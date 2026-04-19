Premium|Iran US AI propaganda war : इराण-अमेरिका संघर्षात ‘एआय’चा धमाका!

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comफेब्रुवारी २०२६ चा तो काळ होता. जेव्हा संपूर्ण जगाचे डोळे अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाकडे लागले होते. पारंपरिक युद्धाच्या व्याख्या आपण आजवर ऐकल्या होत्या - सीमांवर तैनात असलेले सैनिक, आकाशात घिरट्या घालणारी लढाऊ विमानं आणि समुद्रात सज्ज असलेल्या युद्धनौका... पण यावेळचं युद्ध काहीतरी वेगळंच होतं. युद्धाच्या या आधुनिक मैदानावर केवळ बॉम्ब आणि मिसाईल्सच्या जोरावर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न होत नव्हता, तर सोशल मीडियाच्या पडद्यावर ‘मीम्स’ आणि ‘एआय-जनरेटेड’ व्हिडिओंच्या माध्यमातून एक अत्यंत घातक आणि नवीन प्रकारची लढाई खेळली जात होती. हे डिजिटल युद्ध जगातील करोडो लोकांच्या विचारांवर आणि मानसिकतेवर थेट परिणाम करत आहे. या युद्धात रक्ताऐवजी डेटा वाहतोय आणि शस्त्रास्त्रांच्या जागी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून तयार केलेले उपरोधिक मीम्स, लेगो-स्टाइल व्हिडिओ आणि ‘सॅटायरिकल कंटेंट’ वापरले जात आहेत.या भीषण संघर्षाची ठिणगी तेव्हा पडली, जेव्हा अमेरिका आणि इस्राईलने संयुक्तपणे इराणमधील काही महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले केले. या पारंपरिक लष्करी हल्ल्यांसोबतच इराणने एक वेगळीच रणनीती आखली होती. इराणने या डिजिटल युद्धात मोठी आघाडी घेतली आणि एआय तंत्रज्ञानाचा शस्त्रासारखा वापर करून थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी तयार केलेले मीम्स हे केवळ विनोद नव्हते, तर ते अमेरिकेच्या राजकीय व्यवस्थेवर केलेले मानसिक हल्ले होते. या डिजिटल साहित्यामध्ये ट्रम्प यांना वृद्ध, जागतिक स्तरावर एकटा पडलेला आणि वारंवार अपयशी ठरणारा नेता म्हणून चितारण्यात आले. केवळ एवढेच नाही, तर ट्रम्प यांच्या हातावरील जखमा, त्यांच्या ‘मागा’ (MAGA) चळवळीतील अंतर्गत मतभेद आणि अमेरिकन संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांच्या संसदेतील खात्रीच्या वेळी झालेला राजकीय वाद, यावरही या मीम्समधून अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन टीका करण्यात आली..‘डिजिटल’ वापर आणि ‘टॅको’चा नवा अर्थइराणी सायबर सेलने तयार केलेल्या या मीम्सची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांची अमेरिकन संस्कृतीची असलेली सखोल आणि सूक्ष्म समज. हे मीम्स पाहताना कोणालाही असे वाटू शकते, की ते इराणमध्ये नाही, तर अमेरिकेतीलच एखाद्या राजकीय गटाने तयार केले आहेत. यामध्ये अमेरिकन पॉप कल्चरचे संदर्भ, इंटरनेटवर वापरली जाणारी विशेष भाषा (स्लँग) आणि राजकीय टीकेचा अत्यंत चतुराईने मिलाफ करण्यात आला आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे त्यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी वापरलेला ‘टॅको’ (TACO) हा शब्द. सामान्यतः ‘टॅको’ हा एक मेक्सिकन खाद्यपदार्थ आहे, पण इराणी प्रचारात याचा अर्थ बदलून ‘‘Trump Always Chickens Out’’ (ट्रम्प नेहमीच माघार घेतात) असा करण्यात आला.