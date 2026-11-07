Premium|Diwali Bonus Financial Planning : खरी दिवाळी कशी साजरी होईल?

शशांक वाघ - keshwa60@gmail.comदिवाळीचा बोनस खात्यात जमा झाला, की खर्चाचे बेत वाढतात. मात्र, वाढलेला पगार आणि वाढलेली खर्च करण्याची क्षमता म्हणजे आर्थिक समृद्धी नव्हे. महागाई, बदलती जीवनशैली आणि कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये उत्पन्नाचा किती भाग खर्च होतो आणि भविष्यासाठी किती शिल्लक राहतो, याचा हिशेब मांडायला हवा. कारण खरी समृद्धी उत्पन्न किती वाढले, यात नसून त्यातून संपत्ती आणि आर्थिक सुरक्षितता किती निर्माण झाली, यात आहे. दिवाळीच्या आदल्या दिवशी घरात एक वेगळीच लगबग असते. फराळाचे डबे भरलेले असतात, नवे कपडे आलेले असतात, मुलांनी आपापल्या खरेदीच्या याद्या दिलेल्या असतात. कोणाला नवा मोबाईल हवा असतो, कोणाला गाडीची दुरुस्ती करायची असते, तर कोणाला कुटुंबासोबत दोन दिवस बाहेर जायचे असते. त्यातच मोबाईलवर बँकेचा संदेश येतो, ‘आपल्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे.’ बोनस आलेला असतो. क्षणभर मनातला हिशेब बदलतो. ‘चला, यंदाची दिवाळी जरा मोठी करूया!’ आणि आपण खरेदीला निघतो. दिवाळीच्या खरेदीला निघताना एक साधा प्रश्न आपण स्वतःला क्वचितच विचारतो; या वर्षी माझे उत्पन्न वाढले आहे, की फक्त माझा खर्च करण्याचा आत्मविश्वास वाढला आहे? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत भारतीय कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले, खर्च करण्याची क्षमता वाढली, कर्ज सहज उपलब्ध झाले आणि व्यवहार करणे इतके सोपे झाले, की पैसे खर्च करण्यासाठी आता पाकीटही उघडावे लागत नाही. मोबाइल काढा, खूण करा आणि व्यवहार संपला!.खर्चाची वेदना कमी झाली; खर्च नाही!पूर्वी ५०० रुपयांची नोट हातातून जाताना थोडे चुटपुटायचे. आता ५०० रुपये खर्च झाले, की स्क्रीनवर फक्त एक संदेश येतो, ‘व्यवहार यशस्वी.’ पैसे खर्च करण्याची वेदना कमी झाली; पण खर्च मात्र कमी झाला असे नाही. दिवाळीच्या खरेदीचे बिल हातात पडते, तेव्हा पहिला धक्का बसतो. ‘इतके कसे झाले?’ याचे एक उत्तर महागाईत आहे. दहा वर्षांपूर्वी एक लाख रुपयांत जी खरेदी होत होती, ती आज तेवढ्याच पैशांत होत नाही. म्हणजे आपल्या खात्यातील रक्कम कमी झालेली नसते; त्या रकमेची खरेदी करण्याची ताकद कमी झालेली असते. हे उघड सत्य आहे. म्हणूनच पगार दरवर्षी वाढत असतानाही अनेकांना ‘पगार तर वाढतोय; पण हातात काही उरतच नाही!’ असा अनुभव येतो. खरे तर पैसा आपल्याकडून पळून गेलेला नसतो. तो छोट्या-छोट्या वाटांनी निघून गेलेला असतो. घराचा हप्ता, मुलांची फी, विमा, औषधोपचार, पेट्रोल, वीज, घरकाम करणाऱ्या व्यक्तीचा पगार, बाहेरचे जेवण, प्रवास आणि त्यात एखादा अचानक आलेला खर्च! गंमतीची गोष्ट म्हणजे, यांपैकी अनेक खर्चांचे दर वाढल्याचे आपल्याला स्वतंत्रपणे फारसे जाणवत नाही; पण वर्षाच्या शेवटी बचतीकडे पाहिले, की या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम दिसतो.