Premium|25 Years of Dil Chahta Hai : मैत्रीची नवी व्याख्या, दिल चाहता है...

फरहान अख्तरला अभिनय आणि गायनामध्ये आयुष्य एक्सप्लोअर करावंसं वाटत असेल, तर त्याची चाहती आणि त्याच्या हाताखाली काम केलेली त्याची ‘पूजा’ म्हणून मी नक्कीच म्हणेन, की त्याने ते नक्की करावं. कारण शेवटी तो ‘दिल चाहता है’सारख्या अजरामर चित्रपटाचा दिग्दर्शक आहे!तरुणाईच्या मनाचा ठाव घेणारा अन् मैत्रीची अनोखी व्याख्या सांगणारा ‘दिल चाहता है’ चित्रपट नुकताच २५ वर्षांचा झाला. त्यातील आकाश, समीर आणि सिद्धार्थ आपल्यातलेच एक वाटले. त्यांची घट्ट मैत्री, प्रेम अन् दुराव्याचे आपण साक्षीदार झालो. त्यातूनच शिकलो आयुष्यातील संघर्षाला कसं सामोरं जायचं ते. सिनेमात एक मराठी मुलगी होती, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी. जिने ‘पूजा’ साकारली होती. आज तीच पूजा अजरामर अशा ‘दिल चाहता है’च्या पडद्यामागच्या खास आठवणींना उजाळा देत आहे...‘दिल चाहता है’ चित्रपटाला २५ वर्षं पूर्ण झाली...! एवढी वर्षं कशी गेली कळलंच नाही. फरहान अख्तर पहिल्यांदाच दिग्दर्शन करीत होता. झोया अख्तर कास्टिंग डायरेक्टर होती. तिनेच माझी सिनेमासाठी निवड केली होती. ‘दिल चाहता है’मधील पूजाच्या भूमिकेच्या ऑडिशनसाठी मी तिला भेटले, तेव्हाच मला जाणवलं, की या टीमसोबत काम करायला हवं. कारण सगळीच मंडळी अत्यंत उत्साही आणि तरुण होती. ऑडिशनच्या वेळचा सीन करतानाच खूप मजा आली. खरं सांगायचं तर ‘काय मस्त मंडळी आहेत ही’ असा फील मला तेव्हाच आला होता. .फरहान आणि झोया ही जावेद अख्तर यांची मुलं आहेत, हे कळल्यावर मला त्यांचं खूप कौतुक वाटलं. त्यांच्यावर किती सुंदर संस्कार झाले आहेत याची जाणीव झाली. कारण त्यांच्या बोलण्यात सिनेमा होता. कुठलीही प्रौढी किंवा श्रीमंतीचा बडेजाव त्यांच्यात नव्हता. त्यांचं स्क्रिप्ट लिहून पूर्ण झालं होतं आणि बहुतेक कलाकारांचं कास्टिंगही झालं होतं. पूजाच्या भूमिकेसाठी माझी निवड सगळ्यात शेवटी झाली. त्या भूमिकेसाठी कोणाला घ्यावं आणि कोण हो म्हणेल, याचा ते विचार करीत होते. पण ऑडिशनच्या वेळी झोयाचं वागणं मला इतकं आवडलं होतं की, मी ‘हो’ म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. कारण निर्णय तर त्यांनाच घ्यायचा होता. माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या वेळी मी विधू विनोद चोप्रा यांचा ‘मिशन कश्मीर’ सिनेमा करीत होते. गंमत म्हणजे विधू चोप्रा आणि फरहान एकमेकांना ओळखत होते. त्यांना माहीत होतं, की त्या चित्रपटात मी संजय दत्तच्या पत्नीची आणि हृतिक रोशनच्या सावत्र आईची भूमिका साकारत होते. तरीही त्यांनी माझी ‘दिल चाहता है’साठी निवड केली, ही माझ्यासाठी फारच विलक्षण गोष्ट होती. टाइपकास्ट होईल म्हणून मी हा रोल करीत