इतकेच नाही तर या मीम्समध्ये जेफ्री एपस्टाईनच्या वादग्रस्त फाइल्सचाही वारंवार उल्लेख करण्यात आला आहे. ट्रम्प यांना या फाइल्सच्या ‘बुल्सआय’मध्ये (लक्ष्याच्या केंद्रस्थानी) पडताना दाखवून त्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न इराणने केला आहे. हे सर्व मीम्स अमेरिकन जनतेच्या मनात आपल्याच नेत्याबद्दल संशय आणि असंतोष निर्माण करण्याच्या जाणीवपूर्वक हेतूने तयार करण्यात आले आहेत. जेव्हा एखादा सामान्य अमेरिकी नागरिक आपल्या मोबाईलवर हे मीम्स पाहतो, तेव्हा त्याला ते आपल्याच संस्कृतीतील वाटतात, ज्यामुळे या प्रचाराची परिणामकारकता कित्येक पटीने वाढते..Premium|Conspiracy theories explained : गुंतागुंतीच्या जगात साध्या उत्तरांचा शोध! काय आहे 'षड्यंत्र सिद्धांतां'मागचे खरे मानसशास्त्र?.जेव्हा खेळणी रणांगणावर येतात!या संपूर्ण डिजिटल युद्धात सर्वात जास्त लोकप्रिय आणि ‘व्हायरल’ ठरले आहेत ते म्हणजे ‘लेगो-स्टाइल’ व्हिडिओ. आपल्या लहानपणीच्या ‘लेगो’च्या खेळण्यांसारख्या पात्रांचा वापर करून ट्रम्प, इराणी सैन्याधिकारी आणि इतर जागतिक नेत्यांचे एआय-व्यंगचित्र तयार करण्यात आले आहे. हे व्हिडिओ दिसायला जरी खेळण्यांसारखे वाटत असले, तरी त्यामागील संदेश अत्यंत आक्रमक असतो. एका गाजलेल्या व्हिडिओमध्ये एक इराणी सैन्याधिकारी चक्क रॅप गाताना दिसतो. त्या गाण्याचे बोल असे आहेत : ‘‘You thought you ran the globe, sitting on your throne. Now we turning every base into a bed of stone.'' या व्हिडिओंमध्ये ट्रम्प यांना हतबल होऊन खुर्ची फेकताना, रडताना आणि सरतेशेवटी पांढरा झेंडा दाखवताना दाखवण्यात आले आहे. हे एआय-जनरेटेड व्हिडिओ टिकटॉक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर वाऱ्यासारखे पसरले असून त्यांना कोट्यवधी व्ह्यूज मिळाले आहेत. मनोरंजनाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा छुपा प्रचार लोकांच्या मनावर इराणच्या लष्करी शक्तीपेक्षा त्यांच्या मानसिक शक्तीचा जास्त प्रभाव पाडत आहे.'एक्स्प्लोसिव्ह मीडिया' आणि पडद्यामागची इराणी सूत्रंया सर्व तांत्रिक युद्धाच्या मागे 'एक्स्प्लोसिव्ह मीडिया' (Explosive Media) नावाचा एक गट कार्यरत आहे, ज्याला फारसी भाषेत 'अखबार एनफेजारी' (Akhbar Enfejari) असे म्हणतात. हा गट जगासमोर स्वतःला एक स्वतंत्र कार्यकर्ते किंवा डिजिटल आर्टिस्टचा गट म्हणून सादर करतो. मात्र, सायबर तज्ज्ञांच्या मते या गटाचे धागेदोरे थेट इराणी सरकारशी जोडलेले आहेत. इराणमध्ये सामान्य नागरिकांसाठी इंटरनेटवर अत्यंत कठोर निर्बंध असताना, या गटाला मात्र अत्यंत उच्च दर्जाची 'बँडविड्थ' आणि तांत्रिक सुविधा पुरवली जात आहे. ही बाब त्यांच्या सरकारी संबंधांवर शिक्कामोर्तब करते. बीबीसीशी संवाद साधताना या गटाच्या एका प्रतिनिधीने तर चक्क कबूल केले, की 'इराणी सरकार हे आमचे एक महत्त्वाचे ग्राहक आहे.' त्यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले, की त्यांची टीम अमेरिकी जनतेच्या सवयींविषयी आणि त्यांच्या संस्कृतीविषयी दररोज नवीन गोष्टी शिकत आहे. विशेष म्हणजे, काही अमेरिकी नागरिकच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना नकळतपणे मार्गदर्शन करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना अधिक प्रभावी मीम्स बनवता येतात..