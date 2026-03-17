Premium|Prof Dr Jyoti Waghmare Rajya Sabha MP : एका छोट्या गल्लीतून थेट संसदेपर्यंत; डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी राज्यसभेच्या उमेदवारीनंतर दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीतील खळबळजनक खुलासे

सोलापूरच्या सुशिक्षित, अभ्यासू आणि आक्रमक नेतृत्व असलेल्या डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी पत्रकारिता, अध्यापन आणि आता थेट संसदेपर्यंत मारलेली ही झेप अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांनी आधी शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या राज्य प्रवक्त्या म्हणून केलेली कामगिरी वाखाणण्याजोगी होती. आता त्या थेट राज्यसभेचे सभागृह गाजविणार आहेत. भल्याभल्यांना चकवा देत सोलापुरातील एका छोट्या गल्लीतील सामान्य घरातून थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचलेल्या राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे यांची सरकारनामाचे प्रतिनिधी प्रभू वारशेट्टी यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत. राज्यसभा उमेदवारीची घोषणा झाली तेव्हा तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती? तुम्हाला या निर्णयाची पूर्वकल्पना होती का?खरं सांगू का, मला या उमेदवारीबाबत अजिबात कल्पना नव्हती. हा निर्णय माझ्यासाठी पूर्णपणे अनपेक्षित आणि सुखद धक्का होता. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी अचानक हा निर्णय घेतला. एका सामान्य घरातील कार्यकर्त्याला थेट राज्यसभेची संधी मिळेल, असा विचारही मी केला नव्हता. ही संधी केवळ माझ्यासाठी नाही, तर तळागाळातील प्रत्येक प्रामाणिक कार्यकर्त्यासाठी आशेचा किरण आहे.तुम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यशैलीचे नेहमीच कौतुक करता. एक नेता म्हणून तुम्ही त्यांच्याकडे कसं पाहता?तळागाळातील कार्यकर्त्यांना मोठी संधी देण्याची क्षमता आणि धाडस फक्त एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे. हीच ती कार्यपद्धती आहे जी एकेकाळी वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे होती. सामान्य घरातील कार्यकर्त्याला निवडून आणणे, त्याला मोठे करणे आणि सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात स्थान देणे हे शिंदे यांचे वैशिष्ट्य आहे. ते स्वतः २०-२२ तास काम करतात, त्यामुळे त्यांच्या हाताखाली काम करताना आम्हालाही तीच ऊर्जा मिळते..तुम्ही ‘वंचितांच्या प्रश्नांवर’ नेहमीच भाष्य करता. खासदार म्हणून संसदेत गेल्यावर तुमचे प्राधान्यक्रम काय असतील?माझे मुख्य ध्येय वंचित घटकांचे प्रश्न सोडवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हेच असेल. विशेषतः सोलापूरचा विचार करता येथील विडी कामगार महिला आणि असंघटित कामगारांचे प्रश्न गंभीर आहेत. त्यांना शाश्वत रोजगार मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्नशील असेन. तसेच, सोलापूरच्या तरुणाईचे पुणे-मुंबईकडे होणारे ‘ब्रेन ड्रेन’ (बौद्धिक स्थलांतर) थांबवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याला माझे प्राधान्य राहील. यासोबतच बहुभाषिक व बहुधर्मीय असलेल्या सोलापूरचा सांस्कृतिक चेहरा म्हणून मी संसदेत प्रतिनिधित्व करणार आहे. ही ओळख जपण्यासाठी व वाढवण्यासाठी जे जे करता येईल ते करण्याचा नक्कीच प्रयत्न राहील.सोलापूरच्या स्थानिक प्रश्नांवर तुमचा विशेष अभ्यास आहे. शहराच्या विकासासाठी तुमच्या मनात काय योजना आहेत?