नाही, असं आपण नेहमी ऐकतो. तेसुद्धा असा विचार करू शकले असते, की अरे, ही जर संजय दत्तच्या पत्नीचा आणि हृतिकच्या सावत्र आईचा रोल करतेय, तर हिला या मुख्य भूमिकेसाठी कसं घ्यायचं? पण कास्टिंग डायरेक्टर असलेली झोया असो किंवा फरहान त्यांनी असा कुठलाही साचेबद्ध किंवा चाकोरीबद्ध विचार केला नाही. उलट त्यांनी आनंदाने माझं कास्टिंग केलं. त्यामुळे ‘मिशन कश्मीर’चं शूटिंग संपल्यानंतर मी रामगोपाल वर्मा यांचा ‘प्यार तुने क्या किया’ हा सिनेमा केला आणि त्यापाठोपाठ ‘दिल चाहता है’ सुरू केला. पुढे जाऊन हा चित्रपट इतका ‘कल्ट’ बनेल, असं तेव्हा कधीच वाटलं नव्हतं. कारण मुळात या चित्रपटाचं स्क्रिप्टच खूप छान लिहिलं गेलं होतं.मी रंगभूमीवरून आलेली असल्यामुळे कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे, सुमित्रा भावे, जब्बार पटेल आणि अमोल पालेकर यांच्यासारख्या उत्तम माणसांचा सहवास मला लाभला. या सर्वांचा पूर्वतयारीवर प्रचंड विश्वास होता. त्यामुळे मीही पूर्ण तयारीनेच गेले होते आणि त्यांनीही माझ्या कामाची दखल घेतली. ‘दिल चाहता है’ करताना आपण एखादा ‘कल्ट’ सिनेमा करतोय, असं कधी वाटलं नाही. कामादरम्यान खूप मजाही येत होती. जे काही इम्प्रोव्हायझेशन केलं त्यात खूप आनंद मिळाला. या सगळ्या प्रक्रियेतल्या त्या वेळच्या आठवणी आजही माझ्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत..Premium|Marathi Cinema : चंबळच्या खोऱ्याशी संवाद....एकदा एका कलाकारावर फरहान आणि झोया अक्षरशः रागावले होते. त्या कलाकाराने सेटवर आल्यावर विचारलं, ‘‘आता कुठला सीन आहे?’’ त्यावर फरहानने त्याला स्पष्टपणे विचारलं, ‘‘तुला कुठला सीन आहे, हे माहीत नाही का? काल रात्रीच तुला स्क्रिप्ट मिळाली होती ना?’’ सगळ्यांसमोर असं स्पष्टपणे बोलण्याचं धाडस त्यांच्यात होतं. त्यांचा प्रश्न आपण किती बरोबर आहोत हा नव्हता; तर आपण जे काम करतोय, त्यावर तुमचं प्रेम नाहीय का? तुम्ही सेटवर येऊन ‘माझ्या लाइन्स काय आहेत? किंवा आपण आता काय करतोय? असं कसं विचारू शकता? असा होता. त्यांनी सगळ्यांसमोर त्या कलाकाराला सुनावलं होतं. आम्हाला सेटवर फोन वापरण्याचीही परवानगी नव्हती. परिसर शांत आणि स्वच्छ ठेवण्याबाबतही ते खूप स्पष्ट होते.आणखी एक कौतुकाची गोष्ट म्हणजे ही पहिली अशी टीम होती जिने आम्हाला कॉलशीट दिली. तोपर्यंत मला कधीच कॉलशीट मिळाली नव्हती. सहाय्यक दिग्दर्शक फक्त एवढंच सांगायचे, की उद्या सात वाजताची शिफ्ट आहे. इथे मात्र व्यवस्थित छापील कॉलशीट यायची आणि त्यात दुसऱ्या दिवशीचे सीनही आधीच दिलेले असायचे. थोडक्यात सांगायचं तर ही मंडळी प्रचंड आणि अतिशय काटेकोर तयारी करायची. त्यांचा कामाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच असा होता, की त्याचा आपल्याला अभिमान वाटावा आणि आपणही स्वतःहून आपल्या कामात १०० टक्के योगदान देण्याची प्रेरणा मिळायची. आणि त्यात फक्त फरहान आणि झोयाच नव्हते; तर आमचा निर्माता मित्र रितेश सिधवानी, शंकर-एहसान-लॉय यांचं संगीत, जावेद अख्तर यांनी लिहिलेली गाणी आणि आमचे सिनेमॅटोग्राफर रवि के. चंद्रन. हे सगळेच अप्रतिम होते.