प्रचाराची वेळ आणि ट्रम्प यांची 'शरणागती'या डिजिटल प्रचाराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची अचूक वेळ (Timing). जेव्हा ट्रम्प यांनी अधिकृतपणे घोषणा केली की, ते 'संपूर्ण मानवी सभ्यतेचा नाश करणार नाहीत' तेव्हा अवघ्या काही मिनिटांतच एक्स्प्लोसिव्ह मीडियाने 'इराण जिंकले! ट्रम्पने शरणागती पत्करली' अशा आशयाचे व्हिडिओ संपूर्ण इंटरनेटवर पसरवले. यावरून हे स्पष्ट होते, की या गटाने आधीच अशा सर्व संभाव्य परिस्थितींसाठी व्हिडिओ आणि मीम्स तयार करून ठेवले होते. या व्हिडिओंमध्ये ट्रम्प यांना रडताना आणि टॅको खाताना दाखवून त्यांची जागतिक स्तरावर मानहानी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. इराणच्या दक्षिण आफ्रिकेतील दूतावासाने तर 'एक्स'वर अधिकृत पोस्ट करत म्हटले, 'Say hello to the new world superpower' आणि सोबत इराणचा झेंडा फडकावला.डिजिटल बंदी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वादया मीम्सचा प्रभाव एवढा वाढला, की अखेर यू-ट्युबने एक्स्प्लोसिव्ह मीडियाचे अधिकृत चॅनल बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यू-ट्युबच्या म्हणण्यानुसार, हे चॅनल हिंसक मजकूर प्रसारित करत होते आणि त्यांच्या 'स्पॅम पॉलिसी'चे उल्लंघन करत होते. या बंदीनंतर इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक शब्दांत टीका केली. त्यांनी यू-ट्युबवर 'सत्य दडपल्याचा' आणि अमेरिकी प्रशासनाच्या खोट्या कथनाला (Narrative) पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला. तरीही, या गटाची इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील खाती अद्याप सुरूच आहेत, ज्यामुळे हा डिजिटल प्रचार थांबण्याचे नाव घेत नाहीय..युद्धाचे गांभीर्य हरवत आहे का?तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकार म्हणजे 'एआय स्लोपागंडा' (AI Slopaganda) आहे. हा अत्यंत कमी खर्चात तयार होणारा, पण वेगाने व्हायरल होणारा मजकूर आहे. याचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे यामुळे युद्धाचे गांभीर्य कमी होते. ज्या युद्धात प्रत्यक्ष सीमेवर हजारो लोकांचा मृत्यू होत आहे, ते युद्ध या मीम्समुळे एखाद्या खेळासारखे किंवा मनोरंजनासारखे वाटू लागते. लोक युद्धाच्या वास्तवापासून दूर जाऊन या बनावट जगातील विजयात आनंद मानू लागतात. इराणने अशा प्रकारे अमेरिकेच्या घरात घुसून तिथल्या जनतेच्या मनात स्वतःच्या सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.भविष्यातील युद्धांचे बदललेले स्वरूपइराणने या मीम्सच्या माध्यमातून हे सिद्ध केले आहे, की तुमच्याकडे मोठी सैन्यशक्ती नसली तरीही तुम्ही तांत्रिक आणि मानसिक आघाड्यांवर महासत्तेला टक्कर देऊ शकता. त्यांनी अमेरिकेचीच एआय टूल्स आणि अमेरिकेचेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स वापरून अमेरिकेवर राजकीय हल्ले केले. या मीम्समध्ये अमेरिकी इतिहासातील मॅल्कम एक्स ते जेफ्री एपस्टाईनपर्यंतच्या संदर्भांचा वापर करून अमेरिकी समाजातील अंतर्गत जखमांवर बोट ठेवले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, आता युद्धाच्या मैदानावर केवळ सैनिकांच्या शौर्याची गरज उरलेली नाही, तर सोशल मीडियाच्या रणांगणावर मीम्स आणि व्हिडिओजच्या माध्यमातून लढण्याची तयारीही ठेवावी लागणार आहे. इराणने सुरू केलेले हे 'एआय युद्ध' भविष्यातील जागतिक संघर्षांचे स्वरूप कायमचे बदलून टाकणारे ठरेल. या युद्धात विजय मिळवण्यासाठी आता रणगाड्यांऐवजी कल्पकता आणि तंत्रज्ञानाची जास्त गरज भासणार आहे. डिजिटल सीमा या आता भौगोलिक सीमांपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या बनल्या आहेत, हेच या युद्धाने जगालाशिकवले आहे. 