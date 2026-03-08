Premium|Bhimbetka Caves Paintings : भीमबेटका; प्राचीन शैलचित्रांचा शोध आणि मानव इतिहासाची साक्ष

राकेश मोरे - rakesh.more@esakal.comपुरातत्त्वज्ञ डॉ. विष्णू श्रीधर वाकणकर रेल्वेने प्रवास करत असताना एका ठिकाणचे काही वेगळे खडक पाहून तिथल्या एका स्थानकावर उतरले आणि त्या भागाचा त्यांनी शोध घेतला. तिथे त्यांना गुहांमध्ये प्राचीन रंगीत चित्रे सापडली. पुढे हे ठिकाण ‘भीमबेटका’ म्हणून प्रसिद्ध झाले. येथे हजारो वर्षांपूर्वीच्या मानवी जीवन, शिकार, नृत्य आणि प्राण्यांची चित्रे आढळतात. त्यामुळे हे स्थळ मानव इतिहासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.वर्ष १९५६. उन्हाळ्याचे दिवस. मध्य प्रदेशातील भोपाळहून इटारसीकडे जाणारी रेल्वे हळुवार गतीने धावत होती. खिडकीबाहेर उडणारी धूळ, कोरडी आणि दूरपर्यंत ओसाड जमीन दिसत होती. कधी एखादे झाड, तर कधी दूरवर पसरलेले डोंगर. बहुतेक प्रवासी आपल्या विचारात किंवा गप्पांमध्ये गुंग होते; पण त्या डब्यात एक प्रवासी मात्र शांतपणे खिडकीतून बाहेर पाहत होता. ते होते डॉ. विष्णू श्रीधर वाकणकर. रेल्वे पुढे सरकत असताना अचानक त्यांच्या नजरेस दूरवर काही मोठमोठे खडक दिसले. त्या खडकांचे आकार वेगळेच वाटत होते. त्यांच्या शोधक नजरेला त्या डोंगरांमध्ये एखादी गोष्ट लपलेली आहे, असे जाणवले. डॉ. वाकणकर काही क्षण त्या खडकांकडे पाहत राहिले. त्यांच्या मनात विचारांची गर्दी झाली. .रेल्वे पुढच्या छोट्या स्थानकावर थांबली. तेव्हा त्यांनी एक अनपेक्षित निर्णय घेतला. त्यांनी ताबडतोब आपले सामान उचलले आणि त्या स्थानकावर उतरले. स्थानकावरून ते पायी चालत त्या खडकांच्या दिशेने निघाले. उन्हाच्या कडक झळा, आजूबाजूला ओसाड जमीन आणि दूरवर पसरलेले खडक. थोडा वेळ चालल्यानंतर ते त्या खडकांजवळ पोहोचले. तिथे त्यांना एक गुहा दिसली. उत्सुकतेने त्यांनी गुहेत डोकावून पाहिले. आणि पुढच्या क्षणी ते थक्क झाले.गुहेच्या भिंतींवर रंगीत चित्रे होती!ती चित्रे अगदी साधी नव्हती. त्यामध्ये माणसे, प्राणी आणि काही दृश्ये रेखाटलेली होती. त्या चित्रांमध्ये एक वेगळाच जिवंतपणा होता. कालांतराने डॉ. वाकणकर यांनी या जागेचा सखोल अभ्यास केला. पुढे ही जागा ‘भीमबेटका’ या नावाने जगभर प्रसिद्ध झाली..पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांच्या मते भीमबेटका येथे मानव खूप प्राचीन काळापासून राहत होता. काही संशोधनानुसार, येथे सुमारे इ.स.पूर्व ३० हजार वर्षांपूर्वी मानव राहत होता, तर काही पुरावे असेही सांगतात की, या परिसरात जवळपास पाच लाख वर्षांपूर्वीही मानवी अस्तित्व होते. म्हणूनच भीमबेटका हे ठिकाण केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण मानवजातीच्या इतिहासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.भीमबेटका परिसर सुमारे ४५ किलोमीटर अंतरावर भोपालच्या दक्षिण-पूर्व दिशेला आहे. विंध्य पर्वतरांगांमध्ये पसरलेल्या या भागात सात टेकड्यांवर ५०० हून अधिक शैलाश्रय सापडले आहेत. काही गुहांमध्ये मोजकीच चित्रे आहेत, तर काही ठिकाणी शेकडो चित्रे आढळतात. आजूबाजूला दाट जंगलाचे वातावरण असल्यामुळे ही जागा प्राचीन काळापासून मानवी वस्तीला योग्य ठरली असावी..Premium|Pablo Picasso paintings: पिकासोच्या चित्रांमधील भावनांचा अनोखा प्रवास कसा होता.डॉ. वाकणकरांनी या ठिकाणी पुढील संशोधनासाठी छोटासा तंबू उभारला. अनेक वर्षे ते जंगलात तंबूत राहून भीमबेटकाचा अभ्यास करत होते. त्यांच्या अथक परिश्रमामुळे या गुहांमधील शैलचित्रांचा अभ्यास जगासमोर आला. त्यांनी भीमबेटका येथील प्रागैतिहासिक शैलचित्रांवर सखोल संशोधन करून १९७३ मध्ये पीएच.डी. प्राप्त केली. त्यांच्या प्रबंधाचा विषय होता ‘विंध्य भारतातील प्रागैतिहासिक शैलचित्रे’.