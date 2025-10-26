प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Traditional Food: पॅकेजमधली दिवाळी : खाद्यमक्तेदारीचं मृगजळ

Processed Food: दिवाळीचा उत्सव नुकताच संपला. अजूनही घराघरात दिव्यांचा प्रकाश आणि गोड पदार्थांचा सुगंध दरवळतो आहे. चकली, करंजी, लाडू, शंकरपाळे, कडबोळी, चिवडा, अनारसे हे घरगुती पदार्थ आपल्या सणांचे प्राण आहेत.
Traditional Food

Traditional Food

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भूषण पटवर्थन- saptrang@esakal.com

दिवाळीचा उत्सव नुकताच संपला. अजूनही घराघरात दिव्यांचा प्रकाश आणि गोड पदार्थांचा सुगंध दरवळतो आहे. चकली, करंजी, लाडू, शंकरपाळे, कडबोळी, चिवडा, अनारसे हे घरगुती पदार्थ आपल्या सणांचे प्राण आहेत.

Loading content, please wait...
festival
Diwali
Tradition
saptarang
Diwali shopping experience

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com