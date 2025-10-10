Premium| Mental Health During Disasters: आपत्ती नंतर मानसिक आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची

डॉ. हमीद दाभोलकरआपत्तीग्रस्तांना मानसिक पातळीवर आधार देण्यासाठी एक यंत्रणा उभी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपत्तीबाधित भागांत मदतकार्य करणाऱ्या जास्तीत जास्त स्वयंसेवकांऩा आपत्तीचे मानसिक परिणाम आणि त्याबाबतीत करायची मदत याविषयी प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. दहा ऑक्टोबर हा जागतिक मानसिक आरोग्य दिन. त्यानिमित्त. म राठवाडा आणि सोलापूरमधल्या बहुतांश तालुक्यांत गेल्या महिनाभर अतिवृष्टीने प्रचंड हानी झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत देशभरात तापमानवाढीमुळे नैसर्गिक आपत्तींच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या दिसत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरात आपत्तीमुळे होणाऱ्या घटनांमधील वाढ लक्षात घेता यावर्षीच्या दहा ऑक्टोबर रोजी येणाऱ्या ‘जागतिक मानसिक आरोग्य दिवसा’ची थीम हीदेखील ‘आपत्तीबाधित व्यक्तींचे मानसिक आरोग्य’ अशी ठेवली आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर आपत्तीमधून होणारे मानसिक परिणाम आणि त्याला कसा प्रतिसाद द्यावा, याविषयी आपण समजून घेतले पाहिजे.आपत्तीमुळे भौतिक पातळीवर झालेली पडझड नजरेला दिसून येते आणि त्यामुळे त्याबाबतीत मदत करणे हेदेखील शक्य होते; पण आपत्तीमुळे माणसाच्या मानसिकतेवर होणारे परिणामही खूप मोठे असतात. तथापि ते सहजी दिसून येत नाहीत. जागतिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापनात आपत्तीमुळे बाधित लोकांना मनो-सामाजिक आधार देण्याची यंत्रणा कार्यरत असते. आपल्याकडे मात्र अशी यंत्रणा जवळजवळ अस्तित्वात नाहीत, असे म्हटले तरी चालेल. .आपल्या आयुष्यात कोणतीही धक्कादायक गोष्ट घडल्यानंतर माणसाचे मन एका ठराविक आवर्तनातून जाते. आपत्तीला सामोऱ्या जाणाऱ्या लोकांच्यामध्येदेखील ही आवर्तने दिसून येतात. यातील पहिला टप्पा हा मनाला तीव्र धक्का बसल्याचा असतो. ह्या टप्प्यामध्ये माणसाच्या मनाला एक बधीरपण आल्यासारखे होते. शरीराला जोरदार फटका बसल्यावर ज्याप्रमाणे होते. तशीच ही अवस्था असते. याचा दुसरा टप्पा येतो, तो राग येण्याचा. यामध्ये आपत्तीबाधित व्यक्तीला आपल्या सभोवतालचा खूप राग येऊ लागतो. हे संकट माझ्यावरच का कोसळले, आपत्ती माझ्याच वाट्याला का आली, असे प्रश्न त्या व्यक्तीला सतावू लागतात. .आशा-निराशेचे हिंदोळेमदत मिळण्यात आलेल्या अडचणी आणि काही ठिकाणी समाजातील काहींकडून दिली गेलेली असंवेदनशीलतादेखील रागात भर घालते. तिसऱ्या टप्प्यात मानवी मन हे आशा आणि निराशा ह्यांच्यामध्ये दोलायमान होत राहते. मदतकार्य सुरु झाल्याने, आलेल्या चांगल्या अनुभवांमधून एका बाजूला मनाला भविष्याविषयी आशा वाटू लागते, तर झालेले नुकसान आणि शिल्लक आव्हानांमधून निराशा वाटते. आशा आणि निराशेच्या आंदोलनांत मानवी मन हेलकावे घेत राहते. चौथा टप्पा असतो निराशा आणि अपेक्षाभंगाचा. जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येते, तसे मदतकार्याचा वेग मंदावतो. बाकीचे लोक आपापल्या आयुष्यात व्यग्र होऊ लागतात आणि त्यांमधून आपत्तीबाधित लोकांना अपेक्षाभंगाची आणि निराशेची भावना ग्रासू लागते. शेवटचा पाचवा टप्पा असतो परिस्थितीच्या स्वीकाराचा. ह्या टप्प्यामध्ये, ती व्यक्ती झालेली सर्व हानी स्वीकारून आपत्तीच्या मानसिक आघातातून बाहेर पडते. दैनंदिन जीवन नेहेमीप्रमाणे जगू लागते. .