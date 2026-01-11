Premium|Dinanath Gurudev : ‘दीना! ही परीक्षा आहे, तू निर्धाराने उत्तीर्ण हो’

हृदयनाथ मंगेशकर- saptrang@esakal.comनगुबाईंचे गाणे ऐकून दीनानाथ गुरुजींच्या घरी पोहचले, निसर्गाचे अद्भुत रूप त्यांना मोहित करत होते, त्यामुळे त्यांना गुरुगृही पोचायला उशीर झाला. प्रसाद न देणाऱ्या देवळातल्या महाराजांमुळे दीनानाथ यांच्यावर वेगळाच प्रसंग ओढवला. मास्टर दीनानाथ यांच्या आयुष्यातला वेदनादायी कालखंड सांगत आहेत हृदयनाथ. जो त्यांना सांगितलाय स्वतः दीदींनी.गोमांतक प्रांतातल्या सर्व आगळ्या वेगळ्याजातींच्या फुलांनी गुरुजींच्या घराचेप्रांगण सजले होते.फुलझाडांनी सजलेले बरेच मोठे आवारआणि त्या आवारामधोमध गुरुजींचे घर,बैठकीची खोली, रियाजाची, मुलांना गाणंशिकवियाची खोली. बाजूला स्वयंपाकघर,देवघराची खोली आणि मागे मोठे परस.रियाजाच्या खोलीत दोन तानपुरे. एक सुबकसूरपेटी, तबल्याची जोडी. खाली सतरंजी,आणि सतरंजीवर गादी, लोड, सारे साधे,सुबक, सुंदर, स्वच्छ, नीट लावलेले.घराच्या दारावर एक सुंदर जाईजुईची वेलसोडलेली, फुलांनी गच्च झालेली.वेगवेगळ्या फुलांचे गंध. त्यात जाईजुईचासुगंध मिसळून निर्माण झालेला परिमळ,साऱ्या अंगणाला, घराला वेढून होता.त्या वेढलेल्या झुळकलेल्या परिमळातूनएक सुगंधित झालेली आलापी ऐकू आली.सुस्वर चढ्या सुराचा आवाज, फिरणारा,गायकीचा रियाज केलेला, किंचित.अनुनासिक. पण गोड.हे अब ऋतू भर आईसब मिल रंग उडाव तनकुसुम ब्रिजलाल होली आई रेशरद तरूवर फुल छायैकामलता पर बेल चढायैसदारंग मन उमंग भर आई रेगुरुजी एकटेच गात होते. मी मंत्रमुग्धहोऊन गाणे ऐकत होतो, सारे आम्रवृक्ष,साऱ्या वत्सलता, साऱ्या सुलता,सारे बालगुलाब, फुलबाग,त्या स्वरांवर, आलापीवर डोलत होते.‘‘दीना ! अरे उभा का ? आत ये.बाबा तुझीच वाट बघताहेत.’’सौ. माशेलकरांचा आवाज त्या सुरांनाबाजूस सारीत आला. एखाद भिंगफुटावं आणि विखरून कोसळावं,तसा त्या स्वरसंभाराचा भार विखरूनमाझ्यावर कोसळला. मी दचकलो,आणि क्षणभर थांबून आत गेलो. गादीवरगुरुजी बसले होते. हातात तंबोरा होता.कमरेला धोतर, अंगात सुती बंडी.गळ्यात रुद्राक्षाची माळ, कपाळावर गंध.किंचित वाढलेली दाढी, पांढरे केस,कृश शरीर, पण शांत नेटका चेहरा, थकलेले डोळे.‘‘ये दीना ! किती उशीर केलास आज.सकाळपासून आम्ही दोघे तुझी वाटपाहातोय.’’ गुरुजी शांतपणे म्हणाले.‘‘गुरुजी ! क्षमा करा. पण आज माझ्याकडूनमंदिर अपवित्र झाले. महाराजांनी सारे मंदिरधुवून, पुसायला लावले. त्यात फार वेळ गेला.त्यात डोंगरात आज वळीव लागला.थांबावे लागले. पण बाबा !माझी वाट का पाहत होता?काही महत्त्वाचे काम होते का?’’‘‘होय दीना ! काल स्वयंपाक घरातले सारेसामान संपले आहे, काहीही शिल्लक नाही,म्हणून तुला बाजारात पाठवणार होतो.पण आता राहू दे. तू उद्या येशील त्या वेळीसामान घेऊन ये. आज मी आणि ही,मंगेशीच्या प्रसादावर भागवून नेऊ.पण तुझे हात रिकामे दिसताहेत. महाराजांनीआज प्रसाद दिला नाही का ?’’