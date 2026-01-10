Premium|Trump authoritarian rule : डोनाल्ड ट्रम्प; अमेरिकेचा 'लोकनियुक्त सम्राट' की लहरी राजा?

निळू दामले - saptrang@esakal.comअमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वागणे एखाद्या सम्राटासारखे आहे. लहर फिरेल तसे ते कारभार करतात, लोकशाही देशाचा प्रमुख म्हणून त्यांचे वर्तन प्रगल्भ असल्याचे आजपर्यंत दिसलेले नाही. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ज्या पद्धतीने नुकतीच अटक केली, ती अशीच लहरी कारभाराचा नमुनाच होती. काय होतील या घटनेचे परिणाम, ट्रम्प कारभार करतात म्हणजे काय, या साऱ्या प्रश्नांवर ‘खोचक’ भाष्य...डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अश्वमेध रथ निघाला आहे. त्यानं व्हेनेझुएला जिंकलं आहे. पाठोपाठ कोलंबियाचा नंबर लागेल. त्या पाठोपाठ ग्रीनलँडवर ट्रम्प स्वारी करतील. इराण स्वारीचंही रणशिंग ट्रम्पनी फुंकलंच आहे. युरोप ही हरलेली आणि बेकार सिव्हिलायझेशन आहे, असंही ट्रम्प म्हणाले आहेत. ट्रम्प यांचं आरमार त्या दिशेनं जाण्याची आखणी करत आहे. ट्रम्प हा एक अत्याधुनिक फेनॉमेना, चमत्कार आहे, या चमत्काराचे अर्थ लावण्यात पुढला किती काळ जाईल ते सांगता येत नाही. व्हेनेझुएलात जगातला सर्वांत मोठा तेलसाठा आहे. काही अमेरिकन कंपन्या ते तेल खोदणं आणि शुद्ध करण्याचं काम करत असत. त्या कंपन्या व्हेनेझुएला सरकारनं सार्वजनिक मालकीच्या केल्या आणि त्या कंपन्यांचे पैसे बुडवले. ट्रम्प यांना ते पैसेच नव्हे, तर त्या कंपन्याही हव्या आहेत. व्हेनेझुएला अमेरिकेच्या शत्रूंना तेल स्वस्तात विकतं. व्हेनेझुएलाच्या तेल उत्पादनामुळं तेलाच्या किमती खाली येतात. त्यामुळे अमेरिका, सौदी, अमिराती, कतार इत्यादी देशांचं नुकसान होतं. त्यासाठी त्या सर्व देशांना व्हेनेझुएलावर नियंत्रण हवंय. ‘गंदा है फिरभी धंदा है’ हे ट्रम्प यांचं घोषवाक्य आहे. त्याला अनुसरून ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएला काबीज केलंय. .Premium| Trump Policies: ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाने आंतरराष्ट्रीय संबंध कसे बदलले?.मादुरो यांच्यावर खोटे आरोपकारण काय सांगितलंय? की निकोलस मदुरो ड्रग व्यवसायाला प्रोत्साहन देतात, त्यांनी अमेरिकेत विकलेल्या ड्रगमुळं म्हणे अमेरिकेतले लाखो लोक मरतात. ते खरंच आहे. पण त्यासाठी अमेरिकेतल्या लोकांनी ड्रगचं सेवन सुधारायला हवं. ट्रम्पप्रणीत अर्थव्यवहार सुरू झाले, की माणसं असहाय होऊन ड्रगच्या आहारी जातात. तेव्हा ट्रम्प यांनी प्रथम आपल्या देशाची नीट व्यवस्था लावायला हवी होती. बायडेन उपाध्यक्ष असताना त्यांचं घर व्हाइट हाउसच्या परिसरात होतं. तिथं त्यांच्या मुलाला ड्रग मिळत असत. अमेरिकेत ड्रगचा सुळसुळाट आहे. एप्सटिनच्या सर्व अड्ड्यांवर ड्रगचा मुक्तसंचार होता. ट्रम्प यांच्यावरही अशाच प्रकारचे अनेक आरोप झाले आहेत.