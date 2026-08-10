Premium|Spirituality: माणूस संकटात अध्यात्माकडे का वळतो.? खरंच त्याने संकटातून बाहेर पडायला मदत होते? शास्त्रीय अभ्यास काय सांगतात?

पुणे - If you just sit and observe, you will see how restless your mind is. If you try to calm it, it only makes it worse, but over time it does calm down, and when it does, there's room to hear more subtle things, that's when your intuition starts to blossom and you see things more clearly and be in the present more.हे प्रसिद्ध वाक्य आहे Apple च्या निर्मितीचे प्रमुख स्टीव जॉब्स यांचे.. ते म्हणतात की, जर तुम्ही शांतपणे बसून निरीक्षण केलं, तर तुमच्या लक्षात येईल की तुमचं मन किती अस्वस्थ आहे. पण हळूहळू ते शांत होतं आणि जेव्हा मन शांत होतं, तेव्हा सूक्ष्म गोष्टी ऐकण्याची आणि समजण्याची क्षमता निर्माण होते.स्टीव्ह जॉब्स जेव्हा महाविद्यालयात शिकत होते, तेव्हा आर्थिक अडचण आणि मानसिक अस्वस्थतेमुळे त्यांनी कॉलेज सोडलं. त्यांच्या मनात आयुष्याचे खरे ध्येय काय? आणि मला नक्की काय करायचं आहे? याबद्दल प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता. हा त्यांच्या आयुष्यातील पहिला मोठा मानसिक संकटकाळ होता. या काळात त्यांनी भारतात येऊन अध्यात्मात काही काळ घालवला आणि त्यानंतरची त्यांची प्रगती आपण जाणतोच.देव, श्रद्धा याविषयी आपल्या अनेकांमध्ये मतमतांतरे असली तरी संकटकाळात आजही अनेकांना अध्यात्म हे मोठा आधार देतं. अनेकांच्या मते अध्यात्म हे त्यांना त्यांच्या मूळ हेतूकडे घेऊन जातं.. पण असं काहींच मत जरी असलं तरी प्रत्यक्षात विज्ञान काय सांगतं? खरोखरच अध्यात्माकडे वळल्याने माणूस शांत होतो, त्याला त्याचं साध्य सापडतं, तो संकटातून योग्य प्रकारे बाहेर पडायला याची मदत होते की या फक्त समजुती आहेत? मुळातून यावर काही शास्त्रीय अभ्यास झालेत का..? या अभ्यासातून कोणते निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत? हे सगळं आपण जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून.. .परदेशी नागरिकांसाठी Spirituality ही चॉईस आहे..भारतात एखाद्या व्यक्तीसाठी अध्यात्म हे त्याच्या संस्कृतीचा, त्याचा समजाचा त्याच्या जडणघडणीचा भाग आहे. अनेकांवर ते लादलं गेलं आहे असंही म्हणता येईल. पण परदेशात तसं नाही. तिथल्या अनेकांनी अध्यात्म हे स्वत:हून स्वीकारलं आहे. त्यामुळेच त्यांनी त्याचा स्वीकार करण्याआधी त्याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून मगच त्याला आपलसं केलं आहे. भारतात आजही अनेक घराघरात जेव्हा आई शुभंकरोती म्हणायला सांगते. पण ही शुभंकरोती का म्हणायची याचं कारण अनेक आयांकडे नसतं आणि म्हणूनच बहुदा अनेक तरूणांना ते रूचत नाही.संकटकाळात खरंच अध्यात्म मदत करतं? संशोधनातून काय समोर आलं?संकटाच्या काळात अध्यात्माकडे वळणाऱ्या माणसाची प्रवृत्ती ही खरंतर जुनीच आहे, पण त्याला आता शास्त्रीय आणि संशोधनपर दृष्टिकोनातूनही तपासले जाते आहे. ऑक्सफर्ड हेल्थ एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्टच्या 'ऑक्सफर्ड सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी अँड वेलबीइंग' (OxCSWell) शी संबंधित संशोधकांनी कोविड-१९ च्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मन-आध्यात्मिक अनुभवांचा एक अभ्यास केला. या संशोधनाचे निष्कर्ष BMJ Open या वैद्यकीय संशोधन जर्नलमध्ये २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झाले. इंग्लंडमधील १० एनएचएस ट्रस्ट्समधील ५५ आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सोबत हा अभ्यास पार पाडला गेला.