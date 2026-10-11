Premium|Dr Milind Shinde Father Retirement Story : निवृत्तीनंतर वकिली आणि शेतीची स्वप्ने; वडिलांच्या आयुष्यात पुढे काय घडले?

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com तांबडेबाबा पात्र असलेली मालिका जोरात सुरू होती. मिलिंदचे वडील त्याचवेळी निवृत्त झाले होते, संपूर्ण आयुष्य कष्टात आणि संघर्षात घालवलेल्या मिलिंदच्या वडिलांचा पीळ विलक्षण होता, देवधर्म न मानणाऱ्या आणि जातीय उतरंडीला तोंड दिलेल्या वडिलांची निवृत्तीनंतरची काही स्वप्ने होती, मात्र नियतीच्या मानत काही वेगळंच होतं, ‘श्रावणबाळ’ मिलिंदसमोर वेगळीच समस्या उभी ठाकली, काय घडलं नेमके ...‘‘मी काय असा कोपऱ्यात बसणार नाही बाकी पेन्शनर लोकांसारखा... उद्यापासून कोर्टात जाणार...’’३१ जानेवारी २०१० ला महसूल सेवेतून डेप्युटी कमिशनर म्हणून रिटायर्ड झाल्याल्या दिवशीचं माझ्या वडिलांचं हे वाक्य...‘‘ कोट शिवून ठेवलाय... बॅग भरून ठेवलीये... उद्या सकाळपासून कोर्टात... भलेही माझी प्रॅक्टिस चालो ना चालो, प्रोसिडिंग्ज ऐकणार. रोज कोर्टात जाणार... मला काही कमवायचं नाही, पण घरात रिकामं कोपऱ्यात बसायचं नाही... तुमच्या भाषेत ते नेपथ्य का काय म्हणून... माझी पेन्शन मला भरपूर आहे. तुम्हा सगळ्यांना अजून सांभाळू शकतो...’’मागे सांगितल्याप्रमाणं मी जेव्हा ग्रॅज्युएशनच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतला त्याच वर्षी त्यांनी शासकीय सेवेत असताना लॉच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतला. मी बी.कॉम. आणि ते एल.एल.बी. एकाच वर्षी झालो... ते एमपीएससी कडून महसूल सेवेत रुजू झाले... आज सेवानिवृत्त झाल्यावर त्याचं हे घरात सुरू होतं....Premium|Crude Oil Prices : खनिज तेलाच्या वाढत्या भावापासून अमेरिकेच्या शुल्कापर्यंत; भारतीय गुंतवणूकदारांसमोर संकटांची मालिका.वकिली करणार. सोमवार ते शुक्रवार आणि शनिवार, रविवार गावी जाणार, शेती करणार... त्यांनी त्यांची एकूण योजनाच समोर ठेवली...गावी पडकं घर आहे ते दुरुस्त करायंचय... शेती गेली कित्येक वर्ष तशीच पडून आणि तिला पुन्हा कसायंचय...गावी जायचंय...माझ्या वडिलांना त्याच गावी जायचं होतं. जिथं त्यांचं बालपण गेलं. त्याच गावात जायचं होतं. जिथं लहानपणी खळ्यातल्या भुईमुगाच्या शेंगा उचलल्या म्हणून शिवीगाळ झाली होती. त्यांच्या आई-वडिलांना अपमानित करण्यात आलं होतं. त्यांना त्याच गावात शेती करायची होती घर बांधायचं होतं. तत्कालीन औरंगाबादच्या (आता छत्रपती संभाजीनगर) कॉलेज मधून परतत असताना ते आणि त्यांचे तीन मित्र चहा प्यायला आसपासच्या गावात थांबले. निरोपाचा चहा घेऊ म्हणून एका झोपडीवजा चहाच्या टपरीत थांबले. चहा घेऊन झाल्यावर त्या चहा दुकानदारानं फक्त माझ्या वडिलांना ‘ए कप धुवून ठेव’ असं म्हणाल्यानंतर... त्याला तोच कप फेकून मारला होता. त्या दुकानदाराच्या नाकातून रक्त वाहू लागलं. तसं तणाव वाढला... पळापळ-धावपळ सुरू झाली. त्यांच्या मित्रांना कळेना, कुणाची बाजू घ्यावी ते कुठलीच बाजू नसलेल्या गर्दीत सामील झाले. वडील एकटे पडले... जमाव पाठलाग करू लागला... ते हाती लागत नाहीत म्हणून जमाव हिंसक व्हायला लागला.