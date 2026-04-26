Premium|Milind Shinde on Zhulwa play : वामन केंद्रे आणि 'झुलवा' नाटकाचे अद्वैत! सयाजी शिंदेंनंतर मिलिंद शिंदेंनी 'परसू'ची आव्हानात्मक भूमिका कशी पेलली?

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com ‘झुलवा ? उत्तम बंडू तुपे यांची कादंबरी…?’ मी.‘हो… त्याच्यावरचं नाटक मी पुन्हा करतोय, तुला त्यात काम करायचंय… वाचून ठेव. निवांत बोलूच. ऐक, त्यातली परसूची भूमिका तुला करायचीय.’ वामन केंद्रेसरांनी फोन ठेवला.परसू…?वामन केंद्रेसरांसोबत जेव्हा मी फुलराणी या नाटकात काम करत असे, तेव्हा त्यांच्या बोलण्यात ‘झुलवा’ या नाटकाचा उल्लेख वारंवार होई. त्या नाटकाच्या आठवणी सांगताना ते रमून जात. वामन केंद्रे आणि झुलवा हे नाटक समानार्थी शब्दच जणू इतकं एकात्म होतं…त्या चर्चांमध्ये परसू या भूमिकेबद्दल बोललं जायचं. त्यावर विविध अंगांनी चर्चा होत असे. त्या वेळी वाटायचं की भूमिका आपल्याला करायला मिळाली तर…? पण वामन केंद्रे पुन्हा झुलवा करतील का ? किंवा आपल्याला ते करायला जमेल का ? असे एक वा अनेक सवाल गर्दी करत… आणि त्या दिवशीचा फोन, तुला परसूची भूमिका करायचीय…त्या भूमिकेला स्वत: वामनसरांची माझ्यापर्यंत आणून ठेवलं. एकदम फिल्मी डायलॉग आठवला, ‘किसी चिज को शिद्दत से चाहो, तो पुरी कायनात उसे तुम्हे मिलाने की कोशिश में लगा जाती है.’ इथं स्वत: नाटकाचे दिग्दर्शकच ती संधी माझ्यासाठी घेऊन आले होते.नगरच्या प्रभाकर पुस्तकालयातून झुलवा या कादंबरीची एक बरीच जुनी प्रत हाती लागली. एकाच टप्प्यात सलग वाचून काढली. सुटलंच नाही हातातून… दोन अडीच तासांत कादंबरी हातावेगळी झाली… एक जखमी जगणं त्या शहात्तर पानांत भळभळत होतं, हळहळत होतं. उत्तम बंडू तुपे यांनी त्या आवेगाला शहात्तर (७६) पानांत आवरलं होतं. बांधलं होतं, तरी ते फुटून बाहेर येऊ पाहत होतं. त्यात वेदना हुंकारत होती. हिसडे मारून बाहेर येऊ पाहत होती. फुटून लाव्हा बाहेर फेकू पाहत होती. पुस्तकाच्या पानांना झुगारून गळाभर मुक्तीचं गीत गाऊ पाहत होती. निद्रिस्त समाजाचे कान भेदू पाहत होती. पण परिस्थितीचा विळखा अति घट्ट, दगडी चिरेबंदी… जातीचा त्याहून पाषाणी… त्यामुळे साखळ्या घट्ट होतात, खांद्यातलं बळ गळून पडतं. जगनीची प्रकाशाची अट अडकली जाते. तिची आई येलू अधांतरी तरंगत भिरभिरते… परसू जगण्याला काहीच उद्देश नाही, म्हणून परंपरेच्या थोतांडाना मिठी मारत बसतो, नाहक कुरवाळत बसतो. दगडधोंड्यांना, परडीला स्वत:ला अर्पण करतो. पण उत्तम बंडू तुपे यांची जगनी परामत मान्य करत नाही. ती क्षितिजापल्याडच्या सूर्याला हाक मारते. तो ओ देऊन उगवतोही. तांबूस उगवतीचा प्रकाश सर्वदूर पसरतो. याचकानं मदतीसाठी, सुटकेसाठी हाक द्यावी आणि त्या प्रभाकरानं ओ द्यावी. अरुणोदयाचा उत्सवच तोही अशी कादंबरी… त्याचं नाटक खरं तर रंगावृत्ती चेतन दातारनं केली होती….