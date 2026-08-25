डॉ. दिलीप निकम - sakal.avtaran@gmail.comडीएनएच्या शोधाने मानवी शरीर, आजार आणि उपचारांकडे पाहण्याची वैद्यकशास्त्राची दृष्टीच बदलून टाकली. चार रासायनिक अक्षरांमध्ये दडलेली जीवनाची माहिती आज कर्करोगाचे निदान, आनुवंशिक आजारांची जोखीम आणि वैयक्तिकृत उपचारांचा मार्ग दाखवत आहे. जीवनाचे गुपित उलगडण्यापासून भविष्यातील वैयक्तिक उपचारांपर्यंतचा प्रवास विलक्षण आहे.अलीकडेच प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका बातमीनुसार, दिल्लीतील एक जोडपे मूल होत नाही म्हणून कृत्रिम गर्भधारणा (आयव्हीएफ) करून घेते आणि जानेवारी महिन्यात दोन गोंडस जुळ्या मुलींना जन्म देते... परंतु सहा महिन्यांनंतर मुलींची वाढ होताना त्यांचे चेहरे आई-वडिलांसारखे दिसत नसल्याचे लक्षात आल्याने ते डीएनए चाचणी करून पाहतात. चाचणीमध्ये दोन्ही मुलींचे डीएनए आई-वडिलांपेक्षा वेगळे असल्याचे लक्षात आल्यावर मात्र ते जोडपे न्यायालयात धाव घेते... एखाद्या गुन्ह्याचा तपास असो किंवा आज एखाद्या व्यक्तीला कर्करोग होण्याची आनुवंशिक शक्यता आहे का, एखादे मूल जन्मजात आजार घेऊन जन्माला येण्याचा धोका किती आहे किंवा कोणते औषध एखाद्या रुग्णासाठी अधिक परिणामकारक ठरेल, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधताना आधुनिक वैद्यकशास्त्र डीएनएकडे पाहते; पण अवघ्या दीडशे वर्षांपूर्वी अशा डीएनएविषयी आपल्याला जवळजवळ काहीच माहिती नव्हती. डीएनएच्या शोधाची कहाणी म्हणजे मानवी शरीरातील सर्वांत सूक्ष्म गोष्टीचा शोध घेत विज्ञानाने वैद्यकशास्त्रात घडवलेल्या क्रांतीची गाथा आहे..डीएनएचा शोध कुठून सुरू झाला?१८६९ मध्ये स्विस शास्त्रज्ञ फ्रेडरिक मिशर यांनी पेशींच्या केंद्रकात एक वेगळा पदार्थ शोधला. त्यांनी त्याला ‘न्यूक्लिन’ असे नाव दिले. पुढे हाच पदार्थ डीएनए म्हणून ओळखला गेला; पण त्या काळात डीएनएचे महत्त्व कोणालाही माहीत नव्हते. शरीराचे गुणधर्म एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे नेण्यात डीएनएची प्रमुख भूमिका आहे, हे सिद्ध होण्यासाठी पुढील अनेक दशके लागली. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत ५० हजारांहून अधिक नागरिक न्यूमोनियामुळे मृत्युमुखी पडले. न्यूमोनियाला कारणीभूत ठरणाऱ्या न्यूमोकोकल बॅक्टेरियाचा अभ्यास करत असताना, एका बॅक्टेरियाकडून दुसऱ्याकडे माहिती पुरवणाऱ्या एका विशिष्ट पदार्थाचा शोध ब्रिटिश संशोधक फ्रेडरिक ग्रिफिथ यांनी लावला. पुढे १९४०च्या दशकात ऑस्वाल्ड एव्हरी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयोगांतून डीएनए हा आनुवंशिक माहिती वाहून नेणारा तो विशिष्ट पदार्थ असल्याचे महत्त्वाचे पुरावे मिळाले. त्यानंतर संशोधकांसमोर एक मोठा प्रश्न उभा राहिला तो म्हणजे, डीएनए आहे तरी काय आणि तो दिसतो कसा?१९५३ हे वर्ष जीवशास्त्राच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरले. कारण याच वर्षी जेम्स वॉटसन आणि फ्रान्सिस क्रिक यांनी डीएनएची प्रसिद्ध ‘दुहेरी सर्पिलाकार रचना’ मांडली. या शोधामागे रोझालिंड फ्रँकलिन यांच्या क्ष-किरण विवर्तनावरील संशोधनाचे आणि मॉरिस विल्किन्स यांच्या कामाचे अत्यंत महत्त्वाचे योगदान होते.डीएनए सोप्या भाषेत समजून घ्यायचा असेल, तर त्याची कल्पना एका वळलेल्या शिडीसारखी करा. शिडीच्या पायऱ्या चार प्रकारच्या रासायनिक अक्षरांनी बनलेल्या असतात - A, T, G आणि C. ही फक्त चार अक्षरे आहेत; पण त्यांची क्रमवारी बदलून आपल्या शरीरासाठी आवश्यक असलेल्या असंख्य जैविक सूचना त्यात साठवल्या जातात. जसे मराठी वर्णमालेतील मर्यादित अक्षरांपासून हजारो पुस्तके लिहिता येतात, तसेच या चार डीएनए अक्षरांच्या वेगवेगळ्या क्रमांतून जीवनाची माहिती लिहिली जाते..