मी साकारलेली ‘पूजा’ आणि सैफने साकारलेला ‘समीर’ यांचीही एक गंमत आहे. आमच्या दोघांचा हॉटेलमधला एक सीन मला खूप आवडतो. त्यात सैफ खुर्ची ओढतो आणि एक बाई खाली पडते. त्या सीनमध्ये खूप गोंधळ होतो; पण तरीही पूजा आणि समीरला मनोमन खात्री पटते, की आपण एकमेकांना आवडतोय. ‘दिल चाहता है’ने खऱ्या अर्थाने मैत्रीला शब्द दिले. कारण अनेकदा मैत्री ही अव्यक्त असते. आपण रोज एकमेकांना ‘तू माझा जिगरी मित्र आहेस’ असं म्हणत नाही. तेव्हा सोशल मीडिया नव्हता. अशा काळात ‘दिल चाहता है’ने मैत्री व्यक्त करण्यासाठी अनेक सुंदर क्षण दिले. मग ते गोव्याला जाणं असो किंवा एकमेकांच्या घरी वेळ घालवणं असो. हे आता दुर्दैवाने कमी होताना दिसतं. आता कोणी कोणाच्या घरी जात नाही. सगळे आपापल्या मोबाईलवर स्क्रोल करीत बसतात.आई-वडिलांचं प्रेम, संस्कार आणि कौटुंबिक नात्यांच्या पलीकडे जाऊन आयुष्यात मैत्री किती महत्त्वाची आहे, याची सुंदर आठवण ‘दिल चाहता है’ने करून दिली. मला नेहमी असं वाटतं, की माझा मित्र किंवा मैत्रिणीसाठी मी सर्वार्थाने सक्षम आणि त्यांच्या पाठीशी उभी राहणारी व्यक्ती असावी. त्यांना कधी माझी भावनिक गरज भासली, आर्थिक मदत हवी असली किंवा फक्त मी सोबत असावं असं वाटलं, तर कोणतेही प्रश्न न विचारता तिथे उपस्थित राहणं, हीच माझ्यासाठी खरी मैत्री आहे. मला वाटतं, मी एक चांगली मैत्रीण आहे आणि मी खूप भाग्यवान आहे, की मला आयुष्यात खूप चांगले मित्र-मैत्रिणी मिळाले. मैत्रीला वयाचं कोणतंही बंधन नसतं. काही मित्र विजय तेंडुलकर यांच्यासारखे माझ्यापेक्षा खूप मोठे होते; तर काही माझ्या मुलीच्या वयाचे आहेत. पण आयुष्यात मी खूप सुंदर मैत्री अनुभवतेय. आजही ‘दिल चाहता है’च्या टीममधल्या सदस्यांबद्दल किंवा आमच्या मैत्रीबाबत असंच म्हणावंसं वाटतं - ‘या तो ये दोस्ती गहरी है... या फिर ये फोटो थ्री-डी है!’.पूजाच्या भूमिकेला ‘हो’ म्हणण्यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे तिचा खरेपणा मला खूप भावला. ती अत्यंत मोकळी आणि स्पष्ट बोलणारी मुलगी होती. ज्या मुलाला ती लग्नासाठी बघायला जाते, त्यालाही ती स्पष्टपणे सांगते, ‘माझ्या आयुष्यात आधीच कोणीतरी आहे.’ छक्के-पंजे किंवा कुठलाही बनावटपणा नसलेली माणसं मला खूप आवडतात आणि पूजा तशीच होती.