आता परसू करायचा होता… तालमींना सुरुवात झाली… जुने उल्लेख येऊ लागले होतो, हे नाटक वामन केंद्रे, सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिती देशपांडे यांनी केलं होतं. आता नव्या संचात मला संधी मिळाली होती. स्वप्नाली पाटील, तृप्ती खामकर, दयानंद कांबळे, नाविद इनामदार, रोकडे, संजय शेजवळ, गीता भेकरे, छाया कदम, प्रदीप पंडित, अशोक केंद्रे, बाबा केंद्रे अशा नवीन कलाकारांची वामनसरांनी मोठ बांधली. परसू हा यातला खलपुरुष… जोगती…काही लोक याला छक्का, हिजडा म्हणतात. पण सगळे यात बसत नाहीत. ते थोडेसे बायकी वावराचे असतात. काहींना मुलंबाळं आहेत. (यावर विस्तृत पुढे येईलच) पण साडी नेसलेला पुरुष म्हणजे हेमला ही सर्वमान्य समजूत (बऱ्याच अर्थानं चुकीची). साधारण महिनाभर बसून वाचन चाललं. मग आलं खरं आव्हान, हा परसू चालतो कसा… मला वामनसरांनी चालायला सांगितलं. मी अतिशय फालतू काहीतरी करून दाखवलं… त्यावर सरांनी काही टिप्स दिल्या आणि मिनल वेदविख्यात या सहकलाकार मुलीला मला मदत करायला सांगितलं. हळूहळू चालणं जमलं… बोलणं आलं. चालणं जमवलं… आता रंगवणं सुरू झालं होतं. देवदत्त साबळे यांच्या चाली, प्रॅक्टिस हॉलमध्ये घुमू लागल्या. प्रशांत कदमची बोटं हार्मोनियमवर लीलया फिरू लागली… कृष्णा मुरके यांची बोटं ढोलकी, तबल्यावर थिरकू लागली आणि नंदेश उमपचा स्वर झुलवाची गोष्ट सांगू लागला.अरुण चांदीवाले यांनी पूर्वीच्या या नाटकासाठी नृत्ये (डान्स) बसवली होती. त्यात वामनसरांनी अनिल सुतारच्या मदतीनं बदल करून कालसुसंगत मांडणी करून घेतली. प्रयोग बसला. सादरीकरणाची तारीख जाहीर झाली. उत्तम बंडू तुपे यांनी जे प्रकाशगीत लिहिलं होतं, आम्हाला त्या पहाट गीताचे मानकरी होण्याची संधी मिळाली..Premium|Milind Shinde Chandralekha : ‘फुलराणी’ की ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’? मोहन वाघांना ‘फोन ठेव’ म्हणायला भाग पाडणारा मिलिंद शिंदेंचा निर्णायक क्षण.स्थळ - शिवाजी मंदिर. दादर… नाविद इनामदारनं जगतीचा गाव उभा केला. नामदेव कोळीनं त्याला उजेड दिला आणि प्रशांत कदमच्या वाद्यवृंदानं जगतीच्या आडोशाला कोरस दिला.माझे आई-वडील प्रयोगाला आले होते. त्यांनी पहिली २०-२५ मिनिटं मला ओळखलंच नव्हतं.कारण संध्या साळवे आणि रंगभूषेचे जादूगार कृष्णा बोरकरांनी मला वेगळं असं रूप बहाल केलं होतं. पडदा उघडला आणि उत्तम बंडू तुपे लिखित, वामन केंद्रे दिग्दर्शित परसू रंगमंचावर फेर धरू लागला.