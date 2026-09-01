Premium|Study Room : अपमानातून पेटली ज्ञानाची ज्वाला; बाबासाहेबांच्या संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी

लेखक : निखिल वांढे१. प्रस्तावनामहाराष्ट्रातील एका चिमुकल्या गावात, एका अस्पृश्य समुदायातील लहान मुलाला वर्गाच्या आत बसण्याची मुभा नव्हती. त्याला वर्गाच्या बाहेर धुळीने भरलेल्या जमिनीवर बसून धडे ऐकावे लागत असत. तहान लागली तरी त्याला सार्वजनिक विहिरीवरून पाणी पिण्याचा अधिकार नव्हता; दुसऱ्या कोणीतरी वरून पाणी ओतल्याशिवाय त्याला घोटभर पाणीही मिळत नसे. दैनंदिन जीवनात पावलोपावली होणारा हा अपमान ही केवळ एका बालकाची वेदना नव्हती, तर तत्कालीन समाजव्यवस्थेची अत्यंत 'गडद आणि विषारी माती'होती.परंतु, त्या अमानुष अंधाराने त्या बालकाचे खच्चीकरण केले नाही; उलट, त्या प्रतिकूलतेने त्याच्या अंतःकरणात ज्ञानाची, न्यायाची आणि विषमतेविरुद्ध बंड पुकारण्याची तीव्र भूक निर्माण केली. तोच मुलगा पुढे जाऊन आधुनिक भारताच्या संविधानाचा मुख्य शिल्पकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून उदयास आला. त्यांनी एका पुरोगामी आणि लोकशाहीवादी राष्ट्राची भक्कम पायाभरणी केली. डॉ. आंबेडकरांचे जीवन या सार्वकालिक सत्याची साक्ष देते की, जगातील सर्वात भव्य आणि चक्रीवादळांना पचवणारे मजबूत वृक्ष आपली मुळे सर्वात गडद मातीतच अधिक खोलवर रुजवतात.२. विषयाचे स्पष्टीकरण आणि मध्यवर्ती संकल्पनाहा विषय मानवी प्रगती, सामाजिक परिवर्तन आणि संस्थात्मक विकासाचे एक सखोल रूपक मांडतो. यातील 'मजबूत वृक्ष' हे दृढ चारित्र्य, उच्च नैतिक मूल्ये असणाऱ्या व्यक्तींचे, संकटांशी लढा देणाऱ्या समाजांचे आणि ऐतिहासिक उलथापालथींना पचवून उभे राहणाऱ्या सार्वभौम राष्ट्रांचे प्रतीक आहेत. दुसरीकडे, 'गडद माती' ही मानवी प्रवासातील तीव्र प्रतिकूलतेचे प्रतीक आहे—ज्यामध्ये दारिद्र्य, सामाजिक विषमता, संस्थात्मक अपयश, वैयक्तिक पराभव आणि आपत्तीजनक संकटांचा समावेश होतो.जेव्हा एखादे बी मातीच्या पोटात जाते, तेव्हा ते पूर्णतः अंधाऱ्या वातावरणात प्रवेश करते. ही अंधारी माती बीजासाठी कबर नसून एका नवीन जन्माचे गर्भाशय ठरते. मातीच्या त्या अंधारात बीजाला प्रचंड दाब आणि संघर्षाचा सामना करावा लागतो. या संघर्षातूनच बीजाचे कठीण आवरण फुटते. ते प्रथम स्थिरतेसाठी आपली मुळे खाली काळोखात अधिक खोलवर पसरवते, आणि त्यानंतरच माती भेदून प्रकाशाच्या दिशेने अंकुरित होते. मानवी जीवन आणि राष्ट्रांची प्रगतीही याच नियमाने चालते. कच्च्या सुवर्णाला त्याची शुद्धता आणि चमक प्राप्त करण्यासाठी धगधगत्या भट्टीत तपावे लागते. स्वामी विवेकानंदांनी या तत्त्वज्ञानाचा पुनरुच्चार करताना म्हटले होते:'संकटे आणि संघर्ष हे आपला विनाश करण्यासाठी येत नाहीत, तर आपल्यातील सुप्त क्षमता, आंतरिक सामर्थ्य आणि महानता जागृत करण्यासाठी येतात.'.संघर्षमय व्यवस्थेकडे जगाची वाटचाल.३. बहुआयामी विश्लेषणअ. वैयक्तिक आणि मानसशास्त्रीय आयाममानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हे स्पष्ट होते की, सततचे सुख-विलास आणि सुरक्षेचा अतिरेक असणारा 'कंफर्ट झोन' व्यक्तीच्या मानसिक क्षमतेचा ऱ्हास करतो. ज्या व्यक्तींना विनासायास किंवा विनासंघर्ष यश मिळते, त्या अचानक आलेल्या अनपेक्षित संकटांसमोर अत्यंत नाजूक ठरतात. मानसशास्त्रात याला आघातपश्चात वृद्धी (Post-Traumatic Growth) या संकल्पनेने स्पष्ट केले जाते.याउलट, जे लोक दारिद्र्य आणि सामाजिक बहिष्काराच्या 'गडद मातीत' जन्म घेतात, त्यांच्यात असाधारण मानसिक कणखरपणा आणि भावनिक बुद्धिमत्ता विकसित होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 'स्वराज्याची' स्थापना शांत आणि अनुकूल वातावरणात केली नाही. उलट, आदिलशाही, मुघलशाही यांसारख्या बलाढ्य शत्रूंच्या आक्रमणांच्या काळात त्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केले. त्या महाभीषण संघर्षाच्या गडद मातीनेच एका अशा कणखर मराठा भू-राजकीय व्यवस्थेला जन्म दिला, ज्याची पायाभूत मुळे पुढील अनेक शतके टिकून राहिली.ब. राजकीय आणि ऐतिहासिक आयामहाच सिद्धान्त राजकीय संस्था आणि सार्वभौम राष्ट्रांनाही तंतोतंत लागू होतो. अनेक वसाहतोत्तर राष्ट्रे स्वातंत्र्यानंतर लष्करी राजवटीकडे झुकली असताना, आधुनिक भारताचा लोकशाहीचा वृक्ष आज इतका भक्कम का उभा आहे? कारण या लोकशाही वृक्षाची मुळे १५० वर्षांच्या क्रूर ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या अत्यंत वेदनादायी आणि गडद मातीत रुजलेली होती.