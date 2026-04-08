Premium|Dr. Ambedkar's views on China and Tibet policy : युद्ध, बुद्ध आणि डॉ. आंबेडकर

विनय सहस्रबुद्धे, माजी खासदारसध्याच्या या काळात संपूर्ण जगात युद्धजन्य हिंसा आणि रक्तपात यांचे भीतिदायक वातावरण असताना भगवान बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारे आणि डॉ. आंबेडकरांच्या चिंतनातून साकारलेल्या संकल्पनांना पुढे घेऊन जाण्याची आज विशेष गरज आहे. तसे झाले तरच ‘वसुधैव कुटुंबकम’चे सूत्र सर्वमान्य होऊ शकेल.आ पल्या देशातील अनुसूचित-जाती आणि जनजाती समूहांप्रमाणेच युरोपातील ‘रोमा’ समाज अनेक शतके केवळ अन्याय, अत्याचारांचाच नव्हे तर अतिशय घातक अशा आध्यात्मिक अस्पृश्यतेचा बळी ठरत आला आहे. हंगेरी, रुमानिया, फ्रान्स अशा अनेक देशांमधून ‘रोमा’ लोक राहतात. या समाजातला एक हुशार हंगेरियन विद्यार्थी म्हणजे आज हंगेरीतील मिस्कॉल्क शहरात राहणारे एक प्रतिष्ठित नेते जानोस ओर्सॉस! रोमा समाजावरील अन्यायांच्या संदर्भात काम करत असतानाच त्यांना भारतातील दलित समुदायांवर झालेल्या अन्यायाबद्दल वाचायला मिळाले. विद्यार्थीदशेत असतानाच भारतीय लोकशाहीच्या अभ्यासासाठी ते अनेकदा भारतात, अगदी पुण्यातही येऊन गेले. डॉ. आंबेडकर हे उपेक्षित आणि अन्यायग्रस्त समाजांच्या संघर्षाचे एक प्रेरणादायी प्रतीक आहेत हे त्यांना उमजले. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनकार्याने प्रभावित होऊन ते परत हंगेरीत गेले आणि मिस्कॉल्क शहरात त्यांनी मुख्यत्वे रोमा समुदायाच्या मुलांसाठी एक शाळा सुरू केली आणि त्या शाळेचे नामकरण केले ‘डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय’! बाबासाहेबांच्या जीवनकार्याचा केवढा सर्वंकष, विश्वव्यापी प्रभाव आहे, हे ध्यानात येण्यासाठी एवढे एक उदाहरणसुद्धा पुरेसे ठरावे..Premium|Bonded Labour Act : वेठबिगारीच्या कायद्याची पहिली अंमलबजावणी; श्रमजीवी संघटनेचा ऐतिहासिक लढा.संपूर्ण विश्वसमुदाय, इराण-अमेरिका/इस्रायल युद्धाच्या अनिश्चिततेने निर्माण झालेली अस्वस्थता अनुभवत असताना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार, त्यांची विश्व-दृष्टी आणि त्याच अनुषंगाने भगवान बुद्धाची जन्मभूमी असलेल्या भारताने घेतलेल्या भूमिका याचा धावता आढावा, येत्या १४ एप्रिल रोजी साजऱ्या होत असलेल्या बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त घेणे उद्बोधक ठरेल.आजच्या युद्धमय वातावरणात सर्वाधिक होरपळ होणार आहे ती विकसनशील आणि अविकसित देशांची. जगाच्या दक्षिण गोलार्धात असे देश मोठ्या संख्येने आहेत. या आकाराने लहान पण संख्येने अधिक देशांनी एकत्र यायला हवे आणि त्यातून दक्षिण गोलार्धातील राष्ट्रांचा एक समूह उभा राहायला हवा, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडली आहे. यासंदर्भात आठवणारा संदर्भ म्हणजे बाबासाहेबांनीही भारताच्या पुढाकारातून एक सांस्कृतिक-राष्ट्रकुल निर्माण व्हावे अशी भूमिका आग्रहाने मांडली होती. बाबासाहेब भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत स्वप्नाळू नव्हे तर अतिशय व्यावहारिक होते. एका बाजूला बौद्ध तत्त्वज्ञानाने प्रभावित देशांच्या भारतकेंद्रित राष्ट्रकुलाची भूमिका मांडत असतानाही त्यांना चीनच्या पाताळयंत्री राजकारणाची चोख अंतर्दृष्टी होती. पंडित नेहरूंनी चीनवर जो विश्वास ठेवला होता त्याबाबत बाबासाहेबांनी अगदी स्पष्टपणे धोक्याचा इशारा दिला होता. चीनी नेत्यांनी भारताबरोबरच्या पंचशील कराराची खरोखरच काही चाड असती तर त्यांनी चिनी बौद्ध समुदायाला सन्मान आणि सुरक्षेची प्रामाणिक हमी दिली असती हे आपले मत त्यांनी ठामपणे मांडले होते. लखनौ विद्यापीठातील एका भाषणात १९५१मध्ये त्यांनी भारत सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर कठोर टीका केली होती आणि चीन दिवसाढवळ्या तिबेटचा लचका तोडत असताना आपण बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असा अभिप्रायही दिला होता. चीनने तिबेटवर केलेले अतिक्रमण पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीरवरील अतिक्रमणाला खतपाणी घालणारे ठरेल, असेही त्यांचे भाकीत होते. भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत कायम सदस्य म्हणून मान्यता मिळायला हवी यांचा आग्रही पुरस्कार त्यांनी सुमारे ७० वर्षांपूर्वीच केला होता. बाबासाहेबांच्या मते जागतिक राजकारणात भारताने अलिप्ततावादाची कास धरणे सपशेल अव्यवहार्य होते..