थोडक्यात, ड्रगसुद्धा ‘गंदा है फिरभी धंदा’ आहे. ट्रम्प यांच्या डोक्यात ड्रगचा धंदा असावा. व्हेनेझुएला ताब्यात घेतल्यावर ट्रम्प कॉर्पोरेशन ड्रगचाही व्यवसाय सुरू करेल. मदुरो बहुदा ट्रम्पना ड्रग धंद्यात भागीदारी द्यायला तयार नव्हते किंवा ट्रम्प यांचा वाटा किती असावा यावरून मतभेद झाल्यानं शेवटी मदुरोला हाकलायचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला असावा. ट्रम्प हे अमेरिकेचे सम्राट आहेत. ते अत्याधुनिक सम्राट अशा अर्थानं आहेत, की त्यांना सम्राटपद बापाकडून मिळालेलं नाही, ते त्यांनी निवडणुकीतून मिळवलं आहे. एकेकाळी महत्त्वाकांक्षी माणूस सैन्यात वरवर चढत जाऊन शेवटी राजाला मारून टाकत सम्राट होत असे. हसन गंगू दिल्ली सुलतानशाहीत एक अधिकारी होता. त्यानं बंड केलं, स्वतःचं राज्य स्थापन करून बहामनी सम्राट झाला. ट्रम्प यांनी अमेरिकन राज्यव्यवस्था पैसे वापरून काबीज केली. पैसे आणि खोटेपणा या दोन गोष्टींसाठी अमाप पैसा पेरून सत्ता काबीज केली. माध्यमं, न्यायालयं, संसद, विद्यापीठं, म्युझियम, ग्रंथालयं इत्यादी समाजाला नियंत्रित करणारी सर्व साधनं त्यांनी गुंडाळून ठेवली, निरंकुश सत्ताधारी झाले. निरंकुश सत्ताधाऱ्यालाच राजा असं म्हणतात.राजाची लहर हेच राजकारणाचं मुख्य सूत्र असतं. राजाच्या लहरीला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही, त्यावर कोणी चर्चा करू शकत नाही. सम्राट ट्रम्प यांना एका मध्यरात्री वाटलं, की नोबेल पुरस्कार हे एक बरं साधन आहे. नोबेल मिळालं की जगभर मान्यता मिळते, मान मिळतो, नोबेल मिळवणारा माणूस एक ब्रँड होतो. नेल्सन मंडेला यांनी वर्णद्वेषाविरोधात अभूतपूर्व लढा दिला. समाजानं त्यांना फारसा मान दिला नाही, मात्र मंडेला यांना नोबेल मिळाल्यावर त्यांच्या छापाचे टी-शर्ट आणि चहाचे कप करोडो डॉलरना विकले गेले. तेव्हा आपला धंदा वाढवायचा असेल तर, ‘ट्रम्प’ ही अक्षरं जगभर इमारतीवर उमटवण्यासाठी नोबेल हे एक चांगलं साधन आहे हे ट्रम्प यांना समजलं..Premium|Trump Tariff : ट्रम्पचा टेरिफ बॉम्ब तरी शेअर बाजाराचे भक्कम खांब!.लहरी राजा....ट्रम्प मध्यरात्र उलटून गेल्यानंतर दोन-तीन तास जागे असतात. जागेपणी त्यांच्या समोर भिंतभर पसरलेले टीव्हीसेट चालू असतात. ट्रम्प एकेक फूट उंचीचे बर्गर खात असतात. त्या वेळी त्यांना कल्पना सुचतात. कल्पना सुचली, की ते त्यांच्या सोशल मीडिया फलाटावर लिहून टाकतात. अमेरिकेच्या सरकारात आणि संसदेत वावरणाऱ्या लोकांना सकाळी उठल्यावर ट्रम्प यांनी माध्यमावर लिहिलेलं वाचायला मिळतं. ट्रम्प सकाळी व्हाइट हाउसमधे पोचतात, तोवर त्यांनी पहाटे तीन वाजता जाहीर केलेल्या ओळी हे अमेरिकेचं धोरण झालेलं असतं. ट्रम्प यांना एका रात्री अडीचेक वाजता ‘नोबेल’ची आयडिया सुचली. दुसऱ्या दिवसापासून ट्रम्प यांची नोबेल मोहीम सुरू झाली. तो समय होता फेब्रुवारी-मार्च असा काही तरी. नोबेलचा निर्णय जानेवारी महिन्यात पक्का होतो. नोबेल कमिटी पक्का निर्णय फायलीत बंद करून ठेवते आणि ऑक्टोबर महिन्यात पारितोषिकांची घोषणा होते. ट्रम्प या राजाला असले निर्णय कसे मान्य होणार? त्यांनी त्यांच्या वळचणीला असलेल्या लोकांकरवी नोबेलच्या शिफारशी सुरू केल्या. नेतान्याहू यांनी नोबेल कमिटीला शिफारशीचं पत्रं लिहिलं आणि ते पत्र जाहीरही करून टाकलं. ट्रम्प यांनी भारत-पाक युद्ध तडकाफडकी थांबवलं. नाही थांबवलंत तर भरमसाट आयात शुल्क लावीन, अशी धमकी दिली. युद्ध थांबलं. हा उद्योग त्यांनी नोबेलसाठीच केला. त्याचं श्रेय त्यांना