डीएनएपासून जीन आणि जीनपासून शरीरडीएनएमधील विशिष्ट माहिती असलेल्या भागांना आपण जीन किंवा जनुके (Genes) म्हणतो. त्याचे प्रमाण एकूण डीएनएच्या केवळ एक ते दोन टक्के इतकेच असते. इतर ९८ टक्के भाग नॉन कोडिंग असतो. त्याला ‘एपिजेनेटिक’ म्हटले जाते. डीएनएची सोपी तुलना एका मोठ्या पाककृतीच्या पुस्तकाशी करता येईल. डीएनए म्हणजे संपूर्ण पुस्तक; तर प्रत्येक जीन म्हणजे त्यातील एखादी पाककृती. शरीरातील पेशी गरजेनुसार त्या सूचना वापरून प्रथिने आणि इतर कार्यकारी घटक तयार करतात.आपली त्वचा, आपल्या डोळ्यांचा रंग आणि रक्तगट यांसारख्या गुणधर्मांपासून शरीराच्या असंख्य क्रियांपर्यंत जनुकांची भूमिका असते; मात्र बहुतेक मानवी गुणधर्म आणि आजार हे केवळ एका जीनने ठरत नाहीत; तर अनेक जनुके, पर्यावरण आणि जीवनशैली यांच्या परस्परसंवादातून ते घडतात.२००३ : मानवी जीवनाचे पुस्तक वाचण्याचा मोठा टप्पाडीएनएची रचना समजल्यानंतर पुढील प्रश्न होता - मानवी डीएनएमध्ये नेमके काय लिहिले आहे, हे शोधणे. त्यासाठी १९९० मध्ये महत्त्वाकांक्षी मानवी जीनोम प्रोजेक्ट सुरू करून २००३ पर्यंत मानवी जीनोमचा संदर्भक्रम मोठ्या प्रमाणावर उलगडण्यात आला. त्या वेळचे अमेरिकेचे राष्ट्रप्रमुख बिल क्लिंटन यांनी ‘आज, आपण ती भाषा शिकत आहोत ज्या भाषेत देवाने जीवनाची निर्मिती केली. देवाची सर्वात दैवी आणि पवित्र देणगी असलेल्या या जीवनाची गुंतागुंत, सौंदर्य आणि आश्चर्य याबद्दल आपल्या मनातील आदर अन् विस्मय अधिकच वाढत आहे’ असे गौरवोद्गार काढले.मानवी जिनोममध्ये सुमारे तीन अब्ज डीएनए बेस पेअर आहेत. या प्रकल्पामुळे हजारो जनुकांचे स्थान आणि अनेक आजारांशी त्यांचा संबंध समजण्याचा मार्ग खुला झाला. कालानुरूप तंत्रज्ञान प्रचंड वेगाने आणि तुलनेने स्वस्त होत गेले. त्यामुळे आज एखाद्या व्यक्तीच्या डीएनएमधील लाखो बदलांचा अभ्यास पूर्वीच्या तुलनेत अत्यंत कमी वेळात व कमी खर्चात करता येतो..वैद्यकशास्त्र कसे बदलले?डीएनएविषयीच्या ज्ञानामुळे वैद्यकशास्त्र केवळ आजार झाल्यानंतर उपचार करण्यापुरते मर्यादित राहिले नाही, तर त्याच्या मूळ जैविक कारणांचा शोध घेण्याच्या दिशेने पुढे गेले. उदाहरणार्थ, काही कुटुंबांमध्ये स्तन किंवा अंडाशयाचा कर्करोग होण्याचा धोका वाढवणारे BRCA1 आणि BRCA2 जनुकांमधील हानिकारक आनुवंशिक बदल शोधता येतात. त्यामुळे अशा कुटुंबांतील व्यक्तींमध्ये कर्करोगाची जोखीम आधीच ओळखून, त्यानुसार नियमित तपासण्या किंवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे नियोजन करता येते. हॉलीवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री अँजेलिना जोली हिने अशी तपासणी करून घेतल्यानंतर, भविष्यातील कर्करोगाचा धोका कमी करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून दोन्ही स्तन काढून टाकण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. हॉलीवूडसारख्या चंदेरी दुनियेत काम करत असतानाही आपल्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याचा तिचा हा निर्णय नक्कीच कौतुकास्पद आहे.कॅन्सरतज्ज्ञ म्हणून काम करत असताना, गेल्या २० वर्षांत कर्करोगाच्या उपचारपद्धतींमध्ये झालेल्या बदलांचा मी साक्षीदार आहे. पूर्वी कर्करोगाचे उपचार बाधित अवयव, आजाराची स्टेज आणि सूक्ष्मदर्शकाखाली दिसणारा हिस्टोपॅथॉलॉजीचा प्रकार हेच प्रमुख घटक ठरवत; परंतु आज अनेक कर्करोगांमध्ये ट्यूमरमधील विशिष्ट जनुकीय बदल तपासून केवळ त्यांनाच टार्गेट केले जाते. त्यामुळे कर्करोग बरा करीत असताना उपचारांचे होणारे दुष्परिणाम टाळता किंवा कमी करता येतात.