मी घुटमळत, संकोचित होत म्हणाले.‘‘क्षमा करा गुरुजी ! पण आज मलाप्रसाद मिळालाच नाही. कारणनगारा वाजविताना माझ्या हाताचा घट्टाफाटला आणि मी हात सावरण्यापूर्वीचहातातून रक्ताची धार लागली.खालची फरशी, नगारा रक्ताने माखला.भक्त तल्लीन होऊन आरती करत होते.हात रक्ताळलेला असतानाही, मला नगारावाजवावाच लागला, आरती नंतर महाराजांनीतो रक्ताने भरलेला नगारा, खालची फरशी पाहिली.फार नाराज झाले, मंदिर अपवित्र केलेस,म्हणून मला आंघोळ करून सारे मंदिरधुवायला सांगितले..Premium|Deenanath Mangeshkar Mangeshi : लहानपण विसरता येत नाही... .मंदिर, नगारा स्वच्छ करण्यात फारवेळ गेला. प्रसाद वाटणे बंद झाले होते.क्षमा करा, पण आज प्रसादआणता आला नाही.’’गुरुजी खिन्नपणे हसले, म्हणाले.‘‘म्हणजे आज तू आणि मी उपवास करूनरागसंगीताची सेवा करणार. ठीक आहे.अगं ! घरात थोडे तांदूळ असतील, तर छानपेज कर. तू, मी, दीना आज पेजेवर राहू.पण दीना ! मंगेशीच देऊळ तूअपवित्र केलेस, म्हणजे सेवा करतानातुझे रक्त मंदिरात सांडलेस हेच ना ?उपाशीपोटी पहाटे चार वाजता तूजी सेवा करतोस. जो घाम, जे रक्तसांडतोस. त्याचे प्रायश्चित्त तुलाआज घ्यावे लागले.फार चांगला न्याय आहे.पण महाराजांना हे कळत नाही, की हे सारेगाभाऱ्यातून श्रीमंगेश पाहतोय.दीना ! ही परीक्षा आहे, तू निर्धाराने उतीर्ण हो.श्रीमंगेश तुझ्या पाठीशी आहे. ’’मी काही वेळ थांबलो, गुरुजींच्यासांत्वनाने सकाळचे सारे दृश्यमला दिसू लागले.तो रक्ताळलेला नगारा, रक्ताळलेली फरशी,महाराजांचा क्रोध.मग ती वाट, ती सुंदर नगुबाय, ती लावणी,‘चांदीचे उडते धूळ’ ती केसरी गोव्याची धूळ.तो डोंगर, ती झाडी. ते वरून दिसणारे,झाडीत दडलेले, श्रीमंगेश मंदिर.ते निळ्या रंगात एकाकार झालेले निळे निळेआकाश, मध्येच पुसट पण निळसर क्षितिज रेघ.त्या क्षितिजाखाली पुन्हा निळा निळा समुद्र.त्यांच्या मिठीत हरवलेला अस्सल पाचूसारखाहिरवागार असा झाडांचा निसर्ग ठेवा, त्या हिरव्यागारझाडीमधून मान वर करून जगाला सत्याचे बोलऐकविणारा तो पांढरा शुभ्र चर्चचा उंच सुळका.आणि त्यावर ठोकलेला क्रूस.पावसऋतूची घडी घालून, ती पावसधारांनीबांधून, तिच्यासह क्षितिज ओलांडून जाणारातो पाऊसराणा.पिंपळ पानांची सळसळ पायात बांधूनथिरकणारा डोंगर.तो डोंगराचा धोकेबाज उतार. त्या उताराखालीगुरुजींच्या फुलांच्या घरातूनआलेली सुरेल हाक,शरद तरूवर फुल छायैकाम लता पर बेल चढायैआणि मी, गोवा, मंगेशी, मंगेश, डोंगर, समुद्रती हिरवीगार झाडी. तो करुण क्रूस,सारे सारे विसरलो. मला एक विलक्षण दृश्यदिसू लागले. मी माझ्यावरच एक अजबकहाणी गुंफू लागलो. जागृत अवस्थेतएक गूढ स्वप्न तयार करू लागलो.वेगवेगळे प्रसंग. कष्ट, अन्याय, अपमान,संगीत, स्वर, काव्य, कीर्तन, निसर्ग,अध्यात्म, वृत्ती, निवृत्ती, मंदिरात, कीर्तनात,प्रवचनात, ऐकलेल्या कथा. हे सारे आठवू लागलो.या साऱ्यांचा एक गोफ मी गुंफू लागलो.जागृत अवस्थेत स्वप्नरंजन करू लागलो.काय म्हणावे या स्थितीलाझपूर्झा गडे झपूर्झाझिम्माड होण्याची ही एक अनाम अवस्था,‘अवस्था लावोनी गेला.’