आजूबाजूला सगळे आनंदी असावेत, आयुष्यात खळखळून हसण्याचे क्षण यावेत, असं तिला मनापासून वाटायचं. हसवणारी, हसणारी... अगदी माझ्यासारखीच! ‘दिल चाहता है’सारखा सिनेमा, फरहानसारखा दिग्दर्शक आणि असंच उत्तम युनिट पुन्हा मिळणार असेल, तर मी ती भूमिका नक्कीच पुन्हा करेन.माझ्या आणि सैफच्या ‘वो लड़की है कहाँ’ गाण्याविषयीची एक आठवण आवर्जून सांगावीशी वाटते. हे गाणं करतानाही खूप मजा आली. कारण त्यात वेगवेगळे कालखंड दाखवायचे होते. त्यातला ब्लॅक अँड व्हाईट काळ, सैफचा तलवारबाज लूक आणि कट मिशी, माझी पळत येऊन गाण्याची नाजूक स्टेप... आणि माझ्या क्लोजअपवरचा तो सलग शॉट! हे सगळं करताना खूप धमाल आली. त्याचं श्रेय फराह खानला जातं. मी चांगलं केलं हा एक भाग झाला; पण तिला ही कल्पना सुचणं त्याहून महत्त्वाचं होतं. हा संपूर्ण व्यवसायच क्रिएटिव्हिटीचा आहे. तुमची कल्पनाशक्ती बहरल्याशिवाय तुम्ही पडद्यावर काही वेगळं कसं दाखवणार? फराहला वाटलं की, ही मुलगी शिकवलं तर करू शकेल... ‘जो तुम्हारे ख्वाबों में है बसी...’ या चार ओळींवर फक्त माझा क्लोजअप आणि वेगवेगळ्या एक्स्प्रेशन्स आहेत..अशी कल्पक टीम तिथे होती. त्यानंतर गाण्यात जेव्हा मी ‘माधुरी दीक्षित’ झाले होते - निळ्या बांगड्या, निळी साडी, निळा ब्लाऊज आणि निळी टिकली, तेव्हाही सगळे हसायला लागले होते. कारण त्या काळात हीरोईनचे केस रोलर लावून वळवले जायचे आणि प्रत्येक गोष्ट अगदी मॅचिंग असायची. त्या काळाचं हे पॅशन पाहून सगळेच हसत होते. मला अजूनही फरहान आणि झोया आठवतात, जे खळखळून हसत होते. सैफ तर मला त्या बुफॉन हेअरस्टाईलमध्ये पाहून हसत सुटला आणि म्हणाला, ‘अरे बापरे! मी माझ्या आईच्या सेटवर आलोय की काय?’ मी त्याला म्हटलं, ‘आधी आरशात तुझा बेल-बॉटम घातलेला चेहरा बघ!’ तोही त्यात खूप गोड दिसत होता. या गाण्याचं शूटिंग खूप हसत-खेळत झालं. ‘चला, लवकर उरका, पाऊस आलाय,’ अशी कोणतीही चिडचिड किंवा गडबड झाली नाही. अतिशय आनंदाच्या वातावरणात शूटिंग पूर्ण झालं.मला वाटतं ‘पूजा’च्या भूमिकेने मला हिंदी चित्रपटसृष्टीत एक अढळ स्थान मिळवून दिलं आणि जगभरातील प्रेक्षकांशी माझी ओळख करून दिली. दिग्दर्शक फरहानबद्दल काय बोलू... तो इतका उत्तम दिग्दर्शक आहे, की त्याने अजून सिनेमे बनवायला हवेत, असंच मला नेहमी वाटतं. पण मी माझ्याच वाक्याचा पुनरुच्चार करेन, की क्रिएटिव्हिटी कोणावरही लादता येत नाही. फरहानचा प्रवास हा त्याचा स्वतःचा आहे. त्याला आता अभिनय आणि गायनामध्ये आयुष्य एक्सप्लोअर करावंसं वाटत असेल, तर एक प्रेक्षक, त्याची चाहती आणि त्याच्या हाताखाली काम केलेली त्याची ‘पूजा’ म्हणून मी नक्कीच म्हणेन, की त्याला जे करावंसं वाटतंय ते त्याने नक्की करावं. कारण शेवटी तो ‘दिल चाहता है’सारख्या अजरामर चित्रपटाचा दिग्दर्शक आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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