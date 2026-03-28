Premium|Digital memory : अनुभवांपेक्षा फोटो महत्त्वाचे होत चाललेत का?

पर्यटनाचा अनुभव हा काया-वाचा-मने ‘सेटल’ होण्याच्या आधीच वाफ होऊन डिजिटल वातावरणात लुप्त होतो. अनेक अनुभवांची अशी डिजिटल वाफ होण्याच्या काळात आपण सध्या वावरतो आहोत.हा अनुभव तसा बऱ्यापैकी सार्वत्रिक झाला आहे. म्हणजे आपण एखाद्या पर्यटनस्थळी जातो. पण तिथलं सौंदर्य पहिले डोळ्यात आणि नंतर मनात साठवून घेण्यापेक्षा आपण भराभर फोटो काढत सुटतो. तिथून निघताना आपले पाहणे डोळ्यांनी कमी आणि कॅमेऱ्याच्या लेन्समधून जास्त झालेले असते. लेन्स किंवा स्क्रीनमधून पाहण्याच्या नादात तो अनुभव सर्वांगाने घेण्याचे बहुधा राहून गेले असते. अमेरिकी लेखिका सुझन सोनटॅग त्यांच्या ‘ऑन फोटोग्राफी’ या पुस्तकात एक फार मार्मिक विधान करतात. त्या म्हणतात, “फोटो काढणे म्हणजे घेतलेल्या अनुभवाला जणू प्रमाणपत्र देणे. पण अनुभवाला असे प्रेक्षणीयतेपुरता मर्यादित करून आणि स्मरणिकेत रुपांतरित करून फोटोग्राफी ‘अनुभवणे’ एका पातळीवर नाकारतेदेखील..त्या अर्थाने पाहिले तर, पर्यटन म्हणजे फोटो जमविण्याची योजना झाली आहे.” सोनटॅग यांचे हे विधान आहे, जवळजवळ पन्नास वर्षांपूर्वीचे. त्या आज असत्या तर पर्यटनच कशाला “जगणं हीच फोटो जमविण्याची योजना किंवा उत्तेजना झाली आहे” असे त्या कदाचित म्हणाल्या असत्या! पण फोटोच कशाला, बहुतेक सगळीच माध्यमे आपल्यासाठी स्मरणिकेचे काम करतात. लिहिणेही त्यातलेच. ग्रीक तत्त्वज्ञ सॉक्रेटिस यांना तर लिहिण्यामुळे 'अंतरात्म्याचा विसराळूपणा' वाढतो आणि आकलन कमी होते, असे वाटायचे. सॉक्रेटिसला तेव्हा वाटलेली भीती आजच्या सर्वव्यापी डिजिटल व्यवस्थेमध्ये सार्वत्रिक होत आहे. साधे फोननंबरचे साधे उदाहरण घ्या. पूर्वी लँडलाईनच्या काळात आपल्याला आठदहा तरी फोन नंबर पाठ असायचे. पण डिजिटल स्मृतींचे फोन आले आणि आपला नंबर आठवला तरी बरे अशी स्थिती आली. पूर्वी पाढे पाठ असल्याने बेरजा, वजाबाक्या, गुणाकार वगैरे चटकन जमायचे. आज दोन अंकी संख्यांच्या आकडेमोडीसाठीही आपल्याला 'कॅलसी' लागतो. पूर्वी गाडी चालवणाऱ्यांना शहरातील वाटावळणे बऱ्यापैकी लक्षात असायची. एका अर्थाने शहराचा एक ढोबळ नकाशा त्यांच्या स्मृतीत साठवला असायचा. आता गुगलमॅपविना फिरणे कठीण वाटू लागले आहे..स्मृतींचे अदृश्य जाळेपूर्वी आपला परिसर, इतिहास, भूगोल, संस्कृती याबद्दलची बरीच माहिती 'जनरल नॉलेज' या शीर्षकाखाली आपल्याकडे असायची. आता ती डोक्यात साठविण्यापेक्षा आपण 'गुगल सर्च'मधून मिळवायला लागलो आहोत. लक्षात ठेवण्याचे, अनुभवण्याचे आणि आठवण्याचे बरेचसे दैनंदिन काम आपण हळूहळू डिजिटल साधनांना आउटसोर्स करत चाललो आहोत. स्मृतींचे खरे घर म्हणजे शरीर. ती फक्त मेंदुच्या कुठल्याश्या कप्प्यातच नाही तर व्यापक अर्थाने शरीरभर साठविली असते. आपले स्नायू, हावभाव, श्वासोच्छास, लकबी, बोलण्याची लय अशा अनेक शारीर जागा आणि कृतींमध्ये आपल्या स्मृतींचे एक अदृश्य जाळे पसरलेले असते. या जाळ्यामधून आपल्या शारीरीक आणि मानसिक जाणिवा व कृती आकाराला येत असतात. विविध मानवी संस्कृतींनी स्मृती साठवणे आणि आठवणे सोपे व्हावे म्हणून अनेक मार्ग शोधून काढले. सतत सराव करणे, गोष्टीरूपाने सांगणे, सुत्रबद्ध सांगणे, यमक आणि छंदातून सांगणे, लय-तालाची जोड देणे, कलाविष्करातून सादर करणे अशा अनेक युक्त्या-प्रयुक्त्यांमधून मौखिक संस्कृतींनी व्यक्तिगत आणि सामाजिक स्मृतींचे शारीरपण टिकवून धरले..