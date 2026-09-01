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Premium|Study Room : अपमानातून पेटली ज्ञानाची ज्वाला; बाबासाहेबांच्या संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी

Dr Babasaheb Ambedkar Life Story : अस्पृश्यतेच्या अमानुष अनुभवांनी एका बालकाच्या मनात ज्ञान, न्याय आणि समानतेची ज्वाला पेटली. याच संघर्षातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घडले आणि त्यांनी आधुनिक भारताच्या लोकशाहीची पायाभरणी केली.
Dr Babasaheb Ambedkar Life Story

Dr Babasaheb Ambedkar Life Story

esakal

स्टडीरूम
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लेखक : निखिल वांढे

१. प्रस्तावना

महाराष्ट्रातील एका चिमुकल्या गावात, एका अस्पृश्य समुदायातील लहान मुलाला वर्गाच्या आत बसण्याची मुभा नव्हती. त्याला वर्गाच्या बाहेर धुळीने भरलेल्या जमिनीवर बसून धडे ऐकावे लागत असत. तहान लागली तरी त्याला सार्वजनिक विहिरीवरून पाणी पिण्याचा अधिकार नव्हता; दुसऱ्या कोणीतरी वरून पाणी ओतल्याशिवाय त्याला घोटभर पाणीही मिळत नसे. दैनंदिन जीवनात पावलोपावली होणारा हा अपमान ही केवळ एका बालकाची वेदना नव्हती, तर तत्कालीन समाजव्यवस्थेची अत्यंत 'गडद आणि विषारी माती'होती.

परंतु, त्या अमानुष अंधाराने त्या बालकाचे खच्चीकरण केले नाही; उलट, त्या प्रतिकूलतेने त्याच्या अंतःकरणात ज्ञानाची, न्यायाची आणि विषमतेविरुद्ध बंड पुकारण्याची तीव्र भूक निर्माण केली. तोच मुलगा पुढे जाऊन आधुनिक भारताच्या संविधानाचा मुख्य शिल्पकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून उदयास आला. त्यांनी एका पुरोगामी आणि लोकशाहीवादी राष्ट्राची भक्कम पायाभरणी केली. डॉ. आंबेडकरांचे जीवन या सार्वकालिक सत्याची साक्ष देते की, जगातील सर्वात भव्य आणि चक्रीवादळांना पचवणारे मजबूत वृक्ष आपली मुळे सर्वात गडद मातीतच अधिक खोलवर रुजवतात.

२. विषयाचे स्पष्टीकरण आणि मध्यवर्ती संकल्पना

हा विषय मानवी प्रगती, सामाजिक परिवर्तन आणि संस्थात्मक विकासाचे एक सखोल रूपक मांडतो. यातील 'मजबूत वृक्ष' हे दृढ चारित्र्य, उच्च नैतिक मूल्ये असणाऱ्या व्यक्तींचे, संकटांशी लढा देणाऱ्या समाजांचे आणि ऐतिहासिक उलथापालथींना पचवून उभे राहणाऱ्या सार्वभौम राष्ट्रांचे प्रतीक आहेत. दुसरीकडे, 'गडद माती' ही मानवी प्रवासातील तीव्र प्रतिकूलतेचे प्रतीक आहे—ज्यामध्ये दारिद्र्य, सामाजिक विषमता, संस्थात्मक अपयश, वैयक्तिक पराभव आणि आपत्तीजनक संकटांचा समावेश होतो.

जेव्हा एखादे बी मातीच्या पोटात जाते, तेव्हा ते पूर्णतः अंधाऱ्या वातावरणात प्रवेश करते. ही अंधारी माती बीजासाठी कबर नसून एका नवीन जन्माचे गर्भाशय ठरते. मातीच्या त्या अंधारात बीजाला प्रचंड दाब आणि संघर्षाचा सामना करावा लागतो. या संघर्षातूनच बीजाचे कठीण आवरण फुटते. ते प्रथम स्थिरतेसाठी आपली मुळे खाली काळोखात अधिक खोलवर पसरवते, आणि त्यानंतरच माती भेदून प्रकाशाच्या दिशेने अंकुरित होते. मानवी जीवन आणि राष्ट्रांची प्रगतीही याच नियमाने चालते. कच्च्या सुवर्णाला त्याची शुद्धता आणि चमक प्राप्त करण्यासाठी धगधगत्या भट्टीत तपावे लागते. स्वामी विवेकानंदांनी या तत्त्वज्ञानाचा पुनरुच्चार करताना म्हटले होते:

'संकटे आणि संघर्ष हे आपला विनाश करण्यासाठी येत नाहीत, तर आपल्यातील सुप्त क्षमता, आंतरिक सामर्थ्य आणि महानता जागृत करण्यासाठी येतात.'

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