द्यायला नरेंद्र मोदी तयार झाले नाहीत. मोदींनी ट्रम्प यांना नोबेलची शिफारस केली नाही. ट्रम्प संतापले, त्यांनी भारतावर जबर आयात शुल्क लादलं. एवढंच नव्हे, तर व्हेनेझुएलाच्या मचाडो यांना नोबेल मिळाल्यानं ट्रम्प त्यांच्यावरही नाराज झाले. इतके की, व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षपदासाठी त्या लायक उमेदवार असतानाही ट्रम्प यांनी त्यांना धुडकावून लावलं; कारण त्यांनी ट्रम्प यांचं नोबेल पळवलं होतं..Premium|India vs America : भारताच्या सार्वभौमत्वाची कसोटी.नोबेलसाठी फिल्डिंगट्रम्प यांनी एके सकाळी स्वीडनच्या अर्थमंत्र्यांना फोन लावला. नोबेल पारितोषिक स्वीडीश सरकारच्या मर्जीनुसार दिलं जात असणार, असा ट्रम्प यांचा समज. अर्थमंत्री बिचारे सकाळी ऑफिसमध्ये निघाले होते. खिशातला फोन वाजला. ते उडालेच. थेट ट्रम्प यांचा फोन. त्यांचा हात थरथरला असणार. ट्रम्प आयात शुल्क वाढवताहेत की काय अशी भीती त्यांना वाटली. ट्रम्प फोनवर म्हणाले, की माझ्या नोबेलचं पहा. ही अगदी खरी घटना आहे, अर्थमंत्र्यांनी जाहीरपणे हे सारं प्रेसला सांगितलं आहे.अर्थमंत्री म्हणाले, ‘नोबेल कमिटी ही एक स्वायत्त संघटना आहे, तिथले निर्णय त्यांचे असतात. सबब आपल्याला त्यात काही करण्यासारखं नाही.’ ‘बीबीसी’च्या पत्रकारांनी नोबेल कमिटीच्या सचिवाची मुलाखत घेतली. सचिव म्हणाले, की नोबेलची फाइल बंद आहे. कोणाला द्यायचं ठरलं आहे तेही मी जाहीर करू शकत नाही. कोणाला नोबेल हवं असल्यास शिफारस पुढल्या वर्षासाठी करून ठेवावी, विचार करता येईल. ट्रम्प यांचा अश्वमेध रथ मारे लागोच्या रिसॉर्टमधून बाहेर पडलाच होता, तो थांबणार कसा? ट्रम्प व्हाइट हाउसमधून कारभार करत नाहीत, मारे लागोतल्या खासगी रिसॉर्टमधून कारभार करतात. ट्रम्प ना लेखक, ना संशोधक. त्यामुळं त्या कॅटेगरीतलं नोबेल त्यांना मिळणं शक्य नाही. मिळालं तर शांततेचं नोबेल मिळणार. जगभर शांतता प्रस्थापित केल्यास नोबेल मिळणार असा प्रोजेक्ट तयार झाला. ट्रम्प नकाशा घेऊन जगात कुठं कुठं युद्ध चाललीयेत ते तपासू लागले. त्यामुळं त्यांना त्यांच्या आयुष्यात पहिल्यांदाच डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (कांगो) नावाचा एक देश आहे, हे कळलं. कांगोला सहा सात देशांच्या सीमा लागून आहेत. कांगोतली नैसर्गिक संपत्ती लुटण्यावर त्या देशांचं लक्ष आहे. या लुटालुटीत शेजारचा रवांडा हा देश आघाडीवर आहे. रवाडांनं एक खासगी सैन्य तयार करून कांगोत धाडलंय. ते हाणामारी करत असतं. फार वर्षांपासून ही लढाई चाललीय. ही लढाई बंद केल्यास नोबेल मिळणार. ही लढाई बंद करण्याचे प्रयत्न दशकाहून अधिक काळ चालले आहेत, त्याला यश येत नाहीये. ट्रम्प यांना माहिती, वास्तव इत्यादी गोष्टी कळत नसतात, निर्णय घेण्याच्या क्षणी त्यांची पाटी कोरी असते.