कर्करोगाबरोबरच काही आनुवंशिक आजारांचे निदान, गर्भावस्थेतील काही तपासण्या, संसर्गजन्य रोगांचे परीक्षण आणि औषधांना व्यक्तीनुसार मिळणाऱ्या प्रतिसादाचा अभ्यास अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये डीएनए तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढला आहे. फक्त एखाद्या व्यक्तीचे डीएनएमधील होणारे बदल वाचण्याऐवजी CRISPR-Cas9 सारख्या जिन एडिटिंग तंत्रज्ञानाने ते दुरुस्त करण्याचा मार्ग दाखवला. असे करणे म्हणजे एखाद्या पुस्तकातील चुकीचा शब्द शोधून त्यात बदल करण्यासारखे हे तंत्र आहे.माझ्यासारख्या असंख्य कॅन्सरतज्ज्ञांना २००३ मध्ये प्रकाशित झालेला मानवी जिनोम प्रोजेक्ट म्हणजे युरेका क्षण वाटलेला; परंतु लवकरच संशोधकांच्या लक्षात आले, की डीएनए म्हणजे भविष्य सांगणारी कुंडली नव्हे. कारण एखाद्या व्यक्तीकडे विशिष्ट जनुकीय बदल असणे म्हणजे तिला तो आजार नक्कीच होईल, असे नाही. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि बहुतेक कर्करोगांसारख्या आजारांमध्ये अनेक जनुके, वय, पर्यावरण, आहार, व्यायाम, तंबाखूचे सेवन आणि इतर अनेक घटक एकत्रितपणे भूमिका बजावतात. त्याशिवाय, प्रत्येक जनुकीय बदलाचा अर्थ आजच्या घडीला विज्ञानाला पूर्णपणे समजलेला नाही किंवा अशा प्रत्येक बदलाचा आजाराशी संबंध आज तरी जोडता आलेला नाही. त्यामुळे इंटरनेटवरील जनुकीय तपासण्यांच्या जाहिरातींना भुलून कोणीही स्वतःहून त्या करून घेऊ नयेत. अशा तपासण्यांमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये विनाकारण मानसिक तणाव निर्माण होऊ शकतो. गोपनीयता आणि नैतिकतेशी संबंधित प्रश्नही उपस्थित होतात. त्यामुळे इंटरनेटवरून जनुकीय तपासणी करून त्याचे निष्कर्ष स्वतःच लावण्यापेक्षा योग्य वैद्यकीय सल्ला आणि समुपदेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे..पुढची क्रांती कुठे असेल?भविष्यातील वैद्यकशास्त्राचा प्रवास वैयक्तिकृत उपचारपद्धती किंवा प्रिसिजन मेडिसिनच्या दिशेने वेगाने सुरू आहे. कल्पना करा, की दोन व्यक्तींना एकच आजार आहे; पण त्यांच्या जनुकीय रचनेनुसार त्यांना वेगवेगळी औषधे दिली जातील. कोणत्या व्यक्तीला कोणत्या औषधाचा अधिक फायदा होईल आणि कोणाला गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे हे उपचार सुरू करण्यापूर्वीच अधिक अचूकपणे सांगता येईल. कर्करोगामध्ये रक्ताच्या नमुन्यात फिरणारे कॅन्सरचे डीएनए शोधून रोगाचा मागोवा घेणे, जीन थेरपीचा अधिक व्यापक वापर करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणावर संशोधन अन् वैद्यकीय वापर वाढेल.चार अक्षरांनी बदलले जग१८६९ मध्ये पेशीत सापडलेल्या एका अनोळखी पदार्थापासून सुरू झालेला प्रवास आज माणसाच्या डीएनएमध्ये बदल करून काही आजारांवर उपचार करण्यापर्यंत पोहोचला आहे. A, T, G आणि C अशी केवळ चार अक्षरे; पण त्यांच्यामध्ये मानवी जीवनाचा विलक्षण जैविक इतिहास लिहिलेला आहे. डीएनएचा शोध आपल्याला एक गोष्ट शिकवतो, की आपल्या शरीरातील प्रत्येक आजाराचे उत्तर केवळ जनुकांमध्ये नाही; मात्र अनेक आजार अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची एक महत्त्वाची चावी नक्कीच त्यामध्ये आहे. भविष्यात प्रश्न केवळ ‘तुम्हाला कोणता आजार आहे?’ एवढाच न राहता कदाचित वैद्यकशास्त्र अधिकाधिक विचारेल, ‘हा आजार तुमच्या शरीरात नेमका कोणत्या जैविक कारणामुळे झाला आहे आणि तुमच्यासाठी सर्वांत योग्य उपचार कोणता?’ डीएनएच्या शोधाने सुरू केलेल्या वैद्यकीय क्रांतीची हीच कदाचित पुढची महत्त्वाची पायरी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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