भीमबेटका येथील गुहांच्या भिंतींवर प्रागैतिहासिक चित्रांची समृद्ध परंपरा दिसून येते. जगातील सर्वात प्राचीन चित्रांपैकी काही चित्रे येथे सापडली आहेत. विशेष म्हणजे येथे सापडलेले एक चित्र मानवी इतिहासातील कदाचित सर्वात जुने नृत्यचित्र मानले जाते. या चित्रात दोन गटांतील माणसे हातात हात घालून नृत्य करताना दाखवली आहेत. त्यांच्यासोबत एक वादकही दिसतो. त्यामुळे नृत्य ही केवळ करमणूक नसून, एक सामाजिक किंवा धार्मिक विधी असावा, असा अंदाज संशोधक व्यक्त करतात..या गुहांमध्ये केवळ नृत्याचेच नव्हे तर अनेक प्रकारच्या जीवनदृश्यांचे चित्रण आढळते. प्राण्यांची शिकार, टोळ्यांमधील संघर्ष, जंगलातील जीवन, सामाजिक विधी अशा अनेक गोष्टी चित्रांमध्ये दिसतात. हरीण, नीलगाय, डुक्कर, घोडा, मोर यांसारख्या प्राण्यांची चित्रे विशेषत्वाने दिसतात. या चित्रांमधून त्या काळातील माणसांचे जीवन, त्यांच्या श्रद्धा, त्यांच्या सवयी यांची झलक आपल्याला पाहायला मिळते.या शोधामुळे भारतीय पुरातत्त्वशास्त्राला मोठे वळण मिळाले. भीमबेटका येथे सापडलेले पुरावे अश्मयुगापासून ते इ.स.पूर्व पहिल्या शतकापर्यंतच्या विविध कालखंडांशी संबंधित आहेत. बौद्ध धर्माच्या काळात आणि सम्राट अशोकाच्या काळातही या भागात मानवी वस्ती होती, असे संकेत येथे मिळाले आहेत.भीमबेटका शैलचित्रांची आणखी एक खासियत म्हणजे त्यातील रंगसंगती. बहुतांश चित्रांमध्ये लाल आणि पांढरा रंग दिसतो. काही ठिकाणी हिरवा, पिवळा आणि काळा रंगही वापरलेला आहे. हे रंग त्या काळातील नैसर्गिक साधनांपासून तयार केले जात असावेत. माती, कोळसा, वनस्पतींची पाने, फुले आणि प्राण्यांची चरबी यांचा वापर करून रंग बनवले जात असावेत, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.प्रागैतिहासिक काळातील चित्रांमध्ये वन्यप्राणी नैसर्गिक शैलीत दाखवलेले दिसतात. ते धावताना, उड्या मारताना किंवा हालचाल करताना दिसतात. त्यामुळे या चित्रांमध्ये एक जिवंतपणा जाणवतो. काही चित्रांमध्ये पाळीव प्राणी, मिरवणुका आणि युद्धदृश्येही दिसतात. हत्ती किंवा घोड्यावर स्वार झालेले सैनिक भाले, ढाली, तलवारी आणि धनुष्यबाण हातात घेऊन लढताना दाखवलेले आहेत. त्यामुळे या भागात नंतरच्या काळातही मानवी संस्कृती विकसित होत गेल्याचे दिसते..भीमबेटका येथील शैलाश्रयांमधील जमिनीच्या थरांमध्ये ‘हिमटाईट’ या खनिजाचा चुरा आढळून आला आहे. या खनिजाचा उपयोग रंग तयार करण्यासाठी केला जात होता. या चुऱ्याचे रेडिओ-कार्बन पद्धतीने कालमापन केल्यामुळे चित्रांचा अंदाजे काळ निश्चित करण्यात संशोधकांना मदत झाली.आणखी एक विशेष बाब म्हणजे काही ठिकाणी जुन्या चित्रांवर नंतरच्या काळातील चित्रे काढलेली दिसतात. त्यामुळे भिंतींवर चित्रांचे अनेक थर तयार झाले आहेत. या थरांच्या शैली, रंगकाम आणि विषय यांचा अभ्यास करून वेगवेगळ्या कालखंडांची तुलना करता येते..डॉ. वाकणकर यांनी केवळ भीमबेटकाच नव्हे तर इतर अनेक ऐतिहासिक शोधांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी सरस्वती नदीच्या खोऱ्याचा शोध लावणाऱ्या संशोधन टीममध्येही काम केले. त्यामुळे सरस्वती नदी ही केवळ पौराणिक कथा नसून प्रत्यक्षात अस्तित्वात होती, याचेही पुरावे मिळाले. त्यांच्या या उल्लेखनीय योगदानासाठी भारत सरकारने १९७५ मध्ये त्यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने सन्मानित केले. त्यांचे आयुष्य संशोधन, इतिहास आणि संस्कृतीच्या शोधासाठी समर्पित होते.भीमबेटका शैलचित्रांचे महत्त्व लक्षात घेऊन युनेस्कोने या स्थळाला जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा दिला. २००३ मध्ये भीमबेटका अधिकृतपणे जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाले. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले.आज भीमबेटका केवळ एक जागतिक पर्यटनस्थळ नाही. ती मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीची साक्ष देणारी जागा आहे. हजारो वर्षांपूर्वीच्या माणसांनी आपल्या दैनंदिन जीवनातील अनुभव, आनंद या सगळ्यांचे रंगीत चित्रांमध्ये केलेले चित्रण आजही त्या गुहांच्या भिंतींवर जिवंत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.