च्या चौकटीत जा ये करीत असतात. सार्वजनिक ठिकाणी कानाला हेडफोन लावून बोलण्यात गुंग असलेली व्यक्ती तिथल्या स्थळ आणि काळातील कोलाहलातून मुक्त होऊन ‘आत्ता आणि तिथे’च्या चौकटीत असलेली नियंत्रित शांतता अनुभवत असते. वर्गात शिक्षकांसमोर शरीराने बसलेले पण मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोलीबाहेरच्या जगात वावरणारे विद्यार्थीही असेच दिक्कालाच्या चौकटीतून जा ये करीत असतात. स्थळकाळाच्या चौकटींमधून हवे तसे जाण्यायेण्याचे, संवाद साधण्याचे एवढे स्वातंत्र्य माणसांना यापूर्वी कधीही मिळाले नव्हते. डिजिटल माध्यमांनी ते मिळवून दिले आणि लाखो लोकांच्या दैनंदिन जगण्याचा अनुभव बनवून टाकले.पण नवभटकेपणाचे हे स्वातंत्र्य फुकाफुकी येत नाही. ‘आत्ता आणि तिथे’चा अनेकदा ‘आत्ता आणि इथे’शी संघर्ष होतच असतो. किंबहुना, डिजिटल माध्यमांबद्दल ऐकू येणाऱ्या अनेक तक्रारींचे मूळ या संघर्षामध्ये आहे. ‘सारखा मोबाईलवर असतो/ असते; नीट धड बोलताही येत नाही’ ही तक्रार सार्वत्रिक आहे. सर्व नात्यांना लागू आहे. स्थळकाळाच्या या दोन चौकटींतून जा ये करीत करीतच आज बहुतेकांचे प्रत्यक्ष साकारले जात आहे. त्यासंबंधीच्या तक्रारी वरकरणी किरकोळ वाटल्या तरी शारीरीक, मानसिक आणि बौद्धिक पातळीवर हा खूप खोलवरचा बदल आहे. काया वाचा मने याचा एकसंध अनुभव हेच आपले खोलवरचे गृहितक होते आणि अपेक्षाही..छिन्न अनुभवविश्वाकडेस्थळ- काळाच्या एकसंध, एकरूप, अभिन्न अनुभवविश्वाकडून आपण वेगाने स्थळ काळाच्या विखुरलेल्या, बहुरूप आणि छिन्न अनुभवविश्वाकडे जात आहोत. त्यांच्यामध्ये एकाचवेळी जगण्याची धडपड करीत आहोत. शरीर आणि मन-बुद्धी यांच्यातील दरी रुंद होत चालल्याचा एक अस्वस्थ करणारा अनुभव घेत चाललो आहोत. शरीरावर प्रत्यक्षाची घट्ट पकड तर आणि मनाला या डिजिटल नवभटकेपणाची भूरळ. थोर कवी बा. सी. मर्ढेकरांच्या ओळीत थोडासा बदल करून सांगायचे तर ‘एका शरीराचा आधार / दुजा तंत्रात तर्र / मध्ये लुंगासुंगा फकिर / मीच मात्र’ अशी ही स्थिती. या नवभटक्या फकिराच्या लुंगेसुंगेपणाच्या एकेक व्यथा आणि स्वप्नांची ओळख करून देणे, हेच देह-संदेह या सदराचे प्रयोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 