सोलापूरची मी लेक आहे आणि या शहराने मला वृत्तनिवेदिका, प्राध्यापिका आणि प्रवक्त्या म्हणून नेहमीच खंबीर साथ दिली आहे. शहराची विस्कळित झालेली परिवहन सेवा (बस सेवा) सुरळीत करणे हे माझे पहिले काम असेल. सोलापूरची सांस्कृतिक ओळख जपण्यासोबतच येथील तरुणाईचा स्थलांतराचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. संसदेच्या माध्यमातून केंद्राच्या योजना सोलापूरसाठी खेचून आणण्याचे माझे स्वप्न आहे..ऐतिहासिक दसरा मेळाव्यात संधी व अनुभव कसा होता? दसरा मेळावा होता. मेळावा सुरू होण्याच्या केवळ अर्धा तास आधी मला सांगण्यात आले की तुम्हाला बोलायचे आहे. दसरा मेळावा हा शिवसेनेचा आत्मा आहे. मी व्यासपीठावर जाण्यापूर्वी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे माझ्याकडे आले आणि म्हणाले, ‘‘ताई, नेहमीप्रमाणे जसे बोलता तसेच आक्रमकपणे बोला, भीती बाळगू नका.’’ एवढ्या मोठ्या नेत्याचे पाठबळ आणि त्यांनी दिलेला धीर माझ्यासाठी मोलाचा ठरला आणि मी ती जबाबदारी पार पाडू शकले.राजकारणात सुशिक्षित लोकांच्या सहभागाबद्दल तुम्ही काय सांगाल?राजकारण हे नक्कीच सुशिक्षित लोकांसाठीचे क्षेत्र आहे. पण फक्त पदवी असून चालत नाही, तर या क्षेत्रात काम करण्याची धमक आणि लोकांमध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याची तयारी असावी लागते. प्रसंगी लोकांसाठी संघर्ष करावा लागतो. जर तुम्ही लोकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी मेहनत घ्यावी. सुशिक्षित तरुणांनी राजकारणात नक्कीच यायला हवे.प्रवक्त्या आणि आता राज्यसभा खासदार, या दोन्ही जबाबदाऱ्याना न्याय देता येईल का?मी प्रवक्तेपदाला आतापर्यंत शंभर टक्के न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझा असा विश्वास आहे की माणसाने आयुष्यभर शिकत राहिले पाहिजे. स्वतःच्या कामावर कधीही शंभर टक्के समाधानी असू नये. खासदारकी ही एक मोठी संवैधानिक जबाबदारी आहे, पण मी दोन्ही भूमिका पार पाडण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. माझे काम प्रामाणिकपणे करणे हाच माझा स्वभाव आहे आणि तो मी कायम ठेवीन..शेवटी सोलापूरकरांना काय संदेश द्याल?सोलापूरकरांनी मला इथपर्यंत पोहोचवले आहे. आता संवैधानिक पद मिळाल्यामुळे मला लोकांचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सोडवता येतील. मी विश्वास देते की, संसदेत सोलापूरचा आवाज कधीही कमी पडू देणार नाही. तळागाळातील उपेक्षितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी माझे पूर्ण योगदान देईन.आजच्या शिक्षण पद्धतीत आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबद्दल तुमचे काय मत आहे?शिक्षणाशिवाय कोणत्याही समाजाचा उद्धार शक्य नाही, हे मी स्वानुभवातून सांगू शकते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गुणवत्ता असते, पण त्यांना योग्य दिशा आणि संधी मिळत नाही. आज ‘डिजिटल इंडिया’च्या गप्पा मारल्या जात असल्या, तरी आजही अनेक तांड्यांवरील आणि वस्त्यांवरील मुलांपर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचलेले नाही. खासदार म्हणून काम करताना, मी सोलापूर जिल्ह्यातील शैक्षणिक सोयीसुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करेन. विशेषतः कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून युवकांना केवळ पदवीधर न करता त्यांना रोजगारक्षम बनवण्यावर माझा भर असेल.सोलापूरच्या संदर्भात महिलांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी काही योजना मनात आहे का ?सोलापूरच्या अर्थव्यवस्थेत विडी कामगार महिलांचा, बांधकाम आणि यंत्रमाग क्षेत्रातील महिलांचा वाटा खूप मोठा आहे. पण दुर्दैवाने, त्यांना मिळणारा मोबदला आणि त्यांच्या आरोग्याच्या सोयी अत्यंत तोकड्या आहेत. महिलांना केवळ मदत नकोय, तर त्यांना संधी हवी आहे. मी बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना मोठ्या बाजारपेठांशी जोडण्याचे काम करणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी आरोग्य विमा आणि सुरक्षिततेच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही माझी जबाबदारी असेल. राजकारणातही महिलांना केवळ प्रतिनिधी म्हणून नाही, तर निर्णय प्रक्रियेमध्ये स्थान मिळायला हवे, यासाठी मी आग्रही असेन.