सगळं मानखुर्द आठवू लागलं… तिथल्या गल्ल्या, लहान लहान बोळी, नागमोडी रस्ते… सगळं. तिथले जोगती… त्यांचे गुरू… त्यांचं बोलणं… त्यातला ठसका, त्यांचा झोक… तिथं मी जाऊन आलो होतो. मी, रोकडे, ----- इनामदार बऱ्याचदा निरीक्षण, अभ्यासासाठी मानखुर्द मधल्या झोपडपट्टीत जात असू… हित्तं तित्तं.. सगळं तिथूनच आणलं होतं. मी परसूला मानखुर्दवरून आणलं होतं. झोपडपट्टीतला परसू शिवाजी मंदिरच्या स्टेजवर डोक्यावर देव्हारा घेऊन नाचत होता. जगतीला छळत होता. तिची पुस्तकं फाडत होता. नवतीची वाट मोडत होता… परडीच्या उदो उदो करत होता. जगती पुस्तकाचा शोध घेत होती. तिला बाराखडीची, वर्णमालेची सोबत करायची होती… परसूला दगडधोंड्यांचं गाव गाजवायचं होतं दोघांचा झगडा उभा होता. परंपरेत, वृत्तीत परसू भरडला जातो. देशोधडीला लागतो… जगती परडीच नाकारते, भिरकावून देते.नाटक संपतं… काहींना आवडतं, काही तुलना करतात… नाटक पाहायला काही जुन्या संचातली मंडळी आलेली असतात. त्यांना आमच्या वेळी असं होतं… ते तसं होतं… हे सांगायचं असतं, ते ते सांगतात… मग एक नवीनच मूल्यांकन सुरू होतं. कुणी म्हणालं चांगलं झालं… चांगलं काम करतो मिलिंद… तर म्हणायचं तो रोलच तसा आहे. कुणीही केला तरी चांगलाच होणार. तो रोलच जबरदस्त आहे.आणि कुणी म्हणालं, नाही जमलं यार याला… तर म्हणायचं ‘इतकं सोपं आहे का ते? कुणीही येऊन करायला ? त्याला दम लागतो. सोप नाहीये परसू करणं. ताकद लागते त्याला. ऐऱ्यागैऱ्यांनी हात घालू नये अशा भूमिकांना… हे असे एक एक हितचिंतक…झुलवा रंगपीठानं नेटानं चालवलं… भारतभर फिरवलं… सगळ्या महोत्सवात फिरलं. गौरी मॅडम भेटल्या की अजूनही म्हणतात, मिलिंद झुलवा आपल्याला फॉरेनला घेऊन जायचंय… मग आला पुण्यातला प्रयोग… खडकीचा…. उत्तम बंडू तुपे यांच्या गावातला, वस्तीतला. तिथंच झोपडीवजा अतिशय छोट्याशा जागेत तुपे राहत होते. प्रयोगाआधी तुपे आले. शांत बसले होते. मी मुलगी दाखवायला जसे उभे राहतात तसा उभा होतो. पसंतीच्या प्रतीक्षेत… तिसरी घंटा झाली. मी परसूला घेऊन स्टेजवर गेलो… मिलिंद शिंदे उत्तम बंडू तुपेंना पाहत होता, न्याहाळत होता. त्यांच्या प्रतिक्रिया पाहत होता. प्रयोग संपला. मी परसूला आणून मिलिंद शिंदेला दिला. तुपे जवळ आले. धीरगंभीर मिठी मारली. बीडी दर्पावली… जमलंय काम… छाती खकाळली... मला बरं वाटलं… पण एक तक्रार आहे शिंदे.?.छातीवर भीती दाटली.हे जे पात्र करतूयेस तू परसूचं… ते लय शिव्या देतं… तू तेवड्या देत नायीस… मग त्यांनी येनकुळ (सातारा, माण, खटाव) श्रीगोंदा इथून आणलेल्या आणि खडकी पुणे इथं कमावलेल्या झक्कबाज शिव्यांचे टणत्कार करू दाखवले… शिव्यांचं ताटच समोर ठेवलं…ह्या सगळ्या शिव्या तू पुढल्या प्रयोगात वापर…असा आग्रह धरला की येईन बघायला… मग बसण्या-उठण्याचे काही प्रकारही त्यांनी करून दाखवले, काही हातवारेही-- थोडेसे किंवा जरा जास्तच अश्लील होते ते…हे कर.त्यानंतर एक शांतता… ते माझ्या होकाराची वाट पाहत होते.खूप धाडस करून नाही म्हणालो.अरे, मी सांगतोय ना, स्वर चढलाच त्यांचामी ते दुखावणार नाहीत इतका नम्र स्वर लावत म्हणालो,सर, तुम्ही वामनसरांना सांगा हे सगळं, त्यांनी सांगितलं तर मी हे सगळं करेन. त्यांची परवानगी हवी.