जमाव वाढू लागला. ते कुणाच्या तरी शेतात लपून बसले तशी बातमी गर्दीला मिळाली. इकडे त्यांचे आई-वडील घटना समजल्यापासून हैराण, बेचैन. सगळ्या अर्थानं मायनॉरिटी, घरासमोर आरडाओरडा गोंगाट वाढू लागला. आई-वडिलांनी मुलाच्या वतीनं अनेको वेळा हातपाय जोडून माफी मागितली... आर्जवं केली... तणाव निवळला, सांगोवांगी-हस्तेपरहस्ते निरोप जात होते... गावात येऊ नकोस, बाहेरच राहा काही दिवस, समजावणी होत होती...पुन्हा असं होणार नाही याची हमी द्यावी लागत होती. नातेवाईक अशा वेळेस कुठे असतात कुणास ठाऊक. गावासमोर माफी मागावी लागली.रामदास शिंदेनं माफी नाही मागितली... प्रकरण निवलं...पण रामदास शिंदेनं माफी नाही मागितली याची धुम्मस बरेच दिवस गुरगुरत होती...घटनेनं अवकाशचं बदलून टाकला. त्याच गावी परत जायचं होतं. औरंगाबादच्या नागसेन वनाचा संस्कार वाढू लागला. मिलिंद कॉलेजमध्ये पुढचे शिक्षण सुरू झाले... (म्हणून माझं नाव मिलिंद) औरंगाबाद विद्यापीठ, तिथलं वातावरण... तिथल्या फोरमस्, त्यांचं मन व्यापू लागल्या...इकडे गाव सुधारत होता. समज वाढवत होता. सौहार्द टिकवत होता. तोवर ढसाळ नावाचा वाघ डरकाळ्या फोडायला लागला होता. त्याच सगळ्या परिसरावर भाळून वडील गावी आले. घरातले सगळं देव उचलले, नदीत फेकून दिले.माझी आजी त्यांना सांगत होती... विनंती करत होती, असं करू नकोस. कोप होईल.. कोप होईल..‘काय व्हायचा, तो होऊ दे कोप...’देव भिरकावले..ज्या गावच्या नदीत भिरकावले. त्याच गावात जाऊन त्यांना घर बांधायचं होतं. शेती करायची होती. भाऊबीजेचा दिवस होता..आदल्या दिवशी मला सांगत होते...‘‘ हे बघ, बाजरी, तूर आणि शेंगा काढायच्या आहेत. ताडपत्री (तकवट) गमबूट, बारदाणा, दाभण सुतळी.. सगळं घेतलंय...बाजरी.. तुरीचे ठीकंय पण.. शेंगा काढायच्यात आणि सगळ्या गावाला मोफत वाटायच्यात जे-जे ज्यांचं चुकलंय... ते दुरुस्त करायचंय. तू सकाळी लवकर निघ.. चिकन आणतो.. जेवू आणि निघू गावाकडे..’’‘तू तिथं मी’ (तीच ती तांबडेबाबा, दादा होळकरवाली) या मालिकेनं तोवर अर्टिगा ही गाडी पदरात टाकली होती ही गाडी जेव्हा पहिल्यांदा दारासमोर उभी केली...तेव्हा ते लुंगीवर होते.. स्टिअरिंगवर बसले.. त्या मोठ्या गाडीत ते एकदम छोटे वाटत होते.. पण त्यांचा आनंद गगनाला टकरा देत होता. अडीच लाखांचा फ्लॅट शेवटच्या पगारापर्यंत फेडणाऱ्या माणसाचा आनंद होता तो. स्कूटरचे हफ्ते भरणाऱ्या माणसाचा आनंद होता तो. गाडीत बसूनच त्यांना जवळच्या वाटणाऱ्या नातेवाइकांना ते फोन लावून सांगत होते माझ्या पोरानं गाडी घेतली. सगळ्या फोन्सवर उत्साहाच्या भरात ते गाडीचं नाव चुकीचं सांगत होते. अर्टिगा ला ते मिलिंदनं ‘कार्तिका’ घेतली असं सांगत होते. मीही दुरुस्त नाही केलं... त्यांच्या डोळ्यातल्या चमकेपुढे समाधानापुढे तो उच्चार कःपदार्थ होता.अतिशयोक्ती वाटू शकते की डेप्युटी कमिशनर लेवलचा माणूस फ्लॅटचं अडीच लाखांचं कर्ज आयुष्यभर फेडतो? माझ्या अगदी जवळच्या मित्रांना माहीत आहे... आमच्या घरातलं फर्निचर सुद्धा ते सेवेत असेपर्यंत सरकारी होतं... पिवळ्या रंगावर काळ्या अक्षरांची स्टॉक चेंकिंगचं मार्किंग असलेलं... निवृत्तीनंतर त्यांनी फंडातून काही जमीन घेतली... गावी घर बांधलं, शेतीला सुरुवात केली.