शिवसेनेतील बंडानंतर संघर्षाच्या काळात तुम्ही पक्षाची भूमिका अत्यंत आक्रमकपणे मांडली. तो काळ तुमच्यासाठी कसा होता?जेव्हा विचारांची लढाई असते, तेव्हा संघर्ष हा अटळ असतो. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जेव्हा नैसर्गिक युतीसाठी आणि हिंदुत्वाच्या विचारांसाठी उठाव केला, तेव्हा त्यांच्या भूमिकेला लोकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे होते. सुरुवातीच्या काळात आमच्यावर प्रचंड टीका झाली, ट्रोलिंग झाले. पण सत्याची बाजू भक्कम होती. मी प्रवक्ती म्हणून जेव्हा टीव्ही चर्चेत बसत असे, तेव्हा मला केवळ स्वतःची नाही तर लाखो शिवसैनिकांच्या भावनेची बाजू मांडायची होती. शिंदे यांनी मला जी ताकद दिली, त्यामुळेच मी निधड्या छातीने विरोधकांचा सामना करू शकले. आज आम्हाला मिळालेले जनसमर्थन हेच आमच्या भूमिकेचे यश आहे..पूर्वीच्या पक्षातील नेत्यांसोबतच म्हणजे आता दोन ताईंची राजकीय स्पर्धा होणार का? आगामी काळातील तुमची वाटचाल कशी असेल?माझी कोणाशीही स्पर्धा नाही. माझे राजकीय गुरू एकनाथ शिंदे आणि मार्गदर्शक डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, त्या विश्वासाला पात्र ठरेल असे काम करणे हेच माझे ध्येय आहे. केवळ सहा वर्षांचा कार्यकाळच नाही, तर आयुष्याच्या अंतिम क्षणापर्यंत मी सोलापूर, महाराष्ट्र आणि देशाच्या सेवेसाठी स्वतःला वाहून घेईन.सोलापूरच्या ‘ब्रँडिंग’बद्दल तुमचे काय विचार आहेत?सोलापुरातील उद्योगांचे काळानुरूप आधुनिकीकरण होणे गरजेचे आहे. सोलापूरला केवळ कामगारांचे शहर न म्हणता उद्योजकांचे शहर बनवण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करायचे आहे. इथल्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि विमानसेवेचा उर्वरित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठीही केंद्र सरकारकडे माझे प्रयत्न सुरू राहतील.तुम्ही वृत्तनिवेदिका म्हणून कामाला सुरुवात केली आणि आज राज्यसभा खासदार होत आहात. या प्रवासात माध्यम क्षेत्राचा तुम्हाला किती फायदा झाला?पत्रकारिता आणि माध्यम क्षेत्राने मला लोकांचे प्रश्न बघण्याची आणि मांडण्याची दृष्टी दिली. जेव्हा मी न्यूज स्टुडिओमध्ये बसून बातम्या वाचत असे, तेव्हा मला त्या केवळ बातम्या वाटत नसत, तर त्यातील माणसांच्या वेदना मला जाणवत असत. संवादकौशल्य आणि विषयाची मांडणी करण्याचे बाळकडू मला तिथूनच मिळाले. आज संसदेत जाताना, तोच अनुभव मला कामी येईल. संसदेत फक्त भाषण करायचे नसते, तर पुराव्यानिशी आपले प्रश्न मांडून ते सोडवून घ्यायचे असतात. मीडिया बॅकग्राउंड असल्यामुळे मला विषयांचा अभ्यास करण्याची आणि तो प्रभावीपणे मांडण्याची सवय आहे.काँग्रेस पक्ष सोडण्याचे कारण काय? तिथला अनुभव कसा होता?काँग्रेस नेत्यांनी आता आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र केवळ स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांना मोठे करायचे, ही त्यांची नीती उघडी पडली आहे. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे हे पक्ष वंचितांना जबाबदारी देण्यात नेहमीच कुचकामी ठरले आहेत. सोलापुरातील काँग्रेस कार्यकर्ते आज ज्या नेत्यांच्या स्वभाव आणि कार्यशैलीमुळे पक्ष सोडत आहेत, त्याचा विचार त्या नेत्यांनी करावा. घराणेशाहीमुळे तिथे सर्वसामान्यांच्या मुलांचा आवाज दाबला जातो. काँग्रेस नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून शिकावे की, सामान्य कार्यकर्त्याला मोठे करून नेतृत्व कसे घडवावे लागते.. 