आपत्तीला सामोरे जाणारे बहुतांश लोक हे ह्या टप्प्यामधून स्वत:चे स्वत: मार्ग काढतात, हे जरी खरे असले तरी आपत्ती व्यवस्थापनाच्यामध्ये सहभागी असणारे स्वयंसेवक हे जर ह्या मानवी मनाच्या अवस्थांविषयी जागरूक असतील तर त्यांनी केलेल्या आपत्तीबाधित व्यक्तींना ह्यामधून अधिक वेगाने आणि सकारात्मक भाव ठेवून बाहेर पडता येऊ शकते. पण साधारणतः तीस टक्के आपत्तीबाधित लोकांना आपत्तीच्या मानसिक परिणामांमधून लगेच बाहेर येणे कमी अधिक प्रमाणात अवघड जाते. ह्या मानसिक त्रासांच्या मध्ये मनात सातत्याने भीतीची भावना रहाणे, चिंता आणि निराशेचे आजार ह्या गोष्टी वाढीला लागू शकतात. आपत्तीबाधित व्यक्ती वाढलेल्या ताणतणावांमुळे व्यसनाच्या अधीन होण्याची शक्यता असते. वाढता ताण-तणाव सहन न झाल्याने काही वेळा स्वत:चे जीवन संपवून घ्यावे, असे विचारदेखील लोकांच्या मनामध्ये येऊ शकतात. काही लोकांच्यामध्ये आपत्तीचे प्रसंग पुन्हापुन्हा फ्लॅशबॅकसारखे नजरेसमोर तरळत राहतात. त्यामधून जिथे आपत्ती झाली त्या ठिकाणी परत कधीच जाऊ नये, अशी भावनाही काही जणांच्या मनात बळावते. .खास करून लहान मुले, आधीच आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्ती, वृद्ध-अपंग, गरोदर आणि नुकत्याच बाळंत झालेल्या स्त्रिया ह्यांना अधिक काळजीपूर्वक मानसिक आधार देण्याची गरज ह्या प्रसंगात निर्माण होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपत्तीग्रस्तांना मानसिक पातळीवर आधार देण्यासाठी एक यंत्रणा उभी करणे महत्त्वाचे आहे. या यंत्रणेमध्ये आपत्तीबाधित भागांत मदतकार्य करणाऱ्या जास्तीत जास्त स्वयंसेवकांनी आपत्तीचे मानसिक परिणाम आणि त्याबाबतीत करायची मदत यांविषयी प्रशिक्षण द्यायला हवे. या प्रशिक्षणाच्या सुविधा व्यापक प्रमाणात कशा उपलब्ध होतील, हे सरकारने पाहण्याची गरज आहे. .दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपत्तीबाधित जनतेला मानसिक आधार देण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करू इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवकांना मानसमित्र/मैत्रीण म्हणूनदेखील काम करता येऊ शकते. यामध्ये त्या भागातील स्थानिक रहिवासी असलेल्या आणि ह्या प्रकारचे काम करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला सहभागी होता, येते अशी एक मोहीम ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चा मानसमैत्री विभाग आणि ‘परिवर्तन’ स्थानिक संस्थांच्यामदतीने सुरु करण्यात येत आहे. या मानसमित्रांना भावनिकदृष्ट्या व्यक्तीला भावनिक प्रथमोपचार कसे देता येतात, ह्यांविषयी दोन तासाचे प्रशिक्षण देऊन भावनिक प्रथमोपचार आणि मनोसामाजिक आधाराची एक यंत्रणा उभी करणे, हे त्यामागचे सूत्र आहे. आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या आशासेविका, अंगणवाडी सेविका; तसेच शिक्षक, जागरूक नागरिक, प्रशासनामधील व्यक्ती ह्यामधील कोणीही अशा उपक्रमात सहभागी होऊ शकतो. सरकारच्या वतीने 'जिल्हा मानसिक आरोग्य प्रकल्प'; तसेच केंद्र सरकारच्या 'टेली मानस' या योजनांचा यामध्ये प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकतो. १४४१६ या क्रमांकावर मोफत फोन करून भारतातील सर्व भाषांत टेलिफोनिक समुपदेशनाची प्रभावी सुविधा मोफत मिळू शकते. नैसर्गिक आपत्तींचे वाढते प्रमाण बघता समाज म्हणून आपण आपत्ती व्यवस्थापनातील मानसिक आरोग्याचे अंग समजून घेऊन त्या कालखंडात लोकांना मानसिक आधार देऊ शकेल, अशी यंत्रणा उभी करणे ही काळाची गरज आहे.(लेखक मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत.). 