हप्ता तोच, तरी आर्थिक ओझे वाढते!हप्ता वाढला नसला, तरी आपण आर्थिकदृष्ट्या थोडे गरीब होऊ शकतो. समजा, घराचा हप्ता आजही ३० हजार रुपये आहे. तो वाढलेला नाही; पण उरलेल्या पैशांतून शाळेची फी, किराणा, औषधे आणि प्रवास यांसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे लागले, तर त्या ३० हजार रुपयांच्या हप्त्याचे ओझे प्रत्यक्षात वाढलेच की! आणि इथेच आपल्या जीवनशैलीने आणखी एक खेळी केली आहे. पूर्वी दहा लाख रुपयांची गाडी महाग वाटायची. आज आपण विचारतो, ‘दरमहा किती हप्ता येईल?’ महाग वस्तू स्वस्त झालेल्या नाहीत. महाग वस्तू खरेदी करण्याची पद्धत बदलली आहे. गाडीचा खरा खर्च म्हणजे केवळ तिची खरेदी किंमत नव्हे. कर्जावरील व्याज, विमा, पेट्रोल, देखभाल, पार्किंग, टोल आणि काही वर्षांनी कमी होणारी तिची किंमत, हे सारे मिळून गाडीचा खरा खर्च ठरतो. घराच्या बाबतीतही तसेच आहे. घराची किंमत दहा वर्षांत दुप्पट झाली, म्हणून आपण दुप्पट श्रीमंत झालो, असे समजतो; पण ते घर विकायचे नसेल, तर त्या वाढीचा फायदा कागदावरच राहतो. दरम्यान, कर्जाचे व्याज, देखभाल आणि इतर खर्च मात्र प्रत्यक्षात वाढत असतात. म्हणजेच, मालमत्तेची किंमत वाढणे आणि संपत्ती वाढणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत..Premium|Marathi Sahitya Sammelan 2002 : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा अनुभव आणि ज्ञानेश्वर-तुकारामांच्या संदर्भातील अनपेक्षित वाद.संपत्ती निर्माण होतेच असे नाही...आपल्या पैशाचा हिशेब एवढ्यावरच थांबत नाही. हे लक्षात आले, की आपल्या पैशाच्या गोष्टींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलतो. कारण आपल्या घरातील पैसा केवळ आपल्या घरात राहत नाही. आपण दुकानदाराला दिलेले ५०० रुपये त्याच्याकडून घाऊक व्यापाऱ्याकडे जातात. तिथून ते उत्पादकाकडे, कामगाराच्या पगारात, दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडे आणि पुन्हा एखाद्या ग्राहकाच्या हातात जातात. पैसा फिरत राहतो; पण पैसा फिरत राहणे म्हणजे देश श्रीमंत होणे नव्हे. त्या पैशातून वस्तू, सेवा, उद्योग, रोजगार आणि उत्पादन वाढले, तरच खरी संपत्ती निर्माण होते. याच ठिकाणी आपल्या घराचा प्रश्न देशाच्या प्रश्नाशी जोडला जातो. आपले उत्पन्न वाढत आहे. आपण अधिक खर्च करतो आहोत; पण त्या वाढलेल्या उत्पन्नातून किती पैसा बचतीत जातो आणि किती पैसा भविष्यात उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या गोष्टींमध्ये गुंतवला जातो? कारण आजची कमाई उद्याच्या सुरक्षिततेत बदलली नाही, तर वाढत्या उत्पन्नाचा आनंद फार काळ टिकत नाही.