ट्रम्प यांनी धाडकन निर्णय घेतला. आपले व्याही श्री. बुलोस याना कांगोत धाडलं. बुलोस हे लेबॅनीज अमेरिकन आहेत, ट्रक विकण्याचं दुकान ते चालवतात. समाजकारण, राजकारण इत्यादी कशाशीही त्यांचा सुतराम संबंध नाही. बुलोस कांगोत गेले, रवांडात गेले. सम्राट ट्रम्प यांनी माणूस पाठवलाय म्हटल्यावर दोन्ही देशांचे प्रेसिडेंट त्यांच्या स्वागताला विमानतळावर गेले आणि नव्वद अंशात वाकून त्यांनी बुलोसचं स्वागत केलं. बुलोसनी त्यांना विमानात घालून व्हाइट हाउसमधे उभं केलं. पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यासमोर ट्रम्प टेबलासमोर बसले. त्यांच्या मागे रवांडा आणि कांगोचे प्रेसिडेंट नोकरासारखे उभे. युद्ध थांबवल्याचा करार झाल्याचा कागद, त्यावर ट्रम्प यांची लफ्फेदार सही कॅमेऱ्यांनी जगाला दाखवली. पत्रकार परिषद संपली. प्रेसिडेंटांना त्यांच्या त्यांच्या देशात पाठवण्यात आलं. प्रेसिडेंट त्यांच्या त्यांच्या देशात परत गेले आणि युद्ध सुरू ठेवलं. पत्रकार परिषदेत येण्याआधी युद्ध सुरू होतं आणि संपल्यानंतरही युद्ध सुरूच राहिलं...ट्रम्प यांनी आपला नोबेलवरचा दावा पुन्हा पत्रकारांसमोर मांडला. म्हणाले, ‘मी आठ देशातली युद्धं थांबवली आहेत, मी ग्रेट काम केलंय, असं काम या आधी कोणाही प्रेसिडेंटनं केलं नाही, बायडेन तर युद्ध वाढवतच होते, मला नोबेल मिळायला हवं.’ पत्रकार बुचकळ्यात पडले. कुठली आठ युद्धं? युक्रेनचं युद्ध थांबवायला निघाले. पुतीन ऐकायला तयार नाहीत. युद्ध थांबवण्याची चर्चा सुरू झाली, की आणखी जोरात बॉम्बवर्षाव करत. गाझातलं युद्ध थांबवायला निघाले. नेतान्याहू शेंड्या लावतात. युद्ध स्थगितीची चर्चा चालली असतानात गाझामध्ये बाँबर विमानं वर्षाव करत फिरतात आणि रणगाडे इमारती जमीनदोस्त करत सुटतात. अमेरिकेच्या वतीनं दूत सौदीत जातात, कतारमध्ये जातात, मॉस्कोत जातात, कीवमध्ये जातात. दूत कोण असतात? ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुश्नर आणि ट्रम्प यांचे बिझनेस पार्टनर स्टीव विटकॉफ. तिथं राजकीय वाटाघाटी वगैरे करतात आणि त्याच बरोबर बिझनेस करतात. तिथले राज्यकर्ते ट्रम्प यांच्या बिझनेसमध्ये पैसे गुंतवतात, ट्रम्प ब्रँड विकला जातो, त्याचे अब्जावधी डॉलर ट्रम्प यांच्या खात्यावर जमा होतात. त्यातही गंमत. पैसै कतारनं गुंतवायचे. हॉटेलची उभारणी कतारच्या सॉव्हरीन फंडनं करायची, त्यावर पाटी लागणार ट्रम्पच्या नावाची. त्याचे पैसे ट्रम्प यांना मिळणार..ट्रम्प ब्रँडट्रम्प यांच्यावर अमेरिकन कोर्टात खटला झाला. ट्रम्प यांच्यावर एकदा कोणी तरी गोळी झाडली. या घटनांना भरमसाट प्रसिद्धी देऊन ट्रम्प यांनी मदतीची याचना केली, लाखो डॉलर कमावले. कुठल्याही घटनेसाठी ते गाजले, की त्यांच्या नावाची स्मरण नाणी निघतात, टी-शर्ट आणि टोप्या बाजारात येतात, चहाचे प्याले लोक विकत घेतात. ट्रम्प सतत बिझनेस करत असतात. परदेशी पाहुणे अधिकृत कारणांसाठी अमेरिकेत आले, की ट्रम्प टॉवरमध्ये उतरतात, पैसे ट्रम्प यांच्या हॉटेलला मिळतात. ट्रम्प, त्यांची कंपनी, त्यांचा बिझनेस, त्यांचं कुटुंब अमेरिकेवर राज्य करत असतं. यावर टीका करणारा माणूस देशभक्त नाही, असं ट्रम्प म्हणतात. टीका करणाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकलं जातं, मग तो माणूस प्राध्यापक असो की पत्रकार. ट्रम्प यांच्या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनाही पोलिस अटक करतात. राजा राज्यप्रमुख असतो. राज्याचा महसूल राजाकडं जात असतो. राजाच्या मर्जीनुसार त्या महसुलाचा वापर, विल्हेवाट होत असते.ट्रम्प हा अमेरिकेचा लोकनियुक्त सम्राट आहे हे वेनेझुएलावरच्या हल्ल्यानं सिद्ध केलं आहे.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 