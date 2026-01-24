Premium|Study Room : व्यक्तिविशेष- माधव धनंजय गाडगीळ

जन्म तारीख : २४ मे १९४२.जन्मस्थान : पुणे, महाराष्ट्र.वडिल : प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ.शिक्षणप्राथमिक व महाविद्यालयीन : पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातून जीवशास्त्र विषयात पदवी (१९६३).पदव्युत्तर : मुंबई विद्यापीठातून प्राणीशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी (१९६५).पीएच.डी. : अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठातून 'मॅथेमॅटिकल इकॉलॉजी' विषयावर पी.एचडी. प्राप्त केली (१९६९)..व्यावसायिक कार्यसंस्था संस्थापक : बंगळुरू येथील 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स' (IISc) मध्ये 'सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेस' (CES) या संस्थेची १९८३ मध्ये स्थापना केली.अध्यापन : हार्वर्ड आणि स्टॅनफोर्ड यांसारख्या नामवंत विद्यापीठांमध्ये व्याख्याते आणि अतिथी प्राध्यापक म्हणून कार्य केले.सल्लागार : १९८६ ते १९९० या काळात पंतप्रधानांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सल्लागार मंडळाचे सदस्य होते..पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील कार्य (Environmental Conservation)गाडगीळ समिती अहवाल : केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाच्या अभ्यासासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वेस्टर्न घाट इकॉलॉजी एक्सपर्ट पॅनेल' (WGEEP) नेमले होते. या अहवालात त्यांनी पश्चिम घाटातील जैवविविधता जपण्यासाठी कडक निर्बंधांची शिफारस केली होती.कायदे निर्मिती : भारताच्या 'जैवविविधता कायद्याचा' (Biodiversity Act) मसुदा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.लोकसहभाग : स्थानिक समुदायांनी आपल्या भागातील जैवविविधतेची नोंद ठेवण्यासाठी 'पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर' ही संकल्पना त्यांनी मांडली.प्रकल्प : नीलगिरी टेकड्यांसाठी भारतातील पहिल्या जीवावरण राखीव क्षेत्राचा (Biosphere Reserve) प्रकल्प आराखडा त्यांनी तयार केला..पुरस्कार आणि सन्मान (Awards & Recognition)पद्मश्री (१९८१)पद्मभूषण (२००६)शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कारटायलर पुरस्कार (२०१५)चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ (Champions of the Earth) : संयुक्त राष्ट्रांचा हा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार त्यांना २०२४ मध्ये जाहीर झाला होता.निधन - तारीख : ७ जानेवारी २०२६. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.