‘कार्तिका’ गाडी घेऊन मी पहाटेच त्यांनी सांगितल्यानुसार निघालो.. अगदी साडेचारलाच मुंबई सोडली.‘‘कोणती गाडी घेऊन जायचं..? ’’मी प्रवासात असताना फोन आला... माझी आधीची इस्टीम गाडी त्यांनी समजून अगदी नवीन करून घेतली होती.सगळी नव्यानं करून घेतली होती. फक्त म्युझिक सिस्टम नको म्हणाले. गाडीत टेप कशाला पाहिजे. गाडी चालवताना दुर्लक्ष होतं. मला जसं समजलंय. माणूस डावीकडे किंवा उजवीकडे वळताना हात दाखवतो. वडील माझे जर डावीकडे उजवीकडे जायचं नसेल सरळ जायचं असेल एखाद्या चौकातून तर अगदी वर हात करून मला सरळ जायचंय असा इशारा करत. लहानपणी आम्हाला वाटायचं हे काय? सरळ जायचं हे कसं कळणार कसं बाकीच्यांना? हा त्यांचा प्रश्न असे. नियम म्हणजे नियम. चाकण सोडून पुढे आलो होतो. आठ-साडेआठ झाले असतील. पुन्हा वडिलांचा फोन आला.आवाज वडिलांचा नव्हता.‘ तुम्ही कोण? ’‘ मी त्यांचा मुलगा. काय झालं? ’‘ॲक्सिडंट झालाय त्यांचा... रस्त्यावर पडलेत ते.. बेशुद्ध ’काय करावं... काय सांगावं मला कळेना.. सिव्हिलला (सरकारी) घेऊन जा. मी आता नगरमध्ये नाहीये. पोहोचतोय...सुचेना काही.. गाडीचा वेग वाढला.. गिअर आपोआप पडत होते. काय झालं असेल? कसं झालं असेल? अनेक प्रश्न. घरी फोन करतोय तर घरचा फोन एंगेज. आई फोन उचलेना... मित्रांना फोन केले. काहींना घटनाक्रम सांगितला. सिव्हिलला जायला सांगितलं. रस्ताच कटेना...अनेक विचार... सगळे निगेटिव्ह... वाईटच...पुन्हा दिलासा द्यायचो... पण पुन्हा तेच...अनेकांना फोन केले. गाडी चालविताना घडलेलं सांगितलं, सिव्हिलला आहेत सांगितलं. अनेक डॉक्टर मित्रांना संपर्क केला. सिव्हिलला जायला सांगितलं. काय झालंय ते पुन्हा मला सांगायची विनंती केली. हा सगळा केऑस सुरू असताना नगरच्या हद्दीत प्रवेश केला.थेट सिव्हिलला गाडी घातली... अनेक विचार... काय झालं असेल...? ज्यांना ज्यांना सांगितलं होतं की काय ते कळवा. पण कोणीच काही कळवलं नव्हतं. त्यामुळे मनात गर्दी झाली होती...गाडी पार्क करून आत पळालो...‘सोडा मला, एक काम राहिलंय... सोडा...एक काम राहिलंय माझं... ’असा घोगरा आवाज कानावर पडला...वडिलांचाच होता तो...‘सोडा... सोडा एक काम राहिलंय... सोडा... ’मी जवळ गेलो... ‘मी आलोय...’ दोनदातीनदा म्हणालो... पुन्हा पुन्हा म्हणालो...त्यांनी मला ओळखलं नाही. आम्ही सातआठ मित्र होतो. ते आम्हा कोणालाच आवरत नव्हते. सारखं बेडवरून उठून बाहेर पडत होते... हातातून सुटत होते...सोडा... सोडा... माझं एक काम राहिलंय...हे एकच वाक्य ते म्हणत होते...माझं एक काम राहिलंय सोडा मला... सोडा...डॉक्टर प्रयत्न करत होते...घरची माणसं आली होती...काय करायचंय... झालंय... काय...?‘सी.टी. स्कॅन करू...’एक डॉक्टर म्हणाले....Premium|Marathi Children’s Literature : सामाजिक भान देणारा कथासंग्रह! .आम्ही कोणालाही त्यांना त्या मशिनवर धरून ठेवता आलं नाही... त्यांचा घोगरा आवाज आणखी घोगरा होत होता. तो आता घासून घासून बसायला लागला होता...वाक्य एकच...‘सोडा... मला... माझं एक काम राहिलंय...’हलवावं लागेल दुसरीकडे...एका डॉक्टर मित्रानं सल्ला दिला.