या संशोधनाचा उद्देश कोणत्याही आजारावर अध्यात्म हे उपचाराचा पर्याय म्हणून मोजणे हा नव्हता. त्याऐवजी, अत्यंत तणावपूर्ण आणि आव्हानात्मक अशा कोविडकाळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना जीवनाचा अर्थ, श्रद्धा, आध्यात्मिकता, त्यांची स्वतःची ओळख आणि मानसिक आधार यांसारख्या बाबी कशा प्रकारे मदत करत होत्या, हे समजून घेणे हा यामागचा मुख्य हेतू होता. अभ्यासात सहभागी अनेक जणांसाठी कठीण परिस्थितीचा अर्थ लावण्यासाठी, कठिण परिस्थितीत तग धरून राहण्यासाठी आणि संकटाचा सामना करण्यासाठी अध्यात्म उपयुक्त ठरल्याचे संशोधकांच्या निदर्शनास आले. आणि यामुळेच या संशोधनानंतर ऑक्सफर्डच्या या केंद्राने आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी सायको-स्पिरिचुअल केअरचे औपचारिक प्रशिक्षणही विकसित केले. युनायटेड किंगडममध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी 'पोस्ट ग्रॅजुएट सर्टिफिकेट इन सायको-स्पिरिचुअल केयर' हा युनिव्हर्सिटी-अॅक्रेडिटेड अभ्यासक्रम देखील मे २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आला..अध्यामामुळे मेंदूत बदल होतात..?अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ या अमेरिकेच्या शासकीय वैद्यकीय संशोधन करणाऱ्या संस्थेकडून न्यूरोसायन्स आणि न्युरोथोलॉजी - मेंदू आणि अध्यात्म यांच्या संबंधाचा अभ्यास क्रमाक्रमाने प्रसिद्ध करण्यात आला. मुख्यत: २०१५ ते २०२४ या काळात हा अभ्यास प्रसिद्ध झाला.ध्यान, प्रार्थना किंवा अध्यात्मिक चिंतन यांसारख्या गोष्टींचा मानवी मेंदूच्या मज्जासंस्थेवर म्हणजेच Nervous System वर आणि मानसिक आरोग्यावर नेमका कसा परिणाम होतो, हे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जाणून घेण्यासाठी हा अभ्यास करण्यात आला. अध्यात्म ही केवळ एक मानसिक श्रद्धा नसून, ती शरीरात आणि मेंदूत कोणते प्रत्यक्ष जैविक बदल घडवून आणते, हे संशोधकांना जाणून घ्यायाचे होते.या क्षेत्रात NIH आणि स्टॅनफोर्डच्या संशोधकांनी विविध क्लिनिकल ट्रॉयल्स आणि न्यूरोइमेजिड अभ्यासांमध्ये वेगवेगळ्या गटांचा अभ्यास केला. ध्यान, उपासना करणारे तसेच न करणारे अशा लोकांचा मेंदूचा अभ्यास केला. म्हणजेच Functional Magnetic Resonance Imaging च्या माध्यमातून त्यांच्या मेंदूत होणाऱ्या हालचाली टिपल्या तसेच काही तपासण्याही केल्या.यात त्यांना असे आढळले की, नियमित ध्यान किंवा अध्यात्मिक चिंतन करणाऱ्या व्यक्तींच्या मेंदूतील 'अमिग्डाला' म्हणजेच भीती आणि ताण निर्माण करणारा भाग याची अतिसक्रियता कमी होती. त्यामुळे संकटकाळात किंवा दबावाखाली अनावश्यक भीती वाटणे कमी होते. ताण निर्माण करणारे 'कॉर्टिसोल' हे हार्मोन शरीरात कमी प्रमाणात स्रवतात, ज्यामुळे मानसिक स्थैर्य टिकून राहते. तणाव पातळी कमी झाल्यामुळे शरीरातील जळजळ कमी होते आणि पेशींची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते. मात्र यावरून अध्यात्मामुळे रोगप्रतिकारशक्ती निश्चितपणे वाढतेच, असा निष्कर्षही काढता येत नाही असेही सांगण्यात आले आहे..अध्यात्मामुळं व्यसन कमी होतं..? संशोधनातून काय समोर आलं?हार्वर्ड विद्यापीठ म्हणजेच Harvard T.H. Chan School of Public Health ने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ५ लाखांहून अधिक लोकांच्या सहभागावर झालेल्या ५५ हून अधिक वैज्ञानिक अभ्यासांचे एकत्रित विश्लेषण JAMA Psychiatry या जगातील मानसिक आरोग्य, मानसोपचारशास्त्र आणि व्यसनविज्ञान क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठित वैज्ञानिक medical journal मध्ये प्रकाशित केले.या संशोधनासाठी त्यांनी वर्ष २००० ते २०२२ या कालावधीत प्रकाशित झालेल्या आणि जगभरातील ५ लाख ४० हजार ७१२ सहभागींचा समावेश असलेल्या ५५ अत्यंत कडक निकषांवर आधारित दीर्घकालीन वैज्ञानिक अभ्यासांचे एकत्र विश्लेषण म्हणजेच Meta-Analysis केले.