पाठांतर करताना शरीराची नकळत होणारी हालचाल हेच सुचविते की, साठवणे आणि आठवणे ही फक्त मेंदूची नाही तर संपूर्ण शरीराची क्रिया आहे. त्या अर्थाने, शब्दशः 'श्रुती, स्मृती, पुराणोक्त (कथारूप)' असणे ही मौखिक संस्कृतींची फक्त धार्मिक नाही तर सामाजिक, व्यावहारिक आणि वैयक्तिक गरज असते. म्हणूनच जेव्हा आपण शरीरीबाहेर स्मृती साठवतो, तेव्हा नेमके काय साठवले जाते आणि काय विसरले आणि गमाविले जाते, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्रज्ञ पॉल कॉनेर्टन यांनी 'हाउ सोसायटीज रिमेंबर' आणि 'हाउ मॉडर्निटी फर्गेटस्' या पुस्तकांमधून या आणि यासंबंधी इतर प्रश्नांचा खोलवर धांडोळा घेतला आहे. कार्नेटन यांच्या मते आपल्या स्मृतींचे तीन प्रकार पाडता येतात- बौद्धिक स्मृती, वैयक्तिक स्मृती आणि अंगवळणी स्मृती. शब्द आणि अर्थ आठवणे, कविता किंवा गाण्यांच्या ओळी आठवणे, गोष्टी किंवा तर्क आठवणे ही बौद्धिक स्मृतींची उदाहरणे. वैयक्तिक स्मृती म्हणजे व्यक्तीच्या भूतकाळातील घटना व अनुभवांच्या आठवणींची साखळी. या स्मृती अत्यंत महत्त्वाच्या कारण त्यांच्या आधारावर आपण आपली ओळख, आपले स्वत्व आणि क्षमता याबद्दलच्या कल्पनांचा डोलारा उभा करत असतो. आणि 'अंगवळणी स्मृती' म्हणजे अक्षरशः शारीरीक सवयींचा भाग झालेल्या स्मृती. सायकल चालविणे, पोहणे, सामाजिक शिष्टाचारानुसार वागणे, एखाद्या ठिकाणचे दिशाज्ञान असणे यांसारखी अनेक कौशल्ये ही या स्मृतींची उदाहरणे..थोडे आपल्या अनुभवांमध्ये डोकावलो, तर लक्षात येईल की माध्यमांच्या सान्निध्यांमुळे आपल्या या तीनही स्मृतींसंबंधीच्या क्षमतांवर परिणाम होत आहे. या तिन्ही प्रकारच्या स्मृती शरीरात राहतात तेव्हा त्यांना काळाचे एक खोलवरचे परिमाण असते. म्हणजे असे की, ताज्या आठवणी आणि जुन्या आठवणींनी निर्माण होणाऱ्या भावना वेगवेगळ्या असतात. अनेकदा जुन्या आठवणी स्मरणरंजन (नॉस्टॅल्जिया) किंवा खेद यासारख्या भावनांचा हात पकडून येतात. तशा अर्थाने आठवणे ही कधीच साधी कृती नसते. आपल्याला अगदी जसे घडले तसे कधीच तंतोतंत आठवत नसते. त्यात काहीतरी गाळले किंवा जोडले गेले असते. प्रत्येक आठवण स्मृतींवर एक नवा थर चढविते. वैयक्तिक स्मृतींच्या बाबतीत तर हे विशेषत्वाने घडत असते. भल्याबुऱ्या अर्थाने आपले माणूसपण या स्मृतींच्या जडणघडणीतून साकारते. .पण या स्मृती जेव्हा शरीराबाहेर- माध्यमांमध्ये साठविल्या जातात किंवा त्यांच्या आधारे आठविल्या जातात तेव्हा त्यांना काळाचे, गाळण्या-जोडण्याचे संदर्भ लाभत नाही. त्या सपाट बनतात. त्या जणू वर्तमानाचा भाग वाटतात. म्हणूनच पर्यटनस्थळी फोटो काढण्यातच रमलेल्या व्यक्तीमध्ये त्या अनुभवाची शारीर स्मृती कमी राहते. उरते ते फोटोंचे संग्रहालय. भविष्यात कधीतरी पाहू या विचाराने उभारलेले पण क्वचितच भेट दिले जाणारे संग्रहालय. या साऱ्या खटाटोपात पर्यटनाचा अनुभव हा काया-वाचा-मने 'सेटल' होण्याच्या आधीच वाफ होऊन डिजिटल वातावरणात लुप्त होतो. पर्यटनच कशाला, जगण्याच्या अनेक अनुभवांची अशी डिजिटल वाफ होण्याच्या काळात आपण सध्या वावरतो आहोत. मंगेश पाडगावकरांच्या सुंदर गाण्यांचे शब्द थोड्या वेगळ्या संदर्भात वापरायचे तर 'आठवणींच्या चिंचा गाभुळ रुचतील काय तुला रे, तुला ते आठवेल का सारे' अशा संदेहाच्या स्थितीमध्ये आपण जगतोय..या शारीर विस्मरणाचे, किंवा डिजिटल रेकॉर्डच्या रूपाने अमरत्व लाभलेल्या या स्मृतींच्या पसाऱ्याचे परिणाम काय होतात? या स्मृतींचे आणि पर्यायाने आपल्या वैयक्तिक आणि सामाजिक निजखुणांचे व्यवस्थापन कसे करायचे, हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. त्यांची चर्चा पुढील लेखात.. 