स्वातंत्र्यासाठी सांडलेले रक्त, झालेले शोषण आणि देशभक्तांचे त्याग यामुळे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि धर्मनिरपेक्षतेची मूल्ये भारतीय संविधानाच्या गाभ्यात खोलवर रुजली गेली. भारताची लोकशाही ही एका रात्रीत मिळालेले दान नसून, शतकाच्या भीषण संघर्षातून तावूनसुलाखून निघालेली एक सुदृढ संस्थात्मक रचना आहे.क. सामाजिक आणि सांस्कृतिक आयामसामाजिक परिवर्तनाचा इतिहास हा नेहमीच विषमतेविरुद्धच्या संघर्षातून लिहिला गेला आहे. एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा स्त्री-शिक्षण हे पाप मानले जात होते, तेव्हा महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षणाची पहिली मशाल पेटवली. सनातनी समाजाकडून शेण, दगड आणि शिव्यांचा मारा सहन करावा लागणे ही त्यांच्यासाठी 'गडद माती' होती. परंतु, याच छळाने त्यांच्या संकल्पशक्तीला अधिक दृढ केले. आज भारतातील कोट्यवधी महिला ज्या शिक्षणाचा उपभोग घेत आहेत, त्या वृक्षाचे मूळ सावित्रीबाई आणि जोतीरावांनी सोसलेल्या सामाजिक संघर्षाच्या गडद मातीत आहे.ड. आर्थिक आयामआर्थिक दृष्टिकोनातून, भारताचे सर्वात मोठे संस्थात्मक बदल हे गंभीर संकटांच्या पोटातून जन्माला आले आहेत. १९९१ मध्ये भारतासमोर स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात भीषण परकीय चलनाचे संकट उभे राहिले होते. परकीय चलनाची गंगाजळी केवळ दोन आठवड्यांच्या आयातीचा खर्च भागेल एवढीच उरली होती.त्या भीषण आर्थिक अंधाराने भारताला आपल्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यास भाग पाडले. या संकटातूनच १९९१ च्या ऐतिहासिक एलपीजी (उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण) सुधारणांचा जन्म झाला. ज्या संकटाने भारताला आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर आणले होते, त्याच संकटाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोकळा श्वास दिला. त्या खडतर काळात विकसित झालेल्या संरचनात्मक कणखरतेमुळे भारत आज जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकला आहे..४. विरोधी युक्तिवाद / प्रतिवादतथापि, एका संतुलित प्रशासकीय दृष्टिकोनासाठी या तत्त्वज्ञानाच्या चुकीच्या अर्थाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. 'प्रतिकूलता हीच प्रगतीची जननी आहे' या विचाराचा आधार घेऊन आपण कधीही दारिद्र्य किंवा शोषणाचे उदात्तीकरण करता कामा नये.प्रतिकूलता चारित्र्य घडवू शकते हे सत्य असले, तरी जर माती पूर्णपणे विषारी असेल, तर बी अंकुरित होण्यापूर्वीच कोमेजून मरेल. अत्यंत दारिद्र्य किंवा अमानुष अत्याचार प्रतिभेचा समूळ नाश करू शकतात. त्यामुळे, प्रतिकूलतेला एका पूरक आधार व्यवस्थेची (Support System) गरज असते. ही आधार व्यवस्था म्हणजे अशी परिसंस्था जिथे नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य आणि समान संधी मिळते. कल्याणकारी राज्याची मुख्य जबाबदारी ही आहे की, नागरिकांना आव्हाने मिळत असताना, शोषणामुळे कोणाचीही प्रतिभा चिरडली जाणार नाही असे सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे.५. निष्कर्षअंतिम विश्लेषणात, आपण संकटे आणि प्रतिकूलतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा राष्ट्र कठीण कसोटीच्या काळातून जात असते, तेव्हा त्या टप्प्याकडे निराशेने न पाहता, आपली मुळे नैतिक मूल्यांच्या खडकात अधिक खोलवर रुजविण्याची ती एक सुपीक संधी आहे असा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे.आजचा भारत जेव्हा आपल्या 'अमृत काळा'तून प्रवास करत आहे, तेव्हा देशासमोर हवामान बदल, रोजगारातील बदल आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यांसारखी आव्हाने उभी आहेत. ही परिस्थिती म्हणजेच आधुनिक भारतासमोरील 'गडद माती' आहे, ज्यातून एका विकसित भारताचा उदय व्हायचा आहे.महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्राला एक स्पष्ट संदेश दिला होता:'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा.'या मंत्रातील 'संघर्षाचा' घटक हीच ती सुपीक माती आहे, ज्यातून सुदृढ लोकशाही फुलते. जो समाज प्रतिकूलतेच्या अंधाराचे रूपांतर आत्मबलाच्या प्रकाशात करतो, तोच इतिहासाच्या पानांवर आपले नाव अमर करतो आणि गगनाला गवसणी घालतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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