.ही अवस्था कोणीतरी लावून जातो,या अवस्थेच्या झपूर्झाचा फेर मी धरू लागलो.या फेऱ्यात मी हरवू लागलो,स्वतःलाच घुमवू लागतो.झिम पोरी झिम,या झिम् झिम् मध्ये झिम्माड, झिम्माऽऽऽड होणे,म्हणजे हरपलेल्या श्रेयाचा शोध घेणे,दिले हिरण्मय हाती मृण्मयहा हत विनिमयपरत मला मम मिळे कसेत्या श्रेयासाठी, त्या शुभ क्षणासाठीमी हिरण्मय म्हणजे सुवर्ण दिले.आणि हाती काय पडले?तर मृण्मय, म्हणजे माती.त्या हरपलेल्या शुभ क्षणांचा नाद लागणे,म्हणजे अनाकलनीय स्वरांचा वेध लागणे,कानडा वो विठ्ठलू कर्नाटकूयेणे मज लावियेला वेधूया ‘कानडा’ अनाकलनीय स्वरांचानाद लागणे. एक वेध लागणे, मन पिसाट होणे,हे वेड, हे पिसाट मन, हा अनाकलनीय वेध,हा कानडा वेध म्हणजे मीहा नाद म्हणजे मीहा अनाकलनीय स्वरवेध म्हणजेच‘मी,’ ‘माझे संगीत,’ ‘माझे गाणे.’सर्व जगाचे मंगल, मंगल माझे गाणेया विश्वाची एकतानता, हे माझे गाणेआशेच्या वीणेचा चढवुनी, सूर भौतिकात.हे गाणे हे प्रियकर गाणे, गाणे मी गातया स्वर-स्वप्नरंजनात मी पूर्ण विरून गेलो.या स्वप्नरंजनात या श्रेयाच्या शोधातमी हरपून गेलो. काही न दिसे दृष्टीलाही अवस्था निर्माण झाली, डोळे पांढरे झाले,गुरुजींच्या साध्या प्रश्नानेही मी स्वप्नरंजनातहरपलो, हरवलो.‘‘दीना, ए दीना ! अरे काय झाले ?तुझे डोळे पांढरे का ? तुला चक्कर आलीयका ? अगं ! याच्या तोंडावर पाणी मार.’’गुरुजी घाबरून ओरडले.त्या ओरडण्याने आणि तोंडावरमारलेल्या पाण्याच्या झबक्यानेमी शुद्धीवर आलो. काहीच झाले नाही,अशा आविर्भावाने मी गुरुजींनी म्हणालो.‘‘गुरुजी, मी अंगणात आलो आणि आपलेसूर कानी पडले, काय विलक्षण स्वर होते ते,मला असं वाटलं की तुमच्या बागेतले सारेआम्रवृक्ष, साऱ्या वत्सलता, साऱ्या सुलता,सारे फुलबाग, सारे बालगुलाब,एक मुखाने गाताहेत. पर्णावर पडणाऱ्यादवथेंबांनी थम् थम् ताल धरला आहे.इथे नसलेला एक वृक्ष,पण मला झोंबलेला एक वृक्ष,वृंदावनातला कदंब वृक्ष. तो मात्र इथे झुलतोय.त्याची छाया, नाही झैया, अळुमाळू तृणांवरझुलतेय. हळुवारपणे तृणांना, दवथेबांना,जाईजुईच्या पाकळ्यांना, गोंजारते आहे.अगदी जवळच एक जलस्रोत झुळझुळतोय.केसरमातीचा केसर मृदगंध झुरझुरतोय.अचानक मेंदीच्या पानाएवढे इवलेसेनाजूक पाय, त्यांचे पदरव कानी पडतायेत,त्या पायांमधले पाजेबचे ध्वनी,पाजेबचे मेंदीने नटलेले रव,तृणांच्या माथ्यावरून ओघळणाऱ्यादवथेंबांनी भिजत, भिजत शहारतायेत.पौर्णिमचे चांदिणे, कदंब वृक्षाच्या छैयेला,अधिक शीतल गूढ करीत आहे.अशा वेळी बासुरीची एक जीवघेणीआलापी येते. ’’‘‘गुरुजी ! तुमचा आलाप ऐकून हे सारेदृष्टांत सूर मला लपेटून, दिसूही लागले.’’दूर - दूर तकसोई पडी थी पहाडियाअचानक टिले करवट बदलने लगेजैसे नींद मे उठकर चलने लगेशांत धरती सेअचानक आकाश चुमतेधूलभरे बवण्डर उठेफिर रंगीन किरणो मे बदलधरती पे बरस कर शांत हो गयेपुरा बन असंख्य बासरियो मे बज उठा,पतिया नाच-नाचकरपेडो से अलग होहरे तोते बनकर उड गई(क्रमशः ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 