या अभ्यसातून समोर आलं की, जे लोक अध्यात्मिक गोष्टीमध्ये आहेत, त्यांच्यामध्ये घातक व्यसनांचे प्रमाण १३ टक्के कमी आढळले. तसेच जे लोक नियमितपणे म्हणजे आठवड्यातून किमान एकदा तरी अध्यात्मिक समुदायात सहभागी होतात, त्यांच्यामध्ये हे प्रमाण १८ टक्के कमी असल्याचे दिसून आले.भारतातही ध्यान आणि मानसिक आरोग्यावर संशोधन; काय समोर आलं?अध्यात्म, ध्यान आणि मानसिक आरोग्य यांच्यातील संबंधाचा अभ्यास भारतातही विविध संस्थांनी केला आहे. मात्र या संशोधनाकडे पाहताना ‘अध्यात्मामुळे नैराश्य दूर होतं’ असा थेट निष्कर्ष काढण्याऐवजी meditation, yoga आणि इतर mind-body practices चा मेंदू आणि मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम स्वतंत्रपणे पाहणं अधिक योग्य ठरेल.नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस म्हणजेच NIMHANS च्या संशोधकांनी दीर्घकाळ Raja Yoga meditation करणाऱ्या व्यक्तींच्या मेंदूचा EEG आणि fMRI च्या माध्यमातून अभ्यास केला. या अभ्यासात meditation शी संबंधित Default Mode Network या मेंदूतील network च्या activity मध्ये बदल आढळले. DMN हे स्वतःबद्दल विचार करणे, भूतकाळातील आठवणी किंवा भविष्यातील विचार अशा प्रक्रियांशी संबंधित मानले जाते. दीर्घकाळ meditation करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये त्याची activity कमी असल्याचे संशोधकांना आढळले. मात्र हा अभ्यास depression च्या रुग्णांवर करण्यात आलेला clinical trial नव्हता; त्यामुळे त्यावरून meditation मुळे नैराश्य बरे होते, असा थेट निष्कर्षही काढता येत नाही पण बदल होतात हे मात्र या संशोधनातून समोर आले आहे. .दरम्यान, IIT Delhi आणि AIIMS Delhi च्या संशोधकांनी २०२४ मध्ये Yoga Nidra चा मेंदूवर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी functional MRI चा वापर करून अभ्यास केला. या संशोधनात नव्याने Yoga Nidra करणारे आणि दीर्घकाळ meditation करणारे असे सहभागी होते. Yoga Nidra दरम्यान मेंदूतील विविध भागांमधील functional connectivity मध्ये बदल दिसून आले. अनुभवी meditators मध्ये मानसिक अस्वस्थता किंवा सतत सुरू असलेले विचार कमी होण्याशी संबंधित बदलही आढळले.या संशोधनांचा एकत्रित अर्थ असा नाही की, अध्यात्म किंवा ध्यान हे नैराश्यावरील वैद्यकीय उपचारांचा पर्याय आहे. मात्र meditation आणि yoga सारख्या पद्धतींचा मेंदूतील attention, self-referential thinking आणि stress-related processes शी संबंध असण्याला भारतीय संशोधनातूनही आधार मिळाला आहे.नैराश्याच्या बाबतीत उपलब्ध संशोधनातून meditation आणि yoga सारख्या पद्धती काही व्यक्तींसाठी पूरक उपचार म्हणून उपयोगी ठरू शकतात, असे संकेत मिळतात. मात्र त्यांचा नेमका परिणाम, कोणत्या व्यक्तींना अधिक फायदा होतो आणि त्यामागील जैविक प्रक्रिया काय आहेत, यासाठी अजून मोठ्या आणि अधिक नियंत्रित clinical trials ची गरज आहे.थोडक्यात काय तर आजच्या कोणत्याही फसव्या गोष्टींना बळी न पडता अध्यात्म हे वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून जाणून घेणे ही आता काळाची गरज आहे.माजी राष्ट्रपती आणि शास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी Transcendence या पुस्तकातून विज्ञान आणि अध्यात्म यांना परस्परविरोधी न मानता त्यांच्या समन्वयाची भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, विज्ञान आणि अध्यात्म हे मानवी जीवनाकडे पाहण्याच्या दोन वेगळ्या पण परस्परपूरक वाटा असू शकतात.---------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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