‘कोठे..?’आनंदऋषी किंवा नोबल...मित्रांनी-आम्ही निर्णय घेतला. नोबलला हलवू... ॲम्ब्युलन्स नोबलकडे घातली... सोबत मित्रांचा ताफाही सरसावला. नातेवाईक अजून येतच होते. सवडीनं...नोबलला सोपस्कार पार पाडून भरती केलं... अनेक ओळखीच्या मान्यवरांपर्यंत तोवर बातमी पोहोचली होती. त्यांचा राबता सुरू झाला. अनेक डॉक्टरमित्र आपापसांत चर्चा करू लागले... माझ्याकडे पाहून काहीतरी कुजबुजू लागले. त्यांचं ते माझ्याकडे पाहणं धीर खचवत होतं. कोपऱ्या-कोपऱ्यात जाऊन ही मंडळी हलक्या आवाजात चर्चा करू लागली. तिथल्या डॉक्टरशी त्यांनी संवाद साधला. जिन्यामध्ये, लिफ्टमध्ये डॉक्टर मंडळी चिंताक्रांत दिसू लागली. त्यातला एक जण मला कोपऱ्यात घेऊन म्हणाला...‘फार कमी चान्सेस आहेत.’‘किती आहेत...?’ मी....‘एक टक्का तरी असेल तरी तो चान्स घ्यायचाच आपल्याला. ऑपरेशन करावं लागेल... पैसे भरा... ताबडतोब...’ नर्स निर्विकार कडाडली.तुरळक नातेवाईक अनोळखी झाले... दूर सटकले...मी बाहेरच्या एटीएमकडे धावलो. वीस हजारांचंच तिकीट एटीएमला लावल्यानं पंचाईत झाली. दुसऱ्या बँकेचं एटीएम चालेना...तारांबळच नुसती...मित्रांनी मिळून जमा केले पैसे... कॅश काउंटरवरून पैसे भरल्याचे पावती घेतली. नर्सला सांगितलं.ऑपरेशन थिएटरला वडिलांना हलवण्याची तयारी सुरू झाली. त्यात एक-दोन दीड रुपयांची माणसं जवळ येऊन म्हणाली.‘ मी या-या काउंटरला इतके इतके पैसे भरले... ’‘का?’ - मी...‘अहो, तुम्हाला कोणी सांगितलं भरायला...? आणि हॉस्पिटलचे लोक तुम्हाला का सांगतील...?’‘ हे पाहा, लगेच परत द्यायची गरज नाही... निवांत द्या...’‘अहो का, कोठे भरले... पैसे...?’‘ते आपण नंतर पाहू... निवांत द्या... आत्ताच परत करायची गरज नाही.’ ऑपरेशन थिएटरच्या दिशेने लिफ्ट निघाली होती... मी तिकडं धावलो... मित्रही...आणि सगळे ओटीच्या बाहेर उभे... आतून एक-एक सूचना यायला लागली... हे घेऊन या... ते घेऊन या...आमची पळापळ सुरू झाली. एका मागोमाग एक पूर्तता करण्यासाठी आम्हाला कळेना जे-जे लागणार आहे ते आधीच का सांगत नाही. दोन-चार गोष्टी जास्त सांगा... पण ऐन वेळेस असा हॅपनिंग ड्रामा कशाला हवा...?मराठी व्यावसायिक नाटकातल्या नजरबंदीच्या मूव्हमेंट्स असल्यासारखं दर दोन मिनिटांनी हिरवं फडकं बांधलेला माणूस बाहेर येई. चिठ्ठी देई, आज्ञा करे, आम्ही पळत असू...गर्दी वाढू लागली.गर्दीतून तोंड काढून एक जण म्हणाला...मला माहीत आहे तुम्हाला आवडणार नाही, तुमचा विश्वास नाहीये या सगळ्या गोष्टींवर... पण परिस्थितीच अशी आहे की... म्हणून सांगतो...‘औरंगाबाद साइडला एक बाबा आहेत तुम्ही त्यांना जाऊन भेटा... त्यांचा अंगारा तुमच्या वडिलांच्या कपाळाला लावा... फरक पडेल... आशीर्वाद घ्या त्या बाबांचे...’मी त्यांच्याकडे पाहतच राहिले... मनात म्हणालो...‘अहो, या माणसानं घरातले देव नदीत भिरकावले होते...’ शांतता कुजबुज करू लागली...‘खट्याक...’ असा आवाज आला. ऑपरेशन थिएटरचे दार उघडलं... दारावरचा लाल दिवा बंद झाला...डॉक्टर आणि त्यांची टीम बाहेर आली... आम्ही पुढे सरसावलो...‘ काय...?’ - मी...‘सांगतो...’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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