बराच वेळ त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं… नाराजी त्यांच्या चेहऱ्यावर अवतरत गेली.ठीकय… म्हणत मोठा श्वास सोडला. निघून गेले.ती शेवटची भेट तुपेंची.पुढे त्यांनी हे सगळं वामन केंद्रे यांना सांगितलं की नाही त्यांची यावर चर्चा झाली की नाही, काही कानावर पडले नाही. पण त्यांचा शेवटचा धीरगंभीरठीकय रुतून बसलाय…कधी कधी वाटतं काय झालं असतं, त्यांचं ऐकलं असतं तर? पण नाटकवाल्यांची दिग्दर्शकाच्या परवानगीशिवाय नाही ही स्थळशिस्त आडवी आली किंवा पाळली…तुपेंची आंदण, कोबारा, माती आणि माणसं, पिंड इ. विपुल लेखन केलं, पण झुलवाकार म्हणून त्यांची खास ओळख राहिली.भस्म या त्यांच्या कादंबरीवर पुरुषोत्तम बेर्डे यांची अशोक सराफांना घेऊन सिनेमा केला. त्याला अनेक पुरस्कार मिळाले. पण झुलवा आणि तुपे यांचा खास नातं राहिलं आहे. झुलवावर त्यांचीही विशेष प्रीत होती. झुलवावर अनेक मंडळींनी सिनेमा करण्याचा प्रयत्न केला पण उल्लेखनीय काही घडल्याचे दिसतच नाही.झुलवानं मोठी हाक दिली… -------- नांदीच ठरली.मराठी रंगभूमीवरचा मानदंड ठरलेल्या नाटकात झुलायची गणना झाली. एका लहानशा झोपडीत राहणाऱ्या लेखकाचं नाटक मोठमोठ्या महोत्सवात सादर होत होतं. प्रश्न विचारत होतं. विचार करायला भाग पाडत होतं. उत्तम बंडू तुपे मोठं नाव झालं… मोठ्ठं वलय निर्माण झालं.तरीही काय होतं जे त्यांना आतून कुरतडत होतं ? उसवत होतं ? त्यांचा उचित सन्मान होत नाही, असं त्यांना वाटायचं का ? माझी काय कुवत आहे, हे लोकांना माहीत नाही याचं शल्य त्यांना होतं का ? सगळं पुढे निघून गेले मी तिथंच पडलोय ही व्यथा त्यांना पोखरून काढत होती का ? का… होते ते इतके अगतिक, तापट ?त्यांच्या पत्नी जिजाबाई (जिजी) त्याही कविता लिहायच्या. त्यांच्या जाण्यानं तर ते कोसळलेच. त्यात पक्षाघाताचा झटका… चिडखोरपणा वाढत गेला. नाउमेद होत गेले तुपे…माझ्या वडिलांना माझं झुलवातलं पहिल्या अंकातलं काम आवडायचं. दुसऱ्या अंकातलं नाही. मला ते एकदा म्हणालेसुद्धा,हे नाटक तू करू नकोस.कारण दुसऱ्या अंकात पाच लोक माझ्यावर (परसूवर) पाशवी बलात्कार करतात असा प्रसंग आहे. तो त्यांना आवडत नसे. रडत ते.पाहा, जर नाटकातल्या एका प्रसंगामुळे त्या नाटकात काम करणाऱ्या नटाच्या बापाची अशी अवस्था होत असेल, तर ही अशीच अवहेलना वास्तवात उरावर मिरवणाऱ्यांचं काय होत असेल?उत्तम बंडू तुपे,तुम्हाला अखेरचा निरोप द्यायला येता नाही आलं, उशिरा समजलं की कुठल्या कामात होतो की टाळलं की आळस केला, माहीत नाही पण पोहोचता आलं नाही.पाहा तुम्ही वेळ पाळलीत, आळस केला नाहीत, टाळलं नाहीत, नाही तर सूर्याला हाक मारणारी, जोगवा, परडी भिरकावून देणारी, शिक्षणाला आरोळी देणारी, मला मास्तरीन व्हायचंय असं ठणकावून सांगणारी अनेकांना भान देणारी जगती कशी मिळाली असती…?. 