वैश्विक मान्यताउल्लेखनीय म्हणजे बाबासाहेबांच्या योगदानाला जागतिक स्तरावर अधिकाधिक मान-मान्यता मिळत आहे. महात्मा गांधींनंतर अशी वैश्विक मान्यता मिळविणारे डॉ. बाबासाहेब बहुधा एकमेव भारतीय महापुरुष असतील. अमेरिकेतील न्यू हँपशायर आणि कॅनडामधील बर्नाबी या शहरांनी १४ एप्रिल हा डॉक्टर आंबेडकरांचा जन्मदिवस ‘समता दिन’ म्हणून अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षी त्यांच्या १३५व्या जन्मदिनी न्यूयॉर्क शहराच्या तत्कालीन महापौरांनी हा दिवस ‘डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णयही जाहीर केला आहे. तिकडे मिशिगन आणि मिनेसोटा या दोन अमेरिकी राज्यांनी नऊ ते १४ एप्रिल हा कालावधी ‘सामाजिक-समता सप्ताह’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बघायचे तर बाबासाहेबांचे आणि लाखो भारतीयांचे प्रेरणास्थान असलेल्या गौतम बुद्धांचा शांततापूर्ण सहजीवनाचा, ‘जगा आणि जगू द्या’चा संदेश हा नेहमीच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक मूलाधार राहिला आहे. त्यामुळेच चीनच्या आक्षेपांची पर्वा न करता भारताने पूज्य दलाई लामांना भारतात नुसता आश्रयच दिला नाही तर त्यांच्या, म्हणजेच तिबेटच्या परागंदा सरकारला आपला सर्व कारभार करण्यासाठी हिमाचल प्रदेशात धर्मशाळा येथे सर्व सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या.संपूर्ण आग्नेय आशियात बुद्ध मताचा विलक्षण प्रभाव आहे. भगवान बुद्धांच्या परंपरेवर आपला जणू एकाधिकार आहे, असे येनकेनप्रकारेण जगमनावर ठसविण्याचा कितीही आटापिटा सुरू असला तरी ‘बुद्धभूमी’ म्हणून भारताचे स्थान निर्विवाद आहे. विश्वव्यापी बुद्ध-मतावलंबी समुदायाच्या श्रद्धेचे स्थान असलेले बोधगयेचे मंदिर बुद्धांच्या लाखो अनुयायांना आजही आकर्षित करते. भारत सरकारने ‘आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कौन्सिल’ या वैश्विक संघटनेला सर्वतोपरी मदत करण्याचे धोरण अवलंबिलेले असून बुद्धिस्ट स्टडीज या ज्ञानशाखेला भारतात आता अधिक प्रोत्साहन मिळत आहे..परंपरा पुढे नेण्याचे कार्यदोन वर्षांपूर्वी २०२३ मध्ये बोधगयेतच ‘दलाई लामा सेंटर फॉर तिबेटन आणि इंडियन एन्सिएंट विस्डम’ या संस्थेचा प्रारंभ करण्यात आला असून दलाई लामांच्या उपस्थितीत पायाभरणीचा कार्यक्रमही पार पडला. भारतीय आणि तिबेटी ज्ञानपरंपरांच्या आधारे मनोविज्ञान आणि आनुषंगिक विषयांच्या अभ्यासाला इथे प्राधान्य दिले जाणार आहे. दलाई लामांच्या मते नालंदासारख्या प्राचीन भारतीय विद्यापीठातील पूर्णपणे तर्काधिष्ठित प्राचीन ज्ञान-परंपरांना आकार देण्याचे जे काम नागार्जुन, आर्यदेव आणि चंद्रकीर्ती या ज्ञानवंतांनी केले होते, त्याला तिबेटमध्ये नुसताच आश्रय मिळाला नाही तर त्याचा विकासही घडवून आणला गेला. आता हीच परंपरा पुढे नेण्याचे कार्य भारत सरकारच्या संपूर्ण सहकार्याने सुरू झालेल्या या संस्थेमार्फत होणार आहे. संस्थेचा आर्थिक भार पूज्य दलाई लामा यांच्या एका विश्वस्त निधीमार्फत उचलला जाणार आहे.भारतामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात बौद्धांची संख्या तुलनेने कमी असली तरी, बौद्ध राजनयाला भारताने अलीकडच्या काळात तर विशेष प्राधान्य दिले आहे. असे प्राधान्य दिले जाणे अतिशय आवश्यकच आहे, कारण तिबेटी बौद्ध धर्माशी असलेल्या संबंधांव्यतिरिक्त, थेरवाद बौद्ध धर्माशी असलेल्या आपल्या प्राचीन नात्यामुळे इतर बौद्ध देशांशी असलेल्या आपल्या संबंधांच्या दृढीकरणाला स्वाभाविकपणेच विशेष वाव आहे. शिवाय बौद्ध मताच्या आधारे राजनयाची आपली परंपरा थेट सम्राट अशोकाच्या काळापासून चालत आलेली आहे. 'धर्मविजय' म्हणजे आध्यात्मिक परंपरांच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय संबंध दृढ करण्याची संकल्पना सम्राट अशोक यांनीच पुरस्कारली होती..डॉ. बाबासाहेबांची जयंती आणि बुद्धपौर्णिमा या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या या काळात संपूर्ण जगात युद्धजन्य हिंसा आणि रक्तपात यांचे भीतिदायक वातावरण असताना भगवान बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारे आणि डॉ. आंबेडकरांच्या चिंतनातून साकारलेल्या संकल्पनांना पुढे घेऊन जाण्याची आज विशेष गरज आहे. तसे झाले तरच 'वसुधैव कुटुंबकम'चे सूत्र सर्वमान्य होऊ शकेल. 