तुमचे पैसे कोण चोरत आहे?आता पुन्हा आपल्या दिवाळीकडे वळूया. खरेदी झाली. बोनस खर्च झाला. काही वस्तू रोखीने घेतल्या, काही कर्जावर; काहींचे पुढच्या महिन्यापासून हप्ते सुरू झाले. आणि एके दिवशी आपण बँक खात्याकडे पाहतो. तेव्हा मनात प्रश्न येतो, ‘पैसे एवढे लवकर कुठे गेले?’ याचे उत्तर शोधताना एक मजेशीर प्रश्न विचारायला हवा; आपले पैसे कोण चोरत आहे? महागाई?, कर?, कर्जाचा हप्ता?, वाढती जीवनशैली?, डिजिटल व्यवहारांमुळे वाढलेली खर्च करण्याची सहजता?, की आपण स्वतः? बहुधा, या सगळ्यांचा थोडा-थोडा वाटा आहे. म्हणून आजची खरी दिवाळी केवळ बोनस मिळण्यात नाही, घराची किंमत वाढण्यात नाही, शेअर बाजार वाढण्यात नाही, पगार वाढण्यातही नाही. खरी दिवाळी तेव्हा आहे, जेव्हा वाढलेल्या उत्पन्नातून वाढलेली बचत होते, त्या बचतीची क्रयशक्ती टिकते आणि भविष्यासाठी काहीतरी शिल्लक राहते. कारण पैसा किती आहे, यापेक्षा तो पैसा आपल्याला किती सुरक्षितता, स्वातंत्र्य आणि समाधान देतो, हे महत्त्वाचे आहे.म्हणूनच या दिवाळीत फराळाच्या ताटासोबत एक छोटासा हिशेबही मांडूया-यंदा किती कमावले? किती खर्च केले?किती कर्ज घेतले? किती बचत केली?आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी आपल्या पैशातून आपल्याला अधिक मिळाले की कमी? या प्रश्नाचे उत्तर ‘अधिक’ असेल, तर चिंता करण्याचे कारण नाही; पण उत्तर ‘कमी’ असेल, तर आजची दिवाळी उद्याच्या ‘दिवाळ्या’त बदलू नये म्हणून आत्ताच सावध होण्याची वेळ आहे. कारण दिवाळीनंतर शिमगा येणे ही परंपरा असू शकते; आर्थिक आयुष्यात ती अपरिहार्यता असण्याची गरज नाही. आज आपल्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे, ही चांगली बातमी आहे; पण ती रक्कम उद्याही आपल्या स्वप्नांना, सुरक्षिततेला आणि स्वातंत्र्याला साथ देत राहिली, तरच ती खरी दिवाळी!.भावनेसोबत आर्थिक गणितही!आज मुलाला चांगले शिक्षण देण्यासाठी शाळा, महाविद्यालय, कौशल्यविकास, व्यावसायिक शिक्षण आणि कधी परदेशातील शिक्षणापर्यंत मोठी आर्थिक तयारी करावी लागते. भारताची तरुण लोकसंख्या ही निश्चितच मोठी ताकद आहे. पण त्या तरुणाला शिक्षित, कुशल आणि रोजगारक्षम बनवण्याची किंमतही मोठी आहे. म्हणूनच एखाद्या कुटुंबासाठी मुलांचे भविष्य हा भावनिक विषय असला, तरी त्यामागे मोठे आर्थिक गणित दडलेले आहे.भावनेसोबत आर्थिक गणितही!आज मुलाला चांगले शिक्षण देण्यासाठी शाळा, महाविद्यालय, कौशल्यविकास, व्यावसायिक शिक्षण आणि कधी परदेशातील शिक्षणापर्यंत मोठी आर्थिक तयारी करावी लागते. भारताची तरुण लोकसंख्या ही निश्चितच मोठी ताकद आहे. पण त्या तरुणाला शिक्षित, कुशल आणि रोजगारक्षम बनवण्याची किंमतही मोठी आहे. म्हणूनच एखाद्या कुटुंबासाठी मुलांचे भविष्य हा भावनिक विषय असला, तरी त्